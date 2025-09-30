Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп заплаши с мита фармацевтични компании, ако не намалят цените на лекарствата

Тръмп заплаши с мита фармацевтични компании, ако не намалят цените на лекарствата

30 Септември, 2025 23:24 655 8

  • доналд тръмп-
  • лекарства-
  • цени-
  • мита-
  • фармацевтични компании

Американският президент анонсира преговори и нов план за достъп до по-евтини лекарства, включително инвестиция от Pfizer за 70 милиарда долара.

Тръмп заплаши с мита фармацевтични компании, ако не намалят цените на лекарствата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник, че ще наложи мита на фармацевтичните компании, които не сключат споразумение със САЩ и не намалят цените на лекарствата, предаде АП, цитирана от News.bg.

В изявление пред репортери в Белия дом Тръмп заяви, че администрацията му ще проведе преговори с всички фармацевтични компании следващата седмица в опит да постигне нови споразумения.

„Ако не сключим споразумение, ще им наложим допълнителни мита от 5%, 6%, 7%, 8%, колкото и да е разликата“, посочи той. Въпреки това добави, че очаква „всички да се справят добре“.

Коментарите на Тръмп последваха неговото обявление, че Pfizer ще инвестира 70 милиарда долара в САЩ и ще намали цените на най-използваните си лекарства.

Говорейки от Овалния кабинет, президентът заяви, че сделката ще гарантира, че САЩ ще плащат „най-ниската цена“ в световен мащаб в рамките на системата за най-облагодетелствани нации.

Той подчерта, че американските потребители отдавна субсидират разходите за научноизследователска и развойна дейност в чужбина, като описа новия план като „решаваща стъпка напред“.

Накрая Тръмп добави, че отстъпките ще варират от 50% до 100%, като някои лекарства ще бъдат достъпни безплатно, а покупките ще се извършват чрез нов правителствен уебсайт. „Pfizer е една от най-големите и най-добрите компании в света“, каза той.

Минути след обявяването акциите на Pfizer се търгуваха с 3,5% по-високо, като се продаваха на цена 24,70 долара.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    От лекарствата се печели повече от наркотиците.

    23:25 30.09.2025

  • 2 си дзън

    9 0 Отговор
    В САЩ докторите са скъпи.

    23:27 30.09.2025

  • 3 Луд

    2 0 Отговор
    Ето това е истински държавник,Шапки долу никои друг не е бил така загрижен за стандарта на живот като господин президента.Само има един проблем и тои е казан във наша поговорка ,,МЪЖ СЪС КАРУЦА ДА НОСИ А ЖЕНА МУ СЪС ИГЛА ДА ИЗНАСЯ КЪЩТАТА Е ВИНАГИ ПРАЗНА.,,

    23:37 30.09.2025

  • 4 ЕСССР

    5 0 Отговор
    Загубите на Пфайзер, ще ги покрие Другарката Урсула стара корупционна приятелка на Другаря Бурла! Другари европролетари стягайте се и бъдете здрави, защото здравеопазването в ЕСССР рязко, ще поскъпне след тази новина!

    23:38 30.09.2025

  • 5 ...

    6 0 Отговор
    В САЩ вече няма пазарна икономика, а каквото каже Тръмп...

    23:47 30.09.2025

  • 6 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Бай Дончо прави аптеки за народа както Шиши прави бакалници за бедните в България.
    "Американските болни - най -здравите болни"

    23:48 30.09.2025

  • 7 Ами да

    2 0 Отговор
    Проблемите на системата за здравеопазване в САЩ са огромни и просот няма как един първичен кре.тен да ги реши

    23:55 30.09.2025

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.