Grokipedia! Илон Мъск стартира алтернативата на Уикипедия

Илон Мъск стартира алтернативата на Уикипедия - Grokipedia, предаде NBC News.

По думите на Мъск Grokipedia е задвижвана от изкуствен интелект и е проектирана да бъде по-близо до неговите консервативни политически възгледи.

Grokipedia се различава от тази на Уикипедия поне в едно основно отношение: няма ясни човешки автори. Докато доброволци пишат и редактират Уикипедия, често анонимно, според Мъск статиите в Grokipedia са "проверени по факти" от Grok, чатбота с изкуствен интелект от стартъпа на Мъск xAI. Посетителите на Grokipedia не могат да правят редакции, въпреки че могат да предлагат такива чрез формуляр за докладване на невярна информация.

От своя страна Уикипедия заяви, че е в процес на разбиране как работи Грокипедия. "Знанието на Уикипедия е - и винаги ще бъде - човешко. "Чрез отворено сътрудничество и консенсус, хора от всякакъв произход изграждат неутрален, жив запис на човешкото разбиране - такъв, който отразява нашето разнообразие и колективно любопитство. Това създадено от човека знание е това, на което компаниите с изкуствен интелект разчитат, за да генерират съдържание, дори Grokipedia се нуждае от Уикипедия, за да съществува", се казва в изявление.

Освен това се добавя, че и преди са правени експерименти за алтернативни версии на Уикипедия, но това не е попречило на работата ѝ.