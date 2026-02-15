Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Няма как в една плячкаджийска партия, лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат

Няма как в една плячкаджийска партия, лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат

15 Февруари, 2026 14:00

  • калин манолов-
  • делян добрев

Само още 3 години ни остават да бродим из пустинята

Няма как в една плячкаджийска партия, лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Калин Манолов Калин Манолов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако не е истина, е добре измислено. Ако не днес, ще стане утре. Ако не е Делян, ще е Наделян...
Няма как в една плячкаджийска партия лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат. И няма как да не се скарат за пари. Те затова са в политиката. Затова и ще си отидат. Първо Делян, после Бойко. Накрая и ГЕРБ.

Какво пък, 20 години са си 20 години. Че партия като ГЕРБ начело с лидер като Борисов бе там толкова дълго време, говори лошо само за "матряла". Но тия, които крадат, са от същия "матрял" като тези, от които крадат. От един дол дренки са. Обречени са. Свършва им времето. Този път наистина.
Знам, че подобни надежди най-често са неоправдани, защото негодниците никога на свършват. Звездата на Делян изгря, когато тази на Цветанов залезе. Но сега няма кой да изгрее вместо Делян. Дончев и Сачева винаги са били пълнеж. Лустро за пред чужденците или жълтопаветниците. Пето колело.

Преди 5 години ГЕРБ преживя напускането на Цветанов безболезнено, защото това беше най-малкия партиен дерт. Тогава Бойко обикаляше села и паланки и не смееше да се весне в София, за да избута поне третия си мандат докрай. След поредното възкресение с помощта на чегъртачите си, ГЕРБ няма по-голям проблем от скандала между Бойко и Делян. Още повече, че зад него сигурно наднича един друг Делян... Абе, делкат се, та знае ли се!

От хвърчането на герберски трески за начало ще намажат Пеевски и Радев. Докато по закона за скачените съдове не почнат да се люспят и те. Колкото повече свършват парите, толкова повече се избиват помежду си крадците. Докато накрая един хубав ден в българската политика се появят и читави хора.

Само още 3 години ни остават да бродим из пустинята.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 74 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    91 18 Отговор
    За да се изчисти България от корупция, мафия, рекети , полицейщина Борисов и Пеевски трябва да на напуснат Парламента и политиката. И понеже те неистово продължават да се натискат за власт ще разберат по трудния начин , че времето вече им свърши. Същото се отнася и за техните патерици ИТН и БСП ОЛ.

    Коментиран от #12, #18, #19, #28, #32

    14:02 15.02.2026

  • 2 Мунчо

    28 77 Отговор
    Хайде още един привърженик на "промяната" или пък на "пилота" тръгна да закрива ГЕРБ и пенсионира Борисов.....🤣🤣🤣....а той ще стои острани и ще ви гледа сеира, както тези последни дни около случая "Петрохан" и будистите.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #36

    14:04 15.02.2026

  • 3 Присмехулник

    61 8 Отговор
    Е кво са, Дельо Фактурата стана Дельо Кантарната бележка.

    14:05 15.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    71 18 Отговор
    ГЕРБ се разпада.

    Коментиран от #23, #35

    14:06 15.02.2026

  • 5 далено време

    48 6 Отговор
    Крадците не се избиват, когато няма плячка, а се съюзяват за общи набези.
    Избиват се когато плячката е ценна и не могат да прецакат другия при подялбата.

    14:07 15.02.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    23 11 Отговор
    Незаменими нема,само незабравими! Важен е само Бацо,шо без Бацо нема Бойковина а има Фатмакиа!

    14:07 15.02.2026

  • 7 Наемник

    52 12 Отговор
    Тия от ГЕПИ, бате, се помислиха за вездесъщи и недосегаеми. И през ум не им минава, че са на един спусък живот.😎

    Коментиран от #20

    14:07 15.02.2026

  • 8 ООрана държава

    35 9 Отговор
    Голямото д ще пенсионира старото б

    14:07 15.02.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    62 12 Отговор
    И с Добрев, и без Добрев ГЕРБ си остава ОПГ!

    14:08 15.02.2026

  • 10 Мнение

    41 6 Отговор
    Ама Деляне га яде кифтета с тиквата и с цецо асансьора, хорото бе арно нали така?!

    Трябваше вече да има народна военна организация, която да почисти (от корумпирани отрпки) както НС, така и МВР!!!

    14:08 15.02.2026

  • 11 Даката

    25 36 Отговор
    Естествено, че това е платена публикация... аз очаквах нещо като "Нощни шкафчета и кюлчета злато" втора серия от русофилските 60клуци, нещастници с промити мозъчета.

    Коментиран от #31

    14:11 15.02.2026

  • 12 за да нема кокорупция

    13 20 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Трябва порциите да се разпределят от сокола с АПС, ген.Радо Гюров с пепи министри, чисто новата БСП на Крумчо и валутата на копейките.

    14:12 15.02.2026

  • 13 хах

    18 7 Отговор
    Обаче как се търси интрига това не го казва Добрев а някъв журналист , що не му е сложена снимката на главната страница?

    14:12 15.02.2026

  • 14 Много ви се иска

    16 38 Отговор
    Треперите от желание да се разпадне ГЕРБ, но има да чакате.Сега ,ГЕРБ разблокираха парите от ПВУ,а други ще се "бият в гърдите",че правят това онова за хората.Борисов като е във властта помага на общините,друг е въпроса,че някои кметове са станали феодали.Ще е глупаво,точно преди избори Делян Добрев да предаде ОТБОРА .Като в едно семейство,има грешка,има прошка.Предателство е като Цветанов,докато имаш изгода стоиш,после ходиш по студията да говориш против.Една фирма не дава току така апартамент с асансьор на всеки.Тя после си го ОСРЕБРИмногократно,като гледам огромните построени сгради.Човек трябва да е ЛОЯЛЕН към отбора си.

    14:13 15.02.2026

  • 15 Федерация на ПеПе до филите

    21 12 Отговор
    Подкрепяме партия "Подкрепяме Педофилите"!

    14:13 15.02.2026

  • 16 стоян георгиев

    26 10 Отговор
    Така е! Същото стана и при ппдб-лите! Доста се разпърдя тая педофилска сороска партия!

    14:14 15.02.2026

  • 17 чиста и свята република

    27 15 Отговор
    герб - грабители и екзекутори на република България! даже и амин не заслужават!

    14:14 15.02.2026

  • 18 Да ти кажа

    24 11 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Голям зор да ни наложите НЕОЛИБЕРАЛНИЯ МОДЕЛ,но няма да стане тази вашата Ние сме хора балканци и не виждам как ще ни облечете в розови дрешки.

    Коментиран от #29

    14:16 15.02.2026

  • 19 Алоооо

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Само тези, които гласуват и избират даден човек/партия имат право да "наказват" същите тези за които са гласували ако не оправдаят очакванията им, а то е именно чрез ИЗБОРИ.....всякакви други желания на противниците за напускане, уволнения, изчертаване и т.н. впоследствие се оказват пагубни за самите "изчегъртващи" - примери мноооого, така че не сте вие тези, които да казвате кой, кога и къде трябва да ходи.....а още по-малко политици, които са се увъртяли в педофилски секти, корупция, ала-бала и т.н.....

    Коментиран от #22, #27, #51

    14:17 15.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ШЕФА

    21 3 Отговор
    Какво като си отидат Манолов,отиват си милионери и милиардери ограбили България и народа по най бруталния начин ? За такива като този трябва конфискация на всичко и доживотна без право на замяна.

    14:20 15.02.2026

  • 22 КонСпиратор

    10 1 Отговор

    До коментар #19 от "Алоооо":

    Абсолютно. И Сесил Каратанчева мисли така.😎

    14:20 15.02.2026

  • 23 Голяма радост

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Обаче е ПИРОВА ПОБЕДА!

    14:21 15.02.2026

  • 24 Никой

    14 5 Отговор
    Двама Деляновци в едно ОПГ са много .

    14:21 15.02.2026

  • 25 Орел

    16 5 Отговор
    Добър анализ. След краденето от държавата, т.е. от нас, крадците крадат помежду си. Класика!
    После следва самоизяждането и други груби форми. А ние хапваме китайски пуканки, защото и те не са отгледани в България.

    Коментиран от #40

    14:21 15.02.2026

  • 26 Сатана Z

    10 12 Отговор
    Жълтопаветните педофили са много по—опасни от някакви безобидни ГЕРБави номенклатурчици ,които се вживяват като фактор в управлението на територията.

    14:22 15.02.2026

  • 27 Дориана

    13 5 Отговор

    До коментар #19 от "Алоооо":

    Много грешно разсъждение ! Целия български народ има право да изисква от политиците, които са в Парламента независимо за кого са гласували. И когато някои от тях вземат грешни решения , които са във вреда за народа и използват властта за корупционни схеми и политически цели тогава народа има право да им потърси отговорност.

    Коментиран от #34, #37, #48, #52

    14:24 15.02.2026

  • 28 Голям

    10 29 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    И кой остава, мила... само не ми казвай, че Румен Радев е читав... гиди русофили ненормални. Радев би бил най-голямата грешка, та той вече многократно го доказа, че 60клука ще съсипе България, малко ли ни беше договора с "Боташ", руски марионетки такива.

    Ако не беше ГЕРБ и Бойко Борисов да стабилизират България след поредното фалиране на държавата ни от вас русофилските измекяри, сега нямаше да сме в Обединена Европа, а щяхме да се бием на фронта в Украйна на страната на агресора Путин. Мозък имате ли или всичко е чувства, емоции и сякаш избирате според това как изглежда кандидата, все едно ще зачевате... мозък имате ли, остана ли ви нещо след поредното изпиране???

    Коментиран от #33, #56

    14:25 15.02.2026

  • 29 европа

    5 8 Отговор

    До коментар #18 от "Да ти кажа":

    че като сме балканци да не би балканите да в папуа нова гвинея!?!,

    Коментиран от #65

    14:25 15.02.2026

  • 30 Калине

    7 4 Отговор
    Защо сега да е по-различно от случоя с Цветанов? Тогава Цветан и Бойко бяха лява и дясна ръка, дупе и гащи. Сега близостта не е такава.

    14:26 15.02.2026

  • 31 Реалност

    9 10 Отговор

    До коментар #11 от "Даката":

    Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
    Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
    12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
    докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
    Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
    самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
    Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
    Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
    Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
    Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
    Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!

    Коментиран от #50

    14:27 15.02.2026

  • 32 Данъкоплатците

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ДАНСингът на смъртта на хижа Петрохан

    НАСТОЯВАМЕ

    В Бългалският Парламент
    да се гласува Решение,
    с което да бъдат поканени американските служби,
    за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
    Работил до 2012-та година в Холивуд
    заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.

    14:28 15.02.2026

  • 33 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    15 8 Отговор

    До коментар #28 от "Голям":

    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    Коментиран от #41, #49

    14:29 15.02.2026

  • 34 право на правото

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Щом не е квалифицирано като престъпление, всеки гражданин има право да изисква от всеки депутат всичко което си поиска, но това право не е юридическо право, а е само искане..

    14:30 15.02.2026

  • 35 Да,да

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ама повече ми прилича на стягане на редиците.То не ,че Мирчев не го направи в Панорама,като размахвйки пръст обясняваше как сега Гюров(явно по тяхна заповед) ТРЯБВАЛО ДА РАЗЧИСТИ ВСИЧКИ СЛУЖБИ И ОБЛАСТИ.Та питам,дали целият този народ ще отиде вкупом с приятели и роднини да гласуват за хора,които ще ги разчистват.

    14:31 15.02.2026

  • 36 НАЛИ?!

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Както така нареченият ,,Министър на МВР",от квотата на ГЕРБ-,,Къдравата Сю",стои отстрани и гледа сеира на Българите,как се мъчат да разплетат случая-,,Петрохан"...!
    Същата излезе,в нелегалност след случая и мълчи,като комунист на разпит...
    Ако не бе жалко,щеше да е смешно...!

    Коментиран от #46

    14:32 15.02.2026

  • 37 Да, ама не

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Колко от българите са обединени около една идея....колко от тях са готови да се "жертват" за дадена кауза.....ние все сме силни на "масата", а когато са нужни действия, то тогава всички се покриват! Все едно гледам постановката "ХЪШОВЕ", която е актуална и днес....пием в кръчмата, много сме велики и след като изтрезнеем, дим да ни няма! Това е реалността, колкото и да е неприятна!

    14:32 15.02.2026

  • 38 Тити на Кака

    13 6 Отговор
    С удоволствие бих се запознал с изчерпателен списък на обектите, построени от неплячкаджийската коалиция ППДС по времето, по което управляваха България и успяха да похарчат до стотинка всички пари за инфраструктурно строителство без нищичко да построят!
    Дайте списъка, тъППопитеци, да се възхитим на неплячкаджийството ви 😂😂😂

    14:33 15.02.2026

  • 39 Що още 3 години из пустинята

    2 1 Отговор
    Цената на 10 милиона ли ще скочи?
    Искам аванс 1/7 от сумата
    Няма кой да се съобразява с някакво То или с нищото.

