Русия съобщи за свалени 184 украински дрона през изминалата нощ

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от БТА.

„От 23:00 ч. московско време (и българско) на 6 октомври до 7:00 ч. тази сутрин дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 184 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявление на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.

Още новини от Украйна

Според информацията, 62 дрона са били свалени над територията на Курска област, 31 – над Белгородска, 30 – над Нижегородска, 18 – над Воронежка, и 13 – над акваторията на Черно море.

Освен това 6 дрона са унищожени над Липецка област, 5 – над Калужка, 4 – над Тулска, по 3 – над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 – над Брянска, Орловска област и Кримския полуостров.

Министерството допълва, че два дрона са били свалени и над Подмосковието – включително един, летящ към Москва – както и един над Волгоградска област.