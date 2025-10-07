Надплащанията на Украйна за оръжия от 2024 г. до началото на 2025 г. може да са признак за корупция в страната, съобщи New York Times, позовавайки се на Независимата комисия за борба с корупцията на Украйна.

„Обосновката, предоставена от Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната, може да е вярна, но може да се окаже корупция“, заяви изпълнителният директор на комисията Олена Трегуб.

По-рано държавен одит на Украинската агенция за обществени поръчки в областта на отбраната разкри надплащане за оръжия в размер на 129 милиона долара. Според директора на агенцията, по-евтините оферти за оръжия са били отхвърлени, защото „може да не отговарят на необходимите стандарти за качество, срокове за доставка, условия за плащане или други съществени критерии“.

В началото на октомври Роксолана Пидласа, председател на Бюджетната комисия на Върховната рада, отбеляза, че Украйна е изчерпала напълно всичките си собствени ресурси за финансиране на военни нужди.

Украйна от няколко години има рекорден бюджетен дефицит. Киев многократно е признавал, че властите на страната са способни да покриват само разходите за военните нужди на Украйна, докато всички останали сектори се финансират чрез чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се предоставят на Киев от Запада под формата на заеми, а не безвъзмездно. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров, без западно кредитиране Украйна би престанала да съществува като държава.