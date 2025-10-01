ISW: Руското настъпление в Украйна се е забавило допълнително миналия месец

Настъплението на руската армия в Украйна се е забавило допълнително през миналия месец, особено в източната Донецка област, сочи анализ на Франс прес на базата на данни от Американския институт за изследване на войната (ISW), предава БТА.

За един месец Русия е отнела 447 кв. км от украинските сили, което задълбочава забавянето, започнало през август (594 кв. км) след пика през юли (634 кв. км).

В края на септември Москва е упражнявала пълен или частичен контрол над 19 процента от украинската територия. Около 7 процента, Крим и части от Донбас, вече бяха под руски контрол преди началото на инвазията през февруари 2022 г.

Пробивът през юли бе най-значимият от ноември 2024 г. (725 кв. км), с изключение на първите месеци на войната през пролетта на 2022 г., когато фронтовата линия бе силно подвижна.

Площта на завзетите територии включва зони, които са изцяло или частично контролирани от Русия, както и области, за които тя твърди, че има контрол.

От октомври 2024 г. до септември 2025 г. руските сили са завзели над 6000 кв. км - почти три пъти повече от предходните 12 месеца (около 2300 кв. км между октомври 2023 г. и септември 2024 г.).

Миналия месец Русия първоначално е напредвала бързо, печелейки 416 кв. км между 1 и 19 септември, преди да се забави в края на месеца, когато от 20 до 30 септември е завладяла едва около 30 кв. км, посочва АФП.

Забавянето е най-отчетливо в Донецка област - основен район на сраженията между руските и украинските сили през последните две години. През септември Русия е превзела 181 кв. км там, едно от най-слабите ѝ постижения за последната година. От май до август руснаците са завладявали средно по около 400 кв. км на месец. В региона, 80 процента от който вече е под руски контрол (спрямо 64 процента преди година), фронтовите линии са почти замръзнали от средата на септември.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски обаче призна в петък, че ситуацията на фронта „е трудна“ и че руската армия продължава да напредва в ключови райони на Донецка област, включително около градовете Покровск и Добропиля.

Русия е продължила настъплението и в Харковска област (100 кв. км) в североизточната част на страната, както и в Днепропетровска област (80 кв. км), която остава почти изцяло под контрола на Киев.

Руската армия навлезе за първи път в Днепропетровска област на 8 юни, според ISW. Украйна официално призна за присъствието на руски войници там едва в края на август. Днепропетровска област не е сред петте украински региона, чиято анексия Москва обяви, уточнява АФП.