    14:35 15.02.2026

  • 40 Сатана Z

    7 11 Отговор

    До коментар #25 от "Орел":

    Много удобна манипулация за успиване на стадото при положение,че Жълтопаветната улична демокрация на ППДБ управляваше след 2022 а ГЕРБ бяха тяхна патерица за да легитимират тази секта във власта.Киро,Кокор,Лена и астаналата либерална ерес започнаха да ръфат кокала(България) така настървено като за последно,а Полу идиотът Сандов легализира педофилското НПО ,което беше финансирано от техните спонсори,Безуханова,Терзиев и компания.
    Борисов се сниши в зайчарника след метежа на жълтопаветните лумпени и постави Пеевски да воюва сам срещу ППДБрастията ,с която Запада се опита да Украинизира България.

    14:35 15.02.2026

  • 41 Бедна ти е фантазията

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Чакай да видиш какво ще стане,когато ГЕРБ не са на власт.Това превъоръжаване как мислиш ще се прави--с дългове.А дълговете ще се плащат със заеми.Даже лявата БСПговори за прогресивен данък.Борисов тегли заеми,защото Кокорчо вдигна заплати,пенсии СЪС ЗАЕМИ.Не,че е лошо за хората,но то води до верижна реакция.

    Коментиран от #69

    14:37 15.02.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    РИП ГЕРБ 🪦

    14:38 15.02.2026

  • 43 Имена

    14 6 Отговор
    "Няма как в една плячкаджийска партия лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат." Ако се сменят имената и се поставят Асен и Кирил, нищо няма да се промени в статията. То така и стана при либерастиите.

    14:39 15.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Иван

    5 8 Отговор
    Ако Делян Добрев си тръгва значи има топки и е време да се махне от политиката.В днешно време политик е мръсна дума. Браво на него!

    14:40 15.02.2026

  • 46 БраТ ПиТ

    12 4 Отговор

    До коментар #36 от "НАЛИ?!":

    Този случай от самото начало е "разплетен", ама само в главите на розовите отново е Борисов и Пеевски....секта...педофили незнайно как и защо спонсорирани от Терзиев, близки приятели със Сандов, полицейско управление закрито не от Борисов, а от Рашков(този, който щеше да чегърта🤣) и т.н......но пък на всички фенове на "ПП" никой не ви пречи да си заравяте главите в пясъка и да търсите "убийците" на същите където сметнете за добре! Даже може да изпратите и оплакване до Ватикана, там също имат опити с малки момченца(и не само)....

    14:40 15.02.2026

  • 47 Промяна

    12 7 Отговор
    ТУК Е ПЪЛНО И ПОСТОЯННО С КУПЕН ШАРЛАТАНСКИ КОРПОРАТИВЕН ТРОЛСКИ ТАКА ЧЕ ГЮРОВ И ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е ВРЕМЕ ДА ВИДЯТ ТЕЗИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ТРОЛОВЕ РЕДОВНИ ТУК НЕИЗМЕННИ НЕДОСЕГАЕМИ

    Коментиран от #76

    14:42 15.02.2026

  • 48 Голям

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    Народа има право да им потърси отговорност, хайде на изборите всеки да застане с лицето си зад партията която подкрепя, нека да гласува явно и всеки да знае, че този човек носи частична отговорност, за избора който е направил.
    Защо се криете зад скрито гласуване, таен вот и после защо се манипулирал изборния вот, Ако всичко е явно фалшификация на вота е невъзможна, защото тогава всеки би могъл да провери, къде точно му е отчетен вота. Гласуването е толкова важно и трябва да застанеш с лицето си зад партията и политиката която подкрепяш...
    Аз съм против тайния вот и нямам нищо против инакомислещите, имам приятели и познати, които неотменно си гласуват за тяхната си партия, всички се знаем и нямаме проблеми да сме приятели.

    Все едно футболните запалянковци да се страхуват да покажат, че подкрепят любимия отбор...

    Коментиран от #54

    14:46 15.02.2026

  • 49 Голям

    5 7 Отговор

    До коментар #33 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Само като прочетох "герберухи" и разбрах че си руски 60клук... я в лево, нещастник.

    14:49 15.02.2026

  • 50 Защо не

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Реалност":

    България е в отбора на Европа,но защо да сме против Русия.Ние сме закърмени с любов към Русия.Украинците,според мен,ги зомбираха 10 години и накрая дори синът на Тръмп каза,че на фронта са обикновените хора,а със златни тоалетни и в Кан са тарикатите.Не се знае каква е точно справедливостта.Къде е грешката,че Крим де юре е украински,а де факто е руски.Защо трябваше да умират толкова хора? За чии интереси.Какъв е проблемът,че Борисов е искал платноходки в Черно море(т.е иска МИР),но не е предал ЕНП,т.е отбора в който мисли,че за България в момента е добре.Войната в Украйна източи финансово всички европейски страни.

