Нападнаха автомобила на еквадорския президент, петима са арестувани ВИДЕО

8 Октомври, 2025 04:26, обновена 8 Октомври, 2025 04:38 584 0

Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които хвърляли камъни

Снимка: YouTube
Автомобилът на еквадорския президент Даниел Нобоа е бил обкръжен от група от около 500 души, които са хвърляли камъни, докато той пристигал за събитие в провинция Каняр, заяви министърът на околната среда и енергетиката на страната Инес Мансано, добавяйки, че след това по автомобила на президента са били открити „следи от куршуми“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мансано каза, че официално е подал сигнал за опит за покушение срещу Нобоа. Президентът не е пострадал и петима души са били задържани, добави министърът.

„Стрелба по автомобила на президента, хвърляне на камъни, повреждане на държавна собственост – това е просто престъпление“, заяви Мансано. „Няма да позволим това“, добави той.

Националната федерация на коренното население обаче заяви, че е избухнало организирано насилие срещу хора, които се били мобилизирали за пристигането на Нобоа, като посочи, че сред атакуваните в „бруталната полицейска и военна акция“ е имало и възрастни жени.

„Най-малко петима от нас са били произволно задържани“, се казва в публикация в „Екс“.

Националната федерация на коренното население в Еквадор започна стачка преди 16 дни, организирайки шествия и блокирайки някои пътища в знак на протест срещу прекратяването на субсидиите за дизелово гориво.

На кадри от видео от вътрешността на автомобил, публикувано от канцеларията на президента, се вижда как хора хвърлят камъни, както и пукнатини по прозореца на автомобила. На друга снимка, публикувана от президентството, се вижда автомобил със счупени прозорци и счупено предно стъкло.

От снимките не става ясно дали е бил изстрелян куршум, отбелязва Ройтерс.


Еквадор
