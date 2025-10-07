Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ

Днес руският президент Владимир Владимирович Путин празнува Рождения си ден. В личния си празник той традиционно ще остане на поста си, ще се занимава с държавни дела и ще провежда работни срещи.

Това написа във "Фейсбук" посолството на Русия в София.

От все сърце поздравяваме нашия лидер с Рождения му ден и му желаем добро здраве, сила, търпение, непоколебима стойкост, неизчерпаема енергия и успех в укрепването на суверенитета и просперитета на Русия!

Посолството на Русия в София публикува и снимка с подареното на Путин куче от Бойко Борисов.

Припомняме, че Бъфи се казва кучето на руския президент Владимир Путин, подарено му от българския премиер Бойко Борисов. Това стана при визитата на Путин в София на 13 ноември 2010 г.

Кучето е порода българско овчарско куче. То е родено през август 2010 г. и при раждането си е кръстено Йорго.

Снимка: Фейсбук/Посолство на Русия

