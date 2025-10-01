Девети ден! Продължават проблемите с електрозахранването на Запорожката АЕЦ

Запорожката атомна електроцентрала в Южна Украйна се охлажда от аварийни дизелови генератори вече девети ден, след като външен електропровод беше прекъснат. Това съобщи руското ѝ ръководство, цитирано от "Ройтерс".

То уточнява, че резервното електрозахранване е достатъчно засега, но възобновяването на редовното електрозахранване чрез външен източник - линията Днепровска - е невъзможно поради украинските обстрели.

Украйна, от своя страна, заяви, че руските обстрели пречат на възстановяването на външното електрозахранване.

Заради интензивната война с дронове и артилерия около няколко огромни атомни електроцентрали от съветската епоха в Украйна Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) многократно е предупреждавала за опасността от голяма ядрена авария.

Последният останал външен електропровод към Запорожката АЕЦ - най-голямата атомна електроцентрала в Европа, беше прекъснат по време на боевете на 23 септември.

Необходима е енергия за изпомпване на вода около централата за охлаждане на реакторите и отработеното гориво. Нивата на радиация са нормални, информираха МААЕ и Русия.

"Най-голямата атомна електроцентрала в Европа е без външно захранване вече повече от седмица, което е най-дълготрайното подобно събитие за повече от три години и половина война", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Руското ръководство на централата увери, че аварийните генератори са достатъчни засега и че се използват само някои от тях. Цялото оборудване функционира нормално.

Запорожката АЕЦ разполага с шест съветски проектирани реактора ВВЕР-1000, В-320 с водно охлаждане и воден модератор, съдържащи уран 235. Всички реактори в момента са спрени.

Рискът е, че без никакво захранване - външно или осигурено от аварийните генератори - ядреното гориво, което се намира само на 500 км от мястото на най-тежката ядрена авария в света - Чернобилската катастрофа от 1986 г., няма да се охлади и има риск да се разтопи.

"Текущото състояние на реакторните блокове и отработеното гориво е стабилно, стига аварийните дизелови генератори да са в състояние да осигурят достатъчно мощност за поддържане на основни функции, свързани с безопасността и охлаждането", обясни Гроси.

"Изключително важно е да се възстанови външното електрозахранване", подчерта той.

Руските сили превзеха централата през 2022 г., малко след като президентът Владимир Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна. Оттогава тя е под контрола на Москва.