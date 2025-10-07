Новини
Свят »
България »
Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ

Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ

7 Октомври, 2025 16:06 1 240 69

  • путин-
  • владимир путин-
  • куче-
  • бойко борисов-
  • чрд-
  • руско посолство-
  • софия-
  • българия

От все сърце поздравяваме нашия лидер с Рождения му ден, пишат от дипломатическата мисия

Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ - 1
Снимка: Фейсбук/Посолство на Русия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес руският президент Владимир Владимирович Путин празнува Рождения си ден. В личния си празник той традиционно ще остане на поста си, ще се занимава с държавни дела и ще провежда работни срещи.

Това написа във "Фейсбук" посолството на Русия в София.

От все сърце поздравяваме нашия лидер с Рождения му ден и му желаем добро здраве, сила, търпение, непоколебима стойкост, неизчерпаема енергия и успех в укрепването на суверенитета и просперитета на Русия!

Посолството на Русия в София публикува и снимка с подареното на Путин куче от Бойко Борисов.

Припомняме, че Бъфи се казва кучето на руския президент Владимир Путин, подарено му от българския премиер Бойко Борисов. Това стана при визитата на Путин в София на 13 ноември 2010 г.

Кучето е порода българско овчарско куче. То е родено през август 2010 г. и при раждането си е кръстено Йорго.

Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Посолство на Русия

Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Посолство на Русия

Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ
Снимка: Фейсбук/Посолство на Русия


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 27 Отговор
    Ексклузивно!ДПС Ново Начало издига Калин Стоянов за президент.

    16:07 07.10.2025

  • 2 Майна

    37 27 Отговор
    Честит рожден ден, Путин!
    Вие сте Божи син за човечеството!

    Коментиран от #6, #19, #39

    16:08 07.10.2025

  • 3 пРосия

    21 35 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #56

    16:08 07.10.2025

  • 4 Йорго

    17 19 Отговор
    жив ли е още ?

    Коментиран от #18

    16:08 07.10.2025

  • 5 Анета

    17 13 Отговор
    Той кучето отдавна го умори . 1 година направи ли ,не направи ли там някъде .

    16:08 07.10.2025

  • 6 Путин е най-големият овчар.

    24 28 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите му се молят за храна,вода и купони.

    Коментиран от #31

    16:09 07.10.2025

  • 7 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    14 10 Отговор
    А кучкаря на Путлер пусна ли му картичка ?

    16:10 07.10.2025

  • 8 Чочо

    13 9 Отговор
    Какво унижение 😄

    16:10 07.10.2025

  • 9 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    12 13 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    16:11 07.10.2025

  • 10 Роден в НРБ

    21 13 Отговор
    Да е жив и здрав още дълги години, и да излекува света от украйна както го излекува от ковида.

    Коментиран от #14, #17

    16:11 07.10.2025

  • 11 Копейки,

    12 12 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте?

    Коментиран от #36, #41

    16:11 07.10.2025

  • 12 Вата с лопата

    8 16 Отговор
    Копая за путин последният му окоп

    16:11 07.10.2025

  • 13 Чиба руски фашисти

    15 21 Отговор
    Какъв позор, изгонете Митрофанова!

    16:11 07.10.2025

  • 14 Йосиф Кобзон

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Роден в НРБ":

    Лекува.

    16:12 07.10.2025

  • 15 Фактура

    9 9 Отговор
    Хаяско...господ идва за теб

    16:12 07.10.2025

  • 16 МирО

    21 11 Отговор
    Да е жив и здрав! Мъдър е и може би благодарение на него се крепи положението (да не виждаме ядрени гъби).

    16:12 07.10.2025

  • 17 Копейкотрошач

    9 9 Отговор

    До коментар #10 от "Роден в НРБ":

    Копейкотрошач.

    16:12 07.10.2025

  • 18 Дика

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Йорго":

    Кой знае от кой прозорец е паднал и той.

