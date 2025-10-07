Под друга фамилия! Синовете на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят основно в президентската резиденция във Валдай

Двамата синове на руския президент Владимир Путин и бившата гимнастичка Алина Кабаева използват друга фамилия и са регистрирани в официални документи под имената Иван и Владимир Спиридонови, разкриват журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин в новата си книга "Царь собственной персоной". Тази информация е публикувна на рождения ден на руския президент - 7 октомври.

Фамилията "Спиридонов" е избрана по символичен начин - тя произлиза от името на дядото на Путин по бащина линия, Владимир Спиридонович Путин, ветеран от Втората световна война.

Според авторите, Иван и Владимир живеят основно в президентската резиденция във Валдай, където за Кабаева и децата ѝ е изграден отделен дървен дворец с луксозен спа-комплекс, детска зона и голям парк. Там редовно пребивават и обслужващият персонал, подчинен на президентската охрана (ФСО).

В книгата за първи път са публикувани и снимки на двете момчета, които досега никога не бяха показвани публично.

Сыновьям Путина и Кабаевой присвоили фамилию прикрытия



Два сына Владимира Путина и Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы, пишут журналисты Роман Баданин и Михаил Рубин в книге «Царь собственной персоной».



Журналистите напомнят, че и двете дъщери на Путин от първия му брак - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - също използват различни фамилии. Фамилията Тихонова е избрана по името на бабата по майчина линия - Екатерина Шкребнева.

Отделно, извънбрачната дъщеря на Путин - Елизавета Розова, живее във Франция под името Елизавета Руднова, като фамилията е заимствана от покойния медиен мениджър Олег Руднов - близък приятел на президента, починал през 2015 г.

Публикацията на Баданин и Рубин потвърждава по-ранни разследвания на изданието "Досие", според които Путин има поне двама синове от Кабаева и всички те разполагат с документи за прикритие, издадени от руските власти.

Кремъл не коментира официално информацията за семейството на президента.

Прессекретарят Дмитрий Песков заяви единствено, че Путин ще отпразнува рождения си ден "в компанията на близките си и внуците, които го обичат и уважават", без да уточни дали сред тях са и децата на Алина Кабаева.