Русия съобщи за свалени 184 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

Русия съобщи за свалени 184 украински дрона през изминалата нощ

7 Октомври, 2025 08:34 616 38

  • русия-
  • дрона-
  • свалени

Според руското Министерство на отбраната повечето безпилотни апарати са прехванати над Курска и Белгородска област

Русия съобщи за свалени 184 украински дрона през изминалата нощ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от БТА.

„От 23:00 ч. московско време (и българско) на 6 октомври до 7:00 ч. тази сутрин дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 184 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявление на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.

Според информацията, 62 дрона са били свалени над територията на Курска област, 31 – над Белгородска, 30 – над Нижегородска, 18 – над Воронежка, и 13 – над акваторията на Черно море.

Освен това 6 дрона са унищожени над Липецка област, 5 – над Калужка, 4 – над Тулска, по 3 – над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 – над Брянска, Орловска област и Кримския полуостров.

Министерството допълва, че два дрона са били свалени и над Подмосковието – включително един, летящ към Москва – както и един над Волгоградска област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    9 7 Отговор
    Руснаците в Тюмен за първи път видяха розово фламинго и много се зарадваха.

    Коментиран от #3

    08:42 07.10.2025

  • 2 Да обобщим

    8 7 Отговор
    Русия е безсилна да спечели тридневната ЕС Ве О

    Коментиран от #8

    08:45 07.10.2025

  • 3 Перм

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    И при нас долетяха розови фламинга.

    08:46 07.10.2025

  • 4 Възраждане

    10 7 Отговор
    Всеки един дрон на неонацистите от НАТО и Украйна ще бъде безмилостно свалян и унищожен. Братска Русия няма да допусне нито една баба с внуче повече да загубят живота си

    Коментиран от #6, #23

    08:49 07.10.2025

  • 5 Коста

    5 3 Отговор
    Браво! Още дa сваля!

    08:50 07.10.2025

  • 6 Избор

    6 9 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Избираш Възраждане - получаваш Путин и мизерия

    Коментиран от #11

    08:50 07.10.2025

  • 7 ганев

    4 4 Отговор
    ГЛЕДАМ ТУКА ДВАМА...НЕПЪЛНОЛЕТНИ...СИ КОМЕНТИРАТ....ГЛУПОСТИТЕ .......ЖАЛКИ

    08:51 07.10.2025

  • 8 болгарин..

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да обобщим":

    Масква обеща че още през този месец ще зарадва кiевската хунта със над хиляда дрончета на нощ,за да озарят бандерското небе..в огненочервено

    Коментиран от #37

    08:51 07.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възpожденец 🇧🇬

    2 8 Отговор
    Днес рожден ден празнува истинският Владимир Xyйлo.
    Да му пожелаем да му е последен !

    Коментиран от #17

    08:53 07.10.2025

  • 11 дедо..

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Избор":

    Избираш двата плондера дека командорат бг-тата..и догодина минаваш на купони за вода

    Коментиран от #16, #27

    08:53 07.10.2025

  • 12 Коста Янков

    0 1 Отговор
    Стига сте си играли на ламади.

