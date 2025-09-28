Норвежкият портал Steigan: Тръмп шокира Европа, Калас още повече заприлича на крава върху лед ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира страните от ЕС с думите си, че Европа поема пълна отговорност за подкрепата на Украйна, пише норвежкият портал Steigan.
„Призивът на Доналд Тръмп Европа сама да разреши войната в Украйна изпрати ударни вълни през ЕС и европейските столици. Главният дипломат на ЕС, Кая Калас, заприлича още повече на крава на лед от обикновеното“, се посочва в изданието.
В същото време, отбелязва авторът, всичко подсказва, че Тръмп се опитва да се дистанцира от прякото участие в украинския конфликт, прехвърляйки пълната отговорност за изхода на кризата върху страните от НАТО.
„Калас каза, че НАТО не може да съществува без Съединените щати и е права. НАТО без Съединените щати е пиле без глава“, пише Steigan.
В четвъртък първият дипломат на ЕС Кая Калас разкритикува президента Доналд Тръмп, заявявайки пред Politico, че Европа не носи пълна отговорност за предоставянето на помощ на Украйна. По-конкретно, тя цитира обещанието на американския лидер да прекрати бойните действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #12
08:04 28.09.2025
2 Той
08:05 28.09.2025
3 Обективни истини
Коментиран от #18, #34, #37
08:06 28.09.2025
4 Мимч
08:06 28.09.2025
5 Николай
Коментиран от #11
08:06 28.09.2025
6 кака Калас Кая, кака Санду, кака Урсула
Коментиран от #13
08:07 28.09.2025
7 име
08:08 28.09.2025
8 нннн
08:09 28.09.2025
9 Амазонките на Колективният заПАД,
Коментиран от #14
08:10 28.09.2025
10 Българин
08:10 28.09.2025
11 Не лъжи
До коментар #5 от "Николай":Русия е федерация от 190 народа и племена, които водят война срещу украинците.
Коментиран от #31
08:11 28.09.2025
12 Копейки,
До коментар #1 от "ООрана държава":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
08:11 28.09.2025
13 в.....
До коментар #6 от "кака Калас Кая, кака Санду, кака Урсула":Европа просто няма други
08:12 28.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🤣 кака Санду е обещала, ако спичели
08:12 28.09.2025
16 Мишел
08:17 28.09.2025
17 Аква
Коментиран от #28, #56
08:18 28.09.2025
18 Кой го боли за обикновения човек😅😅😅
До коментар #3 от "Обективни истини":Войната е акт на унищожение и с преговори не можеш да унищожиш бързо нежелан народ или ген на земята и затова е войната да заграбиш откраднеш нещо по бързата процедура като обекта на унищожение е определен като недостоен за живот щото видите ли ние превъзхождаме останалите и ни трябват вашите ресурси и територия
08:20 28.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 МАРШ В КОЧИНАТА БЕ
До коментар #19 от "демократ":Невежа.
08:29 28.09.2025
23 много точно са я определили
08:30 28.09.2025
24 А ГДЕ
08:30 28.09.2025
25 Скоро ще изчезнат
08:31 28.09.2025
26 Може да е обещал Тръмп
"По-конкретно, тя цитира обещанието на американския лидер да прекрати бойните действия."
08:32 28.09.2025
27 В НОРВЕГИЯ ИМА МИСЛЩИ ХОРА
08:33 28.09.2025
28 има ОНЛАИН МАП
До коментар #17 от "Аква":ДЕЕП СТЕИТС ---ЕЖЕДНЕВНО ПОКАЗВА ЩО ОСТАВА ОТ УКРАИНА
08:33 28.09.2025
29 Демократе
До коментар #19 от "демократ":по соца се покрадваше така е ---при ДЕМОКРАЦИЯТА ГРАБЕЖ РАЗГРОМ----тогава посъждаха някои -СЕГА ГИ ПРАВЯТ МИНИСТРИ ДЕПУТАТИ........
08:36 28.09.2025
30 Безкомпромисен
Коментиран от #32, #41
08:39 28.09.2025
31 От колко племена е съставена Украйна
До коментар #11 от "Не лъжи":знаеш ли? И кое е най-многобройното там?
