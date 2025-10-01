УЕФА отложи изключването на Израел от футбола заради план на Доналд Тръмп

УЕФА отложи гласуването за евентуалното изключване на Израел от футбола, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри новите си планове за прекратяване на войната в Газа. Тръмп представи 20-точков мирен план и даде на Хамас „три или четири дни“ да отговори или да понесе последствията. Поради тези обстоятелства УЕФА е решила да стопира временно плановете си.

Очакваше се УЕФА да вземе решение за изхвърлянето на Израел, като The Times съобщава, че „голямо мнозинство от изпълнителните членове и федерации са за спиране на участието“. Русия вече беше изключена от международните състезания под егидата на УЕФА и ФИФА след началото на инвазията в Украйна през 2022 година, а гласуването за Израел беше планирано заради действията му в Газа.

Според Sky News, плановете за гласуване са отложени след представянето на новия мирен план от Тръмп. Европейските футболни лидери смятат, че не е подходящ момент за гласуване и налагане на санкции, докато се водят преговори за мир. Президентът на САЩ определи плана си като невероятен и постави краен срок на Хамас от три-четири дни за отговор.

На националния отбор на Израел му предстои да играе квалификации за Световното първенство 2026 през октомври – срещу Норвегия в Осло и срещу Италия в Удине. Ако гласуването не се проведе, Израел ще може да изиграе мачовете както е планирано.

Президентката на Норвежката футболна федерация Лисе Клавенес, която е и член на изпълнителния комитет на УЕФА, и преди е призовавала Израел да бъде изключен от европейските състезания. Тя сподели пред норвежкия подкаст Pop and Politics:

„Работя по този въпрос от принципна гледна точка, но няма да бойкотираме сами. Бойкотът само би довел до това Израел да отиде на Световното, вместо нас. В момента работим за санкции срещу Израел. Смятаме, че трябва да бъдат наложени, това е въпрос на спазване на правилата. Лично аз вярвам, че след като Русия е изключена, Израел също трябва да бъде. Като футболен президент можеш да имаш лични мнения и аз определено имам – най-вече е изключително трудно да играеш срещу страна, в която се използва думата „геноцид“.“

Група експерти на ООН също призоваха УЕФА и ФИФА да забранят на Израел участие във всички международни футболни състезания заради продължаващия конфликт. В изявление се посочва:

"Спортът трябва да отхвърли възприятието, че всичко продължава „както обикновено“. Спортните организации не бива да затварят очи пред сериозни нарушения на човешките права, особено когато платформите им се използват за нормализиране на несправедливости. Ясно е, че бойкотът трябва да се отнася за държавата Израел, а не за отделни играчи. Винаги сме поддържали тезата, че хората не могат да носят последствията от решенията на правителството си, затова не трябва да има дискриминация или санкции срещу отделни играчи заради тяхното потекло или националност. Националните отбори на държави, извършващи масови нарушения на човешките права, могат и трябва да бъдат спрени, както е ставало и в миналото.“

Според The Guardian, Израел ще може да играе на Световното първенство 2026, дори ако бъде наложена забрана от УЕФА. В такъв случай санкциите ще се отнасят само за турнири под контрола на УЕФА – мъжките и женските национални отбори ще бъдат изключени от Лига на нациите, а Макаби Тел Авив няма да участва в Лига Европа. Понеже Мондиала е състезание на ФИФА, Израел ще може да участва, ако се класира.

В момента тимът заема трето място в Група 1, с шест точки пасив спрямо Норвегия и с равен точков актив с Италия, но с мач повече от „адзурите“.