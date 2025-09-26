Какво постигна Ердоган в САЩ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган участва в серия от срещи на високо ниво в САЩ, където присъства на 80-то Общо събрание на Организацията на обединените нации (ООН). По време на престоя си той участва в множество сесии, включително самото Общо събрание, и проведе важни срещи със световни лидери, както и с висши представители на международни организации.

Ердоган присъства на Турската инвестиционна конференция във формат на секторна кръгла маса, организирана от Турско-американския бизнес съвет на 22 септември в Ню Йорк, където пътува, за да участва в 80-то Общо събрание на ООН.

В речта си на конференцията турският президент подчерта, че енергийната и отбранителната промишленост остават приоритетни области на сътрудничество между Турция и САЩ, заявявайки: „Нашата обща цел с моя уважаван приятел президента Тръмп продължава да бъде обемът на търговията от 100 млрд. USD, който си поставихме през 2019 г.“

Президентът Ердоган участва и в Международната конференция на високо ниво за Палестина, проведена в ООН. В обръщение към срещата, съпредседателствана от Франция и Саудитска Арабия, той заяви: „Поздравявам страните, които решиха да признаят Държавата Палестина. Надявам се, че тази стъпка, заедно с последващите инициативи, ще ускори реализирането на решение за две държави. Като Турция, ние решително ще продължим борбата си, докато не бъде създадена палестинска държава въз основа на границите от 1967 г., със столица Източен Йерусалим и с пълна териториална цялост.

В контекста на двустранните срещи Ердоган първо се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, а по-късно и с канадския премиер Марк Карни. В разговорите си, които обхванаха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси, Ердоган подчерта значителната роля, която Турция и Канада играят като съюзници в НАТО за гарантиране на евроатлантическата сигурност.

Подчертавайки големия потенциал за сътрудничество, особено в енергийната и отбранителната промишленост, той отбеляза важността на използването на тези възможности за задълбочаване на връзките. Засилването на контактите между двете страни през следващия период ще допринесе за укрепване на сътрудничеството.

Ердоган се срещна и с престолонаследника на Кувейт Сабах Халид ал-Хамед ал-Сабах. Разговорите им бяха фокусирани върху двустранните отношения, както и върху регионални и глобални въпроси. Турският президент подчерта значението на по-нататъшното развитие на връзките, особено в търговията, и потвърди решимостта на Турция да работи за засилване на сътрудничеството с Кувейт.

Подчертавайки значението на единната позиция на ислямските страни срещу кланетата, извършвани от Израел в палестинските територии, той наблегна на необходимостта от продължаване на преговорите за постигане на прекратяване на огъня в Газа.

По отношение на Сирия Ердоган повтори важността на съсредоточаването върху възстановяването и развитието, основани на запазването на териториалната цялост на Сирия, добавяйки, че подкрепата на Турция за Сирия ще продължи.

Ердоган също присъства на вечеря, организирана от Турско-американския национален ръководен комитет, където се срещна с турски граждани, живеещи в САЩ.

В изказването си там той каза: „Продължаваме усилията си за развитие на турско-американските отношения на основата на съюз и стратегическо партньорство. По време на втория мандат на президента Тръмп контактите ни с всички нива на американската администрация се засилиха и конструктивният диалог между нашите институции набра скорост“.

На втория ден от програмата си в Ню Йорк президентът Ердоган произнесе обръщение пред Общото събрание на ООН.

Посветявайки голяма част от речта си на Палестина и продължаващия геноцид в Газа, той засегна и Сирия, войната между Русия и Украйна, признаването на Севернокипърската турска република и други нерешени глобални въпроси.

В обръщението си към ООН той заяви:

„Това, което се случва в Газа, не е война. В Газа няма две равни страни. От едната страна има редовна армия, въоръжена с най-модерните и смъртоносни оръжия; от другата - невинни цивилни и деца. Действията на Израел не се ограничават само до Газа и Западния бряг - той извършва атаки и срещу Сирия, Иран, Йемен и Ливан, заплашвайки регионалния мир.“

Използвайки снимки от Газа, за да илюстрира зверствата, президентът Ердоган призова световните лидери:

„Времето е сега. Днес е денят да застанем твърдо зад потиснатите палестинци от името на човечеството. Докато вашите народи изразяват възмущение от варварството в Газа, ви призовавам да проявите смелост стъпка по стъпка. Изпълнете човешкия си дълг към Газа, където децата отглеждат деца.“

След речта си към ООН президентът Ердоган се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Разговорите им обхванаха регионални и глобални въпроси, особено отношението на Израел към Газа. Подчертавайки ясната необходимост от реформи в рамките на системата на ООН, президентът Ердоган потвърди ангажимента на Турция да допринесе за тези усилия, като подчерта, че последните глобални предизвикателства допълнително подчертаха важността на опазването на световния мир.

