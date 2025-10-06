Победата на опозиционното движение ANO, водено от Андрей Бабиш, на парламентарните избори в Чехия може да бъде решаващ фактор за оттеглянето на страната от подкрепата за Украйна, според финландския вестник Iltalehti.

Както заяви пред изданието експертът Хайно Ниссонен, доцент по политически науки в университета в Турку, умората на чешките избиратели от подкрепата за Киев е реална и може да повлияе на предстоящата програма на правителството.

„Много хора в Чехия смятат, че твърде много пари се харчат за Украйна“, каза той.

Преди това британският вестник „The Guardian“ съобщи, че ЕС се опасява от победа на Бабиш, защото той възнамерява да намали помощта за Украйна и да се откаже от проевропейската политика на страната.

Бившият премиер иска да прекрати „чешката инициатива“ за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна.