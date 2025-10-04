Новини
Вашингтон копае дъното: Държавният дълг на САЩ достигна рекордните $37,8 трилиона

4 Октомври, 2025 09:22, обновена 4 Октомври, 2025 09:28 1 818 74

  • сащ-
  • дълг-
  • финанси

Само за два дни той се е увеличи с $358 милиарда

Вашингтон копае дъното: Държавният дълг на САЩ достигна рекордните $37,8 трилиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Националният дълг на Съединените щати нарасна с рекордните 358 милиарда долара само за последните два дни, сочат данни от финансовите министерства на двете страни.

В Съединените щати фискалната година на федералното правителство е от 1 октомври до 30 септември. В последния ден на старата фискална година националният дълг се увеличи със 131 милиарда долара, но в първия ден на новата година той вече се беше увеличил с още 226,5 милиарда долара. В резултат на това националният дълг на САЩ достигна рекордните 37,86 трилиона долара.

Тази промяна през фискалната година беше най-скъпата в историята на националния дълг на САЩ. През 2024 г. увеличението на суверенния дълг от началото на фискалната година беше 347,6 милиарда долара за два дни.

През август тази година беше съобщено, че националният дълг на САЩ надхвърли 37 трилиона долара за първи път в историята. Той се увеличи с 6 милиарда долара за три дни.

Преди това Международният валутен фонд нарече държавния дълг на САЩ най-голямата заплаха за световната икономика. Според предварителните прогнози, до 2032 г. националният дълг може да надхвърли 140 процента от БВП на страната.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха-ха

    47 1 Отговор
    Няма лошо , и по-зле може да стане ...

    Коментиран от #12, #39

    09:30 04.10.2025

  • 2 си дзън

    50 2 Отговор
    Тръмп кани Путин за президент на САЩ да им оправи дълга.

    09:31 04.10.2025

  • 3 дядото

    41 5 Отговор
    напъва се слона да роди световно господство и роди огромен дълг.същото като със ссср.

    Коментиран от #7, #71

    09:31 04.10.2025

  • 4 Да питам

    37 1 Отговор
    С какво го повдигат тоя "таван "
    във ФАЩ, че да не падне ?!!!

    09:33 04.10.2025

  • 5 Нихилист с бира

    51 2 Отговор
    САЩ са финансова пирамида, която се клати все по-силно. Но какво от това, нали командват света и цуцат от всичко, което се движи и мърда.

    09:33 04.10.2025

  • 6 Фикус

    37 3 Отговор
    Аааааа,ето на кого ще плащаме дълговете,като ни набутат еврото.Аха!

    09:34 04.10.2025

  • 7 Тя и той

    7 38 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    русията след напъни ражда само кафяви линии

    Коментиран от #66

    09:35 04.10.2025

  • 8 Пич

    25 3 Отговор
    Няма страшно !!! Кравите цакат тъпаците с биткойни , а тъпаците кълват !!!

    Коментиран от #10

    09:36 04.10.2025

  • 9 И какво от това?

    2 21 Отговор
    Брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ за 2024 година е приблизително 29.18 трилиона щатски долара. Реалният растеж на БВП за 2024 г. е около 2.8% спрямо 2023 г. Тези данни са потвърдени от официални източници като Бюрото за икономически анализи (BEA) и други макроикономически платформи

    Коментиран от #11, #18

    09:38 04.10.2025

  • 10 си дзън

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Най-много купени с реални пари биткойни имат руските олигарси и наркокартелите.

    Коментиран от #24

    09:40 04.10.2025

  • 11 Розов носорог

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "И какво от това?":

    Брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия за 2024 година е приблизително 2.17 трилиона щатски долара (около 200 трилиона руски рубли по текущи цени). Растежът на БВП за 2024 г. е около 4.1-4.3%, според официалните данни на руското статистическо ведомство Росстат и други източници. Основен движещ фактор е увеличената държавна и военна издръжка, както и строителният сектор. Наблюдава се инфлация над 10%, което води до повишаване на ключовата лихва на централната банка.

