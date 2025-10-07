Под друга фамилия! Синовете на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят основно в президентската резиденция във Валдай

Двамата синове на руския президент Владимир Путин и бившата гимнастичка Алина Кабаева използват друга фамилия и са регистрирани в официални документи под имената Иван и Владимир Спиридонови, разкриват журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин в новата си книга "Царь собственной персоной". Тази информация е публикувна на рождения ден на руския президент - 7 октомври.
Фамилията "Спиридонов" е избрана по символичен начин - тя произлиза от името на дядото на Путин по бащина линия, Владимир Спиридонович Путин, ветеран от Втората световна война.
Според авторите, Иван и Владимир живеят основно в президентската резиденция във Валдай, където за Кабаева и децата ѝ е изграден отделен дървен дворец с луксозен спа-комплекс, детска зона и голям парк. Там редовно пребивават и обслужващият персонал, подчинен на президентската охрана (ФСО).
В книгата за първи път са публикувани и снимки на двете момчета, които досега никога не бяха показвани публично.
Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия— Новости «Агентства» (@agents_media) October 7, 2025
Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной».
Детали.… pic.twitter.com/o42LIzA35w
Журналистите напомнят, че и двете дъщери на Путин от първия му брак - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - също използват различни фамилии. Фамилията Тихонова е избрана по името на бабата по майчина линия - Екатерина Шкребнева.
Отделно, извънбрачната дъщеря на Путин - Елизавета Розова, живее във Франция под името Елизавета Руднова, като фамилията е заимствана от покойния медиен мениджър Олег Руднов - близък приятел на президента, починал през 2015 г.
Публикацията на Баданин и Рубин потвърждава по-ранни разследвания на изданието "Досие", според които Путин има поне двама синове от Кабаева и всички те разполагат с документи за прикритие, издадени от руските власти.
Кремъл не коментира официално информацията за семейството на президента.
Прессекретарят Дмитрий Песков заяви единствено, че Путин ще отпразнува рождения си ден "в компанията на близките си и внуците, които го обичат и уважават", без да уточни дали сред тях са и децата на Алина Кабаева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Апокалипсис
Коментиран от #6, #19, #49
18:37 07.10.2025
2 демократ
Коментиран от #9, #17
18:37 07.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #12
18:38 07.10.2025
5 Mими Кучева🐕🦺
18:38 07.10.2025
6 трябва дъжд да има
До коментар #1 от "Апокалипсис":че вецовете на герб и ново начало да работят
18:39 07.10.2025
7 С дньом рождения
Здраве и още повече успехи
срещу сатанистите.
18:39 07.10.2025
8 Точен
18:39 07.10.2025
9 добре че ти
До коментар #2 от "демократ":не можеш да имаш деца
Коментиран от #15
18:40 07.10.2025
10 Они
18:41 07.10.2025
11 Ха ХаХа
18:41 07.10.2025
12 не знам каква е дрогата която
До коментар #4 от "честен ционист":ти дават от отоворено общество но мозъка ти е заминал 24/7 си на линия
18:41 07.10.2025
13 Дго
Коментиран от #16
18:42 07.10.2025
14 Същите лъжи
18:43 07.10.2025
15 демократ
До коментар #9 от "добре че ти":недоказуемо твърдение.
Коментиран от #24
18:43 07.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АХАХАХ
До коментар #2 от "демократ":Крият се като баща си от народната обич. Оня не излиза от мазата
18:45 07.10.2025
18 Те са сред нас, евролиберали
18:45 07.10.2025
19 Недостоверно но факт
До коментар #1 от "Апокалипсис":Доложили на Сталин, че един от съв. военоначалнуци се славил множество похождения сред руските красавици и го попитали какво да се направи. Сталин отговорил: Ще му завиждаме.
Коментиран от #21, #60
18:47 07.10.2025
20 ТАСС
18:50 07.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 вен серемос
Коментиран от #25, #30
18:56 07.10.2025
23 Как
Коментиран от #28
18:57 07.10.2025
24 няма как
До коментар #15 от "демократ":природата си знае работата не дава да се възпроизвеждаш факт -представи си ти не си ок а децата ти тотал щета
18:58 07.10.2025
25 Фори
До коментар #22 от "вен серемос":То и ти си прочел някъде безмислиците който пишеш. Не вярвам Путин да ти е разказвал какви деца има!
18:59 07.10.2025
26 Копейки,
Коментиран от #33
18:59 07.10.2025
27 Рускиня
Децата са си деца, по-важно е да ги има и колкото може по-вече!
Живот и здраве на всички деца!
19:00 07.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #3 от "Язе":Кво да видиш,като те са бездетни..
19:01 07.10.2025
30 Тихо пр@длякК!
До коментар #22 от "вен серемос":Не си компетентен.
Коментиран от #36
19:02 07.10.2025
31 Боже, Боже
19:02 07.10.2025
32 Тео
Коментиран от #39
19:03 07.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И това какво го интересува
Коментиран от #44
19:03 07.10.2025
35 Копей не философствай!
До коментар #33 от "наркоман в комуната":Отивай да пълниш барут за братска Украйна!Даже ще ти плащат.
Коментиран от #37
19:04 07.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 хахах вернолипедал
До коментар #35 от "Копей не философствай!":еднаисъщамърша си с различни никове нямаш личен живот топ
19:07 07.10.2025
38 Ами
Дай Боже още дълго да управлява.
Тъкмо да има с какво да се прехранват мисирките :)
19:11 07.10.2025
39 Четеш ли си глупостите
До коментар #32 от "Тео":Как се "бори" със западната "чума" този страхлив му ш му р0 к?
19:15 07.10.2025
40 калина /алена
19:17 07.10.2025
41 За другите не знам
До коментар #3 от "Язе":Но Мерц има три деца и седем внуци, бе умник, и всичките от законни бракове, а не извънбрачни и скрити, като путиновите
19:17 07.10.2025
42 Знае
Коментиран от #50, #59
19:18 07.10.2025
43 защо
"Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си
6 Октомври, 2025 20:06"
19:18 07.10.2025
44 УхльоФ
До коментар #34 от "И това какво го интересува":Разбира се, че не го интересува! Но тези теми се пускат за да може такива баламурници, като тебе да снасят под тях!
19:19 07.10.2025
45 Гориил
19:21 07.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Странно
19:23 07.10.2025
48 Тъпкача на Кабаева
19:24 07.10.2025
49 Помни
До коментар #1 от "Апокалипсис":Явно си лапе , за това не помниш какви дъждове и снегове имаше на времето . Вземи прочети разказът ,,На нивата" . Там авторът подробно и образно описва подобни дъждове . ,,Че като заваля , цяла неделя..." Именно за есенни дъждове става въпрос . Така , че не се шашкай . Дори и в Сахара понякога вали . А тук не е Сахара.
19:25 07.10.2025
50 Атина Палада
До коментар #42 от "Знае":За това,което пишеш е точно така,обаче аз съм чела ,че корена на Путин бил от България..Т.е.и той българин.
Коментиран от #57
19:26 07.10.2025
51 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
19:27 07.10.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 И кво
19:28 07.10.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Майна
До коментар #50 от "Атина Палада":Да
От Чипровци
Фамилия Путин в Русия няма- изследването е от наш историк( историчка)
Коментиран от #61
19:36 07.10.2025
58 ДЕЛОН
Коментиран от #63
19:39 07.10.2025
59 стоян
До коментар #42 от "Знае":До 42 ком -интересно ми е другар татарите от татарстан какви българи са щом не говорят български език
Коментиран от #64
19:39 07.10.2025
60 Помни
До коментар #19 от "Недостоверно но факт":Става въпрос за маршал Рокосовски . Воюва от първият до последният ден на войната . Известен е с перфектната си операция ,,Багратион" в следствие на която Централният фронт на хитлерофашистите рухва и фронтът му стига до Висла . Тъй като западни журналисти не вярват на огромният успех , Сталин заповядва десетки хиляди пленени ппи тази операция немски военнопленници да бъдат прекарани по улиците на Москва , предвождани от десетки пленени немски генерали . По националност Рокосовски е поляк , а природата го е надарила не само с изключителен военен талант но и с физическа красота . Така , че разните актриси , балерини и певици сами са се хвърляли на врата му . Завиждащият му нисък , дебел и плешив ,Берия го топи на Сталин за развратен живот и пита Сталин. Какво ще го правим този к%рв@р другарю Сталин . Ще му завиждаме , е отговорът на Сталин .
19:40 07.10.2025
61 Атина Палада
До коментар #57 от "Майна":Да,Чипровци беше..Не можех в момента да се сетя от къде точно пишеше..
19:41 07.10.2025
62 Гориил
19:42 07.10.2025
63 стоян
До коментар #58 от "ДЕЛОН":До 58 ком - другар вярно казваш путин да е жив поне докато фалира и разтури федерацията от мюслюмански републики и москвабад
19:42 07.10.2025
64 Атина Палада
До коментар #59 от "стоян":Ако и това не знаеш,че там са българи,вземи се скрии и не се занимавай със списвания у форуми .
19:44 07.10.2025