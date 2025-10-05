Новини
Свят »
САЩ »
Мъск обявява кога пуска бета версията на пренаписаната Уикипедия

Мъск обявява кога пуска бета версията на пренаписаната Уикипедия

5 Октомври, 2025 19:15 580 7

  • grokipedia-
  • елон мъск-
  • пускане-
  • wikipedia

Това ще се случи в средата на октомври

Мъск обявява кога пуска бета версията на пренаписаната Уикипедия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск обяви, че ранната бета версия на Grokipedia, която се разработва от компанията за изкуствен интелект на милиардера xAI, ще бъде пусната след две седмици.

В края на септември Мъск обяви, че xAI ще пренапише онлайн енциклопедията Уикипедия, като вземе предвид медиите, на които е забранено да цитират, и ще публикува резултатите открито. По-късно той добави, че xAI, която разработва изкуствения интелект Grok, ще създаде така наречената „Grokipedia“. Според Мъск това ще бъде значително подобрение на Уикипедия.

Ранната бета версия 0.1 на Grokipedia ще бъде публикувана след две седмици“, написа Мъск в профила на X в социалните мрежи.

В началото на септември Мъск подкрепи призивите за спиране на финансирането на Уикипедия след публикация, в която консервативният активист Чарли Кърк е наречен „бял ​​националист“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Изкуствен интелект" е "Гола вОда!

    3 2 Отговор
    Тествах го 10 пъти и всичките бяха неточни или изцяло грешни!

    Коментиран от #4

    19:20 05.10.2025

  • 2 А той

    4 4 Отговор
    Този Чарли Кърк какъв беше, ако не точно бял националист?

    Коментиран от #3, #7

    19:23 05.10.2025

  • 3 име

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "А той":

    Обикновен човек с нагърчено сиво вещество, което бъгваше полираните розови мозъчета на НЕОКОНите.

    19:33 05.10.2025

  • 4 име

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от ""Изкуствен интелект" е "Гола вОда!":

    Питай го краварите дали са кацали на Луната да гледаш малко сеир. ИИ изброява всички несъответствия в снимките от холивудското студио.

    19:34 05.10.2025

  • 5 Няма не подправена

    2 0 Отговор
    История. Пишещите я, винаги я представят такава, каквато на тях им е угодна.

    19:34 05.10.2025

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Едно време си мислех ,че "451 градуса по Фаренхайт" на Рей Бредбъри е утопия ,но Уикипедия е една голяма лъжа и измама както и целият Гугъл сърч

    19:35 05.10.2025

  • 7 ии тpoл

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "А той":

    Чарли Кърк е бил човек, който говори и убеждава с аргументи и логика. Не е правил разлика с кого ще говори.
    И в случай, че си пропуснал, тука всички сме бели. И на всички ни е омръзнал обърнатия расизъм, дето се прилага безразборно спрямо нас, още повече от зaдници, дето са със същия цвят на кожата като нас и се правят на светци от последните дни.

    19:53 05.10.2025