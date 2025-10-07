Новини
Ким Чен-ун се врече във "вечно приятелство" с Русия на 73-тия рожден ден на Путин

Ким Чен-ун се врече във "вечно приятелство" с Русия на 73-тия рожден ден на Путин

7 Октомври, 2025 04:42, обновена 7 Октомври, 2025 04:48

Лидерът на КНДР увери руския президент, че страната ще продължи „всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на своя суверенитет и териториална цялост

Ким Чен-ун се врече във "вечно приятелство" с Русия на 73-тия рожден ден на Путин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун поздрави руския президент Владимир Путин за рождения му ден, изразявайки увереност във вечното приятелство и продължаващите съюзнически отношения между двете страни, предаде Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„Уверен съм, че благодарение на приятелските връзки и тесните другарски връзки между нас, съюзническите отношения между двете страни – КНДР и Руската федерация, които преживяха период на бързо развитие – ще продължат непоколебимо да продължават и мощно да стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, както и да дадат важен принос за формирането на справедлив и многополюсен световен ред“, отбеляза той.

Ким Чен-ун увери Путин, че КНДР ще продължи „всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на своя суверенитет и териториална цялост, както и интересите за сигурност на държавата, ще счита това за братски дълг и винаги ще изпълнява вярно договора между КНДР и Руската федерация“.

„Пхенян и Москва винаги ще бъдат заедно и нашето приятелство ще бъде вечно“, заключи Ким Чен Ун.

Руският президент празнува 73-ия си рожден ден на 7 октомври. Както съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков, очаква се Путин да има голям брой международни контакти този ден.


Северна Корея
  • 1 Късмет

    2 1 Отговор
    Две подли джуджета диктатори които са най-голямата грешка в съдбата на Земята за момента и в пряка връзка с мира и съществуването на човечеството.

    05:03 07.10.2025

