Украинският парламент потвърди, че местните избори няма да се проведат заради военното положение.

Върховната рада на Украйна прие резолюция, която осигурява непрекъснатостта на представителните органи на местното самоуправление предвид условията на военната агресия от страна на Русия, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Документът гласи, че организацията, подготовката и провеждането на местните избори в съответствие с националното законодателство и европейските стандарти за демократически избори са невъзможни в условията на агресията на Руската федерация срещу Украйна и предвид обявеното военно положение в страната.
Същевременно парламентарната резолюция подчертава стабилното функциониране на органите на местната власт и упражняването на правомощията им съобразно конституцията и законите на Украйна.
Съгласно документа кметовете, общинските и градски съветници и областните съвети ще останат на власт до провеждането на избори след войната с Русия.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски беше заявил по време на среща с Доналд Тръмп по-рано през годината, че е готов да проведе избори след края на руско-украинския конфликт.
Според украинската конституция държавата трябваше да проведе местни избори на 26 октомври, пет години след изборите през 2020 г. Това би имало отношение към мандата на кмета на Киев Виталий Кличко, който е на този пост от 2014 г. Поради военното положение в страната редовните парламентарни избори през октомври 2023 г. и президентските избори през март 2024 г. бяха отменени. Това дава повод Русия да поставя под съмнение легитимността на Володимир Зеленски, посочва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
То друго и не очквахме !
18:59 08.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гошко
19:00 08.10.2025
4 Нацистки режим
19:01 08.10.2025
5 честен ционист
19:03 08.10.2025
6 защо
19:10 08.10.2025
7 пешо
19:13 08.10.2025
8 Че той и
19:13 08.10.2025
9 жик так
19:14 08.10.2025
10 Спецназ
То идва ЗАРЪКВАНьЕ на Държавата и Населението,
КВИ 5 лева, Баце??
Коментиран от #15
19:15 08.10.2025
11 Българин
19:22 08.10.2025
12 шаа
19:27 08.10.2025
13 ХА,ИЗБОРИ?Я КОЛКО СА СИ ДОБРЕ НА ЧУЖД ГР
19:38 08.10.2025
14 Каунь
19:38 08.10.2025
15 Атина Палада
До коментар #10 от "Спецназ":Сталин също не е провеждал местни избори от 1939 до 1946 година.
Коментиран от #23, #27
19:39 08.10.2025
16 Пора
19:41 08.10.2025
17 1111
Коментиран от #18, #21
19:44 08.10.2025
18 Копей
До коментар #17 от "1111":Можеш в акт на безсилие да се самовзрившш пред руското посолство.
Коментиран от #19
19:47 08.10.2025
19 1111
До коментар #18 от "Копей":Хаха, някъв змей го обръща на копей при всяко по-различно мнение от "правилния" атлантически мироглед. Нито парламентът им е легитимен, нито дзиленото е легитимно, нито границите им са легитимни, защото тъпаците навремето са пропуснали да документират нещата по надлежния международно признат ред в ООН. Да не говорим, че цялата им държава е руски подарък. Кви копейки, кви пет лева ти се привиждат?
19:52 08.10.2025
20 Мижитурки то при
19:52 08.10.2025
21 Тихо пр@длякк!
До коментар #17 от "1111":Не си компетентен в областа на законите!
19:53 08.10.2025
22 az СВО Победа80
Це Демокрация!
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #25, #29, #32
20:07 08.10.2025
23 Това е безспорен
До коментар #15 от "Атина Палада":Факт.
20:09 08.10.2025
24 Мимч
Коментиран от #26
20:10 08.10.2025
25 Це купони за гириво
До коментар #22 от "az СВО Победа80":Це Киев за два дня и всьо
Це Кобзон.
Це Крайцера Москва
Це Томахоук.
Це.
20:11 08.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мимчят
До коментар #15 от "Атина Палада":Недей сравнява Сталин със зеления клоун.Много далеч е от нивото му....
Коментиран от #28
20:12 08.10.2025
28 Механик
До коментар #27 от "Мимчят":Сталин ако стане от гроба ще гръмне путин публично.
Коментиран от #35
20:15 08.10.2025
29 Не се напъвай!
До коментар #22 от "az СВО Победа80":РФ изгуби и тази война с гръм и трясък.
Коментиран от #33
20:17 08.10.2025
30 Ха ХаХа
Това е абсурд бе госпожо Фон Лайян.
Явно и ти си абсурд .....
Коментиран от #37
20:18 08.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мимчят
До коментар #28 от "Механик":Не може да ти се отговори твърдо на тоя въпрос.Това е възможно,понеже Путин се отнася много меко с зеления и укрите...
20:21 08.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Спечели нови 20 рубли.
До коментар #30 от "Ха ХаХа":А сега стани от скъсаният диван и отиди да протестираш.Демокрцията ти дава тази възможност.Все пак не живеем в просия.Нали?Стиска,ли ти?
20:22 08.10.2025
38 Мимч
До коментар #34 от "Кретен":Нали знаеш,този който убижда е такъв,понеже не му достигат някой неща в главата. Така,че няма какво да ти се обръща повече внимание.Ти явно пиеш нещо ,като зеления и затова изригваш,но въпреки всичко пийте си го....
20:25 08.10.2025
39 az СВО Победа80
Докъде я докараха, а?
Це напредък!
🤣🤣🤣
Да знаете после защо няма пари за заплати и социални осигуровки за европейците.....
20:25 08.10.2025