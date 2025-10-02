Два самолета на американската авиокомпания „Делта Еърлайнс“ се сблъскаха в Ню Йорк

Два самолета на американската авиокомпания "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines) се сблъскаха снощи, докато се движеха с ниска скорост по пътеката за рулиране на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, като при инцидента е пострадал един човек, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Крилото на самолет, който се е подготвял да излети за Роанок, в щата Вирджиния, е ударил фюзелажа на самолет, пристигащ от Шарлът, в щата Северна Каролина, се посочва в изявление на "Делта Еърлайнс".

Една от стюардесите е получила наранявания, които не са сериозни, и е била откарана в болница, уточниха транспортните власти на Ню Йорк и Ню Джърси. Няма данни за ранени пътници, съобщи авиокомпанията.

Според "Делта Еърлайнс" останалата част от дейността на летището не е била засегната. Авиокомпанията ще сътрудничи на всички компетентни органи при разследването на инцидента.