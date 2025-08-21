Новини
Ryanair поиска реформа в цялата „хаотична система на ръководството на въздушното движение в Европа”

Според ирландската авиокомпания технически проблем в центъра за ръководство на въздушното движение в Атина е предизвикал ненужни закъснения на полети

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В съобщение на уебсайта си нискотарифният авиопревозвач „Райънеър“ (Ryanair) обвини ръководството на въздушното движение в гръцката столица Атина, че заради лошо управление и недостатъчен персонал предизвиква редовни закъснения на полети от и до гръцката столица, предаде БТА.

Според ирландската авиокомпания технически проблем в центъра за ръководство на въздушното движение (РВД) в Атина е предизвикал в сряда ненужни закъснения на полети от и до Гърция, включително на 12 полета на „Райънеър“ с над 2000 пътници.

Авиокомпанията твърди, че в периода между 1 януари и 20 август тази година повече от 5000 нейни полети с над 900 хиляди пътници са били забавени заради „лошото управление и недостига на персонал“ в гръцкия авиодиспечерски център, който е определен като „петия най-зле представящ се“ в Европа по отношение на закъсненията на полети.

„Райънеър“ настоява за реформа в цялата „хаотична система на ръководството на въздушното движение в Европа“. Авиокомпанията нарича председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен „Ursula von ‘Derlayed-Again’“ (Урсула фон "пак закъснял") и заявява, че ЕК е поела ангажимент да постигне конкурентоспособност и ефективност в Европа, а същевременно „продължава да позволява лошото управление на въздушния трафик отново и отново да създава проблеми за полети и пътници“.

„Райънеър“ заявява, че отдавна настоява за реформи в сектора на ръководството на въздушното движение в ЕС и призовава пътниците да посетят сайт, озаглавен „РВД съсипа твоя полет“ и от там да изпратят електронни съобщения до съответните транспортни министри, с които да поискат реформа на сектора.


Гърция
  • 1 Ооооох

    6 1 Отговор
    Вчера пътувах. Два часа и половина закъснение....и топла бира.

    18:54 21.08.2025

  • 2 Цвете

    10 1 Отговор
    Точно така, пълна реформа и некадърните ВЪН. СТИГА ОГЛУШКИ ЗАЩОТО ПЪТНИЦИТЕ СТРАДАТ ЗАРАДИ НЯКАКВИ НЕКАДЪРНИЦИ.

    18:55 21.08.2025

  • 3 НИСКОТАРИФНИТЕ КОМПАНИИ

    2 0 Отговор
    Бяха една английска измама да откраднат бизнеса на нормалните европейски превозвачи. Ниските цени се постигат с нарушение на повечето стандарти за сигурност и комфорт.

    Коментиран от #8

    19:03 21.08.2025

  • 4 да ама не

    2 0 Отговор
    Сега тази хаотична система на ръководство само във въздушното движение на Европа ли е !?Не става ли дума всъщност за ЕК и великата лидерка г-жа Урсула!?

    Коментиран от #6

    19:04 21.08.2025

  • 5 гост

    2 1 Отговор
    Стотици авиокомпании само на тях нещо им пречи,кой им пречеше когато свалиха българското семейство от самолета....закривай...

    19:12 21.08.2025

  • 6 Не е баш така...

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "да ама не":

    Като искаш ефтино ,ще мълчиш.

    19:13 21.08.2025

  • 7 НИСКОТАРИФНИТЕ КОМПАНИИ

    1 0 Отговор
    Трябва да се забранят.

    19:16 21.08.2025

  • 8 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "НИСКОТАРИФНИТЕ КОМПАНИИ":

    Съгласен! Уж има еднакви правила и такси за всички авиокомпании, пък се оказва че точно за Райънеър има големи изключения. И половин такси.
    Тъй че, каква конкурентност?

    19:17 21.08.2025

