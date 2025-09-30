Новини
Казахстан се подготвя за парламентарна реформа: стъпка към укрепване на демокрацията
  Тема: Казахстан

Казахстан се подготвя за парламентарна реформа: стъпка към укрепване на демокрацията

30 Септември, 2025

Казахстан се подготвя за парламентарна реформа: стъпка към укрепване на демокрацията - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предстоящата парламентарна реформа в Казахстан се разглежда като продължение на курса към демократизация и развитие на принципа на „Чуващата държава“. Обсъждането на прехода към еднокамарен парламент ще стане важен етап в политическата модернизация на страната.

Провеждането на парламентарна реформа е логично продължение на политическите трансформации през последните години. Новият етап е последователно движение към по-прозрачна и ефективна система на представителна власт.

Обществено запитване и диалог с гражданите

Идеята за преход към еднокамарен парламент се обсъжда в Казахстан от около две десетилетия. Днес тя става обект на широка обществена дискусия. Според позицията на президента Касъм-Жомарт Токаев гражданите трябва да вземат окончателното решение по ключови въпроси за бъдещето на страната. Ето защо обсъждането на реформата ще се проведе през 2025-2026 г., а окончателната дума ще остане за хората чрез механизма на референдума.

Прозрачност и доверие

В условията на еднокамарен парламент работата на Мажилиса (долната камара на Парламента) ще стане по-отворена и разбираема за обществото. Този формат е в състояние да укрепи доверието в държавните институции и да повиши устойчивостта на демократичното развитие на страната. Подобни системи успешно работят в редица европейски държави, където специален акцент е поставен върху прякото изразяване на волята на избирателите.

Засилване на ролята на партиите и местното самоуправление

Прилагането на пропорционална избирателна система увеличава ролята на политическите партии, които се превръщат в ключови институции на гражданското общество. Това е в съответствие със световната практика, където именно партиите формират политическия дневен ред и осигуряват конкуренция.

Реформата не означава отказ от мажоритарната система. Тя ще продължи и ще се прилага активно на регионално и местно ниво. Така половината от депутатите на регионалните маслихати се избират от едномандатни избирателни райони, а областните и градските маслихати се формират изцяло чрез мажоритарни избори. Освен това всички селски акими1 и акими на райони се избират чрез пряко гласуване. В близко бъдеще се очаква и областни акими да се избират.

Политическата конкуренция като основа на демокрацията

Реформата предполага засилена политическа конкуренция - ключов фактор за укрепване на демократичните основи на държавата. Комбинацията от пропорционални и мажоритарни системи ще позволи да се вземат предвид интересите на различни слоеве на обществото, а преходът към еднокамарен парламент ще създаде по-ефективен механизъм за вземане на решения.

По този начин предстоящата парламентарна реформа в Казахстан ще стане продължение на усъвършенстването и изграждането на отворена, справедлива и демократична политическа система за повишаване на нейната прозрачност, ефективност и съответствие с нуждите на обществото, където Законът и Редът остават основният принцип.


Казахстан
  • 1 Мноого фалш има

    1 1 Отговор
    И тя ли е регистрирана като фирма в щатите ?

    17:55 30.09.2025