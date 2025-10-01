Новини
Загиналите при земетресението във Филипините вече са 60 ВИДЕО

1 Октомври, 2025 03:48, обновена 1 Октомври, 2025 06:36

Загиналите при земетресението във Филипините вече са 60 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Броят на жертвите от земетресението във Филипините нарасна до 60, съобщи GMA News, позовавайки се на Филипинската служба за гражданска защита.

„Съобщават се за все повече жертви. Получихме информация за 60 смъртни случая“, каза Бернардо Алехандро, заместник-секретар на Филипинската служба за гражданска защита.

Късно снощи българско време земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси централната част на островната държава, съобщи местната полиция, цитирана от АФП и NOVA.

Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра, а службата се наложи да коригира първоначалните си измервания от 7,0 по скалата на Рихтер.

Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу в 21:59 ч., съобщи провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос. Земетресението е причинило сериозни щети по сгради и пътища и е наложило нужда от започване на спасителни операции в северната част на острова.

„Възможно е да има хора, затрупани под срутени сгради“, заяви Рамос. Той уточни, че се провеждат спасителни операции в град Сан Ремигио и Бого, град с 90 000 жители. Той каза, че не разполага с информация за броя на изчезналите. Спасителните операции са затруднени от тъмнината и от вторичните трусове, добави той.

Американската геоложка служба е регистрирала четири земетресения с магнитуд 5,0 или по-висок в района след първото земетресение.

Местната сеизмологична служба предупреди за възможно слабо морско смущение и призова жителите на централните острови Лейте, Себу и Билиран да избягват престоя в близост до плажовете.