А украински енос не е регистриран от Историята. Просто украйна означава покрайнини
Коментиран от #39, #42
08:41 28.09.2025
32 НЕ,НЕ КАПЕ МЕД
До коментар #30 от "Безкомпромисен":КАПЯТ МИ СЪЛЗИТЕ КАТО ГЛЕДАМ КАКВИ МАЛОУМНИЦИ УПРАВЛЯВАТ
08:43 28.09.2025
33 Kaлпазанин
08:44 28.09.2025
34 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Обективни истини":Да ама "политиците" това не ги интересува ,важно е те да са добре ,на фронта не воюват те .и децата им.колко може да е ценен един живот за подобни алчни оядени за власт и пари индивиди
08:46 28.09.2025
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
08:47 28.09.2025
36 Надарена кака
08:50 28.09.2025
37 Евразиец
До коментар #3 от "Обективни истини":Аз ако имам оръжие и реша, че искам твоята пералня и тоалетна чиния, как ще ме спреш?
08:55 28.09.2025
38 Я пък тоя
Че колко повече да прилича! Кравата си е крава.
08:58 28.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 оня с коня
Коментиран от #52, #55
09:00 28.09.2025
41 Българин
До коментар #30 от "Безкомпромисен":И това е добре, така повече ще ги заболи, когато федерацията се разпадне начело на новия Горбачов и рускините плъзнат за по 5 евро да праститаират.
Коментиран от #44
09:01 28.09.2025
42 Пончо
До коментар #31 от "От колко племена е съставена Украйна":Украйна не е федерация. Няма национални республики в нея. Малцинствата особено, след като Путин изби рускоезичните са маргинални.
РФ се равнява на ЕС. РФ е имперски Евразийски съюз на много народи и племена и единственото което ги обединява и диващината и омразата срещу по-цивилизованите им съседи.
09:04 28.09.2025
43 Македонец
09:07 28.09.2025
44 Ами
До коментар #41 от "Българин":По добре е федерацията да се разпадне....все пак от 150 млн над 85% са руснаци...поне ще остане чиста държава. Я кажи как върви превземането на Европа от шалварестите от вътре?? Колко % в Германия ходят в джамия?! А как е в България....Кърджали, Делиормана...
09:15 28.09.2025
45 демократ
09:20 28.09.2025
46 AI - Джи Пи Ти
Състояние, след което нещата ще излязат извън контрол!
И всичко това ще се случи след неистовите стремежи на
Англосаксонците да завладеят Русия и да покорят Китай!
09:21 28.09.2025
47 Истината:
Урсулите грешат, като твърдят, че Русия е основната заплаха за Европа,
а всъщност заплахата идва от техните вътрешни проблеми.
Що за демокрация е да хвърлиш в затвора за нищо Марин Льо Пен?
09:23 28.09.2025
48 ПО ТОЧНО
09:24 28.09.2025
49 Блез Паскал
Европа се страхува от мира, защото ще трябва да приеме поражението си!
Европа се страхува от мира. Това е ужасяващо.
Представяте ли си? Мирът, връщането към мира, означава връщане в свят,
в който трябва да се погрижим за истинските проблеми.
За тези хора мирът е мъчително безпокойство.
09:24 28.09.2025
50 Юлия Тимошенко
„С цената на самото съществуване на Украйна и живота на стотици хиляди украинци,
някой е решил да плати за „изтощението“ на Русия в името на сигурността на Европа?
Не мислех, че ще посмеят да го кажат толкова открито.
09:26 28.09.2025
51 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #54
09:34 28.09.2025
52 До вчера
До коментар #40 от "оня с коня":И аз мислех нещо подобно.После слушах при Карбовски интервю. Говореха за това,че основна цел на Русия е да ОБЕЗСИЛИ Европа.И тя е напът да го направи.Факт е,че ако иска Русия бързо може да се справи с Украйна.Факт е ,че Франция има огромен дълг,факт е ,че Европа се де индустриализира(Без атомни централи,без въглища...),факт е,че Тръмп ни кара да хвърляме милиарди още за помощи в Украйна, а в България нямаме пари за смяна на водопроводната мрежа.Направо сме в капан.
09:35 28.09.2025
53 Сандо
09:35 28.09.2025
54 Не е точно
До коментар #51 от "Ъъъъъъъъ":Тези са поставени лица,точно както беше Байдън.
09:36 28.09.2025
55 Сандо
До коментар #40 от "оня с коня":А сега мини и на трети поглед,че да ти станат още по-ясни нещата.
09:50 28.09.2025
56 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
До коментар #17 от "Аква":АМИ ПРОСТИЧКО
БОРЕТО ДЖОНСЪН ПРЕЦАКА УМНИТЕ БАНДЕРО.....ПИТЕЦИ
ТРЪМП ПРЕЦАКА УМНИТЕ ЕВРОСОРОСОИДИ
МЕСТНИТЕ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИ СЛЕПЦИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПРЕЦАКА
ТЕ ТАКА СА СИ СЕ РОДИЛИ ПРЕЦАКАНИ МЕНТАЛНО
10:01 28.09.2025