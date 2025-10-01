ISW: Руското настъпление в Украйна се е забавило допълнително миналия месец

Настъплението на руската армия в Украйна се е забавило допълнително през миналия месец, особено в източната Донецка област, сочи анализ на Франс прес на базата на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), предава БТА.
За един месец Русия е отнела 447 кв. км от украинските сили, което задълбочава забавянето, започнало през август (594 кв. км) след пика през юли (634 кв. км).
В края на септември Москва е упражнявала пълен или частичен контрол над 19 процента от украинската територия. Около 7 процента, Крим и части от Донбас, вече бяха под руски контрол преди началото на инвазията през февруари 2022 г.
Пробивът през юли бе най-значимият от ноември 2024 г. (725 кв. км), с изключение на първите месеци на войната през пролетта на 2022 г., когато фронтовата линия бе силно подвижна.
Площта на завзетите територии включва зони, които са изцяло или частично контролирани от Русия, както и области, за които тя твърди, че има контрол.
От октомври 2024 г. до септември 2025 г. руските сили са завзели над 6000 кв. км - почти три пъти повече от предходните 12 месеца (около 2300 кв. км между октомври 2023 г. и септември 2024 г.).
Миналия месец Русия първоначално е напредвала бързо, печелейки 416 кв. км между 1 и 19 септември, преди да се забави в края на месеца, когато от 20 до 30 септември е завладяла едва около 30 кв. км, посочва АФП.
Забавянето е най-отчетливо в Донецка област - основен район на сраженията между руските и украинските сили през последните две години. През септември Русия е превзела 181 кв. км там, едно от най-слабите ѝ постижения за последната година. От май до август руснаците са завладявали средно по около 400 кв. км на месец. В региона, 80 процента от който вече е под руски контрол (спрямо 64 процента преди година), фронтовите линии са почти замръзнали от средата на септември.
Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски обаче призна в петък, че ситуацията на фронта „е трудна“ и че руската армия продължава да напредва в ключови райони на Донецка област, включително около градовете Покровск и Добропиля.
Русия е продължила настъплението и в Харковска област (100 кв. км) в североизточната част на страната, както и в Днепропетровска област (80 кв. км), която остава почти изцяло под контрола на Киев.
Руската армия навлезе за първи път в Днепропетровска област на 8 юни, според ISW. Украйна официално призна за присъствието на руски войници там едва в края на август. Днепропетровска област не е сред петте украински региона, чиято анексия Москва обяви, уточнява АФП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ......
Коментиран от #34
16:28 01.10.2025
2 Айде айде
Коментиран от #9, #37
16:28 01.10.2025
3 Звънземен
16:29 01.10.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:29 01.10.2025
5 оФчара
Коментиран от #23
16:29 01.10.2025
6 Ха ха ха ха
16:30 01.10.2025
7 Румен Решетников
Четвърта година ватенките превземат по минимум 2 деревни на ден, котли, чували ,менци, черпаци и нищо...
16:30 01.10.2025
8 Закона на Нюланд
Факт
16:31 01.10.2025
9 Амиии
До коментар #2 от "Айде айде":Евтина пропаганда , укрите контраатакуват на запад, ама процента намалява
16:31 01.10.2025
10 Лятното настъпление
Сега готви ново попълнение за фронта! Предишното беше изразходено!
Отдавна беше ясно, напоследък всички го разбраха, дори Рижавото.
16:31 01.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хелооо амеби
Коментиран от #19
16:32 01.10.2025
13 Доктор
16:33 01.10.2025
14 Военен
16:33 01.10.2025
15 колко да е бавно
16:34 01.10.2025
16 Кико Нарваяс
16:34 01.10.2025
17 Смех, бате
Коментиран от #26
16:35 01.10.2025
18 Преторианец
16:36 01.10.2025
19 Тодор Правешки
До коментар #12 от "Хелооо амеби":Затова пък специалните гвардейски диванни войски на Рассия каждий день превземат Киев, Варшава, Берлин,Париж, Лондон, Аляска...
Коментиран от #28
16:37 01.10.2025
20 Трол със сОпОл
16:37 01.10.2025
21 Кая Калас
16:37 01.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Вучич
До коментар #5 от "оФчара":оФчар ,тя тая мечка е книжна ,кьорав ли си ,не видиш ли
16:39 01.10.2025
24 Каквото и да си говорим
Коментиран от #39
16:40 01.10.2025
25 Още новини от Украйна
16:41 01.10.2025
26 Саурон
До коментар #17 от "Смех, бате":Ама на натоканата дали и е до смях ?
Уж с НАТО да се бие ,а кекавата му армия се стопи още в Украйна
Коментиран от #36
16:41 01.10.2025
27 Защо ли!
До коментар #22 от "Бен Вафлек":Не слагаш ку укруте ЕС,САЩ и НАТО!
16:41 01.10.2025
28 Тц тц тц тц
До коментар #19 от "Тодор Правешки":Засегна ли се г-н Амеба? Пази кръвното щот 404 намалява всекидневно хи хи хи
16:42 01.10.2025
29 Какъв ти контрол
Братята украинци ги дънят в самата Русия, те тръгнали да пазят територии в Украйна.
16:46 01.10.2025
30 Вин Дизел
16:47 01.10.2025
31 Факти
16:47 01.10.2025
32 Българин
16:47 01.10.2025
33 Путин
16:47 01.10.2025
34 Стигнали са до "Блок 70"
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ......":Тогава всичко се забавя , чак спира -))
Забавно
16:48 01.10.2025
35 Абе копейки....
Коментиран от #42
16:50 01.10.2025
36 Гледай ся
До коментар #26 от "Саурон":Това е военна операция насочена срещу фашагите и техния режим в Украйна. За да щади цивилното население трябва да се пипа бавно, точно и методично. Целите се изпълняват макар и на такива като тебе да не им харесва. Терористите задокена могат само да бомбят наред без оглед или милост убивайки хиляди за кратко време. Но, не посмяват да нападнат Русия защото ще бъдат изпепелени. А пък ти си лай и си вярвай…
16:51 01.10.2025
37 Саша Грей
До коментар #2 от "Айде айде":Като четеш такива работи обръщай внимание източникът руски или украински е. Крим влиза ли в процентите или не. Защото има особена надпревара кой лъже повече.
Коментиран от #43
16:52 01.10.2025
38 Кален блатарен пезевенк
16:52 01.10.2025
39 Говорим си че....
До коментар #24 от "Каквото и да си говорим":Колкото повече руско-азиатски варвари избие психясалото джудже толкова по добре за света.
16:54 01.10.2025
40 Асен Василев
До коментар #11 от "Дух":Добре дошъл в ПП-ДБ!
16:56 01.10.2025
41 ДългоИме
16:57 01.10.2025
42 Ко речи?
До коментар #35 от "Абе копейки....":Не. Чакаме Зеля да си пие кафето в Крим, да размени Курск и да окупира Москва. Ти как я мислиш тая работа? Трябват му още свежо месо и по 1 милиард на ден, затова чакаме ха ха ха
16:59 01.10.2025
43 Чета Факти редовно
До коментар #37 от "Саша Грей":Лично Мара дава информацията, ако не вярваш провери в сайта.
17:01 01.10.2025
44 Ква стана тя.... 🙊
Коментиран от #48
17:02 01.10.2025
45 Никой
Коментиран от #47
17:02 01.10.2025
46 ТехноЛог
17:14 01.10.2025
47 Тишо културиста
До коментар #45 от "Никой":Емили ,не ги мисли рашките да си се оправят ,а и твоята е лесна ,буташ щепсела и зареждаш тротинетката 🛴 и си джиткаш 😂.
17:15 01.10.2025
48 краинец 🐖
До коментар #44 от "Ква стана тя.... 🙊":Знаеш ли как таралежа яде змия?
Малко по малко, помалко. Докато не остане нищо от фашистката змѝя!
17:15 01.10.2025