5 000 кубинци се сражавали на страната на Русия. Засекли три китайски разузнавателни спътника при атаката над Лвов

До 5000 кубински наемници се сражават срещу Украйна на страната на Руската федерация, се посочва във вътрешна телеграма на Държавния департамент на САЩ, с която Reuters се е запознала.



Според медийни съобщения администрацията на американския президент Доналд Тръмп мобилизира американски дипломати да лобират срещу резолюция на ООН, призоваваща Вашингтон да отмени дългогодишното ембарго срещу Куба.



Една от точките в тази некласифицирана телеграма е, че Куба и нейният президент Мигел Диас-Канел активно подкрепят войната на Русия срещу Украйна.



"След Северна Корея Куба е най-големият доставчик на чуждестранни войски за агресията на Русия, като се оценява, че в Украйна се сражават между 1000 и 5000 кубинци“, се посочва в документа.



Говорителят на Държавния департамент отказва да предостави допълнителни подробности за наемниците от Куба. Вашингтон обаче е запознат с информациите, че кубинци се сражават редом с руските войски в Украйна.



"Кубинският режим не е успял да защити своите граждани от това да бъдат използвани като пешки във войната между Русия и Украйна“, заявява представителят.



Според британската агенция през последните седмици украински представители са предупредили американски законодатели за нарастващото набиране на кубински наемници от Русия за военни операции в Украйна.



Гласуването за тази резолюция в ООН може да има политическо значение, но само Конгресът на САЩ може да отмени ембаргото срещу Куба, наложено след комунистическия преврат на острова през 1959 г.



Горепосочената резолюция се приема ежегодно от Общото събрание на ООН от 1992 г. насам с голямо мнозинство от гласовете.



Според телеграма на Държавния департамент, целта на лобирането е да се демонстрира несъгласието на американската администрация чрез значително намаляване на броя на гласовете в подкрепа на документа.



Откакто се върна на президентския пост през януари 2025 г., Тръмп удвои санкциите, върна Куба в списъка на държавите, подкрепящи тероризма, затегна финансовите и пътническите ограничения и наложи санкции на граждани на трети страни, които приемат кубински лекари.

На 5 октомври, по време на атаката срещу Украйна, по-специално срещу област Лвов, руската армия изстреля различни оръжия от различни страни, обграждайки региона в полукръг. За това съобщи в ефира на телемаратона "Єдині новини" началникът на отдела за комуникации на командването на ВВС Юрий Игнат.



По неговите думи, през нощта Русия е нанесла типичен комбиниран удар с използването на различни дронове и видове ракети, сред които въздушни, морски и наземни средства. Основната маса от ракетите са били крилати – "Искандер-К“, "Калибър“. Имало е и две аеробалистични ракети "Кинжал“.



"Фактически цялата маса беше насочена към Лвовска област, пострадали са определени обекти, пострадали са също Запорожие и други градове – атаката беше голяма и масивна... Врагът използва различни тактически похвати, различни маршрути... Огромно количество от различни посоки – фактически обграждат в полукръг от местата на изстрелване – от морето, въздуха, сушата“, заявява военният.



"Русия доста често", обясни Игнат, "акцентирано извършва такива атаки по отделни региони".



"По-рано такава атака претърпя Киев, сега - Лвов и Лвовска област".



В същото време Игнат отбелязва: "изхождайки от броя на свалените оръжия, Въздушното командване "Запад“ на ВВС на ВСУ се е справило нелошо".



Той добавя, че върху ефективността на руските атаки влияят редица фактори, в частност тактиката. Например, работата на мобилните огневи групи се затруднява от голямата височина, на която се издигат дроновете "Шахед“. Също така на системите за ПВО е по-трудно да изпълнява функциите си, защото атаката се извършва от различни посоки с различни оръжия: балистика, крилати ракети, дронове.



Също така е по-трудно за ПВО да изпълнява своите функции, защото атаката се извършва от различни посоки с различни средства за поражение: балистика, крилати ракети, дронове, включително реактивни.



"Всичко това затруднява нашата работа, защото се налага да взимаме изключително бързи решения, да определяме типа и начина на сваляне на този или онзи дрон, ракета. Е, и метеорологичните условия... Те не са много благоприятни за работата на пилотираната авиация, за операторите на зенитни дронове – трябва да се вижда целта. Ако има мъгла или облачност, това значително затруднява работата. Но въпреки тези трудности, украинските пилоти, по-специално на F-16, днес са отработили определена част от ракетите“, обяснqwa Игнат.



Русия "изстреля" нова версия на ракета "Кинжал"



Той коментира и информацията, че Русия модернизира балистичните ракети, поради което е по-трудно да бъдат сваляни:



"Врагът постепенно изпробва различни видове оръжия на бойното поле. Разбира се, стана по-трудно да се свалят ракети, които летят по квазибалистична траектория или извършват колебания при приближаване към целта".



Както уточнява Игнат, това затруднява работата на системата Patriot, тъй като тя работи в автоматичен режим и ѝ е по-трудно да изчисли "точката“ на прехват на целта. Освен това, ако ракетите се приближават от различни посоки, един комплекс Patriot не може да се справи с тях. Необходими са няколко системи (радара), отбелязва Игнат.

По време на руския удар на 5 октомври над западната част на Украйна, която пое основния удар, са прелетели най-малко три китайски разузнавателни SAR-спътника, пише Милитарний.



Такива данни са предоставени от военния аналитичен мониторингов център Heavens Above, който следи движението на спътниците.



По-специално, над Лвов е бил засечен полет на спътници от серията Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04, които са прелетели общо 9 пъти над региона от 00:00 до около 11:30 сутринта.



Общо над Украйна могат да работят над 60 различни типа спътници от серията Yaogan, способни да извършват оптично, радиолокационно и радиоелектронно разузнаване. Те летят на височина около 700 км, извършвайки пълен оборот около Земята приблизително на всеки 90 минути.



Въпреки официалното изявление на Китай, че тези спътници се използват за "научни изследвания“ и "мониторинг на природни бедствия“, специалистите считат, че Yaogan са военни апарати с радари SAR (синтезирана апертура), подобни на системите ICEYE.



Спътниците Yaogan 33 са изстреляни през 2022–2023 г., заменяйки по-старите модели от първото поколение Yaogan-1 (2006 г.).



Първите апарати от серията имат SAR L-диапазон с разделителна способност до 5 метра в режим на висока точност. Предвид техническия прогрес през последните 15 години, експертите предполагат, че Yaogan 33 имат значително по-добри характеристики, близки до съвременните западни разузнавателни спътници.



Все още не е известно дали китайските спътници са извършвали фактическо разузнаване по време на атаката срещу Украйна, но самият факт на тяхното синхронно прелитане предизвиква тревога сред анализаторите.

Русия засилва ударите си по газовата и енергийна инфраструктура на Украйна в навечерието на зимата, докато международната реакция остава слаба. Това заявява украинският президент Володимир Зеленски, предава РБК-Украйна.



"За съжаление, няма адекватна реакция от страна на света на всичко, което се случва, на постоянното увеличаване на мащаба и наглостта на ударите“, заявява президентът.



Той подчертава, че именно поради това руският президент Владимир Путин прави това.



"Той просто се смее на Запада, на мълчанието и липсата на силни ответни действия. Русия отхвърли всички предложения да спре войната или поне да спре ударите. Русия открито се опитва да унищожи нашата гражданска инфраструктура. И точно сега, преди зимата – газовата инфраструктура, производството и преноса на електроенергия“, обяснява той.



Зеленски отбелязва, че засега няма никаква реална реакция от страна на света.



"Все пак ще се борим, за да не мълчи светът, за да почувства Русия отговора“, добавя той.



Президентът отбелязва, че руските ракети и дронове съдържат многобройни критични компоненти, произведени в чужбина.



"Само в една руска ракета "Кинжал“ има 96 компонента, произведени в чужбина. Много от тях са наистина критични компоненти, които Русия не произвежда“, подчертава украинският президент.



По неговите думи, над 500 дрона, използвани през тази нощ, съдържат повече от 100 хиляди чуждестранни компонента. Сред доставчиците на тези компоненти са компании от:



САЩ, Китай, Тайван, Великобритания, Германия, Швейцария,



Япония, Република Корея, Нидерландия.



Зеленски отбелязва, че в четвъртата година на пълномащабна война е странно да се чува, че някои страни сякаш не знаят как да спрат доставките на критични елементи за руската военна техника.



Президентът на Украйна съобщава, че следващата седмица е планирана среща на координаторите по санкциите на "Групата на седемте“.



"И всички наши предложения за санкции, за ограничаване на схемите за доставки са налице, партньорите ни ги имат. Материалите са предоставени – необходими са решения. Подготвяме и нашите нови санкции срещу онези, които работят за Русия в момента, за нейната война, и срещу онези, които се опитват да отслабят Украйна в такъв момент“, обобщава той.

Украйна набира все повече млади хора, за да защитава страната. След като Министерството на отбраната на Украйна одобри проекта "Договор 18-24“, много млади мъже се присъединиха към армията, това пише испанският вестник El Pais, чиито журналисти са посетили група украински военни, които се обучават по стандартите на НАТО в чужбина.



"Фокус" представя превод на материала без редакторска намеса



"Инструкторите постоянно ни напомнят да сме наясно, че всеки ден в нашата позиция може да е последният ни“, разказва 18-годишният Улан по време на тренировка, вече облечен в униформата на украинската армия заедно с дузина свои другари. Те бяха деца, когато Русия окупира Крим и части от източна Украйна през 2014 г. Бяха тийнейджъри, когато през 2022 г. Москва започна пълномащабна инвазия. Сега, през 2025 г., след като са навършили пълнолетие, те са най-новата и най-млада група, която доброволно се присъединява към армията, опустошена от три години и половина кървав и интензивен конфликт.



До тази година младежи като Улан не се приемаха в центровете за набиране на кадри, където задължителната възраст варира от 25 до 60 години. Това беше до февруари, когато Министерството на отбраната одобри така наречения проект "Договор 18-24“, който гарантира обучение по стандартите на НАТО. "В началото на настоящата война реших, че ще се присъединя към армията възможно най-скоро“, признава този млад мъж с големи сини очи от северния регион Суми.



Всички членове на групата, посетена отекипа на испанската медия, са на възраст между 18 и 24 години. Те завършват двумесечното си обучение в район на страната, който техните началници не позволяват да бъде разкрит в този доклад. Те правят това, след като са подписали едногодишен договор, за който ще получат около 52 000 евро (61 000 долара). В замяна на това те ще бъдат разположени в район, където, въпреки че правителството не предоставя данни, според докладите има значителен брой жертви.



Въпреки че ще получат значителна сума пари (средната заплата в Украйна е около 645 долара на месец), Улан не посочва възнаграждението като основна причина да облече униформата. "Не всички от нас могат да се присъединят към армията. Икономиката също е важна за оцеляването на страната“, заявява той, докато на заден план се чуват изстрели от стрелкова тренировка.



Сергей (никой не споменава фамилията си), 39-годишен офицер, който работи в армейска част, занимаваща се с поддържането на психичното здраве на войниците, обяснява, че се срещат два типа млади хора, които се записват доброволно в армията. От една страна, и предимно, тези, които принадлежат към семейство с националистически възгледи и придават голямо значение на отбраната на страната; а от друга, тези, които идват от проблемни семейства и може би виждат предлаганата заплата като изход от ситуацията, в която се намират.



Във всеки случай той счита, че е необходима предпазливост по отношение на импулса, който може да накара тези млади войници да подценяват опасностите, пред които са изправени, поради липсата си на житейски опит и факта, че почти никога нямат съпруги или деца.



21-годишният Александър няма съмнение, че основната причина да се запише в армията като доброволец е "да защити родината“. Той току-що е скочил от бойна машина за пехота BMP 2, с пушка в ръка, която се използва за тренировъчни учения. Когато е бил на 17 години, Русия е нахлула и той е избягал в Полша със семейството си. Баща му се е върнал и се е записал, но той не е успял да направи същото след няколко опита, защото му е било заявено, че е прекалено млад. С подкрепата на правителството за кампанията 18-24, той е намерил своята възможност. "Бързо, бързо, бързо!“, вика инструкторът, докато моли останалите да легнат на земята в позиция за стрелба.



Майката на Александър, обяснява младият мъж, не е искала още един войник в къщата. През годините няколко роднини са се озовали в семейството. Съпругата на младия войник също не го е подкрепила в началото. Реалността е, че, както признават военните лидери на страната, армията не може да спре набирането на новобранци, защото трябва да поддържа високо ниво на личния състав, дори и след като руската инвазия приключи. В контраст с позициите на Александър и други, които се записват доброволно от патриотизъм, има стотици хиляди мъже – до 1,5 милиона според оценките на властите – във военна възраст, които отказват да бъдат мобилизирани и живеят извън закона.



Недостигът на личен състав накара властите в Киев да потърсят нови начини за частично решаване на проблема. Затова, освен младежи на възраст между 18 и 24 години, армията вече отвори врати и за хора над 60 години, които желаят да се запишат, макар че те няма да бъдат разпределяни на бойни позиции. Далеч от задължение, договорът за 18-24-годишните "е по-скоро възможност за хората да вземат съзнателно решение, да придобият боен опит и да постигнат финансова стабилност само за една година. Решението да удължат службата си или да се върнат към цивилния живот е на доброволците“, подчерта тогавашният министър на отбраната Рустем Умеров в началото на 2025 г.



Договорът предвижда получаване на един милион гривни (около 24 265 долара) авансово. От тази сума 200 000 гривни се изплащат веднага, а остатъкът – по време на службата на доброволеца. Освен това новобранците получават месечна заплата до 120 000 гривни (около 2930 долара), както и други придобивки: безлихвен ипотечен кредит, финансирано от държавата обучение, достъп до безплатна медицинска помощ, право да пътуват в чужбина след изтичане на една година служба и освобождаване от наборна служба за 12 месеца след изтичане на договора.



Улан, Александър и останалите са в тренировъчния лагер от пет седмици. Те са тренирали с оръжия, научили са се как да се движат и координират, и как да се защитават. Александър вече знае къде ще бъде разпределен като член на пехотата, но не е упълномощен да дава подробности. Инструкторът вика заповеди и съвети. Поставя пушките им в правилна позиция, обяснява им как да се движат в групи и индивидуално. Новобранците скоро ще завършат двумесечното си обучение и децата ще бъдат разпределени в различни бригади. Войната в Украйна продължава и перспективите не са обнадеждаващи.

Търсенето на евтини, леки бронирани превозни средства за логистика и евакуация на ранени подтикна руските конструктори да разработят нов пикап на базата на ГАЗ-3308 "Садко" – наследник на легендарния ГАЗ-66 ("Шишига") – военен камион, чийто външен вид едва ли вдъхва доверие в неговата надеждност, пише Defense Express.



Москва представи бронирано превозно средство, наречено "Легионер", чийто дизайн много наподобява съветския БТР-40 от 50-те години. Превозното средство е построено на шасито на ГАЗ-3308 "Садко".



Описан като брониран пикап, отворената товарна платформа на "Легионер“ може да побере стрелци и пехотинци, да превозва провизии или да евакуира ранени. Разработчиците го представят като многофункционална платформа за логистика, евакуация на ранени и използване от мотострелкови части в бой.



"Легионер" се предлага и като платформа за мобилни противовъздушни отряди – нишова роля, като се има предвид, че превозните средства от този клас обикновено не се нуждаят от тежка броня, въпреки че допълнителната защита винаги е добре дошла.



Защитата отговаря на балистичните стандарти БР5 и според информацията е способна да издържи фрагментация и удар от патрон на СВД (7,62×54 мм, проектил със стоманена сърцевина) от разстояние 10 метра. Няма защита от мини, превозното средство е описано само като "устойчиво на фрагментация“.



Според уебсайта на разработчика, бронята предотвратява проникването на малки оръжия като пушки тип АК или СВД (Снайперистка винтовка Драгунов). Срещу 12,7 мм тежък картечен пистолет (например ДШК) проникването се случва само на разстояние под около 100 м, а за 14,5 мм тежък картечен пистолет КПВТ – на разстояние под около 600 м. Тази формулировка е донякъде техническа – бронята може да не бъде напълно пробита, но все пак може да се получи вътрешно раздробяване, което да застраши екипажа и оборудването в кабината.



Собственото тегло на "Легионер" е 6,5 тона, а полезният товар е 2,5 тона. Той е оборудван с камера за нощно виждане. Кабината е с места за шофьор и един пътник и е снабдена с шумо- и взривоизолация. Максималната скорост е до 100 км/ч по асфалтирани пътища, а пробегът е до 750 км.



Разработчикът не посочва изрично ГАЗ-3308 "Садко" като базова платформа, но визуалните признаци и двигателят ЯМЗ-534 ясно показват произхода му. Това следва познатия модел: монтиране на брониран корпус върху съществуващо серийно шаси.



Леките бронирани превозни средства са се разпространили, защото осигуряват защитена мобилност за логистичните единици на относително ниска цена.



Визуално обаче "Легионер" изглежда грубо сглобен, като разчита в голяма степен на готови компоненти. Той предлага ограничена ситуационна осведоменост извън тясното предно зрително поле, а бронята му изглежда тънка за превозно средство от този размер. Накратко, макар концепцията да е добра, това конкретно превозно средство изглежда съмнително.



Разработчикът, "Русские боевые машины“ (Руски бойни машини), твърди, че работи от 2016 г. и е доставил над 200 колесни бронирани превозни средства. Независимите източници са оскъдни, а руските корпоративни регистри посочват официалната дата на регистрация като 8 август 2025 г.



Възможно е това да бележи официализирането на така нареченото "гаражно конструкторско бюро“, което преди това е функционирало неофициално или като доброволен колектив. Алтернативно, това може да е поредното опортюнистично начинание, целящо да се възползва от разширяващите се военни поръчки на Русия.