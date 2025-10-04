Новини
Свят »
Израел »
Уиткоф е ключова движеща сила зад плана на Тръмп относно Газа

Уиткоф е ключова движеща сила зад плана на Тръмп относно Газа

4 Октомври, 2025 12:43 631 1

  • стивън уиткоф-
  • сащ-
  • русия-
  • израел-
  • иницата газа-
  • ключова фигура

Дмитриев: Традиционните медии се опитаха да подкопаят работата на Уитков, като по този начин подкопаха самия мир

Уиткоф е ключова движеща сила зад плана на Тръмп относно Газа - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на американския президент Стивън Уитков е ключова движеща сила зад плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта в ивицата Газа.

„Традиционните медии, водени от NYT (The New York Times), се опитаха да подкопаят работата на Уитков, като по този начин подкопаха самия мир“. Това мнение изразява Кирил Дмитриев, специален президентски представител по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и главен изпълнителен директор на Руския фонд за преки инвестиции, в своя профил в социалната мрежа "Х".

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на Тръмп, насочен към разрешаване на ивицата Газа. Той предвижда по-специално въвеждането на временно външно управление в палестинския анклав и разполагането на международни стабилизационни сили там. Израел обяви съгласието си с плана.

От своя страна, Хамас изрази готовността си да освободи всички живи израелски заложници, държани в анклава, и да предаде телата на загиналите. Хамас заяви, че е готов „незабавно да премине към преговори чрез медиатори за обсъждане на този въпрос“. Движението също така потвърди, че е „готово да предаде управлението на Газа на палестинска власт, съставена от независими технократски политици“, предвид факта, че всички палестински фракции са „постигнали консенсус“ относно необходимостта от нейното формиране. В същото време Хамас посочи, че „останалите точки от плана на Тръмп за бъдещето на Газа трябва да бъдат обсъдени от всички палестинци“. Движението смята, че това ще изисква национален диалог и отбелязва, че е готово да „участва в него“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е ясен

    0 0 Отговор
    А кой е "лошото ченге"?

    12:45 04.10.2025