Мъск се отказа да създава собствена партия

Илон Мъск е решил да не създава собствена политическа партия поради кампанията на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и други служители на Белия дом, съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на свои източници.

Ванс се е обърнал към Мъск директно и чрез съюзници на предприемача. По-специално, вицепрезидентът е лобирал пред законодателите да подкрепят кандидатурата на бизнес партньора на Мъск, милиардера Джаред Айзъкман, за ръководител на Националната администрация по аеронавтика и космос (НАСА). На 17 декември Сенатът на САЩ потвърди Айзъкман, преноминирания от президента Доналд Тръмп кандидат за ръководител на НАСА, която финансира, наред с други неща, SpaceX, компания за космически изследвания, ръководена от Илон Мъск.

Ванс и неговото обкръжение са се опасявали от политическото влияние, което предприемачът би могъл да упражни чрез значителните си икономически ресурси, както и чрез X, преди междинните избори през ноември 2026 г. През декември Axios съобщи, че Мъск е започнал да финансира кампании на Републиканската партия преди изборите.

През юни Тръмп и Мъск си размениха остри думи в социалните медии. Бизнесменът твърди, че без неговата подкрепа Тръмп нямаше да спечели изборите през ноември 2024 г., подкрепи идеята за импийчмънт на Тръмп, критикува спонсорирания от Белия дом законопроект за строги икономии и вносните тарифи на президента и прогнозира рецесия за американската икономика през втората половина на 2025 г. Тръмп от своя страна твърди, че Мъск не е изпълнявал съвестно задълженията си, докато е ръководил Службата за ефективност на правителството (DOGE), и е полудял. Президентът заплаши да прекрати държавните договори с компаниите на Мъск, включително SpaceX, и да отмени всички субсидии.

На 5 юли Мъск обяви, че ще създаде политическа партия въз основа на резултатите от гласуването X. Бизнесменът обяви целта на създаването на партията за „връщане на свободата“. Преди това той отбеляза, че съвременните американци „живеят в еднопартийна държава“ и страната се нуждае от платформа, „която наистина ще се грижи за хората“.

На 20 август The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници, съобщи, че Мъск е преустановил създаването на нова политическа партия, за да се фокусира върху бизнеса и да избегне отнемането на гласове от Републиканската партия. Един от ключовите фактори за решението на милиардера, според WSJ, е желанието му да поддържа добри отношения с Ванс. Мъск, отбелязват източниците на вестника, обмисля да предостави финансова подкрепа на вицепрезидента на САЩ, ако реши да се кандидатира за президент през 2028 г.