Тайван планира да поръча четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от Съединените щати, съобщи Taipei Times, позовавайки се на неназован служител от отбраната.

Според източника, предложената поръчка ще бъде финансирана чрез специалния бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната. Тайван възнамерява да получи пускови установки, до 500 ракети и радарна система.

Очаква се първата партида от ЗРК PAC-3 MSE да бъде доставена до края на тази година и разположена в окръзите Хуалиен и Тайтунг, съобщава вестникът. В момента, според различни източници, Тайван експлоатира девет батареи зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3, покриващи Тайпе, пристанището Гаосюн и други ключови инсталации и военни бази.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), бягат там след загубата на Китайската гражданска война. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на Китай.

Вашингтон прекъсна дипломатическите си отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китайската народна република. Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати поддържат контакти с администрацията на Тайпе и ѝ доставят оръжия, които, според китайски оценки, са надхвърлили 70 милиарда долара през последните години.