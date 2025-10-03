Върнаха бронзовата статуя на хванатите за ръце Тръмп и Епщайн на Капитолийския хълм

Бронзовата статуя на американския президент Доналд Тръмп, държащ се за ръце с осъдения финансист на блудство с деца Джефри Епщайн, се завърна на Капитолийския хълм седмица след като беше премахната, съобщи The Washington Post.

Според вестника статуята е била повредена по време на премахването. Скулптурата е почти напълно реставрирана, като ръцете на Тръмп и Епщайн, които преди това са били разделени, са отново съединени.

По-рано беше съобщено, че статуята вече не може да бъде излагана на Капитолийския хълм съгласно разрешение, издадено от Националната паркова служба.

Епщайн беше задържан от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън на десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години.

Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше множество настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и знаменитости от шоубизнеса.

Наказателното преследване на финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.