    08:55 07.10.2025

  • 13 АЛОООУ

    7 4 Отговор
    тия дрончета са милиарди долари на вятъра които ние плащаме

    08:57 07.10.2025

  • 14 Информира ТАСС

    4 5 Отговор
    🔥 Дронове с голям обсег удариха нефтеното хранилище във Феодосия (Крим).
    🎉 Дронове с голям обсег атакуваха ТЕЦ-а в Клинци!
    💥 Дзержинск — бавовна в завода „Свердлов“.
    ✈️ Дронове с голям обсег удариха района на летището Саки в Крим!
    ❗️ Дронове с голям обсег и в Туапсе, Краснодарски край.
    👀 Експлозии в Евпатория и Феодосия (Крим).
    ✊ Удар по военна част между Евпатория и Уютное в Крим.
    🔥 Въоръжените сили на Украйна унищожиха склад за боеприпаси в Повлопил край Мариупол, последвал е огромен пожар.
    🚀 Две ракети „Нептун“ удариха завода „Електродетал“ в Карачево, като засегнаха главния производствен цех и котелното помещение.
    💥 При атака с дронове по завода „Уралхим“ в Березники е поразен обектът за химическо пречистване на водата.
    🔥 Агент на „ATESH“ успешно извърши диверсия по железопътна линия край Верхний Токмак.
    ☠️ Проектът „Искам да живея“ публикува статистика за загубите на руските въоръжени сили за първите осем месеца на 2025 г. — общо 281 550.
    🔥 В Крим е поразен склад за боеприпаси на батальон за тилово осигуряване от 18-та общовойскова армия.
    🚀 В Белгород неизвестни ракети отново удариха електроподстанцията „Лъч“.
    Рафинерията в Кириши, една от най-големите в Русия, спря основната си инсталация AVT-6 след дронов удар и пожар на 4 октомври.
    💥 Днес в Дзержинск, освен химическия завод „Свердлов“, е поразен и военен склад!
    💥 Експлозия в нефтената рафинерия „Антипино“ в Тюмен — на 1300 км от Украйна.
    👀 Перм — на 900 км от Украйна, — съобщават с

    Коментиран от #20, #26

    08:57 07.10.2025

  • 15 Последния софиянец

    6 3 Отговор
    Преди два дни Геран посети Хаймарс в района на Средний Бурлук Харковска област и експлозията го телепортира заедно със наблизо намиращата се зареждаща машина обслужвана от 5американски рейнджъри от които остана само снимката им в тик ток .Телепорта продължава ,а аз танцувам 🕺,танцувам от кеф и не моа се запра ,падам ,ставам но не се предавам.Наздраве 🍷по случай дория повод , миналогодишното мерло си пасва прекрасно с хладното време !

    Коментиран от #22

    08:59 07.10.2025

  • 16 Избор

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "дедо..":

    В окупиран Крим отдавна са на воден режим, а сега са с купони за бензин.

    Коментиран от #24

    08:59 07.10.2025

  • 17 болгарин..

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Да е жив и здрав владимир владимирович-чрд и да напомни на шизо бг.бандерците,че благодарение на имперята са християни и са запазили писмеността си,та сега да драскат и да кви4ать по форумите с/у масква

    08:59 07.10.2025

  • 18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 6 Отговор
    Украйна е неутрализирала над 20% от рафинерския капацитет на могучая , поразявайки 16 от общо 38 нефтопреработвателни завода от август насам, с което е нарушила приходите от петрол, финансиращи военната кампания на Москва.
    Ударите се извършват с украински дронове FP-1, произведени в страната, всеки на стойност 55 000 долара, като се произвеждат над 100 броя дневно, както и с круизни ракети “Flamingo”, достигащи цели на 3000 км навътре в Блатото.
    Украйна произвежда по две до три ракети “Flamingo” на ден на цена 500 000 долара за брой — четири пъти по-евтино от американския „Tomahawk“, — с планове до края на месеца производството да достигне седем ракети дневно.
    В отговор джуджето забрани износа на горива до края на годината.

    Коментиран от #19, #29

    08:59 07.10.2025

  • 19 гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ква слава те гони,на 2м под земята слава няма ,питай бившите ми клиенти,но надали някой ще ти отговори .

    09:02 07.10.2025

  • 20 Зеленски

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Информира ТАСС":

    А аз търся Кулеба ,за да му разкажа за геройствата . Изпълзя от бункера и ме остави сам .

    09:02 07.10.2025

  • 21 РФ е въздух под налягане !

    6 3 Отговор
    В.В. Пycин : Вадете пак Меркел напред, че губя!
    Меркел е един от главните виновници за днешната европейска неподготвеност да противодейства на Путлер. И както стана ясно последните години - тя си е тотално негов актив. Но ако не ме лъже паметта, и Урсулата беше министър на Меркел... Да не се окаже, че има защо да ПРОДЪЛЖАВАМЕ да бъдем неподготвени. Впрочем тук във вътрешен аспект Меркел беше тази, която крепи макарите на Ту-ту на власт толкова години, явно по същата линия - тръби, потоци, имоти, нефтохими и прочие обслужване на руZките интереси.Меркел натресе и мюсюлманските бежанци в Европа.
    Европа е проядена... не, тя е почти пред колапс - благодарение на корумпираните от Путлер политици. Орбан и Фицо са само върхът на айсберга. Тепърва ще виждаме още.

