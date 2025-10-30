ЕЦБ пак задържа лихвите си без промяна

Европейската централна банка задържа лихвата си по депозитното улеснение на 2% за трето поредно заседание, съобщава "Евронюз".

Основният лихвен процент се колебае на 2% от началото на юни и анализаторите не очакват ЕЦБ да бърза с промени скоро.

Прогнозата идва в момент, когато икономиката се справя сравнително добре срещу световното търговско напрежение. Според предварителни оценки на Евростат, публикувани само часове преди решението на ЕЦБ, брутният вътрешен продукт на еврозоната се е увеличил с 0,2% през третото тримесечие на годината в сравнение с предходните три месеца и е нараснал с 1,3% на годишна база.

На този фон инфлацията се движи близо до целта на ЕЦБ от 2%.

Централната банка определя паричната политика за еврозоната чрез три основни лихвени процента. Депозитното улеснение е лихвеният процент, който банките получават, когато депозират пари в централната банка за една нощ.

Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране е лихвеният процент, който банките плащат, когато вземат пари назаем от ЕЦБ за една седмица, а лихвеният процент по пределното кредитно улеснение е лихвеният процент, който банките плащат, когато вземат пари назаем от ЕЦБ за една нощ.

Лихвените проценти както по основните операции по рефинансиране, така и по пределното кредитно улеснение останаха непроменени съответно на 2,15% и 2,40%.

Въпреки че инфлацията в еврозоната остава близо до целевата стойност от 2%, последните данни показват леко покачване. Потребителските цени се повишиха с 2,2% на годишна база през септември, в сравнение с 2,1% през август и 2% през юли. Базовата инфлация, която изключва волатилни стоки като храни и енергия, се повиши до 2,4% през септември от 2,3% през август.

Въпреки че Европа е изправена пред натиск от американските мита и войната в Украйна, президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и други служители на централната банка заявиха през последните седмици, че паричната политика е в "добро състояние". Според ЕЦБ американските мита досега са оказали слабо влияние върху инфлацията, а ефектите върху растежа са били "относително умерени".