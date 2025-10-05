Мъск обявява кога пуска бета версията на пренаписаната Уикипедия

Американският предприемач Илон Мъск обяви, че ранната бета версия на Grokipedia, която се разработва от компанията за изкуствен интелект на милиардера xAI, ще бъде пусната след две седмици.
В края на септември Мъск обяви, че xAI ще пренапише онлайн енциклопедията Уикипедия, като вземе предвид медиите, на които е забранено да цитират, и ще публикува резултатите открито. По-късно той добави, че xAI, която разработва изкуствения интелект Grok, ще създаде така наречената „Grokipedia“. Според Мъск това ще бъде значително подобрение на Уикипедия.
„Ранната бета версия 0.1 на Grokipedia ще бъде публикувана след две седмици“, написа Мъск в профила на X в социалните мрежи.
В началото на септември Мъск подкрепи призивите за спиране на финансирането на Уикипедия след публикация, в която консервативният активист Чарли Кърк е наречен „бял националист“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Изкуствен интелект" е "Гола вОда!
Коментиран от #4
19:20 05.10.2025
2 А той
Коментиран от #3, #7
19:23 05.10.2025
3 име
До коментар #2 от "А той":Обикновен човек с нагърчено сиво вещество, което бъгваше полираните розови мозъчета на НЕОКОНите.
19:33 05.10.2025
4 име
До коментар #1 от ""Изкуствен интелект" е "Гола вОда!":Питай го краварите дали са кацали на Луната да гледаш малко сеир. ИИ изброява всички несъответствия в снимките от холивудското студио.
19:34 05.10.2025
5 Няма не подправена
19:34 05.10.2025
6 Сатана Z
19:35 05.10.2025
7 ии тpoл
До коментар #2 от "А той":Чарли Кърк е бил човек, който говори и убеждава с аргументи и логика. Не е правил разлика с кого ще говори.
И в случай, че си пропуснал, тука всички сме бели. И на всички ни е омръзнал обърнатия расизъм, дето се прилага безразборно спрямо нас, още повече от зaдници, дето са със същия цвят на кожата като нас и се правят на светци от последните дни.
19:53 05.10.2025