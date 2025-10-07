Русия съобщи за свалени 184 украински дрона през изминалата нощ

Руската противовъздушна отбрана е унищожила 184 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ, предаде Ройтерс, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната на Русия, цитирани от БТА.
„От 23:00 ч. московско време (и българско) на 6 октомври до 7:00 ч. тази сутрин дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 184 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, се посочва в изявление на ведомството в Москва, цитирано от ТАСС.
Според информацията, 62 дрона са били свалени над територията на Курска област, 31 – над Белгородска, 30 – над Нижегородска, 18 – над Воронежка, и 13 – над акваторията на Черно море.
Освен това 6 дрона са унищожени над Липецка област, 5 – над Калужка, 4 – над Тулска, по 3 – над териториите на Ростовска и Рязанска област, по 2 – над Брянска, Орловска област и Кримския полуостров.
Министерството допълва, че два дрона са били свалени и над Подмосковието – включително един, летящ към Москва – както и един над Волгоградска област.
1 си дзън
Коментиран от #3
08:42 07.10.2025
2 Да обобщим
Коментиран от #8
08:45 07.10.2025
3 Перм
До коментар #1 от "си дзън":И при нас долетяха розови фламинга.
08:46 07.10.2025
4 Възраждане
Коментиран от #6, #23
08:49 07.10.2025
5 Коста
08:50 07.10.2025
6 Избор
До коментар #4 от "Възраждане":Избираш Възраждане - получаваш Путин и мизерия
Коментиран от #11
08:50 07.10.2025
7 ганев
08:51 07.10.2025
8 болгарин..
До коментар #2 от "Да обобщим":Масква обеща че още през този месец ще зарадва кiевската хунта със над хиляда дрончета на нощ,за да озарят бандерското небе..в огненочервено
Коментиран от #37
08:51 07.10.2025
10 Възpожденец 🇧🇬
Да му пожелаем да му е последен !
Коментиран от #17
08:53 07.10.2025
11 дедо..
До коментар #6 от "Избор":Избираш двата плондера дека командорат бг-тата..и догодина минаваш на купони за вода
Коментиран от #16, #27
08:53 07.10.2025
12 Коста Янков
08:55 07.10.2025
13 АЛОООУ
08:57 07.10.2025
14 Информира ТАСС
🎉 Дронове с голям обсег атакуваха ТЕЦ-а в Клинци!
💥 Дзержинск — бавовна в завода „Свердлов“.
✈️ Дронове с голям обсег удариха района на летището Саки в Крим!
❗️ Дронове с голям обсег и в Туапсе, Краснодарски край.
👀 Експлозии в Евпатория и Феодосия (Крим).
✊ Удар по военна част между Евпатория и Уютное в Крим.
🔥 Въоръжените сили на Украйна унищожиха склад за боеприпаси в Повлопил край Мариупол, последвал е огромен пожар.
🚀 Две ракети „Нептун“ удариха завода „Електродетал“ в Карачево, като засегнаха главния производствен цех и котелното помещение.
💥 При атака с дронове по завода „Уралхим“ в Березники е поразен обектът за химическо пречистване на водата.
🔥 Агент на „ATESH“ успешно извърши диверсия по железопътна линия край Верхний Токмак.
☠️ Проектът „Искам да живея“ публикува статистика за загубите на руските въоръжени сили за първите осем месеца на 2025 г. — общо 281 550.
🔥 В Крим е поразен склад за боеприпаси на батальон за тилово осигуряване от 18-та общовойскова армия.
🚀 В Белгород неизвестни ракети отново удариха електроподстанцията „Лъч“.
Рафинерията в Кириши, една от най-големите в Русия, спря основната си инсталация AVT-6 след дронов удар и пожар на 4 октомври.
💥 Днес в Дзержинск, освен химическия завод „Свердлов“, е поразен и военен склад!
💥 Експлозия в нефтената рафинерия „Антипино“ в Тюмен — на 1300 км от Украйна.
👀 Перм — на 900 км от Украйна, — съобщават с
Коментиран от #20, #26
08:57 07.10.2025
15 Последния софиянец
Коментиран от #22
08:59 07.10.2025
16 Избор
До коментар #11 от "дедо..":В окупиран Крим отдавна са на воден режим, а сега са с купони за бензин.
Коментиран от #24
08:59 07.10.2025
17 болгарин..
До коментар #10 от "Възpожденец 🇧🇬":Да е жив и здрав владимир владимирович-чрд и да напомни на шизо бг.бандерците,че благодарение на имперята са християни и са запазили писмеността си,та сега да драскат и да кви4ать по форумите с/у масква
08:59 07.10.2025
18 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Ударите се извършват с украински дронове FP-1, произведени в страната, всеки на стойност 55 000 долара, като се произвеждат над 100 броя дневно, както и с круизни ракети “Flamingo”, достигащи цели на 3000 км навътре в Блатото.
