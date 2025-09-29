Новини
Свят »
Русия »
В какво състояние е руската икономика
  Тема: Украйна

В какво състояние е руската икономика

29 Септември, 2025 22:53 812 46

  • русия-
  • украйна-
  • икономика-
  • володимир зеленски-
  • рубла-
  • елвира набиулина

Евентуален край на войната би сложил и край на санкциите и би довел до прекратяване на украинските нападения срещу руската нефтена индустрия

В какво състояние е руската икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Увеличения на данъците и предупреждения за рецесия: военната промишленост все още крепи икономиката на Русия, но в много други браншове има сериозни проблеми.

Още новини от Украйна

Предупредителните сигнали, свързани с руската икономика, стават все повече. Дори високопоставени правителствени представители прредупреждават за значителен спад в растежа. На правителството му се наложи да увеличи ДДС и някои други ставки, за да може да покрие огромните военни разходи.

Наскоро американският президент Доналд Тръмп нарече Русия "книжен тигър" и каза, че икономиката е в "ужасно състояние". Но дали страната наистина е заплашена от криза, пита германската обществена телевизия АРД и отговаря на някои от най-важните въпроси, свързани с руската икономика.

Кои браншове са в криза

В много браншове очевидно има проблеми, посочва АРД. "В отделни сектори ситуацията е трудна", каза шефката на Руската централна банка Елвира Набиулина преди седмица и даде примери от нефтодобивната индустрия, както и от въгледобива и стоманодобива. Същевременно автомобилопроизводителите се оплакват от спад в оборота.

Строителството на жилища също е в застой след отпадането на поддържаните от държавата ипотечни кредити. А сега чрез увеличението на данъците нараства и натискът спрямо търговията на дребно.

Колко голям ще бъде растежът?

Европейската банка за възстановяване и развитие намали прогнозата си за растежа на Русия и очаква тази година само увеличение от 1,3 процента. Това обаче е все пак повече от показателите за еврозоната или Германия, за които се очаква не повече от 1 процент.

Същевременно руското финансово министерство намали прогнозата си за растежа през тази година от 2,5% на 1,5%. Шефът на "Сбербанк" Герман Греф дори предупреди за криза: ако Централната банка не свали рязко лихвите, страната щяла да изпадне в рецесия.

Как реагира руското правителство?

От началото на следващата година ДДС се увеличава от 20 на 22 процента. Нещо повече: данъкът ще трябва да се плаща и от по-малките предприятия с оборот над 10 милиона рубли (около 100 000 евро) - до момена границата бе шест пъти по-висока.

Увеличението идва от една страна неочаквано, отбелязва АРД и припомня, че през 2024 година президентът Путин обеща да не пипа данъците до 2030. От друга страна тази стъпка отдавна изглеждаше неизбежна в контекста на големия бюджетен дефицит - 43 милиарда евро само до август.

Парите са необходими за финансирането на отбраната и сигурността, написа финансовото министерство. С други думи - призна си, че са нужни за продължаване на войната.

Колко тежи войната на руската икономика?

Войната срещу Украйна обърка модела на заплащането в Русия. Заради недостига на персонал много фирми извън оръжейната индустрия трябваше да започнат да плащат по-високи заплати, за да задържат сътрудниците си или да наемат нови.

Що се отнася до разходите за водене на войната - те трудно могат да бъдат назовани, но само бюджетните разходи за отбрана и вътрешна сигурност тази година ще възлизат на 135 милиарда евро - към 40 процента от общите разходи, както изчислява АРД. В тях обаче не са включени дълготрайните разходи, предизвикани от санкциите, които водят до технологично изоставане заради ограниченията при вноса, както и военните разходи. Факт е, че както близките до границата руски области, така и тези по-навътре в страната, а и нефтената промишленост страдат сериозно от атаките, чрез които се отбранява Украйна.

Колко засегната е руската нефтена промишленост?

Руската нефтена промишленост отдавна страда от санкциите. Москва е принудена да продава горивото на по-ниски цени на световния пазар - основно на Индия и Китай.

Междувременно обаче все по-голямо отражение дават и нападенията с дронове, извършвани от Украйна. Десетки рафинерии в европейската част на Русия бяха засегнати, някои от тях трябваше да спрат работа с месеци. Вече и правителството призна, че има криза.

Вицепремиерът Александър Новак удължи до края на годината забраната за износ на бензин и дизел, тъй като в самата Русия горивото не е достатъчно.

Какво се крие зад формулировката на Тръмп за "книжния тигър"?

Русия е слаба и след три години и половина война без истински успехи изглежда като "книжен тигър" - това написа Тръмп в своята платформа Truth Social. След среща с украинския президент Володимир Зеленски той дори се показа убеден в това, че с подкрепата на ЕС Киев ще е в състояние да си възвърне първоначалните територии. Владимир Путин и Русия имат големи икономически затруднения, написа още Тръмп.

По този начин американският президент смени положителния си тон спрямо Москва, отбелязва АРД. Ако реториката се прехвърли към нови санкции срещу руската икономика или към по-силна военна подкрепа за Украйна, това наистина ще е тежък удар за Русия. Именно допълнителният натиск върху нефтения и газовия сектор бе затруднил още повече военния бюджет на Русия. Но засега съвсем не е сигурно, че Тръмп наистина ще предприеме действия.

Какво ще стане, ако Русия приключи войната?

Евентуален край на войната би сложил и край на санкциите и би довел до прекратяване на украинските нападения срещу руската нефтена индустрия. Същевременно с оглед на проблемите в гражданския сектор оръжейната промишленост е браншът, който все още поддържа икономическия растеж.

На сектора се дължат осем процента от БВП, респективно прехвърлянето към "мирна икономика" би довело да значителен спад. Освен това не е известно какво ще трябва да се прави със завърналите се от фронта, т.е. тогава ще има риск от безработица, отбелязва АРД.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 14 Отговор
    вече и най-отчаяните русофили , които познавам се връщат в БГ

    Коментиран от #7, #9, #21

    22:54 29.09.2025

  • 2 Пешо Волгата - 4 хилядник

    11 12 Отговор
    В плачевно! Наскоро американският президент Доналд Тръмп нарече Русия "книжен тигър" и каза, че икономиката е в "ужасно състояние". Прав е Бай Дончо. Затова разреши продажбата на всякакви оръжия за Украйна и сега ще гледа сеир. Как Бензиностанцията с Ракети, ще изгори, като някой руски Нефтопреработвателен Завод.

    22:55 29.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СоциалЛанд

    13 9 Отговор
    Дойче Зелле да каже, какво е състоянието
    на немската икономика —растящи цени,
    недостиг на ресурси, увеличаващи се
    хабибита....и уКраИнки.....рецесия.

    Коментиран от #43

    22:56 29.09.2025

  • 5 Соваж бейби

    10 5 Отговор
    Не разбирам?За Русия пишете а после се чете- Още новини от Украйна ?Това не е форум на зеления пор да си пише в Украйна там ги лъже как си иска наркомана.

    22:57 29.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор
    Мъъъъъ, аз нямам оплаквания
    50 лв 🎺 100лв П.П.

    22:58 29.09.2025

  • 7 Европеец

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не знам за руската икономика, ама гледам немската и френската, а па за икономиката на бг-то да не говоря....

    Коментиран от #12

    22:59 29.09.2025

  • 8 Факт

    3 3 Отговор
    Докато тежестта се носи солидарно в обществото, проблеми няма да има!

    22:59 29.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Русия си има диаманти,газ, злато.....да не изреждам. Украйна няма нищо наркомана взриви доста неща и натровена земя от бомбите .За Русия не се грижи.

    23:00 29.09.2025

  • 10 Лили

    3 3 Отговор
    Герман Греф каза ,че Русия е вече в рецесия

    23:01 29.09.2025

  • 11 Гориил

    10 2 Отговор
    Не постигнахте нищо с шизофреничните си санкции и продължавате да лъжете европейските данъкоплатци. Всички процеси, насочени към охлаждане на руската икономика, са строго контролирани и регулирани.Не е далеч денят, в който самата Европа ще бъде принудена да спаси икономиката си от прегряване, покачващи се цени, адска инфлация, социално напрежение и безпомощност в сферата на сигурността.

    Коментиран от #44

    23:02 29.09.2025

  • 12 Временното явление ЕС

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Германия –140% външен дълг
    Италия – около 160%
    Франция – САМО 240% 😁

    Коментиран от #13, #15

    23:02 29.09.2025

  • 13 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Временното явление ЕС":

    Когато цифрите говорят и боговете мълчат....

    23:05 29.09.2025

  • 14 Пара милитар

    3 10 Отговор
    Гопиво няма , картошка няма , ,танковете свършиха , хората и те квършиха
    Сега е момента НАТО да ги смачка като хлебарка .

    Коментиран от #24

    23:06 29.09.2025

  • 15 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Временното явление ЕС":

    Зеления пор и украинците ще връщат парите и дълга на всички в Европа! Сега ни е гадно ама това няма продължи вечно,няма безплатен обяд .

    23:06 29.09.2025

  • 16 Мдаа

    6 1 Отговор
    За руската икономика, четем ежегодно по няколко пъти на ден. Ако ,сте обективна медия сега ще пуснете статия на Франция, Германия, Италия и Великобритания за да можем да сравним нещата!

    Коментиран от #20

    23:07 29.09.2025

  • 17 Фен

    6 2 Отговор
    Вие, руската, не я мислете. Тя нас не ни интересува, не сме в рубло - зоната. Напишете за френската, чиито дългове ще плащаме и ние солидарно. Или за немската, която е следващата жертва на санкциите на Байдън и на митата на Тръмп.

    Коментиран от #18

    23:07 29.09.2025

  • 18 Ние не я мислим руската

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Фен":

    Ние просто се забавляваме, гледайки руските клоуни.

    Коментиран от #23

    23:10 29.09.2025

  • 19 Луганск

    5 4 Отговор
    РУСИЯ Е ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!!

    БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.

    Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! В Русия такива хора почти няма. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!

    Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!

    И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!

    РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #41

    23:10 29.09.2025

  • 20 По това време на денонощието

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    се гледат комедийни сериали и драми... Заради това обсъждаме РФ.

    23:11 29.09.2025

  • 21 Абе мачока

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пак ли си близнал валериан и маучкаш безполезно

    23:11 29.09.2025

  • 22 Сандо

    3 1 Отговор
    А в какво е българската,защото ние тук живеем и от нея зависи нашия живот?А за руската да се тревожат руснаците.

    23:11 29.09.2025

  • 23 Гориил

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ние не я мислим руската":

    Който се смее последен, се смее най-добре.

    Коментиран от #26

    23:11 29.09.2025

  • 24 Даже яйца и картофи внасят.

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Пара милитар":

    Китайски коли правят. Просят оръжие от Иран и С. Корея.
    По бензиностанциите гориво-йок.
    Само в Москва и Петер все още има, но докога?
    Днес дори са орязали военният бюджет за

    23:13 29.09.2025

  • 25 Даже яйца и картофи внасят.

    2 2 Отговор
    Китайски коли правят. Просят оръжие от Иран и С. Корея.
    По бензиностанциите гориво-йок.
    Само в Москва и Петер все още има, но докога?
    Днес дори са орязали ВОЕННИЯТ бюджет за 2026!!!
    Лошо вървят нещата....
    Хотели как лучше, получилось как всегда.

    23:14 29.09.2025

  • 26 Ами....

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Взел съм си чипс и бира.

    23:15 29.09.2025

  • 27 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 1 Отговор
    В раша няма бензин а с най богати природни залежи на нефт. 85 процента с нужници отвън ,91 процента без течаща топла вода. Кал мизерия и фекалии по улиците. Здравей живот здравей русия.

    Коментиран от #28

    23:16 29.09.2025

  • 28 Луганск

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Ама за нас има по 4 хиляди на месец да промиваме мозъците на дъртите все още живи копеи. Пардон,бяха 4 хиляди 2022 вече работим на 8 хиляди така че вече сме осмохилядници.

    23:18 29.09.2025

  • 29 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Състоянието на човеко населението в Украинския райх е критично малко за да успеят да водят война още дълго време.Мо пушечно месо може да се внесе от Румъния,България и Преебалтийските квази държавици.А бакалъм!

    23:20 29.09.2025

  • 30 Стойко

    5 0 Отговор
    Мизерна,първобитна ,кална раша е в колапс и живеят още във феодалния строй. Но изобщо не ги и съжалявам. Заслужават си наказанието.

    23:20 29.09.2025

  • 31 Ганя Путинофила

    6 0 Отговор
    Манията за величие на руснята, винаги в историята е завършвала с мизерия!

    23:22 29.09.2025

  • 32 4 милиона руски роба бъхтят в Германия

    6 0 Отговор
    Още 1 милион наташки бъхтят в германските бардаци! След работа излизат по улиците, веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    23:23 29.09.2025

  • 33 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Аз вярвам единствено на българските "международни военни експерти". Международния експерт Боян Чуков на 25 февруари 2022 г. - " До няколко седмици цяла Украйна ще е превзета. Зеленски избяга в Полша а Украинските войници се предават масово"...генерал Шивиков - "Киев пада до няколко дни. В Москва генералитета подготвя официалните униформи за парада в Киев" . Доцент по международни анализи Валентин Вацев. Същия който преди 14 години твърдеше че Триполи няма да бъде превзет никога, а кадрите че въстаниците са в града са пана подготвени в Катар и че Кадафи владее столицата. Вацев - " Киев до няколко дни е с нов президент който ще определи русия". Дори премиера тогава Кирил Петков на 25 февруари вечерта се връщаше от посещение от чужбина и с една тъжна физиономия на летището заяви - " До няколко дни Украйна ще е паднала,1/3 от армията й е унищожена"...В същото време на 24 февруари вечерта Зеленски на центъра на Киев заедно с премиера и съветниците си с вдигнат юмрук заяви - " Шмигал тут, Подоляк тут ,наши войскови тут, почваме да ги трепем СЛАВА УКРАИНЕ"...Е как да не вярваш на българските генерали и военни експерти. 4 години вече чакаме Украйна да падне и Зеленски да бъде сменен.

    23:24 29.09.2025

  • 34 Дрът русофил

    6 0 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    23:24 29.09.2025

  • 35 Историческата грешка на Америка беше,

    7 0 Отговор
    че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!

    23:25 29.09.2025

  • 36 Какво сте се загрижили

    0 3 Отговор
    за тая Русия бе Дойчовци?
    Дайте нещо за икономиката на Германия и Европа. И как работят санкциите, Да не живеем в Русия бе?

    Коментиран от #40

    23:26 29.09.2025

  • 37 Ганя Путинофила

    7 0 Отговор
    Ганя русофила, иска да се вози на БЕЕМВЕ, не иска да се друса в руски таралясник!

    23:26 29.09.2025

  • 38 Уилям Херингтън герой СВО

    4 0 Отговор
    Копейките се радват, че Путин вкарва българи в затвора за написани в социални мрежи коментари срещу него. И тези подли човечета, слуги на сатаната, смеят да ни говорят за фашизъм!!! Да ни поучават кое било демократично, кое било диктатура, да обсъждат Фон Дер Лайен, Кая Калас, изборите в Молдова и да се изказват за какво ли още не. Що за наглост и низост??!!

    23:30 29.09.2025

  • 39 Ани

    5 0 Отговор
    Статията пропуща факта че Русия ще трябва да плаща репарации. Това ще даде тласък на нефтената индустрия но дълги години печалбата ще отива за погасяване на репарационни длащания.
    В същото време голямото количество нефт ще поддържа цените на нефта на относително ниски цени което ще даде тласък в развитието на Европа.
    Реално България печели индиректно от войната.

    23:30 29.09.2025

  • 40 Икономиката в ЕС ври!

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво сте се загрижили":

    Бачкаме, печелим, живеем.
    Ако ти мизерстваш, това е нормално. Всички русофили мизерстват, просто защото са мизерници. Това им е кармата.

    23:35 29.09.2025

  • 41 Къде са парите, путине

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Луганск":

    Мисля, че в твоя случай е време санитарите да се намесят, пак са ти изтървали на компютъра в стаята на директора

    🙋 ♂️Някои цифри:

    ◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
    БВП на глава от населението: 54 160 $
    Средна заплата: $4,741
    Средна пенсия: $2,489

    ◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
    БВП на глава от населението: $15,886
    Средна заплата: $1,148
    Средна пенсия: $475

    ◾️ Русия:
    БВП на глава от населението: $14,060
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    23:35 29.09.2025

  • 42 Пешо Волгата - 4 хилядник

    5 0 Отговор
    Кризата с бензина в Русия вече достигна апокалиптични стойности. Като изключим Москва и Санкт- Петербург, където крепостните се редят на огромни опашки по бензиностанциите, в останалите градове на Бензиностанцията с Ракети, бензинът на практика изчезна- продава се с купони в ограничени количества. И това е само началото на края. Скоро Путин ще праща Лавров, да се моли на Си и Моди да му продават газ и бензин на тройни цени.

    23:39 29.09.2025

  • 43 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "СоциалЛанд":

    А днес в Рашата бензина прескочи двата лева, и то там, където го има. А колкото до хабибитата.. напиши Ураза Байрам- Москва 2025 е гледай какво е чудо на чудесата на километри около най-голямата европейска джамия

    23:42 29.09.2025

  • 44 Вие

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Какво ще постигнете ,ако разрушите Украйна ,нищо но ако се бяхте съюзили тогава ще ше да е проблем за Европа ,но вие сте високомерни бабаити затова укрите ще ви го дадът

    23:50 29.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 0 Отговор
    В центъра на Москва, столицата на Московският Улус, бъдещата най- голяма останка от Бившата Руска Федерация. Най- голямата джамия в Европа. Руснаците вече са малцинство там

    23:53 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания