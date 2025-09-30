Тръмп заплаши с мита фармацевтични компании, ако не намалят цените на лекарствата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита на фармацевтичните компании, които не сключат споразумение със САЩ и не намалят цените на лекарствата, предаде АП, цитирана от News.bg.
В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе преговори с всички фармацевтични компании следващата седмица в опит да постигне нови споразумения.
„Ако не сключим споразумение, ще им наложим допълнителни мита от 5%, 6%, 7%, 8%, колкото и да е разликата“, посочи той. Въпреки това добави, че очаква „всички да се справят добре“.
Коментарите на Тръмп последваха неговото обявление, че Pfizer ще инвестира 70 милиарда долара в САЩ и ще намали цените на най-използваните си лекарства.
Говорейки от Овалния кабинет, президентът заяви, че сделката ще гарантира, че САЩ ще плащат „най-ниската цена“ в световен мащаб в рамките на системата за най-облагодетелствани нации.
Той подчерта, че американските потребители отдавна субсидират разходите за научноизследователска и развойна дейност в чужбина, като описа новия план като „решаваща стъпка напред“.
Накрая Тръмп добави, че отстъпките ще варират от 50% до 100%, като някои лекарства ще бъдат достъпни безплатно, а покупките ще се извършват чрез нов правителствен уебсайт. „Pfizer е една от най-големите и най-добрите компании в света“, каза той.
Минути след обявяването акциите на Pfizer се търгуваха с 3,5% по-високо, като се продаваха на цена 24,70 долара.
23:25 30.09.2025
23:27 30.09.2025
23:37 30.09.2025
23:38 30.09.2025
23:47 30.09.2025
Сатана Z
"Американските болни - най -здравите болни"
23:48 30.09.2025
23:55 30.09.2025
