Норвежкият портал Steigan: Тръмп шокира Европа, Калас още повече заприлича на крава върху лед ВИДЕО
  Тема: Украйна

28 Септември, 2025 07:53, обновена 28 Септември, 2025 08:01

Призивът на американския президент Европа сама да разреши войната в Украйна изпрати ударни вълни през ЕС и европейските столици, пише медията

Норвежкият портал Steigan: Тръмп шокира Европа, Калас още повече заприлича на крава върху лед ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп шокира страните от ЕС с думите си, че Европа поема пълна отговорност за подкрепата на Украйна, пише норвежкият портал Steigan.

„Призивът на Доналд Тръмп Европа сама да разреши войната в Украйна изпрати ударни вълни през ЕС и европейските столици. Главният дипломат на ЕС, Кая Калас, заприлича още повече на крава на лед от обикновеното“, се посочва в изданието.

Още новини от Украйна

В същото време, отбелязва авторът, всичко подсказва, че Тръмп се опитва да се дистанцира от прякото участие в украинския конфликт, прехвърляйки пълната отговорност за изхода на кризата върху страните от НАТО.

„Калас каза, че НАТО не може да съществува без Съединените щати и е права. НАТО без Съединените щати е пиле без глава“, пише Steigan.

В четвъртък първият дипломат на ЕС Кая Калас разкритикува президента Доналд Тръмп, заявявайки пред Politico, че Европа не носи пълна отговорност за предоставянето на помощ на Украйна. По-конкретно, тя цитира обещанието на американския лидер да прекрати бойните действия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    94 7 Отговор
    Бай дън подлъга слабоумниците от ес че ще побеждават заедно и сега бай дони ни ги тръсна на нас тия орхайнци да се оправяме сами с купено от сащ оръжие... аре бегай от тука

    Коментиран от #12

    08:04 28.09.2025

  • 2 Той

    60 1 Отговор
    Я имало и не.либерали в ЕС.

    08:05 28.09.2025

  • 3 Обективни истини

    76 3 Отговор
    Спрете да воювате, да произвеждате оръжия, да въоръжавате!!! Спрете убийствата!!! Спрете войните!!! Кому са нужни?- винаги има начин да се реши проблем с разговор. Компромис от едните и от другите и няма да се погубват човешки животи! Обикновеният човек няма печалба от войните, отказвайте да воювате! Войната носи смърт, нещастие и води до озлобление...

    Коментиран от #18, #34, #37

    08:06 28.09.2025

  • 4 Мимч

    80 3 Отговор
    Абе,тя тая ,че си е крава,крава беше,ама сега вече ще е една оскубана кокошка...

    08:06 28.09.2025

  • 5 Николай

    93 4 Отговор
    Не ми е ясно как може някой да е щастлив, че вместо да изхранва семейството си и нацията си, той дава и мило и драго за една прокси-война на глобалистите срещу света. Някой казва, че войната била дълга - Еми да, защото се води война на една държава срещу трийсетина ... И тази една ги мачка бавно, но неотменно .... Давате ли си сметка тези милиарди и милиарди, които се изливат в Украйна и фашисткия режим там, ако бяха дадени за здравеопазване и икономическо развитие, а не за барут, смърт .... и именията на хер Зелен ...

    Коментиран от #11

    08:06 28.09.2025

  • 6 кака Калас Кая, кака Санду, кака Урсула

    60 2 Отговор
    и кака Аналена 🤣 къртят мифки.

    Коментиран от #13

    08:07 28.09.2025

  • 7 име

    69 2 Отговор
    ЕССР и върхушката, озурпирала властта тук, никой не ги бръсне за нищо. Микрон ходи пеша из Ню Йорк и се моли на Тръмп по телефона да го пусне да пресече улицата, а Mъpcyла на посещение в Китай я товарят в рейса със секретарките от делегацията. Кой къде ги свари им дърпа уши и им се подиграва. Ама нищoжecтвата търпят, щото тия договори с Пфайзер и Meркосур пълнят банковите им сметки.

    08:08 28.09.2025

  • 8 нннн

    61 2 Отговор
    Класически - крава с пилешки мозък върху лед.

