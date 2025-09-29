Новини
Арести в Ливърпул на протест в подкрепа на "Палестинско действие"

Арести в Ливърпул на протест в подкрепа на "Палестинско действие"

29 Септември, 2025 05:24, обновена 29 Септември, 2025 05:28 526 1

  • ливърпул-
  • протест-
  • арести-
  • палестина

Организаторите призоваха за отмяна на забраната на организацията като терористична група от британското правителство

Арести в Ливърпул на протест в подкрепа на "Палестинско действие" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската полиция извърши арести по време на протест в подкрепа на групата „Палестинско действие“ пред конферентния център на Лейбъристката партия в Ливърпул, съобщи Би Би Си, цитирана от БНР.

Група от около петдесет души организираха седящ протест на затревената площ пред конферентния център с ръкописни плакати с надпис „Аз съм против геноцида, аз подкрепям “Палестинско действие“.

Полицията в Ливърпул съобщи, че арестите са извършени по подозрение в подкрепа назабранена организация.

През юли правителството забрани групата съгласно Закона за тероризма, като членството или подкрепата за неясе счита за престъпление, наказуемо с до 14 години затвор.

Организаторите на протеста призоваха за отмяна на забраната на “Палестинско действие“ като терористична група от британското правителство.

71-годишният Кийт Хакет заяви пред Би Би Си, че рискува да бъдеарестуван, защото „дълбоко се срамува от действията на лейбъристите”.

Друга група, развяваща британски и английски знамена пък протестира срещу плановете на правитеството за дигитални лични карти. Полицията се погрижи те да не влязат в досег с пропалестинските демонстранти.

По-рано този месец над 425 души бяха арестувани на демонстрация срещу забраната на „Палестинско действие“ в центъра на Лондон.


Великобритания
  • 1 име

    0 0 Отговор
    Това са демократични арести! Всеки ден на островите биват арестувани средно по 30 души за неудобни думи. От години фирата е близо по 11хил на година, понякога и повече. За неудобни протести не е ясно колко арестуват, сигурно зависи от деня. А в недемократична Русия арестуват по около 3000-3500 за неудобно мнение и са два пъти повече от островните poдоcмecители и мюсюлманските им кметове.

    06:20 29.09.2025

