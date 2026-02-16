Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дипломатическо напрежение! Русия критикува обвинения на Канада за Алексей Навални

16 Февруари, 2026 09:17 637 23

  • русия-
  • канада-
  • марко рубио-
  • юлия навалная-
  • алексей навални-
  • кремъл

Дипломатическо напрежение! Русия критикува обвинения на Канада за Алексей Навални - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руското посолство в Канада отхвърли обвиненията на правителството относно твърденията на европейски държави за отравянето на покойния критик на Кремъл Алексей Навални, съобщава ТАСС.

"Напълно отхвърляме обвиненията на канадската страна. Те са безпочвени и недоказани. Канадското правителство се занимава с политиканство, използвайки смъртта на човек. Това е цинично и неморално", се казва в изявление на руския посланик в Канада Олег Степанов, публикувано от пресслужбата на посолството на 15 февруари.

"Освен това канадското правителство няма право да коментира вътрешните работи на Русия. Русия не се намесва във вътрешните работи на Канада и призовава Канада да се придържа към същия принцип", подчерта руският посланик.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече "тревожен" доклада на пет европейски съюзници, обвиняващи Русия за убийството на Навални с помощта на токсин от отровни жаби.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред ТАСС, че тези твърдения са измислица, целяща да отклони вниманието от належащите проблеми, пред които са изправени западните страни.

Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. През 2020 г. той преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.

Юлия Навалная многократно обвиняваше Русия в убийството му - твърдение, което Кремъл отхвърля като безумно.

През септември миналата година Навалная заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, получени от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен. Тя не предостави подробности за вида на отровата и извършения анализ.


Канада
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Оценка 3.3 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нахални

    14 0 Отговор
    ял жаби, така сънували няколко соросоида

    09:19 16.02.2026

  • 2 нахални

    14 1 Отговор
    тлябва да е бил извънземен след като и Новичок не е можал да му види сметката.

    09:21 16.02.2026

  • 3 Стига коректност !

    16 1 Отговор
    Щом канадците си позволяват измишльотини за криминалето Навални , време е Москва да започне да изкарва кирливи ризи за канадската власт .

    09:21 16.02.2026

  • 4 Гориил

    9 2 Отговор
    Здравето на генерал Алексеев бързо се възстановява и подобрява. Веднага щом започне да планира стратегически операции, руската жаба ще унищожи Канада.

    09:21 16.02.2026

  • 5 Европеец

    2 12 Отговор
    Единственото което пРоссия може да прави успешно е да убива, да руши и да унищожава....

    09:23 16.02.2026

  • 6 стоян георгиев

    1 8 Отговор
    Русия трови собствените си граждани недоволни от путлер.долазан и неоспорим факт.случая с навални не е единствен.

    Коментиран от #23

    09:23 16.02.2026

  • 7 Пълна подкрепа за..

    1 2 Отговор
    Нахални!!

    09:24 16.02.2026

  • 8 Трол

    8 1 Отговор
    Докато канадците и руснаците се разправят, Юлия харчи паричките. Да е жива и здрава!

    09:26 16.02.2026

  • 9 Ъъъъъ

    8 1 Отговор
    Да бе...Рашките нямат с какво да го убият, че ще използват отрова от забележете - еквадорска отровна жаба.....🤣
    Странни заключение, при положение, че Навални никога не е бил ексхумиран. Според "разследващите", пробите били взети от килията на Навални и били изнесени нелегално от "вътрешни хора"....Да не говорим, че според заключенията на "разследващите", Навали ВЕРОЯТНО е бил отровен....Разбирате ли за каква простотия иде реч?🤣

    09:27 16.02.2026

  • 10 наблюдател

    0 7 Отговор
    от московските уроди само убийства - за руснаците глад и мизерия

    09:27 16.02.2026

  • 11 ФЕЙК

    5 0 Отговор
    Макарона, СтърмОр и Мерц като били на лов в парагвайската джунгла случайно видели Путин да лови жаби. Ами що го не хванахте, а чак сега го разказвате?

    09:27 16.02.2026

  • 12 3.14К

    1 0 Отговор
    И как са направени тези изследвания, за да се стигне до това заключение? Няма данни за есхумация на тялото на Навални.

    09:30 16.02.2026

  • 13 А коча

    4 0 Отговор
    Ристьо Грозев къде се загуби !? 😀
    Руснаците го търсили да го бият !?
    Сам си измисля нещота и сам си вЕрва !

    09:31 16.02.2026

  • 14 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    09:31 16.02.2026

  • 15 Трябва

    2 0 Отговор
    да се вземе по-твърда линия към либералистичните плямпания на Запада.
    Жената на Навални поспечели някой и друг милион покрай лъжите, които сътвори.
    Руснаците трябва да съдят всеки, който плямпа недоказани глупости ...

    09:31 16.02.2026

  • 16 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:32 16.02.2026

  • 17 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:32 16.02.2026

  • 18 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTtт

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:32 16.02.2026

  • 19 Леле - леле ! 😟

    2 0 Отговор
    Колко са парализирани мозъците на читателите-евроатлантици , щом натото и Брюксел ги зарибяват с подобни небивалици ?!

    09:32 16.02.2026

  • 20 ...

    1 2 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    09:37 16.02.2026

  • 21 Абе

    1 1 Отговор
    само не разбрах жабата в Сибир ли е уловена, или на река Амур........

    09:38 16.02.2026

  • 22 Пенчо

    0 0 Отговор
    Пак претоплени ястия сервирате!

    09:39 16.02.2026

  • 23 Да си дойдем на думата

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    верно Стоянча, ти си доказан и неоспорим и.....дио...т, като Швейк... от медицинска комисия..............

    09:41 16.02.2026

