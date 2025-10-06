Новини
Свят »
Украйна »
Украйна разчита на американски акумулатори, за да защити електроснабдяването през зимата
  Тема: Украйна

Украйна разчита на американски акумулатори, за да защити електроснабдяването през зимата

6 Октомври, 2025 13:31, обновена 6 Октомври, 2025 13:31 699 33

  • украйна-
  • електричество-
  • акумулатори-
  • електроснабдяване-
  • зима

Система от мощни батерии с капацитет 200 мегавата помага на страната да устои на руските атаки и да стабилизира електропреносната мрежа

Украйна разчита на американски акумулатори, за да защити електроснабдяването през зимата - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинската електропреносна мрежа е преживяла три зими на руски бомбардировки и сега, навлизайки в четвъртата си военна зима, енергийните компании разчитат на мрежа от мощни акумулатори, проектирани от САЩ и разположени на строго секретни места, съобщава The Wall Street Journal, предава News.bg.

Акумулаторите, с общ капацитет от 200 мегавата, могат да захранват приблизително 600 000 домакинства за около два часа - еквивалентно на град с размерите на Вашингтон, посочва изданието.

Най-важното е, че тези енергийни блокове дават време на инженерите да възстановят електрозахранването и да предотвратят по-мащабни прекъсвания.

Според WSJ програмата за изграждане на акумулаторни мощности на стойност 140 милиона долара, завършена през август, е от решаващо значение за Украйна. Тя цели модернизация и децентрализация на електропреносната мрежа, включително като мярка срещу руските обстрели.

За да се избегне превръщането на акумулаторите в потенциални мишени, украинските власти пазят в тайна тяхното местоположение и защитни мерки, включително разполагането на системи за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието.

Шест обекта в Киев и Днепропетровска област вече са свързани към мрежата и осигуряват резервно захранване при прекъсвания - например в случай на повреда в топлоелектрическа централа - като по този начин помагат да се избегнат повторни сривове, които украинците изпитват от години.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 0 Отговор
    80 селища в България са без ток понеже няма части.Частите са изнесени за Украйна.

    Коментиран от #10

    13:33 06.10.2025

  • 2 Трол

    18 0 Отговор
    Украйна разчита на дизеловите генератори на Манол.

    Коментиран от #28

    13:34 06.10.2025

  • 3 Майна

    17 0 Отговор
    Нали ракети чакахте, ха ха ха..
    За свещи се помолете..

    13:34 06.10.2025

  • 4 Мара

    19 0 Отговор
    Така са "независимите". Чакат на господаря.

    Коментиран от #8

    13:35 06.10.2025

  • 5 Магарински

    13 0 Отговор
    Ще им пратим свещи.

    13:36 06.10.2025

  • 6 Шойгу открадна парите

    0 14 Отговор
    В момента по телевизия Фреедом дават много интересен документален филм за пленените руски пилоти по времето на войната.

    13:37 06.10.2025

  • 7 Зелената Оля

    15 0 Отговор
    На мен ми е топло у Сен Тропе, чувствам малко хлад от брилянтените накити по врата и ръцете, моля да се отбележи като съпричастност.

    13:37 06.10.2025

  • 8 Майна

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мара":

    Нещо си се объркала
    Господарят им е в лондонсити..

    Коментиран от #9

    13:37 06.10.2025

  • 9 Мара

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Майна":

    Значи Сащисаните са подложки на Лондон.:))

    13:40 06.10.2025

  • 10 Карл Три

    0 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Възхитително е, колко добре е организирана Украйна. Дори в състояние на война, успяват да се снабдят със всичко необходимо и да устояват на античовешките атаки от нацистка Русия!

    13:44 06.10.2025

  • 11 123456

    15 0 Отговор
    Нема проблем! Европейците ги плащат авансово и акумулаторите почват да пристигат!

    Коментиран от #13

    13:44 06.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    19 0 Отговор
    Украйна е на акумулатори, още малко ще стане и на командно дишане.

    Коментиран от #15

    13:46 06.10.2025

  • 13 654321

    18 1 Отговор

    До коментар #11 от "123456":

    И американците дават координатите и руснаците ги набухват! После пак се купуват акумулатори и така няколко пъти!

    Коментиран от #16

    13:46 06.10.2025

  • 14 Нещо

    5 0 Отговор
    имам проблем с капацитета, но другото е ОК!

    13:47 06.10.2025

  • 15 мммм

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Я пък тоя":

    Ще ги продадат като генераторите. Пълно беше с обяви в нета....с надписи произведени в БГ.

    Коментиран от #18

    13:48 06.10.2025

  • 16 това

    1 10 Отговор

    До коментар #13 от "654321":

    е руска схема, копейка, която не въври в САЩ и сега в Украйна.

    Коментиран от #19

    13:48 06.10.2025

  • 17 БОНИ БОНЧЕВ

    11 2 Отговор
    ОТ 15 БИВШИ РЕПУБЛИКИ ОТ СССР САМО УКРАЙНЦИТЕ ПРОБЛЕМНИ.
    ГОЛЯМ ТАРАЛЕЖ СИ ПУСНАХА В ГАЩИТЕ С ТОВА ЖЕЛАНИЕ ЗА НАТО И ОБРЪЩАНЕ ГРЪБ НА БРАДСКА РУСИЯ. РУСНАЦИТЕ НЯМАТ НИЩО НА ПРОТИВ И ПУТИН СЪЩО УКРАЙНА ДА ЧЛЕНУВА В ЕВРОСЪЮЗА. НО УКРАЙНЦИТЕ НЕЩО МАЙ ОЩЕ НЕ ВДЯВАТ. И ЗА ТОВА РУСНАЦИТЕ ГИ НАКАЗВАТ. ЩЕ ИМ ОТНЕМАТ ЗА ТОВА И ТЕРИТОРИЯ КАТО НАКАЗАНИЕ ДАЖЕ МОЖЕ И ЦЯЛА УКРАЙНА ДА МИНЕ КЪМ РУСКО КОМАНДВАНЕ. САМИТЕ УКРАЙНЦИ ТРЯБВАШЕ ДО СЕГА ДА СА СВАЛИЛИ ОТ ВЛАСТ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ И ОБКРАЖЕНИЕТО МУ ПРАВИТЕЛСТВО.

    Коментиран от #20, #29

    13:49 06.10.2025

  • 18 Лъжата

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "мммм":

    е безкрайна, но си вярва само авторът.

    13:49 06.10.2025

  • 19 654321

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "това":

    Ми да копейка съм! Ама на Тръмп Европа му се пада отпред. Колкото повече финанси получава толкова по-добре! А финансите излизат и от твоя джоб!

    Коментиран от #21, #23

    13:50 06.10.2025

  • 20 Защо

    0 8 Отговор

    До коментар #17 от "БОНИ БОНЧЕВ":

    привържениците на путлер са гръмогласни и неграмотни?

    Коментиран от #24

    13:51 06.10.2025

  • 21 Голям

    0 5 Отговор

    До коментар #19 от "654321":

    бизнесмен е копейчо.

    13:52 06.10.2025

  • 22 ПАРИ НА ВЯТЪРА

    10 0 Отговор
    КАК ТЕЗИ БАТЕРИИ ЩЕ ПОМАГАТ НА УКРИТЕ СЛЕД КАТО ВСИЧКИ ДАЛЕКОПРОВОДИ СА ИЗВЪН СТРОЯ ПОМИСЛЕТЕ И СЛЕД ТОВА ПИШЕТЕ СОРОСКИ ПОДЛОГИ

    Коментиран от #25

    13:53 06.10.2025

  • 23 Парите

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "654321":

    от моя джоб срещу руската заплаха, са най-добрата ми инвестиция за свободата ми.

    Коментиран от #27

    13:54 06.10.2025

  • 24 ЖЕКО

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Защо":

    И С ГОЛЕМИ ПАЛАМАРКИ ПИТАИ ЖЕНА СИ

    Коментиран от #26

    13:54 06.10.2025

  • 25 копейка

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "ПАРИ НА ВЯТЪРА":

    е и добър "енергитик".

    13:55 06.10.2025

  • 26 Оди

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "ЖЕКО":

    да жънеш тогава, за друго не ставаш.

    Коментиран от #31

    13:56 06.10.2025

  • 27 Свободен си с твоите пари

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Парите":

    да ручаш говеждиФъшкии.

    13:56 06.10.2025

  • 28 ЛИЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    С ТЕЗИ ГЕНЕРАТОРИ МАНОЛ ПЕИКОВ СТАНА ДЕПУТАТ/ АЛКОХОЛИК АМА ДЕПУТАТ/

    Коментиран от #30

    13:58 06.10.2025

  • 29 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "БОНИ БОНЧЕВ":

    балтийските републики?

    13:58 06.10.2025

  • 30 Все

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "ЛИЛИ":

    пак не е чернилкла като копейкин.

    14:00 06.10.2025

  • 31 ЖЕКО

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Оди":

    НИЕ СИ ЖЪНЕМ БЕ , МАЛКО ЛИ СОРОСКИ БУЛКИ СМЕ ОВЪРШЕЛИ

    14:00 06.10.2025

  • 32 Иван Анчев плешивия циганин

    3 0 Отговор
    Укрите ще ги платят и ще стоят на сигурно място в САЩ, като нашите ф-ки. Иначе не стана ясно като нямат ток как ще ги зареждат .

    14:11 06.10.2025

  • 33 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Според мен въпреки цялата подкрепа на САЩ И ЕС и даже прякото ангажиране на НАТО във войната тази зима Украйна ще бъде без ток.За това има няколко много важни индикации които показват първо настроенията във военното ръководство на Русия и второ -Русия вече разполага с достатъчно средства които да унищожат енергетиката на Украйна!? Това което се случва напоследък показва -според водещи анализатори -че Путин е дал карт-бланш на военното р-ство на Русия да унищожи всяко енергетично съоръжение което би било от полза за украинската армия.Това е нов елемент във военните действия досега Путин е бил пречката да се прилага и не е разрешавал подобно масирано унищожаване!?Дали това ще върже сериозно ръцете и краката на украинската армия -ще видим...действително опасността е голяма!?Второ -пак според известни -анализатори -руснаците са направили големи подобрени в ракетите и дроновете и даже системите Пейтриът вече са неефективни -твърди се напр.че е фективността им е спаднала от 37% на 6% -което е просто провал!? За мен напр.е интересна информацията за крилатата ракета Х101- освен подобрения на двигателя насочващата система разни хватки за избягване на ПРО -променена е изобщо концепцията за предназначението на ракетата/или е просто нов вариант -и сега тя носи бомбен товар не 450 кг-както по -рано а 800 кг.!? Според мен това е повече от сериозно това е страховито нещо!?

    14:15 06.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания