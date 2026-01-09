Новини
Тръмп е отменил второ нападение срещу Венецуела

9 Януари, 2026

Всички кораби ще останат на място за целите на безопасността и сигурността, посочи американският президент

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втора серия от нападения срещу Венецуела, след като Каракас освободи "голям брой политически затворници", предаде Франс прес, като цитира изявление на американския държавен глава в неговата социална мрежа "Трут соушъл", съобщи БТА.

"Венецуела освобождава голям брой политически затворници като знак, че "търси мир". Това е много важен и умен жест", отбеляза Тръмп.

"САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на тяхната петролна и газова инфраструктура в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма. Поради това сътрудничество отмених втората вълна от атаки, която беше очаквана по-рано и изглежда, че няма да е необходима, но всички кораби ще останат на място за целите на безопасността и сигурността", добави американският президент.

Големите петролни компании "ще инвестират най-малко 100 милиарда долара, като днес ще се срещна с представители на всички компании в Белия дом", обеща още той.

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, цитиран от Франс прес, че след ударите срещу кораби в Карибско море и в Тихия океан, САЩ ще започнат „сухопътна“ операция срещу картелите, без да уточни къде.

„Ще предприемем сухопътна операция срещу картелите. Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да виждаме и да гледаме какво се случва в тази страна“, заяви американският президент в интервю за „Фокс Нюз“.

В неделя Тръмп призова Мексико „да се стегне“ след месеци на натиск над южната си съседка по въпросите, свързани с наркотрафика и търговския баланс. Американският президент каза, че е настоял мексиканската му колега Клаудия Шейнбаум да позволи на Вашингтон да изпрати американски сили да се бият срещу наркокартелите, действащи в Мексико – предложение, което тя вече отхвърли в миналото.

В събота американските сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, а правосъдната система на САЩ им повдигна обвинения в „наркотероризъм“ и внос на „тонове кокаин“.


САЩ
