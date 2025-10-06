Новини
Iltalehti: Чехите са уморени от подкрепата за Киев

6 Октомври, 2025 06:29, обновена 6 Октомври, 2025 06:35 684 4

  • чехия-
  • бабиш-
  • украйна-
  • избори

Много хора в Чехия смятат, че твърде много пари се харчат за Украйна, смята финландският политолог Хайно Ниссонен

Iltalehti: Чехите са уморени от подкрепата за Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Победата на опозиционното движение ANO, водено от Андрей Бабиш, на парламентарните избори в Чехия може да бъде решаващ фактор за оттеглянето на страната от подкрепата за Украйна, според финландския вестник Iltalehti.

Както заяви пред изданието експертът Хайно Ниссонен, доцент по политически науки в университета в Турку, умората на чешките избиратели от подкрепата за Киев е реална и може да повлияе на предстоящата програма на правителството.

„Много хора в Чехия смятат, че твърде много пари се харчат за Украйна“, каза той.

Преди това британският вестник „The Guardian“ съобщи, че ЕС се опасява от победа на Бабиш, защото той възнамерява да намали помощта за Украйна и да се откаже от проевропейската политика на страната.

Бившият премиер иска да прекрати „чешката инициатива“ за доставка на артилерийски боеприпаси на Украйна.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митко саллаков

    11 13 Отговор
    И в България

    06:35 06.10.2025

  • 2 Нормално

    12 2 Отговор
    Чехите може да станат излишни в ЕС, ако тръгнат по стъпките на Унгария и Словакия...

    06:53 06.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Дойде им акъла

    06:54 06.10.2025

  • 4 Даааа

    0 5 Отговор
    Ами тук как е? Хората да не би да подкрепят войната? Четохте ли как се въртят милиарди? Продукция от завода за оръжия в Казанлък за 1 милиард до Украйна става 5 милиарда. А, как ви звучи това? Ще има война. За някои това е рай. А заплатите на хората в оръжейните заводи какви са? 2000? Имат ли? А авариите, а това, че вече са продадени контролните пакети и не България контролира нещата...

    06:56 06.10.2025

Новини по държави:
