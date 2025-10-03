Новини
Свят »
САЩ »
Върнаха бронзовата статуя на хванатите за ръце Тръмп и Епщайн на Капитолийския хълм

Върнаха бронзовата статуя на хванатите за ръце Тръмп и Епщайн на Капитолийския хълм

3 Октомври, 2025 05:38, обновена 3 Октомври, 2025 05:41 630 1

  • статуя-
  • вашингтон-
  • тръмп-
  • епщайн

Според The Washington Post статуята е била повредена по време на премахването

Върнаха бронзовата статуя на хванатите за ръце Тръмп и Епщайн на Капитолийския хълм - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бронзовата статуя на американския президент Доналд Тръмп, държащ се за ръце с осъдения финансист на блудство с деца Джефри Епщайн, се завърна на Капитолийския хълм седмица след като беше премахната, съобщи The Washington Post.

Според вестника статуята е била повредена по време на премахването. Скулптурата е почти напълно реставрирана, като ръцете на Тръмп и Епщайн, които преди това са били разделени, са отново съединени.

По-рано беше съобщено, че статуята вече не може да бъде излагана на Капитолийския хълм съгласно разрешение, издадено от Националната паркова служба.

Епщайн беше задържан от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години.

Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    НАПРАВО ДА СЛОЖАТ ЕДНО ХОРО
    С БИЛ ГЕЙТС ИЛОН МЪСК. И БИЛ КЛИНТЪН

    05:50 03.10.2025