Посолството на Русия в София поздрави Путин за ЧРД със снимка с кучето, подарено от Бойко Борисов СНИМКИ

Днес руският президент Владимир Владимирович Путин празнува Рождения си ден. В личния си празник той традиционно ще остане на поста си, ще се занимава с държавни дела и ще провежда работни срещи.
Това написа във "Фейсбук" посолството на Русия в София.
От все сърце поздравяваме нашия лидер с Рождения му ден и му желаем добро здраве, сила, търпение, непоколебима стойкост, неизчерпаема енергия и успех в укрепването на суверенитета и просперитета на Русия!
Посолството на Русия в София публикува и снимка с подареното на Путин куче от Бойко Борисов.
Припомняме, че Бъфи се казва кучето на руския президент Владимир Путин, подарено му от българския премиер Бойко Борисов. Това стана при визитата на Путин в София на 13 ноември 2010 г.
Кучето е порода българско овчарско куче. То е родено през август 2010 г. и при раждането си е кръстено Йорго.
1 Последния Софиянец
16:07 07.10.2025
2 Майна
Вие сте Божи син за човечеството!
Коментиран от #6, #19, #39
16:08 07.10.2025
3 пРосия
Коментиран от #56
16:08 07.10.2025
4 Йорго
Коментиран от #18
16:08 07.10.2025
5 Анета
16:08 07.10.2025
6 Путин е най-големият овчар.
До коментар #2 от "Майна":Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях, а останалите му се молят за храна,вода и купони.
Коментиран от #31
16:09 07.10.2025
7 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин
16:10 07.10.2025
8 Чочо
16:10 07.10.2025
9 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
16:11 07.10.2025
10 Роден в НРБ
Коментиран от #14, #17
16:11 07.10.2025
11 Копейки,
Коментиран от #36, #41
16:11 07.10.2025
12 Вата с лопата
16:11 07.10.2025
13 Чиба руски фашисти
16:11 07.10.2025
14 Йосиф Кобзон
До коментар #10 от "Роден в НРБ":Лекува.
16:12 07.10.2025
15 Фактура
16:12 07.10.2025
16 МирО
16:12 07.10.2025
17 Копейкотрошач
До коментар #10 от "Роден в НРБ":Копейкотрошач.
16:12 07.10.2025
18 Дика
До коментар #4 от "Йорго":Кой знае от кой прозорец е паднал и той.
16:13 07.10.2025
19 Европеец
До коментар #2 от "Майна":Абе да честитя рождения ден И аз на Путин и да му пожелая да се вземе ръце и да започне да воюва като хората..... Три години и половина се мота и проявява жалост към украинската хунта.... Крайно време е да спре и да реши окончателно въпроса с хунтата в Киев....
Коментиран от #33
16:13 07.10.2025
20 Некой си
Коментиран от #51
16:13 07.10.2025
21 Истински Простофил
Цялата махала е пълна със Рускини
Побеляха ромите евалла на Русия
16:13 07.10.2025
22 Дон Корлеоне
16:14 07.10.2025
23 БАЙ КУРТИ
16:14 07.10.2025
24 Томахоук
16:14 07.10.2025
25 Клети съветски Zoмбита 🤪
Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов. Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към Кремъл, под зорката закрила на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
А вие търчите след патерицата му Копейкин и малкото ДПС на слаФчо.
16:14 07.10.2025
26 брау
16:14 07.10.2025
27 Спасете кучето
16:14 07.10.2025
28 Отец Никанор
16:15 07.10.2025
29 Сус бе!
16:15 07.10.2025
30 Руският народ днес се моли
16:15 07.10.2025
31 Петрич
До коментар #6 от "Путин е най-големият овчар.":Лекувайте се хора,а най напред свалете си розовите очила дето са ви от главното Д и Б.Б.Спете.
Коментиран от #44
16:15 07.10.2025
32 Попов
Покрай чyдовището Путин живот не вирее.
16:16 07.10.2025
33 Този лузър
До коментар #19 от "Европеец":ли ?
16:16 07.10.2025
34 ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ
Коментиран от #37, #47
16:16 07.10.2025
35 Путлер е слуга на Сатаната
Наказани бяха само изпълнителите, и то не всички от тях излежават полагащите им се присъди. Например, Сергей Хаджикурбанов, който трябваше да лежи в затвора до 2030 г., беше помилван, замина за «СВО» и се издигна до комбат в престъпната война.
А поръчителят на убийството на Политковская "не беше намерен“, въпреки че всички разбират кой е той, кой е поискал такъв "подарък за рожден ден“. Той от години директно от Кремъл нарежда да бъдат убивани смели и честни хора, които се борят срещу неговата кървава власт.
🤬 Политковская, Немцов, Навални … Всички те бяха убити от путлер.
16:16 07.10.2025
36 Гнусна Копейка
До коментар #11 от "Копейки,":ДъртиятПедофил кой
16:17 07.10.2025
37 Коректор
До коментар #34 от "ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ":Целувача на Кypаня !
Комунист и чекист православен НЯМА !
16:17 07.10.2025
38 Дай Боже
16:18 07.10.2025
39 Хахахха
До коментар #2 от "Майна":Муаххахахжа 🙈🙈🙈🤣🤣🤣🤣🤣
16:18 07.10.2025
40 Русофил
16:19 07.10.2025
41 Лопата Орешник
До коментар #11 от "Копейки,":Едно нещо не схващаш, ироничен паляк! Покрай Вова има стотици супер влиятелни хора, които ще останат такива докато Владимир управлява! Тях не ги е страх от него, те се молят да иляди, защото го обичат, защото той го разбира, защото сигурно и той обича част от тях. Не е нужно изобщо да го е пожелавал, за да се случи това с Пригожин! Честито да му е на Вова!
Коментиран от #59
16:19 07.10.2025
42 Тореро
Коментиран от #53
16:19 07.10.2025
43 Хамас
16:19 07.10.2025
44 Не си в ред
До коментар #31 от "Петрич":Болен ли си? Не си струва да се коментира напуснаото от теб.
16:19 07.10.2025
45 Никой
16:19 07.10.2025
46 😁.........
.... лоч, в посолството ли са?, да коленичат пред портрета на масовия убиец, да го целунат и да заявят своята любов към него и матушка Русь.
16:20 07.10.2025
47 Абе
До коментар #34 от "ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ":Първо на първо, славянството е политическа идеология, която няма нищо общо със християнството, нито пък с държавата. Това е наднационална и над религиозна идеология за подчиняване на хората под един център на владение.
16:20 07.10.2025
48 Георгиев
Да е жив и здрав!
И вие да сте здрави!
16:21 07.10.2025
49 Аква
16:21 07.10.2025
50 Знищенко
16:21 07.10.2025
51 ТИР
До коментар #20 от "Некой си":Минусите които получаваш са защото не е единственият видял,,,,
16:21 07.10.2025
52 А бат Бойко...
16:22 07.10.2025
53 🤣......
До коментар #42 от "Тореро":Айдеееее... 🤣, психодиспансера отвори врати по случай рожденият ден на кремълският плъх, и сега всички на манежа🤣🤣🤣
16:22 07.10.2025
54 Не разбирам ФАКТИ
Няма до сега човек, който да е ощетил толкова българския народ в полза на московското блато, от колкото орденоносеца за заслуги към Путин - Бойко Борисов. Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към Кремъл, под зорката закрила на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
А вие търчите след патерицата му Копейкин и малкото ДПС на слаФчо."
16:23 07.10.2025
55 !!!?
16:23 07.10.2025
56 А ти
До коментар #3 от "пРосия":от кой край на Русия дойде?
Къде са F16?Десетки милиарди изтекоха и продължават да текат към УСА, под зорката закрила на Бойко Борисов, Делян Пеевски и останалите русофоби.
16:24 07.10.2025
57 Вижте
16:24 07.10.2025
58 Шмайзер
Шмайзери трябват...
Коментиран от #62
16:24 07.10.2025
59 😁.........
До коментар #41 от "Лопата Орешник":Тебе яко са те лупали с лопатата по главата🤣, личи ти....
16:26 07.10.2025
60 Само факти
- Благодарение на путлер ₚусня беше изключена от Г-8
- Границите на НАТО след 2022 г. се увеличиха с още 1300 км и вече са 2600 км.
- ₚусня под управлението на путлер губи авторитет в постсъветските страни
- Само един лузър можеше толкова бързо и ниско да урони имиджа на ₚусня в света.
- Около 1 милион ₚашисти напуснаха ₚусня след обявяването на мобилизацията. При това, най-креативната, талантлива и творческа част от ₚашистите си тръгна. Още толкова се превърнаха в тор за украинския чернозем.
- Страната е практически напълно зависима от Пекин. По-голямата част от вноса идва от Поднебесната, а нефт и газ ₚусня е принудена да продава на Китай на безценица. В Далечния изток бавно, но сигурно протича експанзията на Китай.
- Армията отдавна е загубила статута си на "втора" в света и се е превърнала в сборище от орки и престъпници.
За 25 години управление диктаторът не донесе на ₚусня нищо позитивно. За цивилизования свят тази страна сега се асоциира с имбецил, в чиито ръце е "ядрената бухалка".
Коментиран от #68
16:26 07.10.2025
61 С ПРАЗДНИКОМ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
16:27 07.10.2025
62 Оди у Русиа
До коментар #58 от "Шмайзер":И шмайзер ще ти дадат.И на тор ще станеш.
16:28 07.10.2025
63 Цяла България
16:28 07.10.2025
64 Вова
16:29 07.10.2025
65 русия е васал на Китай
16:30 07.10.2025
66 доктор
16:30 07.10.2025
67 Искам пак анкета
16:30 07.10.2025
68 Това са безспорни
До коментар #60 от "Само факти":Факти.
16:31 07.10.2025
69 Пора
16:31 07.10.2025