    16:13 07.10.2025

  • 19 Европеец

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Абе да честитя рождения ден И аз на Путин и да му пожелая да се вземе ръце и да започне да воюва като хората..... Три години и половина се мота и проявява жалост към украинската хунта.... Крайно време е да спре и да реши окончателно въпроса с хунтата в Киев....

    Коментиран от #33

    16:13 07.10.2025

  • 20 Некой си

    16 9 Отговор
    Да е жив и здрав! Единствения който видя лицемерието на Запада!

    Коментиран от #51

    16:13 07.10.2025

  • 21 Истински Простофил

    8 9 Отговор
    Русяя Русяяя най силнитии
    Цялата махала е пълна със Рускини
    Побеляха ромите евалла на Русия

    16:13 07.10.2025

  • 22 Дон Корлеоне

    8 12 Отговор
    Докога Тръмп ще пази Хаяско жив?

    16:14 07.10.2025

  • 23 БАЙ КУРТИ

    10 3 Отговор
    Миче, По добре да беше публикувала снимката след подаръка. Как наш БОЙКО целува ПУТИН. А сега върти опашката и целува триполовите от ЕС. ЕЙ.... ГОЛ МАЙСТОР Е / СЪС ШПАТУЛАТА

    16:14 07.10.2025

  • 24 Томахоук

    9 11 Отговор
    Така както върви май ще му е последният

    16:14 07.10.2025

  • 25 Клети съветски Zoмбита 🤪

    8 9 Отговор
    Копейки, разбрахте ли най накрая кой е истинския представител на Путлер в България?
    Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов. Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към Кремъл, под зорката закрила на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
    А вие търчите след патерицата му Копейкин и малкото ДПС на слаФчо.

    16:14 07.10.2025

  • 26 брау

    6 7 Отговор
    Мунчо да го поздрави със снимка на коленичещата пред Гундяев Йотова, докато му целува ръцете!

    16:14 07.10.2025

  • 27 Спасете кучето

    7 14 Отговор
    Вижда ми се тъжно кучето в ръцете на това животно Путин! Изглежда че не желае да е близо до това чудовище. Няма ли някоя организация за защита на кучетата да се самосезира?

    16:14 07.10.2025

  • 28 Отец Никанор

    6 14 Отговор
    Да даде господ това да е последният му рожден ден! 🙏

    16:15 07.10.2025

  • 29 Сус бе!

    8 9 Отговор
    Копейки мърляви.

    16:15 07.10.2025

  • 30 Руският народ днес се моли

    7 12 Отговор
    Това да му е последният

    16:15 07.10.2025

  • 31 Петрич

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "Путин е най-големият овчар.":

    Лекувайте се хора,а най напред свалете си розовите очила дето са ви от главното Д и Б.Б.Спете.

    Коментиран от #44

    16:15 07.10.2025

  • 32 Попов

    8 9 Отговор
    Горкото куче отдавна се спомина.
    Покрай чyдовището Путин живот не вирее.

    16:16 07.10.2025

  • 33 Този лузър

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    ли ?

    16:16 07.10.2025

  • 34 ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ

    8 5 Отговор
    ПАЗИТЕЛЯ НА СЛАВЯНСТВО И ПРАВОСЛАВИЕ............🎂👍

    Коментиран от #37, #47

    16:16 07.10.2025

  • 35 Путлер е слуга на Сатаната

    9 6 Отговор
    Преди 19 години убиха Анна Политковская, защото не се страхуваше да говори за престъпленията на ₚашистката власт.
    Наказани бяха само изпълнителите, и то не всички от тях излежават полагащите им се присъди. Например, Сергей Хаджикурбанов, който трябваше да лежи в затвора до 2030 г., беше помилван, замина за «СВО» и се издигна до комбат в престъпната война.
    А поръчителят на убийството на Политковская "не беше намерен“, въпреки че всички разбират кой е той, кой е поискал такъв "подарък за рожден ден“. Той от години директно от Кремъл нарежда да бъдат убивани смели и честни хора, които се борят срещу неговата кървава власт.
    🤬 Политковская, Немцов, Навални … Всички те бяха убити от путлер.

    16:16 07.10.2025

  • 36 Гнусна Копейка

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    ДъртиятПедофил кой

    16:17 07.10.2025

  • 37 Коректор

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ":

    Целувача на Кypаня !
    Комунист и чекист православен НЯМА !

    16:17 07.10.2025

  • 38 Дай Боже

    4 7 Отговор
    Това да му е последния рожден ден на свобода. Следващите до края на дните му да са в някой затвор. Както и на всеки корумпиран, които е извършвал престъпления и е укривал пари и злато.

    16:18 07.10.2025

  • 39 Хахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Муаххахахжа 🙈🙈🙈🤣🤣🤣🤣🤣

    16:18 07.10.2025

  • 40 Русофил

    6 2 Отговор
    Да е жив и здрав нашия Вова !Добре ,че е войната в Украйна,да осмисли безмисления ми живот!

    16:19 07.10.2025

  • 41 Лопата Орешник

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    Едно нещо не схващаш, ироничен паляк! Покрай Вова има стотици супер влиятелни хора, които ще останат такива докато Владимир управлява! Тях не ги е страх от него, те се молят да иляди, защото го обичат, защото той го разбира, защото сигурно и той обича част от тях. Не е нужно изобщо да го е пожелавал, за да се случи това с Пригожин! Честито да му е на Вова!

    Коментиран от #59

    16:19 07.10.2025

  • 42 Тореро

    5 5 Отговор
    Честит рожден Ден! Слава на Путин и Велика Русия!!

    Коментиран от #53

    16:19 07.10.2025

  • 43 Хамас

    2 1 Отговор
    какво подариха ?

    16:19 07.10.2025

  • 44 Не си в ред

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Петрич":

    Болен ли си? Не си струва да се коментира напуснаото от теб.

    16:19 07.10.2025

  • 45 Никой

    1 3 Отговор
    Няма кой-знае какви качества, вряска много. Подобие е на Бойко Борисов - който е пародия пък. Не могат да осигурят просперитет - страхотен провал са тези личности.

    16:19 07.10.2025

  • 46 😁.........

    1 4 Отговор
    Мунчо, тиквоний Банкянски, Шишо свинеподобний, Костя, Цончо, Радо меча, Ивелин и вся остальная СВО....
    .... лоч, в посолството ли са?, да коленичат пред портрета на масовия убиец, да го целунат и да заявят своята любов към него и матушка Русь.

    16:20 07.10.2025

  • 47 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ":

    Първо на първо, славянството е политическа идеология, която няма нищо общо със християнството, нито пък с държавата. Това е наднационална и над религиозна идеология за подчиняване на хората под един център на владение.

    16:20 07.10.2025

  • 48 Георгиев

    4 3 Отговор
    Браво на Факти! Пребори себе си и за голямо учудване Мария Атанасова е автор на статията.
    Да е жив и здрав!
    И вие да сте здрави!

    16:21 07.10.2025

  • 49 Аква

    3 3 Отговор
    Дано да те има дълго, Владимир Владимирович! Че този след теб не се знае как, къде и кога....

    16:21 07.10.2025

  • 50 Знищенко

    1 1 Отговор
    Много да внимава с тортата....

    16:21 07.10.2025

  • 51 ТИР

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Некой си":

    Минусите които получаваш са защото не е единственият видял,,,,

    16:21 07.10.2025

  • 52 А бат Бойко...

    5 0 Отговор
    ...,защо се скатава и не честити РД на авера си Путин...?!

    16:22 07.10.2025

  • 53 🤣......

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Тореро":

    Айдеееее... 🤣, психодиспансера отвори врати по случай рожденият ден на кремълският плъх, и сега всички на манежа🤣🤣🤣

    16:22 07.10.2025

  • 54 Не разбирам ФАКТИ

    3 2 Отговор
    Има ли тук някаква елементарна култура на мненията, има ли тук някакви човешки никове. Как може ФАКТИ да толерира такива мнения. Цитирам, едно не санкционирано мнение, едно от многото. "Копейки, разбрахте ли най накрая кой е истинския представител на Путлер в България?
    Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов. Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към Кремъл, под зорката закрила на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
    А вие търчите след патерицата му Копейкин и малкото ДПС на слаФчо."