    Коментиран от #55

    14:54 15.02.2026

  • 51 да, ама не

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Алоооо":

    "Само тези, които гласуват и избират даден човек/партия имат право да "наказват" същите тези за които са гласували ако не оправдаят очакванията им, а то е именно чрез ИЗБОРИ..."

    За необходима масовост при всяко глсуване спор няма, но с тия наказания на следващите избори майтап ли си правиш? Това упражнение го играем вече 37 години и резултата е все един и същ. Не случайно автора казва, че разполагаме само с още 3 години да бродим из пустинята, Мойсей е водил израилтяните (евреите) 40 години в пустинята (Синай), преди да достигнат Обетованата земя (Канаан). Ние обаче докато ги чакаме нашите да си изкарат мандатите за да ги накажем, те си присвоиха цялата държава и всички им станакме марионетки. В други държави хората реагират още само при заявено или даже само слух за намерение нещо да бъде предложено, а не след като бъде гласувано и прието като закон, а ние ги чакаме да си приемат всичките удобни само за тях закони до изтичане на мандата и на следващите избори ще ги наказваме, а даже изобщо не отиваме да гласуваме. За такова наказание всеки би си мечтал. Изхода е само един, обединено и единно общество защитаващо собствените си интереси, а не раздробено по партийни линиии на над 140 фрагмента и защитаващи интересите на тази или онази партия. А партиите не само, че ни разделат на над 140 малки групички враждуващи всеки срещу всеки, а броя им не спира да нараства и на всичко отгоре даже обществото само ги стимулира да регистрират нови, както е случая с Рум

    14:56 15.02.2026

  • 52 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дориана":

    На теория е така,обаче ,когато някой иска да ни накара да се чудим от кой пол да се определим, и някой техен лама успява да зомбира хиляди да скачат по площадите и да оставят страната без бюджет,аз какво да направя,като не съм съгласна,да яздя розови попита.

    14:59 15.02.2026

  • 53 само канев

    5 2 Отговор
    Делянчо си въобразява, че негова е заслугата герб да печели редовно в хаскво. А причината е, че в хасково(и областта) има само 2 партии-герб и дпс. 99 процента в самия град хасково не знаят къде е централата и кой е председател на бсп. Тази партия просто се изпари. Преди години на местните избори освен герб и дпс имаше един разпознаваем независим кандидат Георги Иванов, който беше кмет 4 мандата. Хората гласуваха за борисов и герб. Делянчо извън хасково в областта никой не го познава. Може да е решил да се присламчи към радев.

    Коментиран от #59

    15:03 15.02.2026

  • 54 тайната на вота

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Голям":

    Колкото "голям", толкова и наивен, защото не го е мачкал валяка на властта чрез различните си форми: административна, кметско изборна, полицейско прокурорска и най-финната - финансовата власт.

    Коментиран от #60

    15:04 15.02.2026

  • 55 Голям

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "Защо не":

    "Закърмени" сте с руска пропаганда от едно време и все още ви държи. Имаше едно интервю на украинец, който е бил в плен една година в руски лагер и руснаците му казвали... Защо се дърпате, защо се биете срещу нас, та ние се опитваме да ви спасим от фашизма в Украйна? А той им казал аз не виждам фашизъм в Украйна, за мен вие сте руски фашисти, влезли сте в моята къща и избивате моето семейство... аз си пазя бащиния дом и земя.

    Коментиран от #57, #73

    15:06 15.02.2026

  • 56 така

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Голям":

    мозък нямаме, имаме лайла в главите си като теб

    15:06 15.02.2026

  • 57 айсикт

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Голям":

    В чужд дом влязоха фашистите , когато 2014 бомбардираха със самолети мирното население в Донбас. Фашизъм нямало, а пък Бандера е национален герой. Все едно хитлер и мусолини да са национални герои на германия и италия.

    Коментиран от #64

    15:11 15.02.2026

  • 58 Плд, ул Св Климент

    0 1 Отговор
    абе, Манолов, Радев е братовчед на (кобурга) Борисов и ще направи партия ГЕРБ 2.0

    15:11 15.02.2026

  • 59 Нищо чудно

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "само канев":

    Радев стои сериозно на политическия терен,но да видим какво ни предлага.Ако се съюзи с т.нар от него шарлатани,няма да остане за дълго в политиката.Скоро четох статия,че либералите събарят държави.Хората около мен са бесни,че искат да им наложат някