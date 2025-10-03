Киев: Електрозахранването в Северна Украйна постепенно се възстановява след руските атаки

Украинските аварийни екипи постепенно възстановяват електрозахранването в районите на Северна Украйна, които бяха откъснати от електропреносната мрежа в резултат на руските атаки, съобщи късно снощи премиерът Юлия Свириденко в пост в приложението за съобщения "Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



Свириденко каза, че електрозахранването е било напълно възстановено в два района на граничната Сумска област, които бяха засегнати от руските атаки през миналата нощ. Ремонтни работи се извършват и в съседната Черниговска област, където над 300 000 потребители останаха без електрозахранване след руските въздушни удари в сряда.



По думите на Свириденко в северния град Славутич, в близост до нефункциониращата Чернобилска атомна електроцентрала, обекти на критичната инфраструктура отново са били включени в електропреносната мрежа и аварийните екипи се надяват скоро да възстановят електрозахранването в останалата част от града.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обсъди с премиера на Португалия Луиш Монтенегро нови пакети за помощ и разработването на програмата "Действия за сигурност за Европа" на Съвета на ЕС, известна като програмата SAFE, предаде Укринформ, като се позова на пост на украинския лидер в социалната платформа "Фейсбук".



"Обсъдихме по-нататъшната помощ в областта на отбраната, включително нови пакети за помощ и разработването на програмата SAFE. Призовах Португалия да се присъедини към инициативата PURL (позволяваща предоставяне на американско военно оборудване за Украйна - бел. ред.). Друга тема беше готовността на Португалия да участва във възстановяването на Украйна", съобщи Зеленски.



Украинският президент благодари на премиера на Португалия и на португалския народ за последователната им подкрепа за Украйна от самото начало на пълномащабната руска инвазия и по-специално за финансовата им подкрепа за проекта "Училища за супергерои".



Зеленски разговаря по-рано днес и с премиера на Швеция Улф Кристершон за шведските изтребители "Грипен" и използването на замразените руски активи за отбраната и възстановяването на Украйна, отбелязва Укринформ.



Програмата SAFE бе приета от Съвета на ЕС през май 2025 г. и 19 държави членки, включително България, изразиха намерение да участват в нея.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.



"Това е война", каза Туск. По време на вчерашната среща на високо равнище на Европейската политическа общност в Копенхаген той участва в дискусия с британския си колега Киър Стармър и с френския президент Еманюел Макрон.



"Трябва да сложим край на подобни илюзии. Първата е, че няма война. Някои от нас предпочитат да определят това като пълномащабна агресия, инциденти или провокации. Не, това е война. Нов вид война, много сложна, но война", посочи той, засягайки скорошния инцидент с руския сенчест флот, използван от Русия за избягване на наложените срещу нея санкции.



"Имахме друг инцидент край пристанището Шчечин", заяви той без да предостави допълнителни детайли.



"Има руски части и честно казано - имаме нови инциденти в региона и в Балтийско море всяка седмица, почти всеки ден. Провокацията с участието на дронове беше най-зрелищната що се отнася до полската страна, но честно казано, всеки ден има подобни случаи по границата ни с Беларус", допълни полският премиер.