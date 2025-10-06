Украйна разчита на американски акумулатори, за да защити електроснабдяването през зимата

Украинската електропреносна мрежа е преживяла три зими на руски бомбардировки и сега, навлизайки в четвъртата си военна зима, енергийните компании разчитат на мрежа от мощни акумулатори, проектирани от САЩ и разположени на строго секретни места, съобщава The Wall Street Journal, предава News.bg.

Акумулаторите, с общ капацитет от 200 мегавата, могат да захранват приблизително 600 000 домакинства за около два часа - еквивалентно на град с размерите на Вашингтон, посочва изданието.

Най-важното е, че тези енергийни блокове дават време на инженерите да възстановят електрозахранването и да предотвратят по-мащабни прекъсвания.

Според WSJ програмата за изграждане на акумулаторни мощности на стойност 140 милиона долара, завършена през август, е от решаващо значение за Украйна. Тя цели модернизация и децентрализация на електропреносната мрежа, включително като мярка срещу руските обстрели.

За да се избегне превръщането на акумулаторите в потенциални мишени, украинските власти пазят в тайна тяхното местоположение и защитни мерки, включително разполагането на системи за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието.

Шест обекта в Киев и Днепропетровска област вече са свързани към мрежата и осигуряват резервно захранване при прекъсвания - например в случай на повреда в топлоелектрическа централа - като по този начин помагат да се избегнат повторни сривове, които украинците изпитват от години.