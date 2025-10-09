Германия предлага конференция с Египет за възстановяване на ивицата Газа

След пробив в преговорите за прекратяване на войната в ивицата Газа, Германия предложи да организира конференция с Египет за възстановяване на палестинския анклав, съобщи ДПА, позовавайки се на изявление на германския министър на външните работи Йохан Вадефул, предава БТА.

„Това трябва да бъде конференция с широки политически цели, която да очертае политическата рамка за ивицата Газа и да предвиди постигането на решение за две държави“, заяви Вадефул от Белфаст, където участва в конференция за Западните Балкани. Това бе изказано часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас“ са постигнали споразумение за първата фаза от предложеното от САЩ мирно решение за Газа.

Вадефул отбеляза, че срещата в Париж между представители на европейски, арабски и мюсюлмански държави може да бъде част от мирния процес. „Но Израел липсва на масата за преговори - а мястото му е именно там“, подчерта той.

Германският външен министър заяви, че конференцията, която Германия иска да организира с Египет, „трябва да включва Израел и САЩ“. Берлин е готов да предостави хуманитарна помощ и да подкрепи създаването на администрация в палестинския анклав.

Вадефул повтори призива си за мандат на ООН за следващите стъпки в Газа. „Нуждаем се от правна рамка за всичко, което се случва в момента в ивицата Газа“, каза той, подчертавайки необходимостта от сила за сигурност, „за да се гарантира мир и да няма заплаха за Израел“. Той допълни, че е нужна ефективна администрация и подчерта, че „за всичко това е желателно да има мандат от Съвета за сигурност на ООН“.

По-рано днес германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин наблюдава ситуацията около плана за мир в Газа на президента Тръмп, но е убеден, че решение на конфликта може да бъде намерено още тази седмица. „Обнадеждени сме от събитията в Израел. Има голяма вероятност в идните няколко часа да се постигне споразумение за траен мир“, посочи той след среща с висши представители на управляващата коалиция в Берлин.

Американският план за прекратяване на войната в Газа предвижда до събота сутринта израелските заложници да бъдат освободени, а израелската армия в срок до 24 часа от сключването на споразумението да завърши първата фаза от частичното си изтегляне.