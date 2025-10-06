Украйна разчита на американски акумулатори, за да защити електроснабдяването през зимата

Украинската електропреносна мрежа е преживяла три зими на руски бомбардировки и сега, навлизайки в четвъртата си военна зима, енергийните компании разчитат на мрежа от мощни акумулатори, проектирани от САЩ и разположени на строго секретни места, съобщава The Wall Street Journal, предава News.bg.
Акумулаторите, с общ капацитет от 200 мегавата, могат да захранват приблизително 600 000 домакинства за около два часа - еквивалентно на град с размерите на Вашингтон, посочва изданието.
Най-важното е, че тези енергийни блокове дават време на инженерите да възстановят електрозахранването и да предотвратят по-мащабни прекъсвания.
Според WSJ програмата за изграждане на акумулаторни мощности на стойност 140 милиона долара, завършена през август, е от решаващо значение за Украйна. Тя цели модернизация и децентрализация на електропреносната мрежа, включително като мярка срещу руските обстрели.
За да се избегне превръщането на акумулаторите в потенциални мишени, украинските власти пазят в тайна тяхното местоположение и защитни мерки, включително разполагането на системи за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието.
Шест обекта в Киев и Днепропетровска област вече са свързани към мрежата и осигуряват резервно захранване при прекъсвания - например в случай на повреда в топлоелектрическа централа - като по този начин помагат да се избегнат повторни сривове, които украинците изпитват от години.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
13:33 06.10.2025
2 Трол
Коментиран от #28
13:34 06.10.2025
3 Майна
За свещи се помолете..
13:34 06.10.2025
4 Мара
Коментиран от #8
13:35 06.10.2025
5 Магарински
13:36 06.10.2025
6 Шойгу открадна парите
13:37 06.10.2025
7 Зелената Оля
13:37 06.10.2025
8 Майна
До коментар #4 от "Мара":Нещо си се объркала
Господарят им е в лондонсити..
Коментиран от #9
13:37 06.10.2025
9 Мара
До коментар #8 от "Майна":Значи Сащисаните са подложки на Лондон.:))
13:40 06.10.2025
10 Карл Три
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Възхитително е, колко добре е организирана Украйна. Дори в състояние на война, успяват да се снабдят със всичко необходимо и да устояват на античовешките атаки от нацистка Русия!
13:44 06.10.2025
11 123456
Коментиран от #13
13:44 06.10.2025
12 Я пък тоя
Коментиран от #15
13:46 06.10.2025
13 654321
До коментар #11 от "123456":И американците дават координатите и руснаците ги набухват! После пак се купуват акумулатори и така няколко пъти!
Коментиран от #16
13:46 06.10.2025
14 Нещо
13:47 06.10.2025
15 мммм
До коментар #12 от "Я пък тоя":Ще ги продадат като генераторите. Пълно беше с обяви в нета....с надписи произведени в БГ.
Коментиран от #18
13:48 06.10.2025
16 това
До коментар #13 от "654321":е руска схема, копейка, която не въври в САЩ и сега в Украйна.
Коментиран от #19
13:48 06.10.2025
17 БОНИ БОНЧЕВ
ГОЛЯМ ТАРАЛЕЖ СИ ПУСНАХА В ГАЩИТЕ С ТОВА ЖЕЛАНИЕ ЗА НАТО И ОБРЪЩАНЕ ГРЪБ НА БРАДСКА РУСИЯ. РУСНАЦИТЕ НЯМАТ НИЩО НА ПРОТИВ И ПУТИН СЪЩО УКРАЙНА ДА ЧЛЕНУВА В ЕВРОСЪЮЗА. НО УКРАЙНЦИТЕ НЕЩО МАЙ ОЩЕ НЕ ВДЯВАТ. И ЗА ТОВА РУСНАЦИТЕ ГИ НАКАЗВАТ. ЩЕ ИМ ОТНЕМАТ ЗА ТОВА И ТЕРИТОРИЯ КАТО НАКАЗАНИЕ ДАЖЕ МОЖЕ И ЦЯЛА УКРАЙНА ДА МИНЕ КЪМ РУСКО КОМАНДВАНЕ. САМИТЕ УКРАЙНЦИ ТРЯБВАШЕ ДО СЕГА ДА СА СВАЛИЛИ ОТ ВЛАСТ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ И ОБКРАЖЕНИЕТО МУ ПРАВИТЕЛСТВО.
Коментиран от #20, #29
13:49 06.10.2025
18 Лъжата
До коментар #15 от "мммм":е безкрайна, но си вярва само авторът.
13:49 06.10.2025
19 654321
До коментар #16 от "това":Ми да копейка съм! Ама на Тръмп Европа му се пада отпред. Колкото повече финанси получава толкова по-добре! А финансите излизат и от твоя джоб!
Коментиран от #21, #23
13:50 06.10.2025
20 Защо
До коментар #17 от "БОНИ БОНЧЕВ":привържениците на путлер са гръмогласни и неграмотни?
Коментиран от #24
13:51 06.10.2025
21 Голям
До коментар #19 от "654321":бизнесмен е копейчо.
13:52 06.10.2025
22 ПАРИ НА ВЯТЪРА
Коментиран от #25
13:53 06.10.2025
23 Парите
До коментар #19 от "654321":от моя джоб срещу руската заплаха, са най-добрата ми инвестиция за свободата ми.
Коментиран от #27
13:54 06.10.2025
24 ЖЕКО
До коментар #20 от "Защо":И С ГОЛЕМИ ПАЛАМАРКИ ПИТАИ ЖЕНА СИ
Коментиран от #26
13:54 06.10.2025
25 копейка
До коментар #22 от "ПАРИ НА ВЯТЪРА":е и добър "енергитик".
13:55 06.10.2025
26 Оди
До коментар #24 от "ЖЕКО":да жънеш тогава, за друго не ставаш.
Коментиран от #31
13:56 06.10.2025
27 Свободен си с твоите пари
До коментар #23 от "Парите":да ручаш говеждиФъшкии.
13:56 06.10.2025
28 ЛИЛИ
До коментар #2 от "Трол":С ТЕЗИ ГЕНЕРАТОРИ МАНОЛ ПЕИКОВ СТАНА ДЕПУТАТ/ АЛКОХОЛИК АМА ДЕПУТАТ/
Коментиран от #30
13:58 06.10.2025
29 Ами
До коментар #17 от "БОНИ БОНЧЕВ":балтийските републики?
13:58 06.10.2025
30 Все
До коментар #28 от "ЛИЛИ":пак не е чернилкла като копейкин.
14:00 06.10.2025
31 ЖЕКО
До коментар #26 от "Оди":НИЕ СИ ЖЪНЕМ БЕ , МАЛКО ЛИ СОРОСКИ БУЛКИ СМЕ ОВЪРШЕЛИ
14:00 06.10.2025
32 Иван Анчев плешивия циганин
14:11 06.10.2025
33 не може да бъде
14:15 06.10.2025