Под друга фамилия! Синовете на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят основно в президентската резиденция във Валдай

Под друга фамилия! Синовете на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят основно в президентската резиденция във Валдай

7 Октомври, 2025 18:33

  • алина кабаева-
  • русия-
  • кремъл-
  • владимир путин

Кремъл не коментира официално информацията за семейството на президента

Под друга фамилия! Синовете на Владимир Путин и Алина Кабаева живеят основно в президентската резиденция във Валдай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Двамата синове на руския президент Владимир Путин и бившата гимнастичка Алина Кабаева използват друга фамилия и са регистрирани в официални документи под имената Иван и Владимир Спиридонови, разкриват журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин в новата си книга "Царь собственной персоной". Тази информация е публикувна на рождения ден на руския президент - 7 октомври.

Фамилията "Спиридонов" е избрана по символичен начин - тя произлиза от името на дядото на Путин по бащина линия, Владимир Спиридонович Путин, ветеран от Втората световна война.

Според авторите, Иван и Владимир живеят основно в президентската резиденция във Валдай, където за Кабаева и децата ѝ е изграден отделен дървен дворец с луксозен спа-комплекс, детска зона и голям парк. Там редовно пребивават и обслужващият персонал, подчинен на президентската охрана (ФСО).

В книгата за първи път са публикувани и снимки на двете момчета, които досега никога не бяха показвани публично.

Журналистите напомнят, че и двете дъщери на Путин от първия му брак - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - също използват различни фамилии. Фамилията Тихонова е избрана по името на бабата по майчина линия - Екатерина Шкребнева.

Отделно, извънбрачната дъщеря на Путин - Елизавета Розова, живее във Франция под името Елизавета Руднова, като фамилията е заимствана от покойния медиен мениджър Олег Руднов - близък приятел на президента, починал през 2015 г.

Публикацията на Баданин и Рубин потвърждава по-ранни разследвания на изданието "Досие", според които Путин има поне двама синове от Кабаева и всички те разполагат с документи за прикритие, издадени от руските власти.

Кремъл не коментира официално информацията за семейството на президента.

Прессекретарят Дмитрий Песков заяви единствено, че Путин ще отпразнува рождения си ден "в компанията на близките си и внуците, които го обичат и уважават", без да уточни дали сред тях са и децата на Алина Кабаева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Апокалипсис

    30 11 Отговор
    От къде толкова дъжд бе то не се спира аз такова чудо не съм виждал всяка година става по-зле.

    Коментиран от #6, #19, #49

    18:37 07.10.2025

  • 2 демократ

    9 40 Отговор
    А дали са негови днк тест има ли? То руснаците дори един не могат да направят.

    Коментиран от #9, #17

    18:37 07.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    9 36 Отговор
    Ползват на баба си фамилията Шеломови

    Коментиран от #12

    18:38 07.10.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    20 8 Отговор
    Иван и Владимир Пеевски,в чест на великият български политик?🐖🐖🐖🤣🥳🖕

    18:38 07.10.2025

  • 6 трябва дъжд да има

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "Апокалипсис":

    че вецовете на герб и ново начало да работят

    18:39 07.10.2025

  • 7 С дньом рождения

    48 20 Отговор
    Да е честит рожденикът Путин !
    Здраве и още повече успехи
    срещу сатанистите.

    18:39 07.10.2025

  • 8 Точен

    36 10 Отговор
    Е, кое е вярно сега? Нали дъщерите и внуците на Путин /без оглед дали са от жена му Людмила или Кабаева, или още която и да е/ живееха на Запад? А сега пишат, че живеят в Русия? Те да не са се клонирали? А и фамилята на единия от авторите Рубин, доста е съмнителна, надали може да му се вярва...

    18:39 07.10.2025

  • 9 добре че ти

    19 2 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    не можеш да имаш деца

    Коментиран от #15

    18:40 07.10.2025

  • 10 Они

    26 4 Отговор
    Красавчици.

    18:41 07.10.2025

  • 11 Ха ХаХа

    29 9 Отговор
    Укропитешка информация на пропаднал наркоман

    18:41 07.10.2025

  • 12 не знам каква е дрогата която

    24 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ти дават от отоворено общество но мозъка ти е заминал 24/7 си на линия

    18:41 07.10.2025

  • 13 Дго

    9 29 Отговор
    Срам и Позор се казват децата.

    Коментиран от #16

    18:42 07.10.2025

  • 14 Същите лъжи

    30 7 Отговор
    Като дворците на Путин

    18:43 07.10.2025

  • 15 демократ

    7 18 Отговор

    До коментар #9 от "добре че ти":

    недоказуемо твърдение.

    Коментиран от #24

    18:43 07.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АХАХАХ

    16 31 Отговор

    До коментар #2 от "демократ":

    Крият се като баща си от народната обич. Оня не излиза от мазата

    18:45 07.10.2025

  • 18 Те са сред нас, евролиберали

    25 3 Отговор
    А бившият германски канцлер Ангела Меркел, холандецът от Нато Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон, шведският премиер Стефан Лофвен, премиерът на Люксембург Ксавие Бетел, шотландският първи министър Никола Стърджън.

    18:45 07.10.2025

  • 19 Недостоверно но факт

    27 2 Отговор

    До коментар #1 от "Апокалипсис":

    Доложили на Сталин, че един от съв. военоначалнуци се славил множество похождения сред руските красавици и го попитали какво да се направи. Сталин отговорил: Ще му завиждаме.

    Коментиран от #21, #60

    18:47 07.10.2025

  • 20 ТАСС

    9 19 Отговор
    В посолството организира банкет Митрофанова. Лична проверка ще направи Руменчо шадравана, да ли е суха като Плевен ска река, или мокра като елените. Под кюлотите на Митрофанова, ще бъдат Малинов, Рашетника, Костадинка принцеса фон Максуда,лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс ...

    18:50 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 вен серемос

    23 6 Отговор
    Подобни плоски лъжи могат да измислят само тъпошейниците от България, Окраина, СОЩ/съединени овчарски щати/!!!Вл. Вл Путин има две дъщери ! от бившата си съпруга.ДВЕ дъщери! Други деца няма!!!Кабаева има незаконородени две деца.Любовникът й не е искал деца и не и признава за свои!!! Кабаева ги гледа сама и живее в нормална къща.Не пишете глупости жълтопаветници.Излагате се!По скоро пишете за децата на Киро-тъпото дали 3-те дъщери са негови??? А детето от Лена Бориславова-парапетова-си баш него-на Кирил Петково.!!! И защо Линда/канадката /не живее в България-заряза Киро-тъпото.За 3 тези деца проверете!!А детето на Бойко Борисов от Мис гащи-защо не пишете за него??? А, за я-.;ло-.;ви-.;ци-теМеркел Кая Калас, за женските розови понита-Мерц, Щолц, Макрон писахте ли защо нямат деца???Факти излагате се от време оно.Пишете истината!!!

    Коментиран от #25, #30

    18:56 07.10.2025

  • 23 Как

    13 5 Отговор
    И руснаците и внуците е По добре е да живеят в Русия. Защо са им неприятелски държави?

    Коментиран от #28

    18:57 07.10.2025

  • 24 няма как

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    природата си знае работата не дава да се възпроизвеждаш факт -представи си ти не си ок а децата ти тотал щета

    18:58 07.10.2025

  • 25 Фори

    11 5 Отговор

    До коментар #22 от "вен серемос":

    То и ти си прочел някъде безмислиците който пишеш. Не вярвам Путин да ти е разказвал какви деца има!

    18:59 07.10.2025

  • 26 Копейки,

    4 12 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #33

    18:59 07.10.2025

  • 27 Рускиня

    12 0 Отговор
    И Колон Паул има извън брачни деца и какво?
    Децата са си деца, по-важно е да ги има и колкото може по-вече!
    Живот и здраве на всички деца!

    19:00 07.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Язе":

    Кво да видиш,като те са бездетни..

    19:01 07.10.2025

  • 30 Тихо пр@длякК!

