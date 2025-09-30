ЕК: Част от репарационния заем за Украйна ще се използва за военно оборудване на Европа

Част от заема за репарации за Украйна, обезпечен със замразени руски активи, ще бъде използван за покупки на отбранително оборудване в Европа, обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Нуждаем се от по-структурирано решение за военна подкрепа (за Украйна). Ето защо предложих идеята за репарационен заем, базиран на замразени руски активи", цитира "Ройтерс" думите на ръководителя на Европейската комисия.

Тя обясни, че заемът няма да бъде предоставен наведнъж, а на траншове и при определени условия.

"Ще укрепим нашата отбранителна промишленост, като гарантираме, че част от заема ще бъде използвана за военни покупки в Европа и с европейско участие", уточни фон дер Лайен.

Според нея не се предвижда изземване на руски активи: Украйна трябва да изплати заема, когато/ако Русия плати репарации.