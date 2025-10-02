Два самолета на американската авиокомпания „Делта Еърлайнс“ се сблъскаха в Ню Йорк

Два самолета на американската авиокомпания "Делта Еърлайнс" (Delta Air Lines) се сблъскаха снощи, докато се движеха с ниска скорост по пътеката за рулиране на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк, като при инцидента е пострадал един човек, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Крилото на самолет, който се е подготвял да излети за Роанок, в щата Вирджиния, е ударил фюзелажа на самолет, пристигащ от Шарлът, в щата Северна Каролина, се посочва в изявление на "Делта Еърлайнс".
Една от стюардесите е получила наранявания, които не са сериозни, и е била откарана в болница, уточниха транспортните власти на Ню Йорк и Ню Джърси. Няма данни за ранени пътници, съобщи авиокомпанията.
Според "Делта Еърлайнс" останалата част от дейността на летището не е била засегната. Авиокомпанията ще сътрудничи на всички компетентни органи при разследването на инцидента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #13
12:45 02.10.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:47 02.10.2025
3 Хаха
Коментиран от #5
12:50 02.10.2025
4 иван костов
Коментиран от #14
12:51 02.10.2025
5 Хе,хе...!
До коментар #3 от "Хаха":Освен това самолетите в БГ,са и с теч на гориво-още не летели...😝!
Коментиран от #6
12:51 02.10.2025
6 Хаха
До коментар #5 от "Хе,хе...!":Като има теч на гориво да го оправят янките.
Коментиран от #8
12:55 02.10.2025
7 Опааа
Коментиран от #9
12:55 02.10.2025
8 Хехе
До коментар #6 от "Хаха":Има да чакаш,оня -...восъчната фигура,с рижавата коса,да го оправи...?!
13:14 02.10.2025
9 Поне да бяха написали...-
До коментар #7 от "Опааа":,,Снимката е илюстративна!"...?!
Коментиран от #11
13:15 02.10.2025
10 Механик
п.п.
Дали не е виновен Путин ???
13:55 02.10.2025
11 Механик
До коментар #9 от "Поне да бяха написали...-":То, като не са сложили снимка на подводница, пак е добре.
Коментиран от #12
13:56 02.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хе хе...
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Баце, ти ако знаеш какво чудо е с железопътната инфраструктура в "демократицията"...
14:35 02.10.2025
14 Гориил
До коментар #4 от "иван костов":Те имат бради и носят дамски рокли у дома.
14:36 02.10.2025