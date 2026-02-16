Дипломатическо напрежение! Русия критикува обвинения на Канада за Алексей Навални

Руското посолство в Канада отхвърли обвиненията на правителството относно твърденията на европейски държави за отравянето на покойния критик на Кремъл Алексей Навални, съобщава ТАСС.

"Напълно отхвърляме обвиненията на канадската страна. Те са безпочвени и недоказани. Канадското правителство се занимава с политиканство, използвайки смъртта на човек. Това е цинично и неморално", се казва в изявление на руския посланик в Канада Олег Степанов, публикувано от пресслужбата на посолството на 15 февруари.

"Освен това канадското правителство няма право да коментира вътрешните работи на Русия. Русия не се намесва във вътрешните работи на Канада и призовава Канада да се придържа към същия принцип", подчерта руският посланик.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече "тревожен" доклада на пет европейски съюзници, обвиняващи Русия за убийството на Навални с помощта на токсин от отровни жаби.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви пред ТАСС, че тези твърдения са измислица, целяща да отклони вниманието от належащите проблеми, пред които са изправени западните страни.

Навални - най-популярният опозиционен лидер в Русия, почина внезапно в затвор в Северния полярен кръг на 16 февруари 2024 г. на 47-годишна възраст. През 2020 г. той преживя отравяне с с нервнопаралитичния агент Новичок, като бе подложен на лечение в Германия и беше арестуван на летището след завръщането си в Русия.

Юлия Навалная многократно обвиняваше Русия в убийството му - твърдение, което Кремъл отхвърля като безумно.

През септември миналата година Навалная заяви, че чуждестранни лабораторни тестове на биологични проби, получени от съпруга ѝ, показват, че той е бил отровен. Тя не предостави подробности за вида на отровата и извършения анализ.