Тайван поръчва четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от САЩ

Тайван планира да поръча четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от Съединените щати, съобщи Taipei Times, позовавайки се на неназован служител от отбраната.
Според източника, предложената поръчка ще бъде финансирана чрез специалния бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната. Тайван възнамерява да получи пускови установки, до 500 ракети и радарна система.
Очаква се първата партида от ЗРК PAC-3 MSE да бъде доставена до края на тази година и разположена в окръзите Хуалиен и Тайтунг, съобщава вестникът. В момента, според различни източници, Тайван експлоатира девет батареи зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3, покриващи Тайпе, пристанището Гаосюн и други ключови инсталации и военни бази.
Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), бягат там след загубата на Китайската гражданска война. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на Китай.
Вашингтон прекъсна дипломатическите си отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китайската народна република. Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати поддържат контакти с администрацията на Тайпе и ѝ доставят оръжия, които, според китайски оценки, са надхвърлили 70 милиарда долара през последните години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ама какво стана ? :)
Коментиран от #2, #3
06:07 06.10.2025
2 Става това, че хората в Тайван
До коментар #1 от "ама какво стана ? :)":знаят какво ПВО върши работа... Затова поръчват Патриот, а не С-500 от рашистите.
06:34 06.10.2025
3 Зенитчик
До коментар #1 от "ама какво стана ? :)":Тия писания които си чел са свободни съчинения (фейк) и нямат нищо общо с реалността и фактите.
06:36 06.10.2025
4 име
06:48 06.10.2025