    Коментиран от #21

    09:40 04.10.2025

  • 12 Истината е нужна

    5 23 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Милите американци толкова са зле, че не се хранят редовно!!! Но защо ли всички от цял свят имигрират в САЩ, а не в Русия или Китай. САЩ СА ДОМ НА ЕВРЕЙСКОТО БОГАТСТВО И РОТШИЛД и никога няма да са "втора цигулка".
    Ротшилдови нанесоха финансов удар на Китай през 2008г.и китайските фирми загубиха 2,3трлн.долара за 1 ден! Всички централни банки в света са зависими от фамилията Ротшилд, вкл. руската и китайската! Състоянието на фамилията Ротшилд по света се оценява на 500трлн.долара или 5 пъти БВП на Света!!!

    Коментиран от #14

    09:42 04.10.2025

  • 13 Молар

    11 2 Отговор
    печатайте

    09:45 04.10.2025

  • 14 Лудият от портиерната

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "Истината е нужна":

    Аве за губ.енякб в Русия има над 10 милиона емигранта. Всеки може да си го провери стига да има поне малко мозък!

    09:53 04.10.2025

  • 15 Факти

    8 11 Отговор
    Копаел дъното... От ковида не е мръднал. Шеста година си стои на 120% от БВП - толкова е бил и след ВСВ. Тогава правят данъчна реформа, облагат яко богатите и за 20 години го свалят на 40% от БВП. Сега могат да направят същото, ама не искат. По-изгодно им е да въртят чуждите пари, пък и когато дължиш много кредиторът също е зависим от теб. На Китай дългът е 90% от БВП, но затова никога не се говори. Защо така? ЕС, който щял да фалира, е с 80%. Явно ще трябва да почакаме САЩ и Китай да фалират преди него. Най-добре са в Афганистан. Те дълг нямат.

    Коментиран от #16, #73

    09:54 04.10.2025

  • 16 всъщност

    2 9 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Приравнено на БВП на калпак от населението, китайския държавен дълг е 18% по-висок от американския.

    Коментиран от #43

    09:56 04.10.2025

  • 17 Демокрацията е лъжа!

    7 2 Отговор
    На тъпите кравари даже графиката на снимката не е вярна!

    09:56 04.10.2025

  • 18 Е такова от тва

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "И какво от това?":

    Че цифровото изражение чрез парите не значи нищо щото в саш сшчкж е мега разтеглено и скъпо тва значи ли че ако 1 танк в саш струва 50 милиона и саш са похарчили 500 милиона за 10 танка а в русия същите тези 10 танка са 20 милиона долара та русия е с по малко танкове

    Коментиран от #20

    09:57 04.10.2025

  • 19 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    6 1 Отговор
    У сша е яко мизерия, акът и пикаят върху тротоара

    Коментиран от #25

    09:59 04.10.2025

  • 20 като цифрите не значат нищо

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Е такова от тва":

    за какво е тази пропагандна статия?

    09:59 04.10.2025

  • 21 Факти

    6 12 Отговор

    До коментар #11 от "Розов носорог":

    А сега виж БВП на Русия за 2013 г. - преди да окупира Крим. Значи за 11 години руската икономика се е свила с 5% от 2,29 на 2,17 трилиона, докато тази на САЩ е нарастнала със 73% от 17,19 на 29,72 трилиона. Светът си върви напред, а Русия повече от десетилетие е затънала в тинята.

    Коментиран от #38, #68

    10:02 04.10.2025

  • 22 стоян георгиев

    9 3 Отговор
    Ч@футския запад и кашерния краварник са в практически фалит...

    10:04 04.10.2025

  • 23 цифрите не значат нищо

    3 5 Отговор
    За 2024 година БВП на САЩ е 29.18 трилиона, а на русийката 2.17 трилиона. Какво значат някакви си цифри? Нищичко!

    Коментиран от #32

    10:04 04.10.2025

  • 24 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Мисля че умните ме разбраха и не се нуждаят от слабоумното ти изречение !!! Не съм определил националността на тъпаците , ако може да схванеш какво означава това ?!

    Коментиран от #40

    10:06 04.10.2025

  • 25 Ердоган

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Я да идваш да та обрежем,а най добре да те срежем

    10:06 04.10.2025

  • 26 в блатото

    11 3 Отговор
    Скоро и ние ще копаем. С приемането на Еврото, отпада Валутният борд - единствената спирачка за крадливите ни политици!

    Коментиран от #27, #37

    10:07 04.10.2025

  • 27 напротив

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "в блатото":

    С приемането на Еврото България минава в постоянен валутен Борд, но без негативите от това. Отново ще се чува и гласа на БНБ.

    Коментиран от #41

    10:08 04.10.2025

  • 28 Отговорът

    2 1 Отговор
    Дълга е 37,8 билиона, ако използвате милиард за 1000 милиона значи ползвате дългата таблица.
    Милиард= 1000 милиона
    Билион=1000 милиарди
    Билярд = 1000 билиона
    Трилион=1000 билиярда
    Англосаксонците ползват късата таблица и там няма милиард

    Коментиран от #30, #33, #34, #35

    10:08 04.10.2025

  • 29 нннн

    5 1 Отговор
    Значи, ще плащаме. САЩ ще намерят начин да прехвърлят финансовия товар върху останалия свят.

    10:08 04.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Саш и европа са в мега фалит

    11 3 Отговор
    Затова скочиха на русия щото им трябват ресурси и територия а всичко останало е стъкмистика и измама....дългът им е огромен и това показва че те са се превърнали в машини за отпадъци не произвеждащи нищо полезно и политиката им е погрешна и не трябва да водят такава политика

    Коментиран от #50, #60

    10:11 04.10.2025

  • 32 икономика

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "цифрите не значат нищо":

    БВП на една държава не отразява пряко благосъстоянието и покупателната способност на населението й. Ето, нашия БВП постоянно расте, но растат и цените, а България си е все така най-бедната в ЕС.

    Коментиран от #36

    10:12 04.10.2025

  • 33 роди ме мамо пр0ст

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговорът":

    а аз само ще ръся мозък по форумите

    1000 милиарда е равно на 1 трилион.

    10:12 04.10.2025

  • 34 американците нямат милиард

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговорът":

    те имат билион на неговото място.

    10:12 04.10.2025

  • 35 Няма билион ими трилион

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Отговорът":

    Билион на енглиш е милиард

    10:13 04.10.2025

  • 36 ама разбира са

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "икономика":

    То и както русийката се опитва да колонизира съседен Киев, така Америка се опитва да колонизира съседен Марс. Все е колонизация на съседите!

    10:14 04.10.2025

  • 37 Еврото идва

    2 5 Отговор

    До коментар #26 от "в блатото":

    Възраждане си отива.

    10:15 04.10.2025

  • 38 ФАКТИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Трябва да се гледат избирателно, за да потвърждават правата линия на Кремъл.

    10:16 04.10.2025

  • 39 така де

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    и на кого ги дължат.Или хамериканците ще бачкат яко до живот за колите къщите и удобствата в къщи а милиардерите ще са си пак милиардери и ще гласят цифрите така че робите да бачкат.Май ми се струва по добре отколкото милиардера путин да избива други милионери а народа който няма не само коли и нормални жилища с кенефи ами и умира в окопите заради него щото видите ли имало хамериканци и нато и те вече дължат пари и са слаби и путин ще пренастройва финансите на света ..Но засега трябва да превземе украйна За да има и той роби разбира се

    Коментиран от #49

    10:17 04.10.2025

  • 40 си дзън

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Тьотя от пасоля ти сложи черна точка.

    Коментиран от #74

    10:17 04.10.2025

  • 41 мало-€ум8ни агитатори

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "напротив":

    И какъв е този "постоянен Валутен борд"? Като в Гърция ли? Затова ли всички страни в Еврозоната са с по-голям държавен дълг от нас, а някои са с по-голям и от БВП за страната им?

    Коментиран от #45

    10:17 04.10.2025

  • 42 Симо

    3 1 Отговор
    Даже не мога да си представя, къде отиват тези пари! Целият дълг на Русия е 358 милиарда долара, а тези ги трупат само за два дни!!! И разликата в населението е само два пъти!! Не е двеста, ....

    10:17 04.10.2025

  • 43 Факти

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "всъщност":

    Населението в случая е без значение. Имаш обем на икономиката, имаш държавен дълг, имаш съотношение между тях. Населението има значение когато смяташ колко произвежда един човек и там разликата е брутална. САЩ имат седем пъти по-висок БВП на калпак от Китай. Това е напълно нормално, имайки предвид, че САЩ са индустриална сила от края на 19-ти век, а Китай станаха такава наскоро. Разликата постепенно ще се изглажда, но ще мине време. Ние няма да доживеем да видим как китаецът настига американеца.

    Коментиран от #46, #47

    10:18 04.10.2025

  • 44 Госあ

    4 2 Отговор
    Дано китайците ги купят и продадат без ония да се усетят и да се размине войната, която готвят и със сигурност ще загубят но ще причинят отново много нещастие по света !

    10:18 04.10.2025

  • 45 абе като каза Гърция

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "мало-€ум8ни агитатори":

    тя фалира ли в Еврозоната?

    Коментиран от #48

    10:19 04.10.2025

  • 46 Госあ

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Китай има повече пари, повече производство, повече патенти и по малко външни дългове от краварника. Отдавна са ги задминали.

    10:20 04.10.2025

  • 47 ако ще говорим да си говорим с цифри

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Дългът на САЩ за 2024 година надхвърля 37 трилиона щатски долара, което прави около 106 000 долара дълг на всеки гражданин. Това е най-високото ниво на национален дълг в историята на страната и е около 119% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

    Дългът на Китай за 2024 година е значително по-малък по размер в абсолютни стойности, като официалният национален дълг е около 4.2 трилиона щатски долара. Въпреки това, Китай има висока задлъжнялост спрямо своя БВП, с общ дълг на правителството и местните власти около 88-90% от БВП и обща нетрансформирана (нефинансова) задлъжнялост, която достига около 300% от БВП

    Коментиран от #52, #53

    10:21 04.10.2025

  • 48 Не фалира щото

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "абе като каза Гърция":

    Европеиската централна банка е затова да печата трилиони и да гаси пожари като обезценя дълговете и вдига инфлацията е тва правят стъкмистика и на тва му викат растеж🤣🤣🤣 тва е като да имаш личен дълг толкова колкото ти струва апартамента ама аз да не ти го взема правя така че апартамента ти да струва повече от дълга ти и ти да продължиш да си харчиш пари в рамките на актива който имаш и като достигнеш размера на актива в харчове аз пак ти оскъпявам актива и ти харчиш още без реално да си заслужил с нещо това харчене разбираш ли..има много начини за стъкмистика

    Коментиран от #51

    10:23 04.10.2025

  • 49 Абе къви роби та гонят

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "така де":

    Дори да превзземе охрайна там няма да има останали живи хора било то и роби😅😅😅

    Коментиран от #61

    10:25 04.10.2025

  • 50 хари потър

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Саш и европа са в мега фалит":

    не бъркай сащ със европа.И РУСИЙКАТА НЕ ИМ ТРЕБЕ.Ресурсите путин сам си ги дава ,а парите вече са му отекли в канала .накупените акции през годините са му превърнати в пари и никой европеец вече не работи за путин а лихвите се дават на украйна да пази европа. Копейкаджиите свободно могат да пътуват до москва както и го правят даже и да останат там и да говорят колко е зле в ЕВРОПА .марш в русия копейки

    10:25 04.10.2025

  • 51 аааа

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Не фалира щото":

    Значи Гърция не фалира защото е в Еврозоната.

    А Възраждане след Нова година няма да ги има.

    10:26 04.10.2025

  • 52 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "ако ще говорим да си говорим с цифри":

    В много случаи е най добре да се гледат именно абсолютните стойности. Там нема ала-бала. Да, Китай има три пъти повече население от сащ. И кво ?

    Коментиран от #55, #56

    10:28 04.10.2025

  • 53 Цифрите не значат нищо

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "ако ще говорим да си говорим с цифри":

    Едните произвеждат стоки с завишени цени другите с по малко завишени но важна е продукцията в единици произведена такава....10 танка в саш може да са 200 милиона долара в русия да са 50 милиона в китай да са 30 милиона и тва значи ли че в саш има повече танкове

    Коментиран от #69

    10:29 04.10.2025

  • 54 СТАТИСТИКАТА

    1 0 Отговор
    1984г България и САЩ има по 16% от БВП, разходи за държава. Тогава държавният дълг на България е около 20% от БВП, или по-малко, но предприятията са взели тези дългове - а те са стрували 500% от БВП. Тогава САЩ са имали 50% държавен дълг. Сега САЩ имат 13,5% от БВП разходи за държава, Китай 17%, Русия 18%, България 18,5%, Финландия 20% от БВП разходи за държава - с дълг 75%. Индия с 10% разходи за държава и с дълг 83%.

    10:30 04.10.2025

  • 55 аман ве

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Госあ":

    Три пъти повече население, но много пъти по-неплатежоспособно от американското. Единия работо за $3000 на месец, а другия работо за $180 на месец. Кой по-лесно ще си изплати дълга?

    Коментиран от #67

    10:30 04.10.2025

  • 56 Ами има 3 пъти повече човешки ресурс

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Госあ":

    Тва значи но реално човешкия ресурс е 5 пъти повече което е много важно за война

    Коментиран от #59, #63

    10:31 04.10.2025

  • 57 Александър

    1 0 Отговор
    Освен това ако не беше Международното Положение, досега Русия да беше кацнала фактически на Луната!

    10:32 04.10.2025

  • 58 факуса

    0 1 Отговор
    ние ги чакаме на дъното

    10:32 04.10.2025

  • 59 верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами има 3 пъти повече човешки ресурс":

    русийката като има 4 пъти по-голям човешки ресурс от Украйна, до къде стигна във войната?

    10:33 04.10.2025

  • 60 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Саш и европа са в мега фалит":

    Никой не е скачал на Русия. Тя скочи на Украйна. Путин го хвана яд, че украинските нефт и газ ще потекат към Европа и ще му вземат част от пазара. Затова ги нападна, че да не могат да разработят находищата, които не са малки. И сега какво стана - китайците, на които определено не им стигат територията и ресурсите, лапнаха Русия. Източват й ресурсите под пазарна цена, а й продават китайските си бokлyцu над пазарна цена. Китайската техника и автомобили са по-скъпи в Русия, където нямат конкуренция, отколкото на запад, където свалят цената за да се конкурират със западното качество. Китайците вече и скъп бензин й продават на Русия, защото 38% от рафинериите й са извън строя и не могат да задоволят вътрешното потребление. Интернет е пълен с клипове от километрични опашки пред бензиностанциите. Много от тях направо затвориха. Китайците внасят евтин суров петрол от Русия, преработват го и й продават скъп бензин. На това му казват "приятелство". Тази война е тотален провал. Путин съсипа Русия и я направи китайска губерния. Русия беше най-добре и прогресираше когато беше в добри отношения със Запада. От 2014 г. върви надолу, а от 2022 г. е в свободно падане.

    10:35 04.10.2025

  • 61 о ма разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Абе къви роби та гонят":

    ти не се чувстваш роб нали но работиш,..А ДУМАТА РАБОТЯ идва от раб ,което си е РОБ И ако всичко започва от гърците те на работа казват ДУЛЯ ..а дул е роб .,,а поляците направо си питат цо робиш..така че робите бачкат бият се в окопите а милиардерите списват тефтери и тъкмят статистиката така че това да продължава .Проблема на путин е че не го признават на запад и не го канят на кафе и трябва да си дои собствените роби..Да сгреши с украйна защото реши да си разшири територията ..но се оказа че УКРАИНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА СА НЕГОВИ РОБИ сети се сам ЗАЩО

    10:37 04.10.2025

  • 62 бай Бончо

    0 0 Отговор
    Навремето развалиха социализма заради 10 милиарда долара дълг ,но арабите имаха да ни връщат 7 милиарда .

    10:38 04.10.2025

  • 63 Пара пара парадуемся

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ами има 3 пъти повече човешки ресурс":

    Абе? Чингиз какъв човешки ресурс е имал, когато е окупирал Китай, Персия, Арабия и Русийката? Очевидно не количествен, а качествен.

    10:39 04.10.2025

  • 64 икономист

    0 0 Отговор
    Тогава златото като коректив на долара , колко трябва да струва 20 000 долара за унция ли ?

    10:40 04.10.2025

  • 65 Eгати заглавието, някой друг вече

    0 0 Отговор
    е изкопал и дъното!

    10:40 04.10.2025

  • 66 УСЕЩАШ ЛИ СЕ КОЛКО

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тя и той":

    СИПРОСТ......?

    10:41 04.10.2025

  • 67 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "аман ве":

    ха ха ха ха дообре, беей ве

    10:41 04.10.2025

  • 68 ПЕЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Момче, в качеството си на икономист заемащ "висока" длъжност в БНБ ти заявявам:
    САЩ де факто от 3 години са в дефолт но никой и дума не обелва. Предстои огромен крах и на тях, и на световната икономика, който за съжаление е неизбежен и който, според вътрешните ни анализи ще се случи в рамките на 3-5 години! Оттам и бързането за въвеждане на Електронното Евро и откачането от разплащателната система Суифт, която е пряко зависима от ФЕД на САЩ! ЕЦБ прави и нвъзможното да спаси Европа...

    10:41 04.10.2025

  • 69 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цифрите не значат нищо":

    Цифрите не значат нищо само в свят, където всяка държава е сама за себе си и нищо не преминава през границите - нито хора, нито стоки. Светът никога не е бил такъв и никога няма да бъде. Затова и цифрите значат всичко. Важно е обаче да се гледат всички цифри, а не само да се чоплят избирателно. Има и още нещо - цифрите, които излизат от демокрациите, са много по-надеждни от тези, които излизат от диктатурите. Не е нужно да обяснявам защо. Всички помним как комунизмът фалира и се саморазпадна докато цифрите му бяха "наред".

    10:44 04.10.2025

  • 70 ко пилот

    1 0 Отговор
    1984г България и САЩ има по 16% от БВП, разходи за държава. Тогава държавният дълг на България е около 20% от БВП, или по-малко, но предприятията са взели тези дългове, но предприятията са стрували 500% от БВП. Тогава САЩ са имали 50% държавен дълг. Сега САЩ имат 13,5% от БВП разходи за държава, Китай 17%, Русия 18%, България 18,5%, Финландия 20% от БВП разходи за държава - с дълг 75%. Индия с 10% разходи за държава и с дълг 83%. Няма пряка връзка между ниски разходи и нисък дълг. Индия има едни от най-ниските разходи, но висок дълг.

    САЩ имат високи разходи и още по-висок дълг, което показва хроничен дефицит и дългосрочно финансиране чрез облигации.

    Финландия има високи разходи, но умерен дълг, благодарение на стабилна икономика и висока събираемост на данъци.

    България поддържа сравнително нисък дълг, въпреки че разходите са близки до средноевропейските.

    10:44 04.10.2025

  • 71 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    Какво да се очаква ,нали евреите им ги печатат.зстова без трета май няма да се отървем

    10:44 04.10.2025

  • 72 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Иначе щели да отприщват ада тцтцтцтц

    10:45 04.10.2025

  • 73 Фейк на часа

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Много са ти фалшиви фактите. Самото цитиране на понятието БВП е пълен фейк. БВП на САЩ е съставен от огромните хонорари на адвокатите, развлекателната индустрия, тук да добавим и порно-индустрията, която носи приходи от $97 милиарда, надутите цени на услугите - например само смяната на маслото и редовен преглед на спирачките в САЩ е над $1000, едно постригване вече върви около $100. Та, едно е да ми сравняваш порнографската индустрия и приходите на инфлуенсърите като Ким Кардашиян (която е милиардер) с реално производство. Самата същност на БВП е толкова фалшива, че не ми се отива в по-голяма дълбочина защото не е тук мястото.

    10:46 04.10.2025

  • 74 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "си дзън":

    Галя от посолството те вика и запасва пенис колана !

    10:52 04.10.2025