Специалният пратеник на американския президент Стивън Уитков е ключова движеща сила зад плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.

„Традиционните медии, водени от NYT (The New York Times), се опитаха да подкопаят работата на Уитков, като по този начин подкопаха самия мир“. Това мнение изразява Кирил Дмитриев, специален президентски представител по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, в своя профил в социалната мрежа "Х".

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на ивицата Газа. Той предвижда по-специално въвеждането на временно външно управление в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.

От своя страна, Хамас изрази готовността си да освободи всички живи израелски заложници, държани в анклава, и да предаде телата на загиналите. Хамас заяви, че е готов „незабавно да премине към преговори чрез медиатори за обсъждане на този въпрос“. Движението също така потвърди, че е „готово да предаде управлението на Газа на палестинска власт, съставена от независими технократски политици“, предвид факта, че всички палестински фракции са „постигнали консенсус“ относно необходимостта от нейното формиране. В същото време Хамас посочи, че „останалите точки от плана на Тръмп за бъдещето на Газа трябва да бъдат обсъдени от всички палестинци“. Движението смята, че това ще изисква национален диалог и отбелязва, че е готово да „участва в него“.