Той се срещна и с президента Мохамед ал-Менфи от Либийския президентски съвет. Ердоган потвърди решимостта на Турция да подкрепи Либия за постигане на трайна стабилност, сигурност и национално единство.

Президентът Ердоган присъства на закрита среща за Газа, проведена в рамките на Общото събрание на ООН, с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и на държавни и правителствени ръководители от Индонезия, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Йордания, Пакистан и Египет.

Той също така се присъедини към среща, организирана с американски мозъчни тръстове в координация със SETA, и в последния ден от програмата си в Ню Йорк се срещна с председателя на Турско-американския бизнес съвет Хамди Улукая и висши американски бизнес ръководители.

За първи път от много години сирийският президент Ахмед Шара говори пред Общото събрание на ООН. По този повод президентът Ердоган се срещна с него в Турския дом.

Той подчерта очакването всички санкции срещу Сирия да бъдат отменени възможно най-скоро, като потвърди подкрепата на Турция за всички инициативи, насочени към защита на териториалната цялост и суверенитета на Сирия.

Президентът Ердоган подчерта, че терористичната организация SDG трябва да спазва Споразумението от 10 март, като подчерта внимателното наблюдение на Турция за развитието в региона и потвърди ангажимента си за увеличаване на подкрепата за Сирия.

В централата на ООН президентът Ердоган се срещна и с френския президент Еманюел Макрон. Дискусиите обхванаха двустранните отношения, както и регионални и глобални въпроси. Президентът Ердоган подчерта значението на диалога с Франция и решимостта на Турция да засили сътрудничеството в области като търговия, енергетика и отбрана.

Той също така потвърди ангажимента на Турция за съживяване и развитие на отношенията си с Европейския съюз, като подчерта необходимостта от бързо активиране на съответните механизми.

Ердоган допълнително потвърди усилията на Турция за постигане на справедлив и траен мир между Русия и Украйна, припомняйки преговорите в Истанбул като пример за дипломация, ориентирана към резултатите.

Поздравявайки президента Макрон за решението на Франция да признае Палестина, президентът Ердоган подчерта, че засилването на международния натиск върху правителството на Нетаняху може да доведе до резултати, като подчерта значението на продължаващата координация между Турция и Франция в това отношение.

Президентът Ердоган също участва в срещата на върха на ООН за климата, където обяви целта на Турция да намали емисиите с 466 милиона тона до 2035 г., като ги сведе до 643 милиона тона. Той отбеляза, че към тази година възобновяемата енергия представлява повече от 60% от общия инсталиран капацитет на Турция.

В двустранните си контакти той се срещна с виетнамския президент Луонг Куонг, с когото обмени мнения относно Газа и палестинския въпрос. Президентът Ердоган подчерта решимостта на Турция да работи за справедлив и траен мир в Газа, изразявайки задоволство от позицията на Виетнам от правилната страна на историята по отношение на Палестина.

С тази среща президентът Ердоган завърши програмата си в Ню Йорк и се отправи към Вашингтон, окръг Колумбия, за да се срещне с президента Тръмп.

В Белия дом президентът Ердоган проведе среща, продължила два часа и двадесет минути, с президента на САЩ Доналд Тръмп. Той също така се подписа в книгата за гости на Белия дом.

Преди срещата им на четири очи президентът Ердоган каза: „Вярвам, че ще имаме възможността да обсъдим подробно отношенията си по отношение на програмите F-35 и F-16, както и въпроса за Халкбанк. По въпроса за семинарията Халки сме готови да направим всичко, което ни се падне под ръка. Ще обсъдя това и с патриарх Вартоломей след завръщането си. По време на първия и втория мандат на президента Тръмп турско-американските отношения навлязоха в нова фаза. Уверен съм, че ръка за ръка ще преодолеем предизвикателствата в нашия регион.“

По време на срещата, в присъствието на двамата лидери, министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар ​​и държавният секретар на САЩ Марко Рубио подписаха Меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в областта на ядрената енергетика, с който се задълбочава партньорството между Турция и САЩ в областта на ядрената енергетика.