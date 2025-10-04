Президентът на Колумбия: Наркотрафикантите живеят в САЩ, Европа и Дубай

Колумбийският президент Густаво Петро отхвърли твърденията, че американските удари по кораби в Карибите са част от борбата срещу международния трафик на наркотици. Лидерът на южноамериканската република нарече самите Съединени щати, както и европейските страни, "огнища" на трафик на наркотици.

„Наркотерористите не плават с лодки. Наркотрафикантите живеят в САЩ, Европа и Дубай“, написа той в X, коментирайки публикация на колумбийската радиостанция Caracol, включваща видеоклип на атаки срещу кораби в Карибите.

Според Петро действията на американските военни са непропорционални. „Тези лодки превозват млади хора, бедни хора от всяка карибска държава. Атакуването с ракети в случаи, когато корабите могат да бъдат прехванати, както прави Колумбия, нарушава общия правен принцип на пропорционалност“, подчерта президентът.

Според Ройтерс, на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ са били разположени в южната част на Карибите край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркотиците“. САЩ съобщиха, че са разположили ядрена подводница, ракетен крайцер, десантни кораби и 4 500 войници в региона. Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нашествие от 100 години.

ВМС на САЩ вече са унищожили най-малко два моторни катера с общо 14 членове на екипажа в международни води в Карибско море, за които се твърди, че са превозвали наркотици от Венецуела. В обръщението си към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат да нанасят удари по кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели.