Арести в Ливърпул на протест в подкрепа на "Палестинско действие"

Британската полиция извърши арести по време на протест в подкрепа на групата „Палестинско действие“ пред конферентния център на Лейбъристката партия в Ливърпул, съобщи Би Би Си, цитирана от БНР.
Група от около петдесет души организираха седящ протест на затревената площ пред конферентния център с ръкописни плакати с надпис „Аз съм против геноцида, аз подкрепям “Палестинско действие“.
Полицията в Ливърпул съобщи, че арестите са извършени по подозрение в подкрепа назабранена организация.
През юли правителството забрани групата съгласно Закона за тероризма, като членството или подкрепата за неясе счита за престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.
Организаторите на протеста призоваха за отмяна на забраната на “Палестинско действие“ като терористична група от британското правителство.
71-годишният Кийт Хакет заяви пред Би Би Си, че рискува да бъдеарестуван, защото „дълбоко се срамува от действията на лейбъристите”.
Друга група, развяваща британски и английски знамена пък протестира срещу плановете на правитеството за дигитални лични карти. Полицията се погрижи те да не влязат в досег с пропалестинските демонстранти.
По-рано този месец над 425 души бяха арестувани на демонстрация срещу забраната на „Палестинско действие“ в центъра на Лондон.
29 Септември, 2025 05:24
06:20 29.09.2025