ЕЦБ пак задържа лихвите си без промяна

30 Октомври, 2025 22:53 496 8

  • европейска централна банка-
  • икономика-
  • лихва-
  • евро-
  • еврозона

Въпреки че инфлацията в еврозоната остава близо до целевата стойност от 2%, последните данни показват леко покачване

ЕЦБ пак задържа лихвите си без промяна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейската централна банка задържа лихвата си по депозитното улеснение на 2% за трето поредно заседание, съобщава "Евронюз".

Основният лихвен процент се колебае на 2% от началото на юни и анализаторите не очакват ЕЦБ да бърза с промени скоро.

Прогнозата идва в момент, когато икономиката се справя сравнително добре срещу световното търговско напрежение. Според предварителни оценки на Евростат, публикувани само часове преди решението на ЕЦБ, брутният вътрешен продукт на еврозоната се е увеличил с 0,2% през третото тримесечие на годината в сравнение с предходните три месеца и е нараснал с 1,3% на годишна база.

На този фон инфлацията се движи близо до целта на ЕЦБ от 2%.

Централната банка определя паричната политика за еврозоната чрез три основни лихвени процента. Депозитното улеснение е лихвеният процент, който банките получават, когато депозират пари в централната банка за една нощ.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е лихвеният процент, който банките плащат, когато вземат пари назаем от ЕЦБ за една седмица, а лихвеният процент по пределното кредитно улеснение е лихвеният процент, който банките плащат, когато вземат пари назаем от ЕЦБ за една нощ.

Лихвените проценти както по основните операции по рефинансиране, така и по пределното кредитно улеснение останаха непроменени съответно на 2,15% и 2,40%.

Въпреки че инфлацията в еврозоната остава близо до целевата стойност от 2%, последните данни показват леко покачване. Потребителските цени се повишиха с 2,2% на годишна база през септември, в сравнение с 2,1% през август и 2% през юли. Базовата инфлация, която изключва волатилни стоки като храни и енергия, се повиши до 2,4% през септември от 2,3% през август.

Въпреки че Европа е изправена пред натиск от американските мита и войната в Украйна, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и други служители на централната банка заявиха през последните седмици, че паричната политика е в "добро състояние". Според ЕЦБ американските мита досега са оказали слабо влияние върху инфлацията, а ефектите върху растежа са били "относително умерени".


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    ЕЦБ поддържа ниски лихви. За сега...

    Коментиран от #2

    22:55 30.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    ЛИХВИТЕ не покриваТ ИНФЛАЦИЯТА!!! бъдете умни ,а не играещи на сигурация , като мен..майтапя се

    23:05 30.10.2025

  • 3 закривай

    0 0 Отговор
    Тия ли бе дето ти казват с кой да спиш

    23:15 30.10.2025

  • 4 Патриот

    1 0 Отговор
    Без руския нефт и газ ни чака студена зима.
    Ще умрем от студ...

    23:19 30.10.2025

  • 5 Вярвайте вие че всичко е у ред

    0 0 Отговор
    брутният вътрешен продукт на еврозоната се е увеличил с 1,3% на годишна база при инфлация от 2%..... и основен лихвен процент около 2%
    .. Всичко е шменти капели !

    23:23 30.10.2025

  • 6 Интересно обаче

    0 0 Отговор
    Базовата инфлация, която изключва волатилни стоки като храни и енергия, какво тогава включва ? Екскурзии до Марс ли?

    23:28 30.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Лагард се стреми да държи европейската икономика на изкуствено дишане с ниски лихви. Ще видим до кога.

    23:39 30.10.2025

  • 8 Ъхъъъъъ...

    0 0 Отговор
    банките вземат пари назаем от ЕЦБ..... ЕЦБ има на теория около 8% от общо напечатаните евра. Тези пари отдавна реално ги няма. Новите членки на ЕЦБ ще им подарят от своите евра 8% но пак това не решава проблема .Една част са трансферирани в САЩ за по висока доходност. И се пита в задачата от къде ги взема ЕЦБ че да ги дава на затъналите в дългове държави? Приходите от лихви са нищожни а и една голяма част от тях се отписват. Някаква доходност от ръста в цената на златото имат но тя е мъртва доходност за банката ...И? Ако пък вдигне лихвите на ниво като в САЩ примерно ще последват серия от държавни фалити, дори и Германия. Че ползата от ниските лихви каква е точно да питам като реални пари в ЕЦБ няма за кредетиране в бъдеще ? Ползата е единствено за тези които до сега са получили нали?

    23:44 30.10.2025

