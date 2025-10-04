Вашингтон копае дъното: Държавният дълг на САЩ достигна рекордните $37,8 трилиона

Националният дълг на Съединените щати нарасна с рекордните 358 милиарда долара само за последните два дни, сочат данни от финансовите министерства на двете страни.
В Съединените щати фискалната година на федералното правителство е от 1 октомври до 30 септември. В последния ден на старата фискална година националният дълг се увеличи със 131 милиарда долара, но в първия ден на новата година той вече се беше увеличил с още 226,5 милиарда долара. В резултат на това националният дълг на САЩ достигна рекордните 37,86 трилиона долара.
Тази промяна през фискалната година беше най-скъпата в историята на националния дълг на САЩ. През 2024 г. увеличението на суверенния дълг от началото на фискалната година беше 347,6 милиарда долара за два дни.
През август тази година беше съобщено, че националният дълг на САЩ надхвърли 37 трилиона долара за първи път в историята. Той се увеличи с 6 милиарда долара за три дни.
Преди това Международният валутен фонд нарече държавния дълг на САЩ най-голямата заплаха за световната икономика. Според предварителните прогнози, до 2032 г. националният дълг може да надхвърли 140 процента от БВП на страната.
1 ха-ха
Коментиран от #12, #39
09:30 04.10.2025
2 си дзън
09:31 04.10.2025
3 дядото
Коментиран от #7, #71
09:31 04.10.2025
4 Да питам
във ФАЩ, че да не падне ?!!!
09:33 04.10.2025
5 Нихилист с бира
09:33 04.10.2025
6 Фикус
09:34 04.10.2025
7 Тя и той
До коментар #3 от "дядото":русията след напъни ражда само кафяви линии
Коментиран от #66
09:35 04.10.2025
8 Пич
Коментиран от #10
09:36 04.10.2025
9 И какво от това?
Коментиран от #11, #18
09:38 04.10.2025
10 си дзън
До коментар #8 от "Пич":Най-много купени с реални пари биткойни имат руските олигарси и наркокартелите.
Коментиран от #24
09:40 04.10.2025
11 Розов носорог
До коментар #9 от "И какво от това?":Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия за 2024 година е приблизително 2.17 трилиона щатски долара (около 200 трилиона руски рубли по текущи цени). Растежът на БВП за 2024 г. е около 4.1-4.3%, според официалните данни на руското статистическо ведомство Росстат и други източници. Основен движещ фактор е увеличената държавна и военна издръжка, както и строителният сектор. Наблюдава се инфлация над 10%, което води до повишаване на ключовата лихва на централната банка.
Коментиран от #21
09:40 04.10.2025
12 Истината е нужна
До коментар #1 от "ха-ха":Милите американци толкова са зле, че не се хранят редовно!!! Но защо ли всички от цял свят имигрират в САЩ, а не в Русия или Китай. САЩ СА ДОМ НА ЕВРЕЙСКОТО БОГАТСТВО И РОТШИЛД и никога няма да са "втора цигулка".
Ротшилдови нанесоха финансов удар на Китай през 2008г.и китайските фирми загубиха 2,3трлн.долара за 1 ден! Всички централни банки в света са зависими от фамилията Ротшилд, вкл. руската и китайската! Състоянието на фамилията Ротшилд по света се оценява на 500трлн.долара или 5 пъти БВП на Света!!!
Коментиран от #14
09:42 04.10.2025
13 Молар
09:45 04.10.2025
14 Лудият от портиерната
До коментар #12 от "Истината е нужна":Аве за губ.енякб в Русия има над 10 милиона емигранта. Всеки може да си го провери стига да има поне малко мозък!
09:53 04.10.2025
15 Факти
Коментиран от #16, #73
09:54 04.10.2025
16 всъщност
До коментар #15 от "Факти":Приравнено на БВП на калпак от населението, китайския държавен дълг е 18% по-висок от американския.
Коментиран от #43
09:56 04.10.2025
17 Демокрацията е лъжа!
09:56 04.10.2025
18 Е такова от тва
До коментар #9 от "И какво от това?":Че цифровото изражение чрез парите не значи нищо щото в саш сшчкж е мега разтеглено и скъпо тва значи ли че ако 1 танк в саш струва 50 милиона и саш са похарчили 500 милиона за 10 танка а в русия същите тези 10 танка са 20 милиона долара та русия е с по малко танкове
Коментиран от #20
09:57 04.10.2025
19 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Коментиран от #25
09:59 04.10.2025
20 като цифрите не значат нищо
До коментар #18 от "Е такова от тва":за какво е тази пропагандна статия?
09:59 04.10.2025
21 Факти
До коментар #11 от "Розов носорог":А сега виж БВП на Русия за 2013 г. - преди да окупира Крим. Значи за 11 години руската икономика се е свила с 5% от 2,29 на 2,17 трилиона, докато тази на САЩ е нарастнала със 73% от 17,19 на 29,72 трилиона. Светът си върви напред, а Русия повече от десетилетие е затънала в тинята.