    09:03 07.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Възраждане":

    Пак си пиян. Прибирай се при бабичката.

    09:05 07.10.2025

  • 24 дедо..

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Избор":

    А бе кво ти дреме за крим,масква вече вижда големата бара до днiпро и ще отвори канала за полуострова,а ти гледай двата плондера дето командорат бг-тата-че отклониха цела бара за да захранат водопадо в хотело на женската на железков

    09:05 07.10.2025

  • 25 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 1 Отговор
    🤣Тадуф...Тадуф...Влак с бензин от Северна Корея пътува за Бензиностанцията с ракети.
    До къде докара портиера Путлер московията .... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    09:06 07.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 отивай

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "дедо..":

    Да целуваш снимката на фюрера. Днес има рожден ден.

    09:07 07.10.2025

  • 28 ТехноЛог

    2 3 Отговор
    Хубавото е ,че и днес поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max -Pro ,разположени в бойна готовност по цялата фронтова линия .Заложи на Германското качество с традиция от далечната 1943 г.

    Коментиран от #35

    09:07 07.10.2025

  • 29 Да и Малкия

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Бункерен Мук

    Внася Бензин.

    Това някой яко беше
    Казал преди

    24.02.2022

    Щяха да го обявата за Луд .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #31

    09:07 07.10.2025

  • 30 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Във който ти си паднал и се кефиш.

    09:09 07.10.2025

  • 31 зелена миризлива тениска

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Да и Малкия":

    Брадато Джудже с белия нос ли имаш предвид ?

    09:10 07.10.2025

  • 32 Браво

    1 0 Отговор
    184 ит изстреляни 84 е отличен резултат.

    09:12 07.10.2025

  • 33 Реалност

    3 1 Отговор
    Никой не знае колко още хора ще загинат заради заблудите и амбициите на Путин, но едно стана напълно ясно за целия свят: Украйна е напълно реална държава, а милиони украинци са готови да се борят на живот и смърт, за да запазят независимостта си от Русия.
    Русия не успя да постигне основната си цел – унищожаването на украинската нация.
    Невъзможно е да се предскаже как ще се развие войната, но в решаващ смисъл украинската победа вече е необратима. Войната не се печели от този, който завоюва повече земи, разрушава повече градове или убива повече хора. Войната печели този, който постига своите политически цели.

    Коментиран от #38

    09:12 07.10.2025

  • 34 Нали

    0 1 Отговор
    свалянето на дронове,било неизгодно !?

    09:13 07.10.2025

  • 35 си дзън

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "ТехноЛог":

    След среща с укро-дронче от руснака нищо не остава. Нямат нужда вече от мобилни крематориуми.

    09:15 07.10.2025

  • 36 Силата на Москва е в свирката .

    1 0 Отговор
    Русия се опитва да създаде впечатление за непрекъснато настъпление, но от пролетта на 2022 г. насам не е успяла да завладее нито един стратегически важен обект.
    През 2025 г., с цената на около 300 хиляди убити и ранени, руската армия успя да завладее тясна ивица гранична зона – около 0,6% от общата територия на Украйна.
    С такива темпове на Русия ще ѝ трябват около 100 години и десетки милиони жертви, за да завоюва останалата част от Украйна
    Благодарение на иновативното използване на ракети и дронове украинците успяха да неутрализират военно-морското превъзходство на Русия и да принудят остатъците от руския Черноморски флот да търсят убежища в далечни пристанища.
    Русия също не успя да установи контрол над небето на Украйна, а руските ВВС понесоха катастрофални загуби, включително по време на операция „Паяжина“.

    09:16 07.10.2025

  • 37 Киев за два дня.

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "болгарин..":

    Пумияр с пумияр гладен.

    09:16 07.10.2025

  • 38 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Реалност":

    Прав си 1.8млн хохохола засега дадоха фира за да защитават инвестициите на Блак Рок ,Вангард ,Монсанто и т.н ,а двойно повече са инвалиди кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи европейския данъкоплатец да ги издържа пожизнено .

    09:18 07.10.2025

