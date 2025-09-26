Новини
Турция и САЩ са в преговори за изграждането на мащабни атомни централи

26 Септември, 2025 10:05 426 6

До момента Турция развиваше сътрудничество в ядрената енергетика с Русия

Турция и САЩ са в преговори за изграждането на мащабни атомни централи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Меморандум за разбирателство за стратегическо сътрудничество в използването на атомната енергия за мирни цели са подписали вчера турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар и американският държавен секретар Марко Рубио, съобщи „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

Подписването е станало в рамките на срещата на президентите на двете страни Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган в Белия дом.

Макар че турското Министерство на енергетиката не дава повече подробности за меморандума, официални източници са посочили, че двете страни са в преговори за изграждането на мащабни атомни електроцентрали, както и малки модулни реактори. До момента Турция развиваше сътрудничество в ядрената енергетика с Русия.

След срещата посланикът на САЩ в Турция Том Барак потвърди, че сделката за покупката на пътнически самолети „Боинг“ от турския национален авиопревозвач „Търкиш еърлайнс“ е договорена.

Тази сутрин „Търкиш еърлайнс“, цитирана от Ройтерс“, уточни, че ще поръча 75 самолета „Боинг B787“, от които 50 са твърди поръчки, а 25 – опции. Авиокомпанията съобщи още, че е завършила преговорите за покупката и на 150 „Боинг 737-8/10 MAX“. Все още се уточняват детайлите за доставчиците на двигатели за самолетите. Доставките са планирани за периода 2029 – 2034 г.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека, ние ще

    4 1 Отговор
    Им пратим Куневата да им затвори всичките АЕ-цове. :)

    Коментиран от #4

    10:07 26.09.2025

  • 2 айдее

    0 1 Отговор
    Трябва да заложат Златния рог.

    10:14 26.09.2025

  • 3 604

    2 1 Отговор
    Те туй гу списъхъ и с нащи....и що е че имъ намаление +100%, пхахаха и накрая чертежи!

    10:14 26.09.2025

  • 4 СЕЛЯНИН

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека, ние ще":

    Не, беее...сега ще си продадат руският реактор от Акукую на Украйна и ще купят малки реактори от партньорите.

    10:16 26.09.2025

  • 5 Разпадаща се държавица бедна!

    2 1 Отговор
    Горките бедни турченца, пак заеми и дългове!

    10:18 26.09.2025

  • 6 604

    1 0 Отговор
    Тръмпи че им насъбере парите..и накрая чи кажи фалирахме яжте ми уяъ....

    10:19 26.09.2025

