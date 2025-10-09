The New York Times: Катар иска да помирява САЩ и Венецуела

Катар иска да посредничи в отношенията между Съединените щати и Венецуела, пише The New York Times съобщи това, позовавайки се на свои източници.

Според тях, венецуелското правителство подкрепя усилията на Катар, но американската администрация е по-заинтересована от военни средства, отколкото от дипломация. Според висш американски военен служител, Пентагонът е изпратил 10 000 войници в Карибския регион. Повечето от тях са разположени в бази в Пуерто Рико. Доха обаче се опитва да поддържа отворени каналите за комуникация между Вашингтон и Каракас.

Ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела се превърна в една от 12-те области, в които Доха действа като посредник, отбелязва вестникът.

The New York Times по-рано съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на администрацията си да прекрати всички усилия за постигане на дипломатическо решение на напрежението с Венецуела. Според вестника, влиятелни поддръжници на Тръмп, водени от държавния секретар Марко Рубио, напоследък са активизирали усилията си за сваляне на венецуелския лидер Николас Мадуро чрез засилен военен натиск.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не водят адекватна битка с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот вече е унищожил най-малко четири моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи хора, обвинени в трафик на наркотици от Венецуела. В обръщението си към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които смятат, че са свързани с венецуелски наркокартели, "водени от Мадуро".