    16:23 07.10.2025

  • 55 !!!?

    2 2 Отговор
    Куче за Ку Чи Син...!

    16:23 07.10.2025

  • 56 А ти

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "пРосия":

    от кой край на Русия дойде?
    Къде са F16?Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към УСА, под зорката закрила на Бойко Борисов, Делян Пеевски и останалите русофоби.

    16:24 07.10.2025

  • 57 Вижте

    3 3 Отговор
    На снимките - типичен руски мафиот !

    16:24 07.10.2025

  • 58 Шмайзер

    6 2 Отговор
    Путин никога не предаде Русия! Затова пък Борисов току що ни продаде! Всичко за продан!
    Шмайзери трябват...

    Коментиран от #62

    16:24 07.10.2025

  • 59 😁.........

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Лопата Орешник":

    Тебе яко са те лупали с лопатата по главата🤣, личи ти....

    16:26 07.10.2025

  • 60 Само факти

    1 3 Отговор
    Днес, 7 октомври, путлер, за съжаление, навършва 73 години, от които 25 управлява ₚусня. През това време путлер се превърна в пълна противоположност на цар Мидас – всичко, до което се докосне, не се превръща в злато, а в 💩.
    - Благодарение на путлер ₚусня беше изключена от Г-8
    - Границите на НАТО след 2022 г. се увеличиха с още 1300 км и вече са 2600 км.
    - ₚусня под управлението на путлер губи авторитет в постсъветските страни
    - Само един лузър можеше толкова бързо и ниско да урони имиджа на ₚусня в света.
    - Около 1 милион ₚашисти напуснаха ₚусня след обявяването на мобилизацията. При това, най-креативната, талантлива и творческа част от ₚашистите си тръгна. Още толкова се превърнаха в тор за украинския чернозем.
    - Страната е практически напълно зависима от Пекин. По-голямата част от вноса идва от Поднебесната, а нефт и газ ₚусня е принудена да продава на Китай на безценица. В Далечния изток бавно, но сигурно протича експанзията на Китай.
    - Армията отдавна е загубила статута си на "втора" в света и се е превърнала в сборище от орки и престъпници.
    За 25 години управление диктаторът не донесе на ₚусня нищо позитивно. За цивилизования свят тази страна сега се асоциира с имбецил, в чиито ръце е "ядрената бухалка".

    Коментиран от #68

    16:26 07.10.2025

  • 61 С ПРАЗДНИКОМ!

    1 1 Отговор
    ГОСПОД Е РУСНАК И В.В. ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    16:27 07.10.2025

  • 62 Оди у Русиа

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Шмайзер":

    И шмайзер ще ти дадат.И на тор ще станеш.

    16:28 07.10.2025

  • 63 Цяла България

    2 1 Отговор
    поздравява Путин за ЧРД...

    16:28 07.10.2025

  • 64 Вова

    1 0 Отговор
    Владимирович е безсмъртен ,като Вова Ленин !

    16:29 07.10.2025

  • 65 русия е васал на Китай

    1 0 Отговор
    ПуСин на практика предаде земите в далечния Изток на Император Си, заедно с закрепостените селяни.

    16:30 07.10.2025

  • 66 доктор

    0 0 Отговор
    След като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    16:30 07.10.2025

  • 67 Искам пак анкета

    1 0 Отговор
    Да поздрави ли Външно Министерство Путин за ЧРД ? Веднага, че да не стане късно ! ...

    16:30 07.10.2025

  • 68 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Само факти":

    Факти.

    16:31 07.10.2025

  • 69 Пора

    0 0 Отговор
    Путинова русия умира.

    16:31 07.10.2025