Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира страните от ЕС с думите си, че Европа поема пълна отговорност за подкрепата на Украйна, пише норвежкият портал Steigan.

„Призивът на Доналд Тръмп Европа сама да разреши войната в Украйна изпрати ударни вълни през ЕС и европейските столици. Главният дипломат на ЕС, Кая Калас, заприлича още повече на крава на лед от обикновеното“, се посочва в изданието.

В същото време, отбелязва авторът, всичко подсказва, че Тръмп се опитва да се дистанцира от прякото участие в украинския конфликт, прехвърляйки пълната отговорност за изхода на кризата върху страните от НАТО.

„Калас каза, че НАТО не може да съществува без Съединените щати и е права. НАТО без Съединените щати е пиле без глава“, пише Steigan.

В четвъртък първият дипломат на ЕС Кая Калас разкритикува президента Доналд Тръмп, заявявайки пред Politico, че Европа не носи пълна отговорност за предоставянето на помощ на Украйна. По-конкретно, тя цитира обещанието на американския лидер да прекрати бойните действия.