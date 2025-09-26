Токаев и Путин проведоха телефонен разговор

Държавните глави обсъдиха текущото състояние и перспективите на казахстанско-руското сътрудничество, отбелязвайки неговото прогресивно развитие в духа на стратегическо партньорство и съюзничество, съобщава Kazinform, цитирайки Akorda.
Разгледано е изпълнението на споразуменията за укрепване на търговско-икономическото сътрудничество, включително в енергетиката, промишлеността и транспорта.
Отбелязано беше динамичното развитие на културното и хуманитарното сътрудничество.
По време на разговора беше обърнато особено внимание на подготовката за предстоящото държавно посещение на президента на Казахстан в Руската федерация. Те също така обмениха мнения по актуални регионални и международни въпроси.
Президентът на Казахстан ще посети Русия и Узбекистан преди края на годината.
