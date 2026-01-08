Новини
Германия: Членовете на НАТО остават единни

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви на 7 януари, че не се съмнява, че членовете на НАТО остават единни и е уверен, че отбранителният алианс ще остане такъв, какъвто е, съобщава "Ройтерс".

"Съединените щати подкрепят защитата на алианса и също така подкрепят съюза си с Европа", каза Вадефул на съвместна пресконференция в Париж с колегите си от Индия, Франция и Полша. Нямам и най-малко съмнение, че сме заедно в най-тясно възможно единство и че този алианс ще остане точно това, което винаги е бил: най-успешният отбранителен алианс в света", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай се страхуват единствено от Съединените щати, но не и от НАТО, в обширна публикация в собствената си социална мрежа Truth Social.

В поста си Тръмп твърди, без да представя доказателства, че без неговата намеса Русия "вече би завзела цяла Украйна". Той започва изявлението си с напомняне, че по негово настояване държавите членки на НАТО са се ангажирали да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП, докато по-рано целта беше 2%, като според него "голяма част от страните не са си плащали сметките".

"Без моето участие Русия точно сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА", написа Тръмп, визирайки войната в Украйна. Преди завръщането си в Белия дом той обещаваше да сложи край на конфликта в рамките на 24 часа, но досега опитите му за постигане на мир не са довели до промяна на ситуацията на фронта. Москва отхвърли първоначалното предложение на Вашингтон за временно примирие, подкрепено от Киев, и продължава да настоява за териториални отстъпки.

Тръмп също така се съмнява, че съюзниците "ще бъдат до нас, ако наистина имаме нужда от тях".

"Винаги ще бъдем до НАТО, дори ако те няма да са до нас", написа той в Truth Social.

Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка". Това заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините. Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.


  • 1 някой лъже

    18 2 Отговор
    според микрончо още от лани НАТО е в мозъчна смърт.

    Коментиран от #6

    07:56 08.01.2026

  • 2 Госあ

    16 3 Отговор
    швабата не се интересува от Гренландия, тя е на скандинавците. Германия е троянския кон на краварите в Европа. Май са по-опасни и от англичаните !

    07:57 08.01.2026

  • 3 селяк

    15 3 Отговор
    Ша ва питам колко е единно след неколко дена Чиче Дони кат удари Гренландия

    Коментиран от #5

    07:58 08.01.2026

  • 4 Ще има и още

    14 2 Отговор
    Признаците на тотално атлантическо изтрещяване са налице !!

    07:58 08.01.2026

  • 5 Трол

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "селяк":

    Ще бъдат още по-единни и ще излязат с декларация.

    Коментиран от #17

    08:00 08.01.2026

  • 6 Ще има и още

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "някой лъже":

    Ами ето, сега излиза че е бил прав, пък само дето ругаеха. Изобщо - друго си е са те съветва някой по-възрастен от теб....

    08:01 08.01.2026

  • 7 Мишел

    11 6 Отговор
    Според Тръмп, САЩ не се страхуват от Русия и Китай и си позволяват пиратски завземания на техни кораби. Тръмп не коментира, че се страхуват от Северна Корея и затова не закачат техни кораби .

    Коментиран от #14

    08:05 08.01.2026

  • 8 Да, ама НЕ

    10 2 Отговор
    Нямам търпение да видя краха на еврото, Евроса7анинския Съюз и НАТО. А той идва, защото няма съюз в който да не сме влезли и той да не се е разпаднал или държава, която да ни е окупирала или нападнала и да не се е разпаднала. "Проклятието «България»"
    С нами Бог!

    08:13 08.01.2026

  • 9 Никой

    6 3 Отговор
    Русия беше определяна като бедна държава - а Китай - като комунизъм. Сега станаха опасни.

    Кое е вярното.

    В Русия и Китай се хранят - тук - в Европа е пословичен глад. Това да изкапаш дори и деня е непосилно - а идват и комунални сметки.

    08:13 08.01.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 2 Отговор
    Някой член не спада ли,сички ли стоят с гордо вдигнати глави?🦧💋🖕💋🦧

    08:14 08.01.2026

  • 11 След Хитлер

    9 2 Отговор
    Сащ са най-голямото зло!

    08:18 08.01.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    НАТО замина.

    08:20 08.01.2026

  • 13 Фен

    6 0 Отговор
    В смисъл, единни, срещу САЩ? А ние? Нас сега кой ни управлява - Тръмп, или Рюте? Че му изтървах края...

    08:20 08.01.2026

  • 14 Копей не плачи.

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Ще ти мине.

    08:23 08.01.2026

  • 15 Не се

    4 1 Отговор
    Страхуват от Америка , а са хора с цености и нерви от въжета , но между културата на руския и китайския народ и американския има разлика от небето до земята .

    Коментиран от #23

    08:28 08.01.2026

  • 16 абе

    1 0 Отговор
    обединявайте се, половината ви финансиране е от САЩ ... а за самото въоръжение, да не говорим

    08:30 08.01.2026

  • 17 селяк

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    в която Путя ша им е виновен :Д

    08:37 08.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Кога някой ще се осмели да арестува нацито с голямата глава Мерц? Ще запали Трета световна!

    08:37 08.01.2026

  • 19 Не преписвайте Неистини

    2 1 Отговор
    "Москва отхвърли първоначалното предложение на Вашингтон за временно примирие, подкрепено от Киев, и продължава да настоява за териториални отстъпки."

    Първо- Временното примирие не мир, а напротив!
    Второ- Кога Русия е искала "териториални отсъпки" ?? По време на Минските? При започването на СВО? Или после при почти подписанато Истанбулско за мир което забраниха на Зеленски и го накараха да се бие? И разбира се нещата се промениха.
    Трето- Дори сега Русия не искаше "териториални отсъпки", а само да се изтеглят украинците от останалите 20% от Донецк за да се постигне мир, без повече жертви, като в замяна ще върне територии завзети от други области като Харков, Суми и Днипро.
    А всъщност не териториите са най-важното за Русия и никога не са били - както посочих,

    08:39 08.01.2026

  • 20 Големия ЗОР сега е

    1 0 Отговор
    да не остане без "страховит враг" Европа, че бизнеса с НАТО ще се разсъхне!

    08:42 08.01.2026

  • 21 гошо

    1 1 Отговор
    Тоя несполучлив немски лабораторен опит за нацист трябва да бъде махнат от очите на хората.Пълен позор за Германия.

    08:44 08.01.2026

  • 22 Ежко

    2 1 Отговор
    Тръмп ще ви пази,а?Откровен бандит ще ви гарантира сигурността?Че този е патологичен случай,бе!Днес едно,утре друго!Вярвайте му!Ще ви ограби така,че чак музеите ви ще изнесе в САЩ!

    08:50 08.01.2026

  • 23 55555

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Не се":

    Култура и дървен външен клозет-каква симбиоза.!!!!

    08:50 08.01.2026

  • 24 Долу ЕС

    0 0 Отговор
    дългата ръка на канцлеракт е очевадна, като фамират още малко големи фирми, и още мигранти, може и да им дойде акъла

    08:55 08.01.2026

  • 25 Порно

    1 0 Отговор
    А Гренландия?

    08:55 08.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

