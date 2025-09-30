Новини
ЕК: Част от репарационния заем за Украйна ще се използва за военно оборудване на Европа
  Тема: Украйна

30 Септември, 2025 14:35 521 16

Урсула фон дер Лайен обясни, че заемът няма да бъде предоставен наведнъж, а на траншове и при определени условия

ЕК: Част от репарационния заем за Украйна ще се използва за военно оборудване на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Част от заема за репарации за Украйна, обезпечен със замразени руски активи, ще бъде използван за покупки на отбранително оборудване в Европа, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Нуждаем се от по-структурирано решение за военна подкрепа (за Украйна). Ето защо предложих идеята за репарационен заем, базиран на замразени руски активи", цитира "Ройтерс" думите на ръководителя на Европейската комисия.

Още новини от Украйна

Тя обясни, че заемът няма да бъде предоставен наведнъж, а на траншове и при определени условия.

"Ще укрепим нашата отбранителна промишленост, като гарантираме, че част от заема ще бъде използвана за военни покупки в Европа и с европейско участие", уточни фон дер Лайен.

Според нея не се предвижда изземване на руски активи: Украйна трябва да изплати заема, когато/ако Русия плати репарации.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    7 2 Отговор
    Да бе амъ белгиецът ви показа те тоя .!.

    14:38 30.09.2025

  • 2 Гошо

    8 1 Отговор
    Ще гръмнете вие тая финансова бомба ама експлозията ще във Франкфурт, а не в Москва като си мислите

    Коментиран от #13

    14:39 30.09.2025

  • 3 Майко мила

    5 1 Отговор
    Вече и репарациите не са това, което бяха….

    14:40 30.09.2025

  • 4 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    Тая съвсем го удари през просото!
    Ще дава заем на Украйна, тя да го харчи.
    Пак ли ще купува ваксини!

    14:40 30.09.2025

  • 5 456

    2 1 Отговор
    МВР иска да прекрати разследването за изнасиленото 4 годишно детенце от Каблешково! ЗАЩО? НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?ПАРИ???
    Родителите / предполагам/ са отчаяни!
    Да дадем гласност институциите да си свършат работата!
    Недопустимо е.

    14:41 30.09.2025

  • 6 Заеми за Европа

    7 1 Отговор
    Ти я са пълни разбойници. Крадат от руския заем за да плащат поръчките за военно оборудване направени към европейски фирми, знаейки прекрасно, че репарации няма да видят. Всички на снимката се усмихват, защото знаят какъв ще е техния дял.

    14:42 30.09.2025

  • 7 Гориил

    7 1 Отговор
    Досега нито един европейски депозитар или банка не се е съгласил да изплати руски пари. В такъв случай Урсула харчи други пари, чийто произход е добре познат на българите.

    14:42 30.09.2025

  • 8 не може да бъде

    6 1 Отговор
    Репарационен заем базиран на замразени руски активи ....!???даже ми се вижда някак си неловко че се говори така открито ...та това е безсрамна кражба бандитизъм с демонстрирана наглост и липса на всякакъв разум!?Ако някой си мисли че всичко това няма да се върне като бумеранг в Европа значи или наивник или глупак...всъщност това не важи за ръководството на ЕК -те са просто яростни русофоби и мераклии да воюват с Русия!??мераклии които нищо не са научили от историята ...

    14:44 30.09.2025

  • 9 Атина Палада

    7 1 Отговор
    Тия хем крадат,хем лъжат :))) Ясно банкстерите им казаха,че не могат да пипнат от замразените руски активи,в това число и от лихвите им,а Урсула и останалите калинки около нея лъжат сега пред европейците,че видите ли от руските активи ще вземем,а всъщност обират европейците ...

    14:44 30.09.2025

  • 10 Тома

    8 0 Отговор
    Руските активи ще ги вземете на кукуво лято но лошото е че парите ще ги даде мучо от ЕС и накрая ще пие една студена вода

    14:45 30.09.2025

  • 11 САЩ

    3 0 Отговор
    Устайте и за менека немойте саде на вазека..

    14:49 30.09.2025

  • 12 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Урсулке,злите езици говорят,че Бруселци сте имали 15 трилиона долара в офшорки и Тръмп щял да сложи ръка на тях :))) нали все пак кодовете са в хамериката:)))) ще ви оставят бедни като църковни мишки. :) и някои българи имали милиарди там с които ще трябва да се разделят...

    14:49 30.09.2025

  • 13 Търновец

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Като говорите за експлозия + е Сибир се ражда нов етнос Руси Китайци и нов език - Руски диалект на Мандарин.

    14:50 30.09.2025

  • 14 САЩ ..щ

    3 0 Отговор
    немойте саде на вазека..бая гепачи са це 6736субрале...

    14:51 30.09.2025

  • 15 Търновец

    2 0 Отговор
    Пуделът Зеленски банкрутира ЕС

    14:53 30.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

