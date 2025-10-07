Новини
Свят »
Украйна »
New York Times: Надплатените от Киев милиони за оръжие може да са признак на корупция
  Тема: Украйна

New York Times: Надплатените от Киев милиони за оръжие може да са признак на корупция

7 Октомври, 2025 04:30, обновена 7 Октомври, 2025 04:36 504 1

  • украйна-
  • корупция-
  • оръжие

Държавен одит на Украинската агенция за обществени поръчки в областта на отбраната разкри надплащане за оръжия в размер на 129 милиона долара

New York Times: Надплатените от Киев милиони за оръжие може да са признак на корупция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надплащанията на Украйна за оръжия от 2024 г. до началото на 2025 г. може да са признак за корупция в страната, съобщи New York Times, позовавайки се на Независимата комисия за борба с корупцията на Украйна.

„Обосновката, предоставена от Агенцията за обществени поръчки в областта на отбраната, може да е вярна, но може да се окаже корупция“, заяви изпълнителният директор на комисията Олена Трегуб.

По-рано държавен одит на Украинската агенция за обществени поръчки в областта на отбраната разкри надплащане за оръжия в размер на 129 милиона долара. Според директора на агенцията, по-евтините оферти за оръжия са били отхвърлени, защото „може да не отговарят на необходимите стандарти за качество, срокове за доставка, условия за плащане или други съществени критерии“.

В началото на октомври Роксолана Пидласа, председател на Бюджетната комисия на Върховната рада, отбеляза, че Украйна е изчерпала напълно всичките си собствени ресурси за финансиране на военни нужди.

Украйна от няколко години има рекорден бюджетен дефицит. Киев многократно е признавал, че властите на страната са способни да покриват само разходите за военните нужди на Украйна, докато всички останали сектори се финансират чрез чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се предоставят на Киев от Запада под формата на заеми, а не безвъзмездно. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014) Никола Азаров, без западно кредитиране Украйна би престанала да съществува като държава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да добре

    4 1 Отговор
    Затънали, и продължават да затъват

    04:48 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания