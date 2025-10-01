Новини
ISW: Руското настъпление в Украйна се е забавило допълнително миналия месец
  Тема: Украйна

ISW: Руското настъпление в Украйна се е забавило допълнително миналия месец

1 Октомври, 2025 16:24 822 48

  • руско настъпление-
  • украйна

В края на септември Москва е упражнявала пълен или частичен контрол над 19 процента от украинската територия.

ISW: Руското настъпление в Украйна се е забавило допълнително миналия месец - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Настъплението на руската армия в Украйна се е забавило допълнително през миналия месец, особено в източната Донецка област, сочи анализ на Франс прес на базата на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), предава БТА.

За един месец Русия е отнела 447 кв. км от украинските сили, което задълбочава забавянето, започнало през август (594 кв. км) след пика през юли (634 кв. км).

В края на септември Москва е упражнявала пълен или частичен контрол над 19 процента от украинската територия. Около 7 процента, Крим и части от Донбас, вече бяха под руски контрол преди началото на инвазията през февруари 2022 г.

Пробивът през юли бе най-значимият от ноември 2024 г. (725 кв. км), с изключение на първите месеци на войната през пролетта на 2022 г., когато фронтовата линия бе силно подвижна.

Площта на завзетите територии включва зони, които са изцяло или частично контролирани от Русия, както и области, за които тя твърди, че има контрол.

От октомври 2024 г. до септември 2025 г. руските сили са завзели над 6000 кв. км - почти три пъти повече от предходните 12 месеца (около 2300 кв. км между октомври 2023 г. и септември 2024 г.).

Миналия месец Русия първоначално е напредвала бързо, печелейки 416 кв. км между 1 и 19 септември, преди да се забави в края на месеца, когато от 20 до 30 септември е завладяла едва около 30 кв. км, посочва АФП.

Забавянето е най-отчетливо в Донецка област - основен район на сраженията между руските и украинските сили през последните две години. През септември Русия е превзела 181 кв. км там, едно от най-слабите ѝ постижения за последната година. От май до август руснаците са завладявали средно по около 400 кв. км на месец. В региона, 80 процента от който вече е под руски контрол (спрямо 64 процента преди година), фронтовите линии са почти замръзнали от средата на септември.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски обаче призна в петък, че ситуацията на фронта „е трудна“ и че руската армия продължава да напредва в ключови райони на Донецка област, включително около градовете Покровск и Добропиля.

Русия е продължила настъплението и в Харковска област (100 кв. км) в североизточната част на страната, както и в Днепропетровска област (80 кв. км), която остава почти изцяло под контрола на Киев.

Руската армия навлезе за първи път в Днепропетровска област на 8 юни, според ISW. Украйна официално призна за присъствието на руски войници там едва в края на август. Днепропетровска област не е сред петте украински региона, чиято анексия Москва обяви, уточнява АФП.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ......

    17 5 Отговор
    забавило се е допълнително миналия месец, вероятно щото пускат дрони над Дания нали? ... И дЖилезко отиде да ги лови ...на летището в Копенхаген

    Коментиран от #34

    16:28 01.10.2025

  • 2 Айде айде

    19 8 Отговор
    Преди два месеца беше 24% а днес 19%. Как става тая работа като укрите нито една позиция не са върнали?

    Коментиран от #9, #37

    16:28 01.10.2025

  • 3 Звънземен

    14 8 Отговор
    "Американски институт за изследване на войната" ... 6aл съм ти и института, 6aл съм ти изследванията, 6aл съм ти и войната, 6aл съм ти и Хамериканците

    16:29 01.10.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 14 Отговор
    в момента РФ са попаднали в котел в няколкото села , дет взеха за 4 години!!!великия многоходов продължава да избива населението си , дет са по гъстота по-нарядко и от Гренландия!!!

    16:29 01.10.2025

  • 5 оФчара

    11 8 Отговор
    Абе дали се е забавила или не Руската армия,само те си знаят какво трябва да се прави.Има една стара приказка...Трай бабо да те не гази мечка....

    Коментиран от #23

    16:29 01.10.2025

  • 6 Ха ха ха ха

    14 5 Отговор
    Праведната пропаганда намаля процентите ама не печели нищо… само смях. Смешници.

    16:30 01.10.2025

  • 7 Румен Решетников

    10 10 Отговор
    Аааа, ето невазможна!
    Четвърта година ватенките превземат по минимум 2 деревни на ден, котли, чували ,менци, черпаци и нищо...

    16:30 01.10.2025

  • 8 Закона на Нюланд

    14 6 Отговор
    Колкото повече напредват руснаците, толкова повече намалява процента на завзетите територии!!!

    Факт

    16:31 01.10.2025

  • 9 Амиии

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Айде айде":

    Евтина пропаганда , укрите контраатакуват на запад, ама процента намалява

    16:31 01.10.2025

  • 10 Лятното настъпление

    14 10 Отговор
    на Пуся сдаде багажа!

    Сега готви ново попълнение за фронта! Предишното беше изразходено!

    Отдавна беше ясно, напоследък всички го разбраха, дори Рижавото.

    16:31 01.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хелооо амеби

    12 12 Отговор
    Ака война се печелеше пред компа, досега щяхте да сте пред Москва но уви…😂😂😂

    Коментиран от #19

    16:32 01.10.2025

  • 13 Доктор

    13 12 Отговор
    Не разбирате ли, че малоумната ви ежедневна пропаганда е контрапродуктивна?

    16:33 01.10.2025

  • 14 Военен

    14 11 Отговор
    Рашистите омаляха брутално и оттук нататък ще дават само задна. Няма севернокорейци да им помагат .

    16:33 01.10.2025

  • 15 колко да е бавно

    12 12 Отговор
    Миналия месец русите са с 607 кв/км. по на запад!

    16:34 01.10.2025

  • 16 Кико Нарваяс

    12 10 Отговор
    Масово клане на орки край Покровск, а някои казват, че тепърва се почва. Копейки, марш да помагате на Путин, не се крийте във вражеско НАТО. На това му се казва мишкарско поведение. Няма нищо мъжко във вас. Война не се печели с приказки, а с работа в Русия, с плащане на данъци за тамошната армия и с участие на фронта на тези от вас, които имат топки, което е много съмнително.

    16:34 01.10.2025

  • 17 Смех, бате

    10 5 Отговор
    Пак някакви институти облъчват а амебите подскачат от радост ха ха ха

    Коментиран от #26

    16:35 01.10.2025

  • 18 Преторианец

    7 9 Отговор
    Бронираната техника на рашистите окупатори съвсем изчезна от фронта. След масовото демилитаризиране на руската бронирана техника от ВСУ, минаха основно на пикапи, мотори,тротинетки ,магарета ,а напоследък и коне.

    16:36 01.10.2025

  • 19 Тодор Правешки

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Хелооо амеби":

    Затова пък специалните гвардейски диванни войски на Рассия каждий день превземат Киев, Варшава, Берлин,Париж, Лондон, Аляска...

    Коментиран от #28

    16:37 01.10.2025

  • 20 Трол със сОпОл

    7 5 Отговор
    От посолството казаха ако викаме срещу Путин догодина на прайда ще има розови дилда безплатно.

    16:37 01.10.2025

  • 21 Кая Калас

    10 1 Отговор
    Със 50 милиарда заеми. 2025 20 милиарда лева заеми. 2022 16 милиарда лева заеми. Общо за 3 години 36 милиарда заеми и 64 милиарда разходи загуби от енергетика и прекъсване евтини ток, вода, газ, петро., лихви по заеми, неизходни договори, разходи по въвеждане на Еврошийт. Унищожихте Валутен борд без Референдум, защото Валутен Борд ви спираше безобразните тегления на Заеми.. Обезценихте лев срещу правила на Валутен Борд. Фалирате Територията! Вдигнахте от 2020 до 2025 г. 150% административни такси. 200% такси банки от 2020. Увеличихте със 100% бюджетни заплати от 2020 до 2025. Вие докага ще теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ? Кой ще ви плаща лихните по заеми. Дадоха ви 10 милиарда за водите, харчете си ги и си подайте ОСТАВКАТА! Дано Жалбата в Люксембург за фалшифицирани критерии от Маастрихт ви спре чудовищните: инфлации, дългови спирали, дефицити и чудовищно повишаване на цени, чудовищна инфлация.. 1997 фалирахте България по същия начин, тогава Валутен Борд спаси България, сега няма Кой. Кредиторите ви гледат сеира, в сив списък по макроикономически показатели сте. МВФ вече дава сигнали, че Безобразията ви.

    16:37 01.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вучич

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "оФчара":

    оФчар ,тя тая мечка е книжна ,кьорав ли си ,не видиш ли

    16:39 01.10.2025

  • 24 Каквото и да си говорим

    5 4 Отговор
    Половин милион православни славяни загинаха заради болните амбиции на едно злобно джудже. Колко още трябва да умрат?

    Коментиран от #39

    16:40 01.10.2025

  • 25 Още новини от Украйна

    8 0 Отговор
    Що, колко е нормата върху която съдите за забавянето, или просто така ви казаха да пишете. Ама ние си знаем.

    16:41 01.10.2025

  • 26 Саурон

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Смех, бате":

    Ама на натоканата дали и е до смях ?
    Уж с НАТО да се бие ,а кекавата му армия се стопи още в Украйна

    Коментиран от #36

    16:41 01.10.2025

  • 27 Защо ли!

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Бен Вафлек":

    Не слагаш ку укруте ЕС,САЩ и НАТО!

    16:41 01.10.2025

  • 28 Тц тц тц тц

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Тодор Правешки":

    Засегна ли се г-н Амеба? Пази кръвното щот 404 намалява всекидневно хи хи хи

    16:42 01.10.2025

  • 29 Какъв ти контрол

    6 5 Отговор
    върху украински земи.
    Братята украинци ги дънят в самата Русия, те тръгнали да пазят територии в Украйна.

