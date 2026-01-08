Германия: Членовете на НАТО остават единни

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви на 7 януари, че не се съмнява, че членовете на НАТО остават единни и е уверен, че отбранителният алианс ще остане такъв, какъвто е, съобщава "Ройтерс".

"Съединените щати подкрепят защитата на алианса и също така подкрепят съюза си с Европа", каза Вадефул на съвместна пресконференция в Париж с колегите си от Индия, Франция и Полша. Нямам и най-малко съмнение, че сме заедно в най-тясно възможно единство и че този алианс ще остане точно това, което винаги е бил: най-успешният отбранителен алианс в света", добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай се страхуват единствено от Съединените щати, но не и от НАТО, в обширна публикация в собствената си социална мрежа Truth Social.

В поста си Тръмп твърди, без да представя доказателства, че без неговата намеса Русия "вече би завзела цяла Украйна". Той започва изявлението си с напомняне, че по негово настояване държавите членки на НАТО са се ангажирали да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП, докато по-рано целта беше 2%, като според него "голяма част от страните не са си плащали сметките".

"Без моето участие Русия точно сега щеше да контролира ЦЯЛА УКРАЙНА", написа Тръмп, визирайки войната в Украйна. Преди завръщането си в Белия дом той обещаваше да сложи край на конфликта в рамките на 24 часа, но досега опитите му за постигане на мир не са довели до промяна на ситуацията на фронта. Москва отхвърли първоначалното предложение на Вашингтон за временно примирие, подкрепено от Киев, и продължава да настоява за териториални отстъпки.

Тръмп също така се съмнява, че съюзниците "ще бъдат до нас, ако наистина имаме нужда от тях".

"Винаги ще бъдем до НАТО, дори ако те няма да са до нас", написа той в Truth Social.

Изборът между НАТО и Съединените щати би бил "стратегическа грешка". Това заяви британският премиер Киър Стармър пред Камарата на общините. Той направи изказването си, след като беше разкритикуван, че не е осъдил операцията на САЩ във Венецуела.