Новини
Свят »
САЩ »
Финландският президент Стуб: Москва не е непосредствена военна заплаха; Тръмп: Ще ви защитим при нужда ВИДЕО

Финландският президент Стуб: Москва не е непосредствена военна заплаха; Тръмп: Ще ви защитим при нужда ВИДЕО

10 Октомври, 2025 04:06, обновена 10 Октомври, 2025 04:23 469 3

  • финландия-
  • стуб-
  • сащ-
  • русия-
  • тръмп-
  • ледоразбивачи

Вашингтон взема от Хелзинки 11 ледоразбивачи за укрепване на бреговата си охрана в Арктика

Финландският президент Стуб: Москва не е непосредствена военна заплаха; Тръмп: Ще ви защитим при нужда ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и финландският му колега Александер Стуб сключиха споразумение за придобиването от страна на Американската брегова охрана на до 11 ледоразбивачи с цел укрепване на националната сигурност на САЩ в Арктика, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп и Стуб са установили приятелски връзки, откакто Тръмп се върна на власт през януари, и двамата се срещнаха през март в имението в Maр a Лaго на президента във Флорида, където играха голф.

Двамата лидери одобриха меморандум за разбирателство относно сътрудничеството в областта на ледоразбивачите, който има за цел да положи основите на търговски споразумения между Американската брегова охрана и финландски компании.

Съгласно споразумението Финландия ще построи четири "арктически кораба за сигурност“ в свои корабостроителници, а след това САЩ ще се възползват от финландския опит, за да построят до седем нови ледоразбивачи в корабостроителници, разположени в Съединените щати.

"Купуваме най-добрите ледоразбивачи в света, а Финландия е известна с производството им", каза Тръмп, седейки рамо до рамо със Стуб в Овалния кабинет.

Стуб го нарече "огромно стратегическо решение" от страна на Тръмп, "защото всички знаем, че Арктика е важна от стратегическа гледна точка".

11-те арктически кораба за сигурност – нови ледоразбивачи със среден тонаж, които ще се използват от бреговата охрана на САЩ – се очаква да струват около 6,1 милиарда долара, заяви представител на Белия дом.

Тръмп също така заяви, че САЩ ще защитят Финландия, съюзник в НАТО, ако руският президент Владимир Путин нареди атака, но "не мисля, че той ще направи това".

Стуб също омаловажи краткосрочния риск от Русия за Финландия, като заяви в интервю за Ройтерс, че Москва не е "непосредствена военна заплаха".

Тръмп заяви, че САЩ и съюзниците от НАТО „увеличават натиска“ за прекратяване на войната в Украйна.

„Да, увеличаваме натиска. Засилваме го заедно. Всички го засилваме. НАТО се справя чудесно“, добави той.

Тръмп постоянно призовава САЩ да придобият до 40 нови ледоразбивачи, за да подобрят националната си сигурност в Арктика и да противодействат на нарастващото влияние на Китай и Русия.

В момента самата Русия разполага с около 40 ледоразбивача, което е многократно повече от най-близката страна, което дава на главния враг на НАТО потенциално значително предимство в далечния север.

"Мисля, че хората осъзнават, че трябва да засилим възпиращия си ефект, за да не бъде възможен конфликт (с Русия)", заяви Стуб в интервю след посещението си при Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя Стуб

    1 0 Отговор
    има много пе.ерастко излъчване.

    04:28 10.10.2025

  • 2 Червената шапчица

    4 1 Отговор
    С победата на Бабиш в Чехия започва обратното броене за Урсулите

    04:31 10.10.2025

  • 3 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:00 10.10.2025