    16:46 01.10.2025

  • 30 Вин Дизел

    6 4 Отговор
    А на нас ни разказваха каква голяма военна сила е Русия Балон

    16:47 01.10.2025

  • 31 Факти

    4 5 Отговор
    Какво настъпление? Тия стоят на 19% от пролетта на 2022 г. В първия месец бяха стигнали 27%, но после украинците ги върнаха обратно. Реално от три години и половина не са взели нищо.

    16:47 01.10.2025

  • 32 Българин

    6 3 Отговор
    Миналия месец братушките са избили над 140 хиляди укри и завзели над 17 хил кв.км. Това е цената, която сеплаща от всеки, посмял да не се подчини на Русия и да не зачита руските интереси!

    16:47 01.10.2025

  • 33 Путин

    4 3 Отговор
    На мен ми докладваха, че утре влизаме в Киев...

    16:47 01.10.2025

  • 34 Стигнали са до "Блок 70"

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ......":

    Тогава всичко се забавя , чак спира -))
    Забавно

    16:48 01.10.2025

  • 35 Абе копейки....

    4 4 Отговор
    Превзехтели Покровск и Купянск вече?, или вашите братушки пак се н@ср..... @ и там🤣🤣🤣.

    Коментиран от #42

    16:50 01.10.2025

  • 36 Гледай ся

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Саурон":

    Това е военна операция насочена срещу фашагите и техния режим в Украйна. За да щади цивилното население трябва да се пипа бавно, точно и методично. Целите се изпълняват макар и на такива като тебе да не им харесва. Терористите задокена могат само да бомбят наред без оглед или милост убивайки хиляди за кратко време. Но, не посмяват да нападнат Русия защото ще бъдат изпепелени. А пък ти си лай и си вярвай…

    16:51 01.10.2025

  • 37 Саша Грей

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Айде айде":

    Като четеш такива работи обръщай внимание източникът руски или украински е. Крим влиза ли в процентите или не. Защото има особена надпревара кой лъже повече.

    Коментиран от #43

    16:52 01.10.2025

  • 38 Кален блатарен пезевенк

    2 2 Отговор
    Циркам и квича рюски неумни опорки!

    16:52 01.10.2025

  • 39 Говорим си че....

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Каквото и да си говорим":

    Колкото повече руско-азиатски варвари избие психясалото джудже толкова по добре за света.

    16:54 01.10.2025

  • 40 Асен Василев

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дух":

    Добре дошъл в ПП-ДБ!

    16:56 01.10.2025

  • 41 ДългоИме

    5 1 Отговор
    Елке ма, хубавелке, как можа да ти "роди" джурналното пипе с това "настъплението се е забавило допълнително" - на какнтара ли го мериш или, ей така, да става "пропаганда" за малоумните!

    16:57 01.10.2025

  • 42 Ко речи?

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Абе копейки....":

    Не. Чакаме Зеля да си пие кафето в Крим, да размени Курск и да окупира Москва. Ти как я мислиш тая работа? Трябват му още свежо месо и по 1 милиард на ден, затова чакаме ха ха ха

    16:59 01.10.2025

  • 43 Чета Факти редовно

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Саша Грей":

    Лично Мара дава информацията, ако не вярваш провери в сайта.

    17:01 01.10.2025

  • 44 Ква стана тя.... 🙊

    3 2 Отговор
    ... уж мечката щеше да гази наред, да мачка, да освобождава, да чакълира, пък то мечката четвърта година украинците я въргалят из драките по украинските кърища🤣, какво ни разправяха а то какво излезе, от голямото напъване и дуене и лъготене, една голяма руска пръд..... я🤣, и тия щели да идват да ни освобождават пак🤣, и копейките ги чакат🙈, е, разбра се че този век няма да е🤭😜.

    Коментиран от #48

    17:02 01.10.2025

  • 45 Никой

    2 0 Отговор
    Рашките скоро ще почна да внасят петрол от братски страни . Предвижда се внос от Китай , Ю . Корея , Сингапур и др. Тъй като евразийската дигитална валута все още е мираж , разплащането ще стават много трудно . Китайците си умират да им се разплаща в рубли .

    Коментиран от #47

    17:02 01.10.2025

  • 46 ТехноЛог

    2 0 Отговор
    Няма значение завладяната площ в момента ,хубавото е че и днес 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max Pro разположени по фронтовата линия .Заложете на Германското Качество със славни традиции от далечната 1943 г.

    17:14 01.10.2025

  • 47 Тишо културиста

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    Емили ,не ги мисли рашките да си се оправят ,а и твоята е лесна ,буташ щепсела и зареждаш тротинетката 🛴 и си джиткаш 😂.

    17:15 01.10.2025

  • 48 краинец 🐖

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ква стана тя.... 🙊":

    Знаеш ли как таралежа яде змия?
    Малко по малко, помалко. Докато не остане нищо от фашистката змѝя!

    17:15 01.10.2025

