Арестуваха двама босненски граждани край лагера на привърженици на Вучич в Белград

Близо до Пионерския парк в Белград, където е разположен лагер на привържениците на сръбския президент Александър Вучич, снощи са арестувани граждани на Босна и Херцеговина, за които е установено, че нямат регистрация на територията на Сърбия, съобщиха днес от Министерството на вътрешните работи, предават сръбските медии. Двете задържани лица с инициали М.С. и С.Р. са съответно на 30 и 22 години, предава БТА.

В изявлението на сръбското МВР се уточнява, че у М.С. са открити метален бокс и калъф за телефон с албанското знаме.

Срещу задържаните ще бъде повдигнато обвинение за престъпление по Закона за чужденците, а срещу М.С. - и за престъпление по Закона за оръжията и боеприпасите.

МВР на Сърбия не предоставя информация дали е имало контакт или пререкание между босненските граждани и сръбските граждани, пребиваващи в лагера в Пионерския парк.

Лагерът, около който често възникват инциденти, беше издигнат през март от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия в отговор на масовите антиправителствени протести, които продължават в Сърбия от ноември миналата година. Демонстрациите започнаха след трагедията в северния град Нови Сад, при която загинаха 16 души при срутване на бетонната козирка на жп гарата.

Първоначално в лагера под прозорците на сградата на Президентството се настаниха студенти, които се обявиха против блокадите на факултети, възникнали след инцидента в Нови Сад.

През последните месеци хора на различна възраст разпънаха допълнителни шатри и палатки, като затвориха движението по булевард „Крал Александър“, който преминава между Президентството и Народната скупщина.