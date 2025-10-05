Мъск обявява кога пуска бета версията на пренаписаната Уикипедия

Американският предприемач Илон Мъск обяви, че ранната бета версия на Grokipedia, която се разработва от компанията за изкуствен интелект на милиардера xAI, ще бъде пусната след две седмици.

В края на септември Мъск обяви, че xAI ще пренапише онлайн енциклопедията Уикипедия, като вземе предвид медиите, на които е забранено да цитират, и ще публикува резултатите открито. По-късно той добави, че xAI, която разработва изкуствения интелект Grok, ще създаде така наречената „Grokipedia“. Според Мъск това ще бъде значително подобрение на Уикипедия.

„Ранната бета версия 0.1 на Grokipedia ще бъде публикувана след две седмици“, написа Мъск в профила на X в социалните мрежи.

В началото на септември Мъск подкрепи призивите за спиране на финансирането на Уикипедия след публикация, в която консервативният активист Чарли Кърк е наречен „бял ​​националист“.