Новини
Свят »
Катар »
The New York Times: Катар иска да помирява САЩ и Венецуела

The New York Times: Катар иска да помирява САЩ и Венецуела

9 Октомври, 2025 05:42, обновена 9 Октомври, 2025 05:48 536 1

  • катар-
  • венецуела-
  • сащ-
  • посредник-
  • наркокартели

Ескалацията на напрежението между двете страни се превърна в една от 12-те области, в които Доха действа като посредник, отбелязва вестникът

The New York Times: Катар иска да помирява САЩ и Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катар иска да посредничи в отношенията между Съединените щати и Венецуела, пише The New York Times съобщи това, позовавайки се на свои източници.

Според тях, венецуелското правителство подкрепя усилията на Катар, но американската администрация е по-заинтересована от военни средства, отколкото от дипломация. Според висш американски военен служител, Пентагонът е изпратил 10 000 войници в Карибския регион. Повечето от тях са разположени в бази в Пуерто Рико. Доха обаче се опитва да поддържа отворени каналите за комуникация между Вашингтон и Каракас.

Ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела се превърна в една от 12-те области, в които Доха действа като посредник, отбелязва вестникът.

The New York Times по-рано съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил на администрацията си да прекрати всички усилия за постигане на дипломатическо решение на напрежението с Венецуела. Според вестника, влиятелни поддръжници на Тръмп, водени от държавния секретар Марко Рубио, напоследък са активизирали усилията си за сваляне на венецуелския лидер Николас Мадуро чрез засилен военен натиск.

Вашингтон обвинява венецуелските власти, че не водят адекватна битка с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот вече е унищожил най-малко четири моторни лодки в международни води в Карибско море, превозващи хора, обвинени в трафик на наркотици от Венецуела. В обръщението си към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември Тръмп заяви, че военните ще продължат да атакуват кораби, за които смятат, че са свързани с венецуелски наркокартели, "водени от Мадуро".


Катар
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    2 0 Отговор
    Циониските от сащ си искат Венецуелския петрол. И нищо, няма да ги спре. Нито ООН, нито някакви морални международни закони. То в Колумбия са най големите наркокартели, но там няма петрол. А и ДЕА - държавната агенция за борба с наркотиците си работи добре с тях и продат евтино на американските граждани. 😉

    06:01 09.10.2025