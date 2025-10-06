Песков отхвърли твърденията, че Китай предоставя на Москва спътникови данни за разузнаване в Украйна

Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия разполага с всички необходими ресурси, включително в космическата област, за самостоятелно изпълнение на военните си задачи, предава БТА.
„Ние имаме собствен потенциал, включително и космически, за изпълнение на всички задачи, поставени пред специалната военна операция (така в Русия наричат войната в Украйна – бел. ред.)“, цитира думите му агенция „Интерфакс“.
Песков направи това изявление в отговор на публикации, според които Китай предоставя на Русия спътникови данни за разузнаване на украински територии.
По-рано служител на украинската Служба за външно разузнаване, Олег Александров, заяви пред „Укринформ“, че „има факти за високо ниво на взаимодействие между Русия и Китай при извършване на спътниково разузнаване на територията на Украйна с цел обозначаване и доразузнаване на стратегически обекти за поразяване“.
Независими потвърждения на тези твърдения обаче няма.
Официално Пекин продължава да поддържа неутрална позиция спрямо войната между Русия и Украйна, макар да запазва икономическо и технологично сътрудничество с Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
13:50 06.10.2025
2 хахавото
13:52 06.10.2025
3 ФАКТ
Коментиран от #4
13:53 06.10.2025
4 нали си знаеш
До коментар #3 от "ФАКТ":че мъдростта бега от тебе
13:56 06.10.2025
5 страхливци
13:56 06.10.2025
6 мошЕто
Коментиран от #7
14:12 06.10.2025
7 оня с коня
До коментар #6 от "мошЕто":НЕ само за Спътниково разузнаване от Китай разчита русия,но и за Стоки "с двойно предназначение",Разчита и на Иран за Дронове иРакети,разчита и на С.Корея за Муниции и Войници,разчита и на Чечения за безплатно "Пушечно месо" и т.н.
14:25 06.10.2025
8 Баламата
14:29 06.10.2025
9 Не само данни предават китай, индия и
14:31 06.10.2025
10 Я пък тоя
Елементарно, обаче се изисква да мислиш.
14:35 06.10.2025