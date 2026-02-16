Дипломатическо напрежение! Русия критикува обвинения на Канада за Алексей Навални

Руското посолство в Канада отхвърли обвиненията на правителството относно твърденията на европейски държави за отравянето на покойния критик на Кремъл Алексей Навални, съобщава ТАСС.
"Напълно отхвърляме обвиненията на канадската страна. Те са безпочвени и недоказани. Канадското правителство се занимава с политиканство, използвайки смъртта на човек. Това е цинично и неморално", се казва в изявление на руския посланик в Канада Олег Степанов, публикувано от пресслужбата на посолството на 15 февруари.
"Освен това канадското правителство няма право да коментира вътрешните работи на Русия. Русия не се намесва във вътрешните работи на Канада и призовава Канада да се придържа към същия принцип", подчерта руският посланик.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече "тревожен" доклада на пет европейски съюзници, обвиняващи Русия за убийството на Навални с помощта на токсин от отровни жаби.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред ТАСС, че тези твърдения са измислица, целяща да отклони вниманието от належащите проблеми, пред които са изправени западните страни.
Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. През 2020 г. той преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.
Юлия Навалная многократно обвиняваше Русия в убийството му - твърдение, което Кремъл отхвърля като безумно.
През септември миналата година Навалная заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, получени от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен. Тя не предостави подробности за вида на отровата и извършения анализ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нахални
09:19 16.02.2026
2 нахални
09:21 16.02.2026
3 Стига коректност !
09:21 16.02.2026
4 Гориил
09:21 16.02.2026
5 Европеец
09:23 16.02.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #23
09:23 16.02.2026
7 Пълна подкрепа за..
09:24 16.02.2026
8 Трол
09:26 16.02.2026
9 Ъъъъъ
Странни заключение, при положение, че Навални никога не е бил ексхумиран. Според "разследващите", пробите били взети от килията на Навални и били изнесени нелегално от "вътрешни хора"....Да не говорим, че според заключенията на "разследващите", Навали ВЕРОЯТНО е бил отровен....Разбирате ли за каква простотия иде реч?🤣
09:27 16.02.2026
10 наблюдател
09:27 16.02.2026
11 ФЕЙК
09:27 16.02.2026
12 3.14К
09:30 16.02.2026
13 А коча
Руснаците го търсили да го бият !?
Сам си измисля нещота и сам си вЕрва !
09:31 16.02.2026
14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
09:31 16.02.2026
15 Трябва
Жената на Навални поспечели някой и друг милион покрай лъжите, които сътвори.
Руснаците трябва да съдят всеки, който плямпа недоказани глупости ...
09:31 16.02.2026
16 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Фидел Кастро 1992 г.
09:32 16.02.2026
17 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
09:32 16.02.2026
18 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт
09:32 16.02.2026
19 Леле - леле ! 😟
09:32 16.02.2026
20 ...
09:37 16.02.2026
21 Абе
09:38 16.02.2026
22 Пенчо
09:39 16.02.2026
23 Да си дойдем на думата
До коментар #6 от "стоян георгиев":верно Стоянча, ти си доказан и неоспорим и.....дио...т, като Швейк... от медицинска комисия..............
09:41 16.02.2026