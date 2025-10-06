Новини
Тайван поръчва четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от САЩ
  Тема: Тайван

Тайван поръчва четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от САЩ

6 Октомври, 2025 05:37, обновена 6 Октомври, 2025 05:42

Очакват се пускови установки, до 500 ракети и радарна система

Тайван поръчва четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайван планира да поръча четири усъвършенствани зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3 MSE от Съединените щати, съобщи Taipei Times, позовавайки се на неназован служител от отбраната.

Според източника, предложената поръчка ще бъде финансирана чрез специалния бюджет за обществени поръчки в областта на отбраната. Тайван възнамерява да получи пускови установки, до 500 ракети и радарна система.

Очаква се първата партида от ЗРК PAC-3 MSE да бъде доставена до края на тази година и разположена в окръзите Хуалиен и Тайтунг, съобщава вестникът. В момента, според различни източници, Тайван експлоатира девет батареи зенитно-ракетни системи Patriot PAC-3, покриващи Тайпе, пристанището Гаосюн и други ключови инсталации и военни бази.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), бягат там след загубата на Китайската гражданска война. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на Китай.

Вашингтон прекъсна дипломатическите си отношения с Тайпе през 1979 г. и установи такива с Китайската народна република. Въпреки че признават политиката на „един Китай“, Съединените щати поддържат контакти с администрацията на Тайпе и ѝ доставят оръжия, които, според китайски оценки, са надхвърлили 70 милиарда долара през последните години.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ама какво стана ? :)

    1 5 Отговор
    В украинския интернет набира скорост обсъждането на темата, че американските системи за противовъздушна отбрана "Патриот" на въоръжение на въоръжените сили на Украйна се сблъскват с проблеми при опитите за прихващане на "новите версии" на руските ракети "Искандер-М" и ОТРК "Кинджал". Основното послание на тази информация е приблизително следното: зенитната ракета на комплекса "Пейтриът" "не се среща в точката на балистичната траектория с руската ракета"

    Коментиран от #2, #3

    06:07 06.10.2025

  • 2 Става това, че хората в Тайван

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ама какво стана ? :)":

    знаят какво ПВО върши работа... Затова поръчват Патриот, а не С-500 от рашистите.

    06:34 06.10.2025

  • 3 Зенитчик

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ама какво стана ? :)":

    Тия писания които си чел са свободни съчинения (фейк) и нямат нищо общо с реалността и фактите.

    06:36 06.10.2025

  • 4 име

    0 0 Отговор
    Направо да си купят от сиевската хунта, може да им продаде някоя ударена, и без това новите вършат работа колкото ударените. Таман по-евтино ще им излезе.

    06:48 06.10.2025