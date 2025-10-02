Новини
Два самолета на американската авиокомпания „Делта Еърлайнс“ се сблъскаха в Ню Йорк

Два самолета на американската авиокомпания „Делта Еърлайнс“ се сблъскаха в Ню Йорк

2 Октомври, 2025 12:43

Авиокомпанията ще сътрудничи на всички компетентни органи при разследването на инцидента

Два самолета на американската авиокомпания „Делта Еърлайнс“ се сблъскаха в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два самолета на американската авиокомпания "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines) се сблъскаха снощи, докато се движеха с ниска скорост по пътеката за рулиране на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, като при инцидента е пострадал един човек, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Крилото на самолет, който се е подготвял да излети за Роанок, в щата Вирджиния, е ударил фюзелажа на самолет, пристигащ от Шарлът, в щата Северна Каролина, се посочва в изявление на "Делта Еърлайнс".

Една от стюардесите е получила наранявания, които не са сериозни, и е била откарана в болница, уточниха транспортните власти на Ню Йорк и Ню Джърси. Няма данни за ранени пътници, съобщи авиокомпанията.

Според "Делта Еърлайнс" останалата част от дейността на летището не е била засегната. Авиокомпанията ще сътрудничи на всички компетентни органи при разследването на инцидента.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баце ЕООД

    18 2 Отговор
    Нимой да бъде, там е демокрация!

    Коментиран от #13

    12:45 02.10.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 1 Отговор
    Дано се оправят хората!

    12:47 02.10.2025

  • 3 Хаха

    6 2 Отговор
    Самолетите в БГ са малки, като автобуси.

    Коментиран от #5

    12:50 02.10.2025

  • 4 иван костов

    14 3 Отговор
    Повечето американски пилоти са алкохолици и наркомани ! Гледал съм го в в много АМЕРИКАНСКИ филми!

    Коментиран от #14

    12:51 02.10.2025

  • 5 Хе,хе...!

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Освен това самолетите в БГ,са и с теч на гориво-още не летели...😝!

    Коментиран от #6

    12:51 02.10.2025

  • 6 Хаха

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе,хе...!":

    Като има теч на гориво да го оправят янките.

    Коментиран от #8

    12:55 02.10.2025

  • 7 Опааа

    16 0 Отговор
    Марооооо! Снимката не отговаря на фактите! Факт!

    Коментиран от #9

    12:55 02.10.2025

  • 8 Хехе

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Има да чакаш,оня -...восъчната фигура,с рижавата коса,да го оправи...?!

    13:14 02.10.2025

  • 9 Поне да бяха написали...-

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Опааа":

    ,,Снимката е илюстративна!"...?!

    Коментиран от #11

    13:15 02.10.2025

  • 10 Механик

    2 0 Отговор
    Слаба работа. Може и още повече.
    п.п.
    Дали не е виновен Путин ???

    13:55 02.10.2025

  • 11 Механик

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Поне да бяха написали...-":

    То, като не са сложили снимка на подводница, пак е добре.

    Коментиран от #12

    13:56 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Баце, ти ако знаеш какво чудо е с железопътната инфраструктура в "демократицията"...

    14:35 02.10.2025

  • 14 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "иван костов":

    Те имат бради и носят дамски рокли у дома.

    14:36 02.10.2025