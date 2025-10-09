Новини
Тръмп: Пускането на заложниците може да започне на 13 октомври. САЩ ще участват във възстановяването на ивицата Газа

9 Октомври, 2025 05:08, обновена 9 Октомври, 2025 05:27 859 5

Американският президент се надява, че мирното споразумение ще излезе от рамките на конфликта в Газа и ще доведе до мир в Близкия изток, както и че "Иран вече е различна страна след ударите"

Тръмп: Пускането на заложниците може да започне на 13 октомври. САЩ ще участват във възстановяването на ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се надява, че мирното споразумение между Израел и палестинското движение Хамас ще излезе от рамките на конфликта в Газа и ще доведе до мир в Близкия изток.

„Това е чудесно за Израел, за мюсюлманите, за арабските страни, за нашата страна. Чудесно е, че успяхме да участваме в това и да се уверим, че тази сделка е постигната. Това е повече от Газа, това е мир в Близкия изток“, каза той в интервю за Fox News.

По-рано Тръмп обяви, че представители на Израел и радикалното палестинско движение Хамас са подписали споразумения за първата фаза на мирния план след преговори в Египет. Той заяви, че тази фаза включва освобождаването на всички заложници „в близко бъдеще“ и изтеглянето на израелските войски до договорена линия в ивицата Газа. Тръмп смята, че са направени първите стъпки „към траен, сигурен и дълготраен мир“.

Тръмп заяви, че САЩ, заедно с други страни, ще участват във възстановяването на ивицата Газа.

„Мисля, че ще видите как хората започват да се разбират, ще видите възстановяването на Газа“, каза Тръмп в интервю за Fox News, отбелязвайки, че САЩ се надяват да създадат „мирен съвет“, който ще „обсъди много въпроси, свързани с Газа“. Шефът на Белия дом заяви изненадващо, че „Близкият изток се е обединил“. „Те имат много богати страни и дори малка част от това богатство би могла да им позволи да направят много там. Ние ще участваме в това“, отбеляза Тръмп.

Размяната на израелски заложници за палестински затворници като част от сделката между Израел и Хамас може да се състои на 13 октомври, допълни Тръмп.

„Заложниците ще бъдат освободени. Това вероятно ще се случи в понеделник. В момента се прави много за освобождаването на заложниците“, каза той, добавяйки, че телата на загиналите заложници също ще бъдат върнати.

След ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения, Съединените щати и Иран обсъждат евентуална сделка, каза Тръмп в интервю за Fox News.

„След катоосъществихче ударите, сега сме в момент, в който Иран, аз и някои други хора обсъждаме сделка. Това е един много различен Иран“, каза той, без да уточнява за какъв вид споразумение между Техеран и Вашингтон говори.

През 2025 г. пет кръга ядрени преговори между Иран и САЩ завършиха без резултат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    1 1 Отговор
    Тоя лъже, не му вярвайте!

    05:24 09.10.2025

  • 2 😌😌😌

    0 2 Отговор
    Да пуснат първо заложниците и после Израел да ги довърши.

    05:26 09.10.2025

  • 3 Уса

    1 0 Отговор
    Тръмп е нашият пастир

    05:28 09.10.2025

  • 4 Я започне

    1 0 Отговор
    я, не!

    05:34 09.10.2025

  • 5 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    А ОКУПАТОРА Израел, ще освободи ли 70 % от Палестина, която е окупирал незаконно? Има решение на ООН и не го спазват от много години.

    06:13 09.10.2025