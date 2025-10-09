Тръмп: Пускането на заложниците може да започне на 13 октомври. САЩ ще участват във възстановяването на ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява, че мирното споразумение между Израел и палестинското движение Хамас ще излезе от рамките на конфликта в Газа и ще доведе до мир в Близкия изток.

„Това е чудесно за Израел, за мюсюлманите, за арабските страни, за нашата страна. Чудесно е, че успяхме да участваме в това и да се уверим, че тази сделка е постигната. Това е повече от Газа, това е мир в Близкия изток“, каза той в интервю за Fox News.

По-рано Тръмп обяви, че представители на Израел и радикалното палестинско движение Хамас са подписали споразумения за първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници „в близко бъдеще“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в ивицата Газа. Тръмп смята, че са направени първите стъпки „към траен, сигурен и дълготраен мир“.

Тръмп заяви, че САЩ, заедно с други страни, ще участват във възстановяването на ивицата Газа.

„Мисля, че ще видите как хората започват да се разбират, ще видите възстановяването на Газа“, каза Тръмп в интервю за Fox News, отбелязвайки, че САЩ се надяват да създадат „мирен съвет“, който ще „обсъди много въпроси, свързани с Газа“. Шефът на Белия дом заяви изненадващо, че „Близкият изток се е обединил“. „Те имат много богати страни и дори малка част от това богатство би могла да им позволи да направят много там. Ние ще участваме в това“, отбеляза Тръмп.

Размяната на израелски заложници за палестински затворници като част от сделката между Израел и Хамас може да се състои на 13 октомври, допълни Тръмп.

„Заложниците ще бъдат освободени. Това вероятно ще се случи в понеделник. В момента се прави много за освобождаването на заложниците“, каза той, добавяйки, че телата на загиналите заложници също ще бъдат върнати.

След ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения, Съединените щати и Иран обсъждат евентуална сделка, каза Тръмп в интервю за Fox News.

„След катоосъществихче ударите, сега сме в момент, в който Иран, аз и някои други хора обсъждаме сделка. Това е един много различен Иран“, каза той, без да уточнява за какъв вид споразумение между Техеран и Вашингтон говори.

През 2025 г. пет кръга ядрени преговори между Иран и САЩ завършиха без резултат.