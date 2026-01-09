Тръмп е отменил второ нападение срещу Венецуела

Президентът САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втора серия от нападения срещу Венецуела, след като Каракас освободи "голям брой политически затворници", предаде Франс прес, като цитира изявление на американския държавен глава в неговата социална мрежа "Трут соушъл", съобщи БТА.
"Венецуела освобождава голям брой политически затворници като знак, че "търси мир". Това е много важен и умен жест", отбеляза Тръмп.
"САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на тяхната петролна и газова инфраструктура в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма. Поради това сътрудничество отмених втората вълна от атаки, която беше очаквана по-рано и изглежда, че няма да е необходима, но всички кораби ще останат на място за целите на безопасността и сигурността", добави американският президент.
Големите петролни компании "ще инвестират най-малко 100 милиарда долара, като днес ще се срещна с представители на всички компании в Белия дом", обеща още той.
Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан, САЩ ще започнат „сухопътна“ операция срещу картелите, без да уточни къде.
„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме и да гледаме какво се случва в тази страна“, заяви американският президент в интервю за „Фокс Нюз“.
В неделя Тръмп призова Мексико „да се стегне“ след месеци на натиск над южната си съседка по въпросите, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Американският президент каза, че е настоял мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи на Вашингтон да изпрати американски сили да се бият срещу наркокартелите, действащи в Мексико – предложение, което тя вече отхвърли в миналото.
В събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, а правосъдната система на САЩ им повдигна обвинения в „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:47 09.01.2026
2 Теория на конспирацията
12:48 09.01.2026
3 Стършел
12:49 09.01.2026
4 Пич
- Дрън дрън - а дано , дрън дрън - а дано......
У Венецуела:
- Нц.....
Коментиран от #7
12:49 09.01.2026
5 За колко време падна Венецела?
За колко време Падна Киев ?
Някои твърдят че са необходими 85 други 122 години
Коментиран от #15, #16, #23, #25, #32
12:49 09.01.2026
6 Антитрол
Коментиран от #13
12:49 09.01.2026
7 ....
До коментар #4 от "Пич":Тръмп
12:50 09.01.2026
8 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Фидел Кастро 1992 г.
12:50 09.01.2026
9 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #34
12:51 09.01.2026
10 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
12:51 09.01.2026
11 Доналд Тръмп, Президентът
Датата е пренасочена за 14-ти януари, целта Кремъл, бункера на маленький фюрер 🎅🎅🎅
12:51 09.01.2026
12 китайски балон
12:51 09.01.2026
13 CъBETckияT ПпEHиC akp0баT
До коментар #6 от "Антитрол":Лешника ко казва?
12:51 09.01.2026
14 Гръм и мълнии
12:52 09.01.2026
15 Тръмпакис
До коментар #5 от "За колко време падна Венецела?":Рашите са слаби, мани ги... На американците бюджета за отбрана е 1 трилион, никоя друга държава няма такъв бюджет а и те имат извънземни технологии...
Коментиран от #18
12:53 09.01.2026
16 Теория на конспирацията
До коментар #5 от "За колко време падна Венецела?":Целта е да падне Европа.
Коментиран от #22
12:54 09.01.2026
17 Гориил
12:54 09.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тръмпакис
До коментар #18 от "Така е,брат":Аз домашното съм си го написал. Ти може да отиваш в барчето да си поркаш фалшивата водка по обед и да псуваш по еврото.
12:58 09.01.2026
20 Мишел
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тръмп няма да атакува никоя държава, защото армията на САЩ не е в състояние да спечели война. САЩ ще продължат да атакуват лодките в Карибско море и за потопените ще твърдят, че избите екипажи участват в наркотрафик.
12:59 09.01.2026
21 Тома
Коментиран от #24
13:00 09.01.2026
22 Като 1989
До коментар #16 от "Теория на конспирацията":Къде чукаш,къде ве пука....
13:01 09.01.2026
23 Бай Ставри
До коментар #5 от "За колко време падна Венецела?":Батко един Орешник и Киев е готов.Питай как са в Лвов
13:02 09.01.2026
24 Путуро
До коментар #21 от "Тома":изпрати ЧВК за помощ на Ридригес!
13:02 09.01.2026
25 Вашето мнение
До коментар #5 от "За колко време падна Венецела?":За колко време падна Крим? Между пет и седем минути, време за което американските командоси разположени в казармите на Крим не можаха да си обуят гащите и кафявото личеше отдалеч.
Коментиран от #28
13:04 09.01.2026
26 Кубаи
13:04 09.01.2026
27 Гориил
Коментиран от #30
13:05 09.01.2026
28 Това нова
До коментар #25 от "Вашето мнение":опирка ли е ?
13:05 09.01.2026
29 бибитков
13:06 09.01.2026
30 Важното е
До коментар #27 от "Гориил":че Путин превзе Ню Йорк !
13:06 09.01.2026
31 Цончо
13:08 09.01.2026
32 Вашето мнение
До коментар #5 от "За колко време падна Венецела?":Сннощи с Орешник беше поразено най-голямото газохранилище в европа, където газ съхраняваха над 200 чужди компании, в т.ч и американски. Поради тази причина то бе охранявано от най-модерното пво на американците. Бяха необходими няколко секунди и всичко да стане леш, а господарите ти още да не могат да се освестят.
13:09 09.01.2026
33 Иван
13:13 09.01.2026
34 Ханс
До коментар #9 от "CъBETckияT ПпEHиC akp0баT":А бе ти на комунистите още ли им вярваш ....??? Я се прегледай
13:20 09.01.2026
35 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
СЛАГА ГЛОБУС НА ГЪРДИТЕ НА МЕЛАНИ
И ГО ЗАВЪРТЯВА И С ПРЪСТЧЕ
ГО СПИРА И КЪДЕ ПОПАДНЕ ТАМ НАПАДНЕ...
13:21 09.01.2026
36 Иван
13:22 09.01.2026
37 И ДА ИСКАТ И ДА ПИСКА
13:28 09.01.2026