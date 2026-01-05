Новини
Жена загина в Сараево, след като дърво падна върху нея

5 Януари, 2026 13:07 507 2

  • сняг-
  • сараево-
  • дърво-
  • босна и херцеговина

Дървото е паднало върху жената заради натежалия по клоните му сняг

Жена загина в Сараево, след като дърво падна върху нея - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена загина днес в Сараево, Босна и Херцеговина, след като бор, висок над 10 метра, падна върху нея заради натрупалия сняг, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Дървото е паднало върху жената заради натежалия по клоните му сняг, информира босненската национална телевизия БХРТ. Жената е получила фатални наранявания по главата и е починала малко по-късно в болница.

През последните 24 часа в цяла Босна и Херцеговина е паднало значително количество сняг, което е причинило множество проблеми, предимно в транспорта.

Съобщава се за множество пътнотранспортни произшествия и прекъсване на движението поради заледени пътища и паднали дървета. Столицата Сараево осъмна под дебел слой сняг днес, като снежната покривка е 40 см и е една от най-дебелите в страната.

Главната градска пътна артерия е почистена добре, но всички останали улици и тротоари са покрити със сняг и лед, съобщава босненското издание „Кликс“. Много от пешеходците се движат по по-добре почистените улици, вместо по тротоарите. Шофьорите се предупреждават за опасните условия в града.

От градското предприятие „РАД“ съобщиха, че на терен работят 33 снегорина и 80 работници, почистващи натрупалия в града сняг.


Босна и Херцеговина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 2 Отговор
    Гледам чисти си колата, не разбирам как ще е загинала?

    Коментиран от #2

    13:13 05.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    СНИМКАТА Е ПРЕДИ ДА ПАДНЕ ДЪРВОТО!✝️

    13:48 05.01.2026