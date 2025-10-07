Войските на Националната гвардия на Тексас се готвят за разполагане в други щати, за да помогнат на федералните власти в борбата с престъпността, обяви губернаторът на Тексас Грег Абът.

Президентът Доналд Тръмп по-рано нареди изпращането на 400 войници от Националната гвардия от Тексас за разполагане в други щати. „Нашата елитна Национална гвардия в Тексас започна разполагането си и се качва на полети до различни места в страната, където може да защитава служителите на ICE и други федерални служители, докато прилагат законите на Съединените щати“, каза Абът в интервю за Fox News.

През септември Тръмп обяви, че войските на Националната гвардия ще бъдат разположени в Чикаго, най-големия град в Илинойс, но не уточни кога точно ще бъдат разположени. Президентът многократно е критикувал губернатора на Илинойс Дж. Робърт Прицкер за това, че не е осигурил сигурността в Чикаго. Според американския лидер градът се е превърнал в „адска дупка“ поради ужасяващия процент на престъпност. Прицкер, от своя страна, твърди, че Тръмп се смята за диктатор и заплашва с война американския град.

По-рано днес Тръмп заяви, че може да обяви извънредно положение, за да изпрати армията в американски градове, след като разположи военнослужещи в Чикаго и Портланд против волята на местните власти и пренебрегвайки съдебни решения, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Има причина, поради която имаме Закона за въстанията (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. АФП). Ако трябваше да го приложа, щях да го направя. Ако хора биват убивани и съдилищата ни попречеха или губернатори или кметове ни попречеха, разбира се, че щях да го направя", каза Тръмп по време на разговор с журналисти в Овалния кабинет.



Законът за въстанията е бил използван за последен път през 1992 г. по време на бунтовете и грабежите, последвали оправдаването на полицаи, обвинени в побой над чернокожия американец Родни Кинг.



Белият дом често използва термина "бунт" както за да критикува някои съдии, така и за да осъди протестите срещу агентите на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ, които прилагат политиката на масови депортации на нелегални имигранти, провеждана от Тръмп.



Американският президент каза също пред журналистите в Белия дом, че е отворен за сделка за субсидиите, предвидени от Закона за достъпно здравеопазване, каквато искат демократите, за да уредят бюджетните си спорове в Сената с републиканците, довели до спиране на работата на федералното правителство на САЩ.

Ръководителите на щата Илинойс се обърнаха днес към съда, за да попречат на плана на президента Доналд Тръмп да изпрати войници от Националната гвардия в Чикаго, който ескалира конфликта между щатите, управлявани от Демократическата партия, и правителството на президента републиканец на фона на мащабната операция за контрол на имиграцията в третия по големина град в страната, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Правният спор започна само два дни след като съдия блокира разполагането на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон.



Искът в Чикаго също така повиши залога след уикенд на насилие: властите заявиха, че жена е била простреляна от федерален агент, когато превозни средства на граничната полиция са били блокирани и ударени от други автомобили.



Правителството на Тръмп обрисува американските градове като опустошени от беззаконие в рамките на своята кампания срещу нелегалната имиграция. Официални представители в Илинойс и Орегон казват, че намесата на военните не е необходима и че федералното вмешателство разпалва обстановката.



В съдебния иск се твърди, че "тези стъпки в отдавна обявената "война" на президента Тръмп срещу Чикаго и Илинойс са незаконни и опасни".



Губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър заяви, че съдебното заседание е насрочено за четвъртък.



"Доналд Тръмп използва нашите военнослужещи като политически инструменти и пешки в незаконните си усилия да милитаризира градовете на нашата страна", заяви Прицкър, който е демократ.



Прицкер каза, че около 300 войници от Националната гвардия на щата ще бъдат федерализирани и разположени в Чикаго, заедно с още 400 от Тексас.



Той призова колегата си републиканец от щата Тексас Грег Абът да блокира изпращането им. Абът отхвърли това и заяви, че извънредните мерки се налагат, за да се защитят федералните служители, които се намират в града в рамките на усилията на президента за контрол на нелегалната миграция.