Песков отхвърли твърденията, че Китай предоставя на Москва спътникови данни за разузнаване в Украйна

6 Октомври, 2025 13:48

Песков отхвърли твърденията, че Китай предоставя на Москва спътникови данни за разузнаване в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разполага с всички необходими ресурси, включително в космическата област, за самостоятелно изпълнение на военните си задачи, предава БТА.

„Ние имаме собствен потенциал, включително и космически, за изпълнение на всички задачи, поставени пред специалната военна операция (така в Русия наричат войната в Украйна – бел. ред.)“, цитира думите му агенция „Интерфакс“.

Песков направи това изявление в отговор на публикации, според които Китай предоставя на Русия спътникови данни за разузнаване на украински територии.

По-рано служител на украинската Служба за външно разузнаване, Олег Александров, заяви пред „Укринформ“, че „има факти за високо ниво на взаимодействие между Русия и Китай при извършване на спътниково разузнаване на територията на Украйна с цел обозначаване и доразузнаване на стратегически обекти за поразяване“.

Независими потвърждения на тези твърдения обаче няма.

Официално Пекин продължава да поддържа неутрална позиция спрямо войната между Русия и Украйна, макар да запазва икономическо и технологично сътрудничество с Москва.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    8 1 Отговор
    Данните се предоставят не от Китай, а от САЩ.

    13:50 06.10.2025

  • 2 хахавото

    15 0 Отговор
    тва либералната пасмина всякак се стреми да се вкара зорлем във война със русия и китай от която война ще има само две страни победители и те няма да са либерални,а руснаците още имат да изпитват оръжия над укропитания да се види че натуфските оръжейни системи са години назад

    13:52 06.10.2025

  • 3 ФАКТ

    2 15 Отговор
    Пуслерът загуби войната още в деня в който заобгради Киев, блокира го, но потече по крачола и избяга позорно. От тогава само мъка

    Коментиран от #4

    13:53 06.10.2025

  • 4 нали си знаеш

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    че мъдростта бега от тебе

    13:56 06.10.2025

  • 5 страхливци

    1 7 Отговор
    Отричат за да няма санкции манкции

    13:56 06.10.2025

  • 6 мошЕто

    4 1 Отговор
    Трябва да си много зле с горния етаж , ако си мислиш , че Русия чака на някой да и предоставя спътниково разузнаване , та дори и от Китай . Руснаците да не са като зеления - да воюват , а да просят пари и ракети от половината Свят !

    Коментиран от #7

    14:12 06.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "мошЕто":

    НЕ само за Спътниково разузнаване от Китай разчита русия,но и за Стоки "с двойно предназначение",Разчита и на Иран за Дронове иРакети,разчита и на С.Корея за Муниции и Войници,разчита и на Чечения за безплатно "Пушечно месо" и т.н.

    14:25 06.10.2025

  • 8 Баламата

    1 0 Отговор
    Според дойче велле, може и Зимбабве да дава данни на руснаците от космоса.Те завалиите нали не им стигат пералните,откъде сателити и ракети-носители

    14:29 06.10.2025

  • 9 Не само данни предават китай, индия и

    1 1 Отговор
    иран на русия, ами и оръжия с които да избиват невинни хора в Украйна и Африка

    14:31 06.10.2025

  • 10 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Никой ли не помисли, че Китай си тества спътниците в реална обстановка, готвейки се и тя за война?
    Елементарно, обаче се изисква да мислиш.

    14:35 06.10.2025