    08:09 28.09.2025

  • 9 Амазонките на Колективният заПАД,

    41 1 Отговор
    къртят борчето у районната градинка.

    Коментиран от #14

    08:10 28.09.2025

  • 10 Българин

    8 33 Отговор
    70 процента от руснаците избити в Украйна са от американско оръжие.Насочвани от американският Старлинк.

    08:10 28.09.2025

  • 11 Не лъжи

    7 45 Отговор

    До коментар #5 от "Николай":

    Русия е федерация от 190 народа и племена, които водят война срещу украинците.

    Коментиран от #31

    08:11 28.09.2025

  • 12 Копейки,

    8 31 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    08:11 28.09.2025

  • 13 в.....

    23 10 Отговор

    До коментар #6 от "кака Калас Кая, кака Санду, кака Урсула":

    Европа просто няма други

    08:12 28.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🤣 кака Санду е обещала, ако спичели

    34 3 Отговор
    Изборите в Молдова да изпрати на Фронта в Укринская beloved Армия 700 Доброволци.

    08:12 28.09.2025

  • 16 Мишел

    47 1 Отговор
    НатО и със САЩ е пиле без глава, защото при противник с ядрено оръжие, концепцията за колективна отбрана не работи.

    08:17 28.09.2025

  • 17 Аква

    3 29 Отговор
    Докъде стигнаха руснаците на фронта? Някой нещо знае ли? Как е Киев?

    Коментиран от #28, #56

    08:18 28.09.2025

  • 18 Кой го боли за обикновения човек😅😅😅

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Обективни истини":

    Войната е акт на унищожение и с преговори не можеш да унищожиш бързо нежелан народ или ген на земята и затова е войната да заграбиш откраднеш нещо по бързата процедура като обекта на унищожение е определен като недостоен за живот щото видите ли ние превъзхождаме останалите и ни трябват вашите ресурси и територия

    08:20 28.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 МАРШ В КОЧИНАТА БЕ

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "демократ":

    Невежа.

    08:29 28.09.2025

  • 23 много точно са я определили

    27 0 Отговор
    Ама все такива ги избират в управлението .

    08:30 28.09.2025

  • 24 А ГДЕ

    16 1 Отговор
    Кая Калас?

    08:30 28.09.2025

  • 25 Скоро ще изчезнат

    22 1 Отговор
    И ще потънат в забрава. Да сте чули нещо за Мерц.

    08:31 28.09.2025

  • 26 Може да е обещал Тръмп

    21 1 Отговор
    но не е предполагал, че Миротворците и тя ще се опъват и ще го саботират

    "По-конкретно, тя цитира обещанието на американския лидер да прекрати бойните действия."

    08:32 28.09.2025

  • 27 В НОРВЕГИЯ ИМА МИСЛЩИ ХОРА

    31 0 Отговор
    И норвежкия премиер не строи хотел в парка в Осло с корупционни пари.

    08:33 28.09.2025

  • 28 има ОНЛАИН МАП

    25 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аква":

    ДЕЕП СТЕИТС ---ЕЖЕДНЕВНО ПОКАЗВА ЩО ОСТАВА ОТ УКРАИНА

    08:33 28.09.2025

  • 29 Демократе

    19 6 Отговор

    До коментар #19 от "демократ":

    по соца се покрадваше така е ---при ДЕМОКРАЦИЯТА ГРАБЕЖ РАЗГРОМ----тогава посъждаха някои -СЕГА ГИ ПРАВЯТ МИНИСТРИ ДЕПУТАТИ........

    08:36 28.09.2025

  • 30 Безкомпромисен

    10 18 Отговор
    Ха-ха-ха, мед капе по плоските кратуни на заблудените русофили от подобни, долнопробни "новини"...

    Коментиран от #32, #41

    08:39 28.09.2025

  • 31 От колко племена е съставена Украйна

    23 5 Отговор

    До коментар #11 от "Не лъжи":

    знаеш ли? И кое е най-многобройното там?

    А украински енос не е регистриран от Историята. Просто украйна означава покрайнини

    Коментиран от #39, #42

    08:41 28.09.2025

  • 32 НЕ,НЕ КАПЕ МЕД

    25 1 Отговор

    До коментар #30 от "Безкомпромисен":

    КАПЯТ МИ СЪЛЗИТЕ КАТО ГЛЕДАМ КАКВИ МАЛОУМНИЦИ УПРАВЛЯВАТ

    08:43 28.09.2025

  • 33 Kaлпазанин

    27 0 Отговор
    По точно определяне няма ,може би крава върху лед яхната от вещицата Урсула наглост злобата лицемерието ,направо сияе на надменните им лица

    08:44 28.09.2025

  • 34 Kaлпазанин

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Обективни истини":

    Да ама "политиците" това не ги интересува ,важно е те да са добре ,на фронта не воюват те .и децата им.колко може да е ценен един живот за подобни алчни оядени за власт и пари индивиди

    08:46 28.09.2025

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 0 Отговор
    Колкото и странно да звучи щатите разчитат на Русия и Китай да ги измъкнат от фалита Това обаче си има ЦЕНА която Тръмп трябва да плати И те така те

    08:47 28.09.2025

  • 36 Надарена кака

    15 0 Отговор
    Много трудно е да оприличиш постна канарска скумрия на крава ,но както и да е .

    08:50 28.09.2025

  • 37 Евразиец

    1 9 Отговор

    До коментар #3 от "Обективни истини":

    Аз ако имам оръжие и реша, че искам твоята пералня и тоалетна чиния, как ще ме спреш?

    08:55 28.09.2025

  • 38 Я пък тоя

    11 0 Отговор
    " заприлича още повече на крава "

    Че колко повече да прилича! Кравата си е крава.

    08:58 28.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 оня с коня

    1 16 Отговор
    Всичко което пише Норвежката медия е абс. вярно- и за "Кравата и Леда,и за "Пилето без глава".Да,обаче това е само на Пръв поглед и Русофилските Дебили си умират от Кеф.Липсва обаче АНАЛИЗА на нещата което Авторът е решил да спести,знаейки че обясненията няма как да влязат в Руските гОлови щото са много твърди и не си струва труда.А той е следният:Обявява Тръмп че Европа сама трябва да разреши въпроса с Войната в Украйна,но от друга страна ОХОТНО предоставя всякакви модерни оръжия за Продан,с които Украинците могат да превърнат москва в Гробище!А заявява ли Тръмр че ще защитава всеки сантиметър натовска земя?Кава го и то не веднъж.А политическата му логика е кристално ясна- НЕ ЖЕЛАЕ конфронтация между Америка и русия ПОНЕ ЗА МОМЕНТА,защото цялото му внимание и Военна подготовка са насочени към евентуалната ИНВАЗИЯ на Китай в Тайван и не е стратегически удачно да се бори с Два Врага едновременно!

    Коментиран от #52, #55

    09:00 28.09.2025

  • 41 Българин

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Безкомпромисен":

    И това е добре, така повече ще ги заболи, когато федерацията се разпадне начело на новия Горбачов и рускините плъзнат за по 5 евро да праститаират.

    Коментиран от #44

    09:01 28.09.2025

  • 42 Пончо

    3 12 Отговор

    До коментар #31 от "От колко племена е съставена Украйна":

    Украйна не е федерация. Няма национални республики в нея. Малцинствата особено, след като Путин изби рускоезичните са маргинални.
    РФ се равнява на ЕС. РФ е имперски Евразийски съюз на много народи и племена и единственото което ги обединява и диващината и омразата срещу по-цивилизованите им съседи.

    09:04 28.09.2025

  • 43 Македонец

    17 1 Отговор
    Калас-Крава на лед.Най-после да прочета точната оценка.за човекът,водещ външната политика на ЕС.Наблюдавам процесите в тази организация и ми прави впечатление,че все по-слаби политици се подвизават на европейско ниво.Както обичам да казвам след турското робство ние все изтегляме късата клечка.

    09:07 28.09.2025

  • 44 Ами

    10 2 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    По добре е федерацията да се разпадне....все пак от 150 млн над 85% са руснаци...поне ще остане чиста държава. Я кажи как върви превземането на Европа от шалварестите от вътре?? Колко % в Германия ходят в джамия?! А как е в България....Кърджали, Делиормана...

    09:15 28.09.2025

  • 45 демократ

    10 0 Отговор
    ГеЙрмания потъва с такава скорост че изгребването на вода и връщането и обратно е НЕвъзможно.

    09:20 28.09.2025

  • 46 AI - Джи Пи Ти

    9 1 Отговор
    Сингулярността е Близо!
    Състояние, след което нещата ще излязат извън контрол!
    И всичко това ще се случи след неистовите стремежи на
    Англосаксонците да завладеят Русия и да покорят Китай!

    09:21 28.09.2025

  • 47 Истината:

    11 0 Отговор
    Д.Ж.В. Каза: Заплахата за Европа идва от самата нея.
    Урсулите грешат, като твърдят, че Русия е основната заплаха за Европа,
    а всъщност заплахата идва от техните вътрешни проблеми.
    Що за демокрация е да хвърлиш в затвора за нищо Марин Льо Пен?

    09:23 28.09.2025

  • 48 ПО ТОЧНО

    8 0 Отговор
    МНОГО КЛЬОЩАВА ТАЯ КРАВА , ПА И МЛЕКО НЕ ДАВА......АЙДЕ ЗА САЛАМ

    09:24 28.09.2025

  • 49 Блез Паскал

    12 0 Отговор
    Макрон и ЕС са част от екзистенциалната заплаха, а не Русия.
    Европа се страхува от мира, защото ще трябва да приеме поражението си!
    Европа се страхува от мира. Това е ужасяващо.
    Представяте ли си? Мирът, връщането към мира, означава връщане в свят,
    в който трябва да се погрижим за истинските проблеми.
    За тези хора мирът е мъчително безпокойство.

    09:24 28.09.2025

  • 50 Юлия Тимошенко

    11 0 Отговор
    Юлия Тимошенко остро разкритикува позиция на ЕС и Урсула, заявявайки:
    „С цената на самото съществуване на Украйна и живота на стотици хиляди украинци,
    някой е решил да плати за „изтощението“ на Русия в името на сигурността на Европа?
    Не мислех, че ще посмеят да го кажат толкова открито.

    09:26 28.09.2025

  • 51 Ъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    Урсула и Кая вече са основният проблем на Европа. И двете са тъпи, арогантни и некомпетентни. И това не може да бъде прикривано до безкрай. В момента, в който си отворят устите, те изричат планини от глупости, които нямат нищо общо с реалността, но пък са единствените, които могат да съборят ЕС. Без тях двете, това нещо няма бутане.🤣

    Коментиран от #54

    09:34 28.09.2025

  • 52 До вчера

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    И аз мислех нещо подобно.После слушах при Карбовски интервю. Говореха за това,че основна цел на Русия е да ОБЕЗСИЛИ Европа.И тя е напът да го направи.Факт е,че ако иска Русия бързо може да се справи с Украйна.Факт е ,че Франция има огромен дълг,факт е ,че Европа се де индустриализира(Без атомни централи,без въглища...),факт е,че Тръмп ни кара да хвърляме милиарди още за помощи в Украйна, а в България нямаме пари за смяна на водопроводната мрежа.Направо сме в капан.

    09:35 28.09.2025

  • 53 Сандо

    5 0 Отговор
    Кравата,освен че е по-полезна,е и по-красива.

    09:35 28.09.2025

  • 54 Не е точно

    5 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ъъъъъъъъ":

    Тези са поставени лица,точно както беше Байдън.

    09:36 28.09.2025

  • 55 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "оня с коня":

    А сега мини и на трети поглед,че да ти станат още по-ясни нещата.

    09:50 28.09.2025

  • 56 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аква":

    АМИ ПРОСТИЧКО
    БОРЕТО ДЖОНСЪН ПРЕЦАКА УМНИТЕ БАНДЕРО.....ПИТЕЦИ
    ТРЪМП ПРЕЦАКА УМНИТЕ ЕВРОСОРОСОИДИ
    МЕСТНИТЕ СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИ СЛЕПЦИ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ГИ ПРЕЦАКА
    ТЕ ТАКА СА СИ СЕ РОДИЛИ ПРЕЦАКАНИ МЕНТАЛНО

    10:01 28.09.2025