Коментиран от #38, #68
10:02 04.10.2025
22 стоян георгиев
10:04 04.10.2025
23 цифрите не значат нищо
Коментиран от #32
10:04 04.10.2025
24 Пич
До коментар #10 от "си дзън":Мисля че умните ме разбраха и не се нуждаят от слабоумното ти изречение !!! Не съм определил националността на тъпаците , ако може да схванеш какво означава това ?!
Коментиран от #40
10:06 04.10.2025
25 Ердоган
До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Я да идваш да та обрежем,а най добре да те срежем
10:06 04.10.2025
26 в блатото
Коментиран от #27, #37
10:07 04.10.2025
27 напротив
До коментар #26 от "в блатото":С приемането на Еврото България минава в постоянен валутен Борд, но без негативите от това. Отново ще се чува и гласа на БНБ.
Коментиран от #41
10:08 04.10.2025
28 Отговорът
Милиард= 1000 милиона
Билион=1000 милиарди
Билярд = 1000 билиона
Трилион=1000 билиярда
Англосаксонците ползват късата таблица и там няма милиард
Коментиран от #30, #33, #34, #35
10:08 04.10.2025
29 нннн
10:08 04.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Саш и европа са в мега фалит
Коментиран от #50, #60
10:11 04.10.2025
32 икономика
До коментар #23 от "цифрите не значат нищо":БВП на една държава не отразява пряко благосъстоянието и покупателната способност на населението й. Ето, нашия БВП постоянно расте, но растат и цените, а България си е все така най-бедната в ЕС.
Коментиран от #36
10:12 04.10.2025
33 роди ме мамо пр0ст
До коментар #28 от "Отговорът":а аз само ще ръся мозък по форумите
1000 милиарда е равно на 1 трилион.
10:12 04.10.2025
34 американците нямат милиард
До коментар #28 от "Отговорът":те имат билион на неговото място.
10:12 04.10.2025
35 Няма билион ими трилион
До коментар #28 от "Отговорът":Билион на енглиш е милиард
10:13 04.10.2025
36 ама разбира са
До коментар #32 от "икономика":То и както русийката се опитва да колонизира съседен Киев, така Америка се опитва да колонизира съседен Марс. Все е колонизация на съседите!
10:14 04.10.2025
37 Еврото идва
До коментар #26 от "в блатото":Възраждане си отива.
10:15 04.10.2025
38 ФАКТИТЕ
До коментар #21 от "Факти":Трябва да се гледат избирателно, за да потвърждават правата линия на Кремъл.
10:16 04.10.2025
39 така де
До коментар #1 от "ха-ха":и на кого ги дължат.Или хамериканците ще бачкат яко до живот за колите къщите и удобствата в къщи а милиардерите ще са си пак милиардери и ще гласят цифрите така че робите да бачкат.Май ми се струва по добре отколкото милиардера путин да избива други милионери а народа който няма не само коли и нормални жилища с кенефи ами и умира в окопите заради него щото видите ли имало хамериканци и нато и те вече дължат пари и са слаби и путин ще пренастройва финансите на света ..Но засега трябва да превземе украйна За да има и той роби разбира се
Коментиран от #49
10:17 04.10.2025
40 си дзън
До коментар #24 от "Пич":Тьотя от пасоля ти сложи черна точка.
Коментиран от #74
10:17 04.10.2025
41 мало-€ум8ни агитатори
До коментар #27 от "напротив":И какъв е този "постоянен Валутен борд"? Като в Гърция ли? Затова ли всички страни в Еврозоната са с по-голям държавен дълг от нас, а някои са с по-голям и от БВП за страната им?
Коментиран от #45
10:17 04.10.2025
42 Симо
10:17 04.10.2025
43 Факти
До коментар #16 от "всъщност":Населението в случая е без значение. Имаш обем на икономиката, имаш държавен дълг, имаш съотношение между тях. Населението има значение когато смяташ колко произвежда един човек и там разликата е брутална. САЩ имат седем пъти по-висок БВП на калпак от Китай. Това е напълно нормално, имайки предвид, че САЩ са индустриална сила от края на 19-ти век, а Китай станаха такава наскоро. Разликата постепенно ще се изглажда, но ще мине време. Ние няма да доживеем да видим как китаецът настига американеца.
Коментиран от #46, #47
10:18 04.10.2025
44 Госあ
10:18 04.10.2025
45 абе като каза Гърция
До коментар #41 от "мало-€ум8ни агитатори":тя фалира ли в Еврозоната?
Коментиран от #48
10:19 04.10.2025
46 Госあ
До коментар #43 от "Факти":Китай има повече пари, повече производство, повече патенти и по малко външни дългове от краварника. Отдавна са ги задминали.
10:20 04.10.2025
47 ако ще говорим да си говорим с цифри
До коментар #43 от "Факти":Дългът на САЩ за 2024 година надхвърля 37 трилиона щатски долара, което прави около 106 000 долара дълг на всеки гражданин. Това е най-високото ниво на национален дълг в историята на страната и е около 119% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.
Дългът на Китай за 2024 година е значително по-малък по размер в абсолютни стойности, като официалният национален дълг е около 4.2 трилиона щатски долара. Въпреки това, Китай има висока задлъжнялост спрямо своя БВП, с общ дълг на правителството и местните власти около 88-90% от БВП и обща нетрансформирана (нефинансова) задлъжнялост, която достига около 300% от БВП
Коментиран от #52, #53
10:21 04.10.2025
48 Не фалира щото
До коментар #45 от "абе като каза Гърция":Европеиската централна банка е затова да печата трилиони и да гаси пожари като обезценя дълговете и вдига инфлацията е тва правят стъкмистика и на тва му викат растеж🤣🤣🤣 тва е като да имаш личен дълг толкова колкото ти струва апартамента ама аз да не ти го взема правя така че апартамента ти да струва повече от дълга ти и ти да продължиш да си харчиш пари в рамките на актива който имаш и като достигнеш размера на актива в харчове аз пак ти оскъпявам актива и ти харчиш още без реално да си заслужил с нещо това харчене разбираш ли..има много начини за стъкмистика
Коментиран от #51
10:23 04.10.2025
49 Абе къви роби та гонят
До коментар #39 от "така де":Дори да превзземе охрайна там няма да има останали живи хора било то и роби😅😅😅
Коментиран от #61
10:25 04.10.2025
50 хари потър
До коментар #31 от "Саш и европа са в мега фалит":не бъркай сащ със европа.И РУСИЙКАТА НЕ ИМ ТРЕБЕ.Ресурсите путин сам си ги дава ,а парите вече са му отекли в канала .накупените акции през годините са му превърнати в пари и никой европеец вече не работи за путин а лихвите се дават на украйна да пази европа. Копейкаджиите свободно могат да пътуват до москва както и го правят даже и да останат там и да говорят колко е зле в ЕВРОПА .марш в русия копейки
10:25 04.10.2025
51 аааа
До коментар #48 от "Не фалира щото":Значи Гърция не фалира защото е в Еврозоната.
А Възраждане след Нова година няма да ги има.
10:26 04.10.2025
52 Госあ
До коментар #47 от "ако ще говорим да си говорим с цифри":В много случаи е най добре да се гледат именно абсолютните стойности. Там нема ала-бала. Да, Китай има три пъти повече население от сащ. И кво ?
Коментиран от #55, #56
10:28 04.10.2025
53 Цифрите не значат нищо
До коментар #47 от "ако ще говорим да си говорим с цифри":Едните произвеждат стоки с завишени цени другите с по малко завишени но важна е продукцията в единици произведена такава....10 танка в саш може да са 200 милиона долара в русия да са 50 милиона в китай да са 30 милиона и тва значи ли че в саш има повече танкове
Коментиран от #69
10:29 04.10.2025
54 СТАТИСТИКАТА
10:30 04.10.2025
55 аман ве
До коментар #52 от "Госあ":Три пъти повече население, но много пъти по-неплатежоспособно от американското. Единия работо за $3000 на месец, а другия работо за $180 на месец. Кой по-лесно ще си изплати дълга?
Коментиран от #67
10:30 04.10.2025
56 Ами има 3 пъти повече човешки ресурс
До коментар #52 от "Госあ":Тва значи но реално човешкия ресурс е 5 пъти повече което е много важно за война
Коментиран от #59, #63
10:31 04.10.2025
57 Александър
10:32 04.10.2025
58 факуса
10:32 04.10.2025
59 верно ли
До коментар #56 от "Ами има 3 пъти повече човешки ресурс":русийката като има 4 пъти по-голям човешки ресурс от Украйна, до къде стигна във войната?
10:33 04.10.2025
60 Факти
До коментар #31 от "Саш и европа са в мега фалит":Никой не е скачал на Русия. Тя скочи на Украйна. Путин го хвана яд, че украинските нефт и газ ще потекат към Европа и ще му вземат част от пазара. Затова ги нападна, че да не могат да разработят находищата, които не са малки. И сега какво стана - китайците, на които определено не им стигат територията и ресурсите, лапнаха Русия. Източват й ресурсите под пазарна цена, а й продават китайските си бokлyцu над пазарна цена. Китайската техника и автомобили са по-скъпи в Русия, където нямат конкуренция, отколкото на запад, където свалят цената за да се конкурират със западното качество. Китайците вече и скъп бензин й продават на Русия, защото 38% от рафинериите й са извън строя и не могат да задоволят вътрешното потребление. Интернет е пълен с клипове от километрични опашки пред бензиностанциите. Много от тях направо затвориха. Китайците внасят евтин суров петрол от Русия, преработват го и й продават скъп бензин. На това му казват "приятелство". Тази война е тотален провал. Путин съсипа Русия и я направи китайска губерния. Русия беше най-добре и прогресираше когато беше в добри отношения със Запада. От 2014 г. върви надолу, а от 2022 г. е в свободно падане.
10:35 04.10.2025
61 о ма разбира се
До коментар #49 от "Абе къви роби та гонят":ти не се чувстваш роб нали но работиш,..А ДУМАТА РАБОТЯ идва от раб ,което си е РОБ И ако всичко започва от гърците те на работа казват ДУЛЯ ..а дул е роб .,,а поляците направо си питат цо робиш..така че робите бачкат бият се в окопите а милиардерите списват тефтери и тъкмят статистиката така че това да продължава .Проблема на путин е че не го признават на запад и не го канят на кафе и трябва да си дои собствените роби..Да сгреши с украйна защото реши да си разшири територията ..но се оказа че УКРАИНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СА НЕГОВИ РОБИ сети се сам ЗАЩО
10:37 04.10.2025
62 бай Бончо
10:38 04.10.2025
63 Пара пара парадуемся
До коментар #56 от "Ами има 3 пъти повече човешки ресурс":Абе? Чингиз какъв човешки ресурс е имал, когато е окупирал Китай, Персия, Арабия и Русийката? Очевидно не количествен, а качествен.
10:39 04.10.2025
64 икономист
10:40 04.10.2025
65 Eгати заглавието, някой друг вече
10:40 04.10.2025
66 УСЕЩАШ ЛИ СЕ КОЛКО
До коментар #7 от "Тя и той":СИПРОСТ......?
10:41 04.10.2025
67 Госあ
До коментар #55 от "аман ве":ха ха ха ха дообре, беей ве
10:41 04.10.2025
68 ПЕЕВ
До коментар #21 от "Факти":Момче, в качеството си на икономист заемащ "висока" длъжност в БНБ ти заявявам:
САЩ де факто от 3 години са в дефолт но никой и дума не обелва. Предстои огромен крах и на тях, и на световната икономика, който за съжаление е неизбежен и който, според вътрешните ни анализи ще се случи в рамките на 3-5 години! Оттам и бързането за въвеждане на Електронното Евро и откачането от разплащателната система Суифт, която е пряко зависима от ФЕД на САЩ! ЕЦБ прави и нвъзможното да спаси Европа...
10:41 04.10.2025
69 Факти
До коментар #53 от "Цифрите не значат нищо":Цифрите не значат нищо само в свят, където всяка държава е сама за себе си и нищо не преминава през границите - нито хора, нито стоки. Светът никога не е бил такъв и никога няма да бъде. Затова и цифрите значат всичко. Важно е обаче да се гледат всички цифри, а не само да се чоплят избирателно. Има и още нещо - цифрите, които излизат от демокрациите, са много по-надеждни от тези, които излизат от диктатурите. Не е нужно да обяснявам защо. Всички помним как комунизмът фалира и се саморазпадна докато цифрите му бяха "наред".
10:44 04.10.2025
70 ко пилот
САЩ имат високи разходи и още по-висок дълг, което показва хроничен дефицит и дългосрочно финансиране чрез облигации.
Финландия има високи разходи, но умерен дълг, благодарение на стабилна икономика и висока събираемост на данъци.
България поддържа сравнително нисък дълг, въпреки че разходите са близки до средноевропейските.
10:44 04.10.2025
71 Kaлпазанин
До коментар #3 от "дядото":Какво да се очаква ,нали евреите им ги печатат.зстова без трета май няма да се отървем
10:44 04.10.2025
72 Kaлпазанин
10:45 04.10.2025
73 Фейк на часа
До коментар #15 от "Факти":Много са ти фалшиви фактите. Самото цитиране на понятието БВП е пълен фейк. БВП на САЩ е съставен от огромните хонорари на адвокатите, развлекателната индустрия, тук да добавим и порно-индустрията, която носи приходи от $97 милиарда, надутите цени на услугите - например само смяната на маслото и редовен преглед на спирачките в САЩ е над $1000, едно постригване вече върви около $100. Та, едно е да ми сравняваш порнографската индустрия и приходите на инфлуенсърите като Ким Кардашиян (която е милиардер) с реално производство. Самата същност на БВП е толкова фалшива, че не ми се отива в по-голяма дълбочина защото не е тук мястото.
10:46 04.10.2025
74 Пич
До коментар #40 от "си дзън":Галя от посолството те вика и запасва пенис колана !
10:52 04.10.2025