Песков отхвърли твърденията, че Китай предоставя на Москва спътникови данни за разузнаване в Украйна

Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разполага с всички необходими ресурси, включително в космическата област, за самостоятелно изпълнение на военните си задачи, предава БТА.

„Ние имаме собствен потенциал, включително и космически, за изпълнение на всички задачи, поставени пред специалната военна операция (така в Русия наричат войната в Украйна – бел. ред.)“, цитира думите му агенция „Интерфакс“.

Песков направи това изявление в отговор на публикации, според които Китай предоставя на Русия спътникови данни за разузнаване на украински територии.

По-рано служител на украинската Служба за външно разузнаване, Олег Александров, заяви пред „Укринформ“, че „има факти за високо ниво на взаимодействие между Русия и Китай при извършване на спътниково разузнаване на територията на Украйна с цел обозначаване и доразузнаване на стратегически обекти за поразяване“.

Независими потвърждения на тези твърдения обаче няма.

Официално Пекин продължава да поддържа неутрална позиция спрямо войната между Русия и Украйна, макар да запазва икономическо и технологично сътрудничество с Москва.