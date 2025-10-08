Новини
Украинският парламент потвърди, че местните избори няма да се проведат заради военното положение
  Тема: Украйна

Украинският парламент потвърди, че местните избори няма да се проведат заради военното положение

8 Октомври, 2025 18:57 812 39

Върховната рада реши кметове и съвети да запазят мандатите си до края на конфликта с Русия

Украинският парламент потвърди, че местните избори няма да се проведат заради военното положение - 1
Снимкa: БГНЕС
Василена Петрова Василена Петрова

Върховната рада на Украйна прие резолюция, която осигурява непрекъснатостта на представителните органи на местното самоуправление предвид условията на военната агресия от страна на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Документът гласи, че организацията, подготовката и провеждането на местните избори в съответствие с националното законодателство и европейските стандарти за демократически избори са невъзможни в условията на агресията на Руската федерация срещу Украйна и предвид обявеното военно положение в страната.

Същевременно парламентарната резолюция подчертава стабилното функциониране на органите на местната власт и упражняването на правомощията им съобразно конституцията и законите на Украйна.

Съгласно документа кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше заявил по време на среща с Доналд Тръмп по-рано през годината, че е готов да проведе избори след края на руско-украинския конфликт.

Според украинската конституция държавата трябваше да проведе местни избори на 26 октомври, пет години след изборите през 2020 г. Това би имало отношение към мандата на кмета на Киев Виталий Кличко, който е на този пост от 2014 г. Поради военното положение в страната редовните парламентарни избори през октомври 2023 г. и президентските избори през март 2024 г. бяха отменени. Това дава повод Русия да поставя под съмнение легитимността на Володимир Зеленски, посочва ДПА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    38 1 Отговор
    Украинският парламент потвърди, че местните избори няма да се проведат заради военното положение.

    То друго и не очквахме !

    18:59 08.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гошко

    38 2 Отговор
    Кликата на наркозависимия я е страх че при избори украинците масово ще изберът Русия

    19:00 08.10.2025

  • 4 Нацистки режим

    35 2 Отговор
    Те забраниха всички опозиционни партии. Какви избори??

    19:01 08.10.2025

  • 5 честен ционист

    32 1 Отговор
    Няма да се провеждат местни избори, защото няма такава държава Украйна и съответно няма украински области и общини.

    19:03 08.10.2025

  • 6 защо

    26 1 Отговор
    А, титлите кмет и съветник по наследство ще се предават, нали?

    19:10 08.10.2025

  • 7 пешо

    23 1 Отговор
    наркомана не знае какво да прави краят му идва като на мусолини

    19:13 08.10.2025

  • 8 Че той и

    21 1 Отговор
    парламента им е просрочен, незаконен.

    19:13 08.10.2025

  • 9 жик так

    16 1 Отговор
    Потника е диктатор .

    19:14 08.10.2025

  • 10 Спецназ

    16 2 Отговор
    Хитлер също не е мислел за избори. ФАКТ!

    То идва ЗАРЪКВАНьЕ на Държавата и Населението,
    КВИ 5 лева, Баце??

    Коментиран от #15

    19:15 08.10.2025

  • 11 Българин

    20 2 Отговор
    Украйна е терористичен анклав без постоянни граници, без легитимно правителство и без закони...Там има едно уникално срастване на мафия и фашизъм, довело до корупция в колосални размери и лов на хора по улици, автобуси, магазини....

    19:22 08.10.2025

  • 12 шаа

    11 2 Отговор
    ако те не си направят избори, някой друг ще им ги направи

    19:27 08.10.2025

  • 13 ХА,ИЗБОРИ?Я КОЛКО СА СИ ДОБРЕ НА ЧУЖД ГР

    9 0 Отговор
    МА , ИЗБОРИ ,ГЛУПОСТИ!!!!ЗА ЗА КАКВО СА ВИ ИЗБОРИ . Я КОЛКО СТЕ ДОБТРЕ , НЕ ВИ ТРЯБВАТ !! ХУНТСАРСКАТА ВЪРХУШКА И КОМПАНИЯ СИ ЖИВУРКАТ ЛУКС ЖИВОТ И ЯКИ ПОМОЩИ ОТ НАС БАЛЪЦИ , А ОНЕЯ НА ФРОНТА ЧЕ УМИРАТ , КОЙ ГО Е ЕНЯ -ВТОРА РЪКА ХОРА . ТЕЯ ПО ЧУЖБИНИТЕ ЖИВОТ СИ ЖВЕЯТ В ЛУКС ,РАЗКОШ ПО ЛУКСХОТЕЛИТЕ , КАРАТ МОЩНИТЕ СИ ЗАПАДНИ КОЛИ . ИЗБОРИ , ЗАЩО , ДА ИМ СЕ РАЗВАЛИ РАХАТЛЪКА НА ВЕЛМОЖИТЕ ЛИ??? ФАШИЗОИДНИТЕ ИМ КУРАТОРИ ГИ ПОДКЛАЖДАТ , ТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ , ЗАЩОТО САМО ТАКА ЩЕ СА ГОТОВИ ЗА ВЛИЗАНЕ В Т.Н. ЕС, ДА ДА!!!

