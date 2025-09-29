В какво състояние е руската икономика

Увеличения на данъците и предупреждения за рецесия: военната промишленост все още крепи икономиката на Русия, но в много други браншове има сериозни проблеми.
Предупредителните сигнали, свързани с руската икономика, стават все повече. Дори високопоставени правителствени представители прредупреждават за значителен спад в растежа. На правителството му се наложи да увеличи ДДС и някои други ставки, за да може да покрие огромните военни разходи.
Наскоро американският президент Доналд Тръмп нарече Русия "книжен тигър" и каза, че икономиката е в "ужасно състояние". Но дали страната наистина е заплашена от криза, пита германската обществена телевизия АРД и отговаря на някои от най-важните въпроси, свързани с руската икономика.
Кои браншове са в криза
В много браншове очевидно има проблеми, посочва АРД. "В отделни сектори ситуацията е трудна", каза шефката на Руската централна банка Елвира Набиулина преди седмица и даде примери от нефтодобивната индустрия, както и от въгледобива и стоманодобива. Същевременно автомобилопроизводителите се оплакват от спад в оборота.
Строителството на жилища също е в застой след отпадането на поддържаните от държавата ипотечни кредити. А сега чрез увеличението на данъците нараства и натискът спрямо търговията на дребно.
Колко голям ще бъде растежът?
Европейската банка за възстановяване и развитие намали прогнозата си за растежа на Русия и очаква тази година само увеличение от 1,3 процента. Това обаче е все пак повече от показателите за еврозоната или Германия, за които се очаква не повече от 1 процент.
Същевременно руското финансово министерство намали прогнозата си за растежа през тази година от 2,5% на 1,5%. Шефът на "Сбербанк" Герман Греф дори предупреди за криза: ако Централната банка не свали рязко лихвите, страната щяла да изпадне в рецесия.
Как реагира руското правителство?
От началото на следващата година ДДС се увеличава от 20 на 22 процента. Нещо повече: данъкът ще трябва да се плаща и от по-малките предприятия с оборот над 10 милиона рубли (около 100 000 евро) - до момена границата бе шест пъти по-висока.
Увеличението идва от една страна неочаквано, отбелязва АРД и припомня, че през 2024 година президентът Путин обеща да не пипа данъците до 2030. От друга страна тази стъпка отдавна изглеждаше неизбежна в контекста на големия бюджетен дефицит - 43 милиарда евро само до август.
Парите са необходими за финансирането на отбраната и сигурността, написа финансовото министерство. С други думи - призна си, че са нужни за продължаване на войната.
Колко тежи войната на руската икономика?
Войната срещу Украйна обърка модела на заплащането в Русия. Заради недостига на персонал много фирми извън оръжейната индустрия трябваше да започнат да плащат по-високи заплати, за да задържат сътрудниците си или да наемат нови.
Що се отнася до разходите за водене на войната - те трудно могат да бъдат назовани, но само бюджетните разходи за отбрана и вътрешна сигурност тази година ще възлизат на 135 милиарда евро - към 40 процента от общите разходи, както изчислява АРД. В тях обаче не са включени дълготрайните разходи, предизвикани от санкциите, които водят до технологично изоставане заради ограниченията при вноса, както и военните разходи. Факт е, че както близките до границата руски области, така и тези по-навътре в страната, а и нефтената промишленост страдат сериозно от атаките, чрез които се отбранява Украйна.
Колко засегната е руската нефтена промишленост?
Руската нефтена промишленост отдавна страда от санкциите. Москва е принудена да продава горивото на по-ниски цени на световния пазар - основно на Индия и Китай.
Междувременно обаче все по-голямо отражение дават и нападенията с дронове, извършвани от Украйна. Десетки рафинерии в европейската част на Русия бяха засегнати, някои от тях трябваше да спрат работа с месеци. Вече и правителството призна, че има криза.
Вицепремиерът Александър Новак удължи до края на годината забраната за износ на бензин и дизел, тъй като в самата Русия горивото не е достатъчно.
Какво се крие зад формулировката на Тръмп за "книжния тигър"?
Русия е слаба и след три години и половина война без истински успехи изглежда като "книжен тигър" - това написа Тръмп в своята платформа Truth Social. След среща с украинския президент Володимир Зеленски той дори се показа убеден в това, че с подкрепата на ЕС Киев ще е в състояние да си възвърне първоначалните територии. Владимир Путин и Русия имат големи икономически затруднения, написа още Тръмп.
По този начин американският президент смени положителния си тон спрямо Москва, отбелязва АРД. Ако реториката се прехвърли към нови санкции срещу руската икономика или към по-силна военна подкрепа за Украйна, това наистина ще е тежък удар за Русия. Именно допълнителният натиск върху нефтения и газовия сектор бе затруднил още повече военния бюджет на Русия. Но засега съвсем не е сигурно, че Тръмп наистина ще предприеме действия.
Какво ще стане, ако Русия приключи войната?
Евентуален край на войната би сложил и край на санкциите и би довел до прекратяване на украинските нападения срещу руската нефтена индустрия. Същевременно с оглед на проблемите в гражданския сектор оръжейната промишленост е браншът, който все още поддържа икономическия растеж.
На сектора се дължат осем процента от БВП, респективно прехвърлянето към "мирна икономика" би довело да значителен спад. Освен това не е известно какво ще трябва да се прави със завърналите се от фронта, т.е. тогава ще има риск от безработица, отбелязва АРД.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #9, #21
22:54 29.09.2025
2 Пешо Волгата - 4 хилядник
22:55 29.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СоциалЛанд
на немската икономика —растящи цени,
недостиг на ресурси, увеличаващи се
хабибита....и уКраИнки.....рецесия.
Коментиран от #43
22:56 29.09.2025
5 Соваж бейби
22:57 29.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
50 лв 🎺 100лв П.П.
22:58 29.09.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не знам за руската икономика, ама гледам немската и френската, а па за икономиката на бг-то да не говоря....
Коментиран от #12
22:59 29.09.2025
8 Факт
22:59 29.09.2025
9 Соваж бейби
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Русия си има диаманти,газ, злато.....да не изреждам. Украйна няма нищо наркомана взриви доста неща и натровена земя от бомбите .За Русия не се грижи.
23:00 29.09.2025
10 Лили
23:01 29.09.2025
11 Гориил
Коментиран от #44
23:02 29.09.2025
12 Временното явление ЕС
До коментар #7 от "Европеец":Германия –140% външен дълг
Италия – около 160%
Франция – САМО 240% 😁
Коментиран от #13, #15
23:02 29.09.2025
13 Европеец
До коментар #12 от "Временното явление ЕС":Когато цифрите говорят и боговете мълчат....
23:05 29.09.2025
14 Пара милитар
Сега е момента НАТО да ги смачка като хлебарка .
Коментиран от #24
23:06 29.09.2025
15 Соваж бейби
До коментар #12 от "Временното явление ЕС":Зеления пор и украинците ще връщат парите и дълга на всички в Европа! Сега ни е гадно ама това няма продължи вечно,няма безплатен обяд .
23:06 29.09.2025
16 Мдаа
Коментиран от #20
23:07 29.09.2025
17 Фен
Коментиран от #18
23:07 29.09.2025
18 Ние не я мислим руската
До коментар #17 от "Фен":Ние просто се забавляваме, гледайки руските клоуни.
Коментиран от #23
23:10 29.09.2025
19 Луганск
БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.
Ето защо например в САЩ и Европа, където БВП е висок, виждаме милиони бедни и бездомни хора, милиони необразовани, милиони наркомани и психично болни хора! В Русия такива хора почти няма. Ние например наблюдаваме цяла медицинска миграция на граждани на западни страни в Русия за лечение, защото в своите страни те не могат да си позволят това!
Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!
И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!
РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #41
23:10 29.09.2025
20 По това време на денонощието
До коментар #16 от "Мдаа":се гледат комедийни сериали и драми... Заради това обсъждаме РФ.
23:11 29.09.2025
21 Абе мачока
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пак ли си близнал валериан и маучкаш безполезно
23:11 29.09.2025
22 Сандо
23:11 29.09.2025
23 Гориил
До коментар #18 от "Ние не я мислим руската":Който се смее последен, се смее най-добре.
Коментиран от #26
23:11 29.09.2025
24 Даже яйца и картофи внасят.
До коментар #14 от "Пара милитар":Китайски коли правят. Просят оръжие от Иран и С. Корея.
По бензиностанциите гориво-йок.
Само в Москва и Петер все още има, но докога?
Днес дори са орязали военният бюджет за
23:13 29.09.2025
25 Даже яйца и картофи внасят.
По бензиностанциите гориво-йок.
Само в Москва и Петер все още има, но докога?
Днес дори са орязали ВОЕННИЯТ бюджет за 2026!!!
Лошо вървят нещата....
Хотели как лучше, получилось как всегда.
23:14 29.09.2025
26 Ами....
До коментар #23 от "Гориил":Взел съм си чипс и бира.
23:15 29.09.2025
27 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #28
23:16 29.09.2025
28 Луганск
До коментар #27 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Ама за нас има по 4 хиляди на месец да промиваме мозъците на дъртите все още живи копеи. Пардон,бяха 4 хиляди 2022 вече работим на 8 хиляди така че вече сме осмохилядници.
23:18 29.09.2025
29 Сатана Z
23:20 29.09.2025
30 Стойко
23:20 29.09.2025
31 Ганя Путинофила
23:22 29.09.2025
32 4 милиона руски роба бъхтят в Германия
23:23 29.09.2025
33 Сатана Z
23:24 29.09.2025
34 Дрът русофил
Така се чувства ЗНАЧИМА!
23:24 29.09.2025
35 Историческата грешка на Америка беше,
23:25 29.09.2025
36 Какво сте се загрижили
Дайте нещо за икономиката на Германия и Европа. И как работят санкциите, Да не живеем в Русия бе?
Коментиран от #40
23:26 29.09.2025
37 Ганя Путинофила
23:26 29.09.2025
38 Уилям Херингтън герой СВО
23:30 29.09.2025
39 Ани
В същото време голямото количество нефт ще поддържа цените на нефта на относително ниски цени което ще даде тласък в развитието на Европа.
Реално България печели индиректно от войната.
23:30 29.09.2025
40 Икономиката в ЕС ври!
До коментар #36 от "Какво сте се загрижили":Бачкаме, печелим, живеем.
Ако ти мизерстваш, това е нормално. Всички русофили мизерстват, просто защото са мизерници. Това им е кармата.
23:35 29.09.2025
41 Къде са парите, путине
До коментар #19 от "Луганск":Мисля, че в твоя случай е време санитарите да се намесят, пак са ти изтървали на компютъра в стаята на директора
🙋 ♂️Някои цифри:
◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
БВП на глава от населението: 54 160 $
Средна заплата: $4,741
Средна пенсия: $2,489
◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
БВП на глава от населението: $15,886
Средна заплата: $1,148
Средна пенсия: $475
◾️ Русия:
БВП на глава от населението: $14,060
Средна заплата: $610
Средна пенсия: $210
23:35 29.09.2025
42 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:39 29.09.2025
43 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "СоциалЛанд":А днес в Рашата бензина прескочи двата лева, и то там, където го има. А колкото до хабибитата.. напиши Ураза Байрам- Москва 2025 е гледай какво е чудо на чудесата на километри около най-голямата европейска джамия
23:42 29.09.2025
44 Вие
До коментар #11 от "Гориил":Какво ще постигнете ,ако разрушите Украйна ,нищо но ако се бяхте съюзили тогава ще ше да е проблем за Европа ,но вие сте високомерни бабаити затова укрите ще ви го дадът
23:50 29.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:53 29.09.2025