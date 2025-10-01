Новини
Девети ден! Продължават проблемите с електрозахранването на Запорожката АЕЦ
  Тема: Украйна

1 Октомври, 2025 12:46 643 9

Руските сили превзеха централата през 2022 г., малко след като президентът Владимир Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна

Девети ден! Продължават проблемите с електрозахранването на Запорожката АЕЦ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна се охлажда от аварийни дизелови генератори вече девети ден, след като външен електропровод беше прекъснат. Това съобщи руското ѝ ръководство, цитирано от "Ройтерс".

То уточнява, че резервното електрозахранване е достатъчно засега, но възобновяването на редовното електрозахранване чрез външен източник - линията Днепровска - е невъзможно поради украинските обстрели.

Украйна, от своя страна, заяви, че руските обстрели пречат на възстановяването на външното електрозахранване.

Заради интензивната война с дронове и артилерия около няколко огромни атомни електроцентрали от съветската епоха в Украйна Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) многократно е предупреждавала за опасността от голяма ядрена авария.

Последният останал външен електропровод към Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа, беше прекъснат по време на боевете на 23 септември.

Необходима е енергия за изпомпване на вода около централата за охлаждане на реакторите и отработеното гориво. Нивата на радиация са нормални, информираха МААЕ и Русия.

"Най-голямата атомна електроцентрала в Европа е без външно захранване вече повече от седмица, което е най-дълготрайното подобно събитие за повече от три години и половина война", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Руското ръководство на централата увери, че аварийните генератори са достатъчни засега и че се използват само някои от тях. Цялото оборудване функционира нормално.

Запорожката АЕЦ разполага с шест съветски проектирани реактора ВВЕР-1000, В-320 с водно охлаждане и воден модератор, съдържащи уран 235. Всички реактори в момента са спрени.

Рискът е, че без никакво захранване - външно или осигурено от аварийните генератори - ядреното гориво, което се намира само на 500 км от мястото на най-тежката ядрена авария в света - Чернобилската катастрофа от 1986 г., няма да се охлади и има риск да се разтопи.

"Текущото състояние на реакторните блокове и отработеното гориво е стабилно, стига аварийните дизелови генератори да са в състояние да осигурят достатъчно мощност за поддържане на основни функции, свързани с безопасността и охлаждането", обясни Гроси.

"Изключително важно е да се възстанови външното електрозахранване", подчерта той.

Руските сили превзеха централата през 2022 г., малко след като президентът Владимир Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна. Оттогава тя е под контрола на Москва.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 22 Отговор
    Руснаците веднъж облъчиха Европа, сега пак ще я тровят, като не могат да я
    завладеят.

    Коментиран от #5

    12:51 01.10.2025

  • 2 Ами спрете, бе хохохоляци

    18 1 Отговор
    да я обстрелване.

    12:52 01.10.2025

  • 3 Коко

    1 15 Отговор
    След украинските удари с дронове, 38% от руските петролни рафинерии са спрели работа. Производството на бензин през септември е спаднало с 1 милион тона, а недостигът е достигнал 20%.

    12:52 01.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Отивам в аптеката за йод.

    12:53 01.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Чернобил е в уКраина бе скъпа,
    а освен това има още две не по–малки аварии
    на АЕЦ....
    Сети се къде ? 😁

    12:55 01.10.2025

  • 6 Фашисткият режим в Украйна

    17 2 Отговор
    ще ни докара по голяма катастрофа и от чернобилската.

    12:56 01.10.2025

  • 7 Цоню Русофила

    1 1 Отговор
    Зеленски е лъжец! Аз вярвам само на Пинокио, Гьобелс, Путин и дядо Коледа! На никой друг! Само те казват истината! Е, понякога се доверявам и на Андрешко, но само, когато ме вози с каруцата на село.

    13:02 01.10.2025

  • 8 Време е за гъбата над Кииф

    7 1 Отговор
    и окрите ще спрат с простотиите ! ЗАЕЦ е под Руски контрол от 2022г , а кой ли обстелва ЗАЕЦ сега ( дали руснаците обстрелват своите , или окрите обстрелват руснаците ) . Зелето ни мисли за мноо тапи , за да мисли че му верваме !

    13:03 01.10.2025

  • 9 Топла новина

    1 3 Отговор
    ⚡BREAKING: 🇪🇺🇫🇷🙌🏻 Франция е заловила танкера PUSHPA във френски териториални води. Част от pуския флот.

    Уличен е в изстрелване на дронове, които затвориха летището в Копенхаген преди седмица.

    13:07 01.10.2025