    19:38 08.10.2025

  • 14 Каунь

    8 0 Отговор
    Демек дзиленуту змей ша продължава да бълва лакърдии за великуту контра-наступ

    19:38 08.10.2025

  • 15 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Спецназ":

    Сталин също не е провеждал местни избори от 1939 до 1946 година.

    Коментиран от #23, #27

    19:39 08.10.2025

  • 16 Пора

    2 11 Отговор
    Копейзажа,,както и да го въртите и сучете,за каквито и сламки да се ловите,путинова русия умира.

    19:41 08.10.2025

  • 17 1111

    11 2 Отговор
    Ами, то военно положение без обявена война си е чиста военна диктатура. Да не говорим, че това си е руска гражданска война.

    Коментиран от #18, #21

    19:44 08.10.2025

  • 18 Копей

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "1111":

    Можеш в акт на безсилие да се самовзрившш пред руското посолство.

    Коментиран от #19

    19:47 08.10.2025

  • 19 1111

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Копей":

    Хаха, някъв змей го обръща на копей при всяко по-различно мнение от "правилния" атлантически мироглед. Нито парламентът им е легитимен, нито дзиленото е легитимно, нито границите им са легитимни, защото тъпаците навремето са пропуснали да документират нещата по надлежния международно признат ред в ООН. Да не говорим, че цялата им държава е руски подарък. Кви копейки, кви пет лева ти се привиждат?

    19:52 08.10.2025

  • 20 Мижитурки то при

    1 2 Отговор
    Във война и и ПАРЛАМА не трябва да има. Как ви трае народа ви. Ко питам като виждам тук що става. ЛИКА СМЕ СИ ПРИЛИКА. ХУБАВОТО Е ,ЧЕ ВЪВ ВОЙНА НЕ СМЕ.

    19:52 08.10.2025

  • 21 Тихо пр@длякк!

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "1111":

    Не си компетентен в областа на законите!

    19:53 08.10.2025

  • 22 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    Це Европа!
    Це Демокрация!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #25, #29, #32

    20:07 08.10.2025

  • 23 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Факт.

    20:09 08.10.2025

  • 24 Мимч

    4 1 Отговор
    То си е ваш проблем.Ако искате изобщо нищо не провеждайте.Важното е ,че ще ядете бръмбалото и Путин ще ви ра,каже играта.Това е след това Путин ще проведе каквото трябва.Бог да ви е на помощ или за вас дявола.....

    Коментиран от #26

    20:10 08.10.2025

  • 25 Це купони за гириво

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    Це Киев за два дня и всьо
    Це Кобзон.
    Це Крайцера Москва
    Це Томахоук.
    Це.

    20:11 08.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Мимчят

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Недей сравнява Сталин със зеления клоун.Много далеч е от нивото му....

    Коментиран от #28

    20:12 08.10.2025

  • 28 Механик

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мимчят":

    Сталин ако стане от гроба ще гръмне путин публично.

    Коментиран от #35

    20:15 08.10.2025

  • 29 Не се напъвай!

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "az СВО Победа80":

    РФ изгуби и тази война с гръм и трясък.

    Коментиран от #33

    20:17 08.10.2025

  • 30 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Наркоманът обяви Военно положение без дола е обявил война на Русия.
    Това е абсурд бе госпожо Фон Лайян.
    Явно и ти си абсурд .....

    Коментиран от #37

    20:18 08.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мимчят

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Не може да ти се отговори твърдо на тоя въпрос.Това е възможно,понеже Путин се отнася много меко с зеления и укрите...

    20:21 08.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Спечели нови 20 рубли.

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    А сега стани от скъсаният диван и отиди да протестираш.Демокрцията ти дава тази възможност.Все пак не живеем в просия.Нали?Стиска,ли ти?

    20:22 08.10.2025

  • 38 Мимч

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кретен":

    Нали знаеш,този който убижда е такъв,понеже не му достигат някой неща в главата. Така,че няма какво да ти се обръща повече внимание.Ти явно пиеш нещо ,като зеления и затова изригваш,но въпреки всичко пийте си го....

    20:25 08.10.2025

  • 39 az СВО Победа80

    2 0 Отговор
    ЕС ще преведе 6 млрд. евро безвъзмездно директно на ВСУ за заплати на военнослужещите ....
    Докъде я докараха, а?
    Це напредък!

    🤣🤣🤣

    Да знаете после защо няма пари за заплати и социални осигуровки за европейците.....

    20:25 08.10.2025

