Реал Мадрид ще настоява за максимално наказание за Барселона по делото „Негрейра“

След години на разследвания миналата седмица няколко ключови фигури дадоха показания по делото „Негрейра“, в което Барселона е обвинена в спортна корупция и измама заедно с бившия вицепрезидент на Съдийския комитет (CTA) Хосе Мария Енрикес Негрейра. Сред ищците е и Реал Мадрид, заедно с още няколко клуба от Ла Лига.

Скандалът се върти около плащания в размер на 7,5 милиона евро, извършени от Барселона към Негрейра в периода 2001 – 2018 г. Каталунците отричат вина, твърдейки, че сумите са били за консултантски услуги – по-конкретно за доклади относно тенденции и представяния на реферите.

По информация на Marca в Реал Мадрид са решени да настояват за най-тежките последици за Барселона. „Лос Бланкос“ вярват, че срещу тях съществува дългогодишна култура на пристрастност, и смятат, че е необходимо както за тях, така и за испанския футбол делото да приключи със санкции за Барселона.

В клуба следят случая внимателно и ще изчакат съдебното решение, след което възнамеряват да информират ФИФА за всички подробности. В този контекст Реал Мадрид ТВ вече публикува редица видеорепортажи за това, което клубът определя като несправедливо отношение през годините, с акцент върху броя на показаните картони на Барселона, нейните съперници, Реал Мадрид и техните съперници. Клубната телевизия на Реал следва тази редакционна линия, която се следва от години.

Любопитно е, че макар плащанията към Негрейра да започват още при Жоан Гаспар и да продължават при Жоан Лапорта, Хосеп Мария Бартомеу и Сандро Росел, мадридчани насочват основните си обвинения именно срещу последните двама, както и срещу бившия изпълнителен директор Алваро Солер. Той впоследствие става част от Министерството на спорта и променя давностния срок за подобни случаи на едва пет години през 2021 година – две години преди скандалът да стане публично известен, което също предизвиква въпроси в Реал Мадрид.

Миналата седмица, докато даваше показания, Росел отбеляза, че редица президенти на CTA са били „самопровъзгласили се фенове на Реал Мадрид“, а на „Сантяго Бернабеу“ са решени да видят как той ще бъде наказан.

Случаят поставя в интересна светлина отношенията между двата испански гранда. Миналата година президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес не спомена случая „Негрейра“ на Общото събрание на клуба, а вместо това подчерта, че Реал и Барселона трябва да си сътрудничат. В последните години интересите им бяха обединени от проекта за Суперлигата, като Перес дори помогна за финансирането на кампанията, с която Жоан Лапорта се върна на президентския пост в Барселона. Лапорта фигурира в делото като свидетел, а не като обвиняем.