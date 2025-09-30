Новини
Свят »
Израел »
The ​​Wall Street Journal: Израел прекроил предложението на Тръмп за Газа, решение за две държави не присъства в плана

30 Септември, 2025 04:52, обновена 30 Септември, 2025 04:57 460 2

  • израел-
  • сащ-
  • газа-
  • мир-
  • тръмп

Така вероятността Саудитска Арабия да финансира осъществяването на идеята на американския лидер е доста ниска, отбелязва изданието

The ​​Wall Street Journal: Израел прекроил предложението на Тръмп за Газа, решение за две държави не присъства в плана - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските власти са участвали в разработването на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа и прекратяване на палестино-израелския конфликт и са направили няколко изменения в окончателния документ, според The ​​Wall Street Journal.

Според изданието най-забележителното изменение се отнася до въпроса за държавността. Планът споменава възможността за създаване на независима палестинска държава, но не споменава решение с две държави. Отбелязва се, че без ясна перспектива за решение с две държави на палестино-израелския конфликт, вероятността Саудитска Арабия да финансира плана на американския лидер е доста ниска.

По-рано Белият дом публикува план за разрешаване на конфликта в ивицата Газа. Той призовава за пълно прекратяване на военните действия и освобождаване на заложници, държани от радикалното палестинско движение Хамас, в рамките на 72 часа. Освен това документът предлага поставяне на ивицата Газа под външна администрация за преходен период. На жителите на анклава ще бъде дадена възможност да напуснат или да се завърнат.

На пресконференция с Тръмп във Вашингтон, израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви подкрепата си за плана на американския президент за прекратяване на военните действия в Газа, но отбеляза, че ако Хамас отхвърли или саботира това предложение, еврейската държава „сама ще довърши работата“.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шаломов

    0 0 Отговор
    Купейка, евреин съм веее.... гробокопачът на руския етнос ахаха

    05:11 30.09.2025

  • 2 ВВП

    0 0 Отговор
    Русия подкрепя Израел

    05:12 30.09.2025