Украйна произвежда по две до три ракети “Flamingo” на ден на цена 500 000 долара за брой — четири пъти по-евтино от американския „Tomahawk“, — с планове до края на месеца производството да достигне седем ракети дневно.
В отговор джуджето забрани износа на горива до края на годината.
Коментиран от #19, #29
08:59 07.10.2025
19 гробар
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ква слава те гони,на 2м под земята слава няма ,питай бившите ми клиенти,но надали някой ще ти отговори .
09:02 07.10.2025
20 Зеленски
До коментар #14 от "Информира ТАСС":А аз търся Кулеба ,за да му разкажа за геройствата . Изпълзя от бункера и ме остави сам .
09:02 07.10.2025
21 РФ е въздух под налягане !
Меркел е един от главните виновници за днешната европейска неподготвеност да противодейства на Путлер. И както стана ясно последните години - тя си е тотално негов актив. Но ако не ме лъже паметта, и Урсулата беше министър на Меркел... Да не се окаже, че има защо да ПРОДЪЛЖАВАМЕ да бъдем неподготвени. Впрочем тук във вътрешен аспект Меркел беше тази, която крепи макарите на Ту-ту на власт толкова години, явно по същата линия - тръби, потоци, имоти, нефтохими и прочие обслужване на руZките интереси.Меркел натресе и мюсюлманските бежанци в Европа.
Европа е проядена... не, тя е почти пред колапс - благодарение на корумпираните от Путлер политици. Орбан и Фицо са само върхът на айсберга. Тепърва ще виждаме още.
09:03 07.10.2025
23 Костя
До коментар #4 от "Възраждане":Пак си пиян. Прибирай се при бабичката.
09:05 07.10.2025
24 дедо..
До коментар #16 от "Избор":А бе кво ти дреме за крим,масква вече вижда големата бара до днiпро и ще отвори канала за полуострова,а ти гледай двата плондера дето командорат бг-тата-че отклониха цела бара за да захранат водопадо в хотело на женската на железков
09:05 07.10.2025
25 РФ е един огромен КЕН eф !
До къде докара портиера Путлер московията .... 🤣🤣🤣
Коментиран от #30
09:06 07.10.2025
27 отивай
До коментар #11 от "дедо..":Да целуваш снимката на фюрера. Днес има рожден ден.
09:07 07.10.2025
28 ТехноЛог
Коментиран от #35
09:07 07.10.2025
29 Да и Малкия
До коментар #18 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Бункерен Мук
Внася Бензин.
Това някой яко беше
Казал преди
24.02.2022
Щяха да го обявата за Луд .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #31
09:07 07.10.2025
30 Хахахаха
До коментар #25 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Във който ти си паднал и се кефиш.
09:09 07.10.2025
31 зелена миризлива тениска
До коментар #29 от "Да и Малкия":Брадато Джудже с белия нос ли имаш предвид ?
09:10 07.10.2025
32 Браво
09:12 07.10.2025
33 Реалност
Русия не успя да постигне основната си цел – унищожаването на украинската нация.
Невъзможно е да се предскаже как ще се развие войната, но в решаващ смисъл украинската победа вече е необратима. Войната не се печели от този, който завоюва повече земи, разрушава повече градове или убива повече хора. Войната печели този, който постига своите политически цели.
Коментиран от #38
09:12 07.10.2025
34 Нали
09:13 07.10.2025
35 си дзън
До коментар #28 от "ТехноЛог":След среща с укро-дронче от руснака нищо не остава. Нямат нужда вече от мобилни крематориуми.
09:15 07.10.2025
36 Силата на Москва е в свирката .
През 2025 г., с цената на около 300 хиляди убити и ранени, руската армия успя да завладее тясна ивица гранична зона – около 0,6% от общата територия на Украйна.
С такива темпове на Русия ще ѝ трябват около 100 години и десетки милиони жертви, за да завоюва останалата част от Украйна
Благодарение на иновативното използване на ракети и дронове украинците успяха да неутрализират военно-морското превъзходство на Русия и да принудят остатъците от руския Черноморски флот да търсят убежища в далечни пристанища.
Русия също не успя да установи контрол над небето на Украйна, а руските ВВС понесоха катастрофални загуби, включително по време на операция „Паяжина“.
09:16 07.10.2025
37 Киев за два дня.
До коментар #8 от "болгарин..":Пумияр с пумияр гладен.
09:16 07.10.2025
38 Истината
До коментар #33 от "Реалност":Прав си 1.8млн хохохола засега дадоха фира за да защитават инвестициите на Блак Рок ,Вангард ,Монсанто и т.н ,а двойно повече са инвалиди кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава ,разчитащи европейския данъкоплатец да ги издържа пожизнено .
09:18 07.10.2025