Германия: Членовете на НАТО остават единни

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви на 7 януари, че не се съмнява, че членовете на НАТО остават единни и е уверен, че отбранителният алианс ще остане такъв, какъвто е, съобщава "Ройтерс".
"Съединените щати подкрепят защитата на алианса и също така подкрепят съюза си с Европа", каза Вадефул на съвместна пресконференция в Париж с колегите си от Индия, Франция и Полша. Нямам и най-малко съмнение, че сме заедно в най-тясно възможно единство и че този алианс ще остане точно това, което винаги е бил: най-успешният отбранителен алианс в света", добави той.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай се страхуват единствено от Съединените щати, но не и от НАТО, в обширна публикация в собствената си социална мрежа Truth Social.
В поста си Тръмп твърди, без да представя доказателства, че без неговата намеса Русия "вече би завзела цяла Украйна". Той започва изявлението си с напомняне, че по негово настояване държавите членки на НАТО са се ангажирали да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП, докато по-рано целта беше 2%, като според него "голяма част от страните не са си плащали сметките".
"Без моето участие Русия точно сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА", написа Тръмп, визирайки войната в Украйна. Преди завръщането си в Белия дом той обещаваше да сложи край на конфликта в рамките на 24 часа, но досега опитите му за постигане на мир не са довели до промяна на ситуацията на фронта. Москва отхвърли първоначалното предложение на Вашингтон за временно примирие, подкрепено от Киев, и продължава да настоява за териториални отстъпки.
Тръмп също така се съмнява, че съюзниците "ще бъдат до нас, ако наистина имаме нужда от тях".
"Винаги ще бъдем до НАТО, дори ако те няма да са до нас", написа той в Truth Social.
Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка". Това заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините. Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някой лъже
Коментиран от #6
07:56 08.01.2026
2 Госあ
07:57 08.01.2026
3 селяк
Коментиран от #5
07:58 08.01.2026
4 Ще има и още
07:58 08.01.2026
5 Трол
До коментар #3 от "селяк":Ще бъдат още по-единни и ще излязат с декларация.
Коментиран от #17
08:00 08.01.2026
6 Ще има и още
До коментар #1 от "някой лъже":Ами ето, сега излиза че е бил прав, пък само дето ругаеха. Изобщо - друго си е са те съветва някой по-възрастен от теб....
08:01 08.01.2026
7 Мишел
Коментиран от #14
08:05 08.01.2026
8 Да, ама НЕ
С нами Бог!
08:13 08.01.2026
9 Никой
Кое е вярното.
В Русия и Китай се хранят - тук - в Европа е пословичен глад. Това да изкапаш дори и деня е непосилно - а идват и комунални сметки.
08:13 08.01.2026
10 Mими Кучева🐕🦺
08:14 08.01.2026
11 След Хитлер
08:18 08.01.2026
12 Данко Харсъзина
08:20 08.01.2026
13 Фен
08:20 08.01.2026
14 Копей не плачи.
До коментар #7 от "Мишел":Ще ти мине.
08:23 08.01.2026
15 Не се
Коментиран от #23
08:28 08.01.2026
16 абе
08:30 08.01.2026
17 селяк
До коментар #5 от "Трол":в която Путя ша им е виновен :Д
08:37 08.01.2026
18 Ивелин Михайлов
08:37 08.01.2026
19 Не преписвайте Неистини
Първо- Временното примирие не мир, а напротив!
Второ- Кога Русия е искала "териториални отсъпки" ?? По време на Минските? При започването на СВО? Или после при почти подписанато Истанбулско за мир което забраниха на Зеленски и го накараха да се бие? И разбира се нещата се промениха.
Трето- Дори сега Русия не искаше "териториални отсъпки", а само да се изтеглят украинците от останалите 20% от Донецк за да се постигне мир, без повече жертви, като в замяна ще върне територии завзети от други области като Харков, Суми и Днипро.
А всъщност не териториите са най-важното за Русия и никога не са били - както посочих,
08:39 08.01.2026
20 Големия ЗОР сега е
08:42 08.01.2026
21 гошо
08:44 08.01.2026
22 Ежко
08:50 08.01.2026
23 55555
До коментар #15 от "Не се":Култура и дървен външен клозет-каква симбиоза.!!!!
08:50 08.01.2026
24 Долу ЕС
08:55 08.01.2026
25 Порно
08:55 08.01.2026
