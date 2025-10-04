Вашингтон копае дъното: Държавният дълг на САЩ достигна рекордните $37,8 трилиона

Националният дълг на Съединените щати нарасна с рекордните 358 милиарда долара само за последните два дни, сочат данни от финансовите министерства на двете страни.

В Съединените щати фискалната година на федералното правителство е от 1 октомври до 30 септември. В последния ден на старата фискална година националният дълг се увеличи със 131 милиарда долара, но в първия ден на новата година той вече се беше увеличил с още 226,5 милиарда долара. В резултат на това националният дълг на САЩ достигна рекордните 37,86 трилиона долара.

Тази промяна през фискалната година беше най-скъпата в историята на националния дълг на САЩ. През 2024 г. увеличението на суверенния дълг от началото на фискалната година беше 347,6 милиарда долара за два дни.

През август тази година беше съобщено, че националният дълг на САЩ надхвърли 37 трилиона долара за първи път в историята. Той се увеличи с 6 милиарда долара за три дни.

Преди това Международният валутен фонд нарече държавния дълг на САЩ най-голямата заплаха за световната икономика. Според предварителните прогнози, до 2032 г. националният дълг може да надхвърли 140 процента от БВП на страната.