    1 10 Отговор

    До коментар #22 от "вен серемос":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #36

    19:02 07.10.2025

  • 31 Боже, Боже

    14 4 Отговор
    Какво падение на журналистическата професия! Срам, срам и позор! До каде стигнаха високо платените от Шорош подлоги! Направо съсипаха вица "една жена каза"!

    19:02 07.10.2025

  • 32 Тео

    13 8 Отговор
    Честит Рожден Ден - Владимир Владимирович! Да сте живи и здрави още дълги, да се преборите със Западната чума и да освободите света от алчните им лапи заграбили държави и народи🎂🎈

    Коментиран от #39

    19:03 07.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И това какво го интересува

    6 12 Отговор
    Целокупният български народ как и къде живеят някакви боклуци?

    Коментиран от #44

    19:03 07.10.2025

  • 35 Копей не философствай!

    5 9 Отговор

    До коментар #33 от "наркоман в комуната":

    Отивай да пълниш барут за братска Украйна!Даже ще ти плащат.

    Коментиран от #37

    19:04 07.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 хахах вернолипедал

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копей не философствай!":

    еднаисъщамърша си с различни никове нямаш личен живот топ

    19:07 07.10.2025

  • 38 Ами

    12 3 Отговор
    За много години. Да е жив и здрав рождника. И потомството му.
    Дай Боже още дълго да управлява.
    Тъкмо да има с какво да се прехранват мисирките :)

    19:11 07.10.2025

  • 39 Четеш ли си глупостите

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Тео":

    Как се "бори" със западната "чума" този страхлив му ш му р0 к?

    19:15 07.10.2025

  • 40 калина /алена

    8 4 Отговор
    Вл. Вл. Путин има две дъщери от бившата си жена! ДВЕ дъщери!!!Нещастни жълтопаветници ! Пишете за детето на Бойко Борисов от Мис гащи.Пишете дали са законородени 3-те дъщери на Киро-тъпото или не са негова?!?! Виж детето му от Лена Бориславова си е баш от Кирил Петков/един глупак от парламента,за депутатско място си даде фамилията на детето на Кирил Петков ,което е дете на Кирил Петков-той му е баща-нещо неясно-прав е Вен Серемос,във всичко,розови понита!!!Къде са децата на я-ло-.;ви-.;ци-.;те Меркел, Кая Калас и децата на розовите понита-Шолц, Мерц, Макрон! А, Борисов е крайно време да признае за детето от Мис гащи-поне веднъж да не лъже!!!

    19:17 07.10.2025

  • 41 За другите не знам

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Язе":

    Но Мерц има три деца и седем внуци, бе умник, и всичките от законни бракове, а не извънбрачни и скрити, като путиновите

    19:17 07.10.2025

  • 42 Знае

    9 0 Отговор
    За информация на матряла . Алина Кабаева е татарка . С думи прости наследника на волжско камските прабългари . Излиза , че те са на половина българи . Друг е въпросът , че на територията на руската империя живеят над 100 народи и етноси , като водещ етнос е руският и всички те се наричат росияни . Граждани на Русия. Столицата на Татарстан е град Казан . А свещенният град на Татарстан е град Болгар . Основната религия на татарите е ислям , но има и татари християни. Който иска , може да потърси в Интернет информация за Татарстан , демографският състав на населението му , неговата география и икономика .

    Коментиран от #50, #59

    19:18 07.10.2025

  • 43 защо

    2 8 Отговор
    Факти:
    "Издателят на съветския официоз "Правда" падна от прозореца на апартамента си
    6 Октомври, 2025 20:06"

    19:18 07.10.2025

  • 44 УхльоФ

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "И това какво го интересува":

    Разбира се, че не го интересува! Но тези теми се пускат за да може такива баламурници, като тебе да снасят под тях!

    19:19 07.10.2025

  • 45 Гориил

    13 0 Отговор
    Удивително е, че тази фалшива новина се появи едновременно във всички печатни и електронни медии в рамките на шест часа. Ако това е сериозна пропагандна кампания, тогава нека се подиграем на нейната тромавост и лекомислие.

    19:21 07.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Странно

    7 0 Отговор
    България влиза във война без съгласието на върховен главнокомандващ на страната и местни политици. Щом ЕС и Нато кажат Хоп и почва хорото. Промените не се обсъждат, някак си важните неща се пропускат в тая територия.

    19:23 07.10.2025

  • 48 Тъпкача на Кабаева

    2 10 Отговор
    Ботоксовия педофил с токчетата Путин е вече бита карта!

    19:24 07.10.2025

  • 49 Помни

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Апокалипсис":

    Явно си лапе , за това не помниш какви дъждове и снегове имаше на времето . Вземи прочети разказът ,,На нивата" . Там авторът подробно и образно описва подобни дъждове . ,,Че като заваля , цяла неделя..." Именно за есенни дъждове става въпрос . Така , че не се шашкай . Дори и в Сахара понякога вали . А тук не е Сахара.

    19:25 07.10.2025

  • 50 Атина Палада

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "Знае":

    За това,което пишеш е точно така,обаче аз съм чела ,че корена на Путин бил от България..Т.е.и той българин.

    Коментиран от #57

    19:26 07.10.2025

  • 51 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    3 10 Отговор
    Снощи ме о......ха накриво!

    19:27 07.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 И кво

    11 1 Отговор
    Ровите на човека в чаршафите - евалла, направил много деца, гледа си ги, храни си ги!

    19:28 07.10.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Да
    От Чипровци
    Фамилия Путин в Русия няма- изследването е от наш историк( историчка)

    Коментиран от #61

    19:36 07.10.2025

  • 58 ДЕЛОН

    4 1 Отговор
    Честит Рожден Ден Вл. Вл. Путин!! Да илядиш!!! Да се пукат душманите/СОЩ, ЕС, ЕК, Урсула /Мърсура,лъжкинята /лютеранка,/няма 7 деца-лъже/Наздраве! За твое здраве!!!Бъди жив и здрав,дада освободиш света от розоввите понита/Мерц, Шурлц, Макрон/

    Коментиран от #63

    19:39 07.10.2025

  • 59 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Знае":

    До 42 ком -интересно ми е другар татарите от татарстан какви българи са щом не говорят български език

    Коментиран от #64

    19:39 07.10.2025

  • 60 Помни

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Недостоверно но факт":

    Става въпрос за маршал Рокосовски . Воюва от първият до последният ден на войната . Известен е с перфектната си операция ,,Багратион" в следствие на която Централният фронт на хитлерофашистите рухва и фронтът му стига до Висла . Тъй като западни журналисти не вярват на огромният успех , Сталин заповядва десетки хиляди пленени ппи тази операция немски военнопленници да бъдат прекарани по улиците на Москва , предвождани от десетки пленени немски генерали . По националност Рокосовски е поляк , а природата го е надарила не само с изключителен военен талант но и с физическа красота . Така , че разните актриси , балерини и певици сами са се хвърляли на врата му . Завиждащият му нисък , дебел и плешив ,Берия го топи на Сталин за развратен живот и пита Сталин. Какво ще го правим този к%рв@р другарю Сталин . Ще му завиждаме , е отговорът на Сталин .

    19:40 07.10.2025

  • 61 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Майна":

    Да,Чипровци беше..Не можех в момента да се сетя от къде точно пишеше..

    19:41 07.10.2025

  • 62 Гориил

    1 0 Отговор
    През юни 2017 г., по време на „Директна линия“ и снимките на филма „Интервю с Путин“, самият Путин заяви, че и двете му дъщери живеят в Москва .

    19:42 07.10.2025

  • 63 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "ДЕЛОН":

    До 58 ком - другар вярно казваш путин да е жив поне докато фалира и разтури федерацията от мюслюмански републики и москвабад

    19:42 07.10.2025

  • 64 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "стоян":

    Ако и това не знаеш,че там са българи,вземи се скрии и не се занимавай със списвания у форуми .

    19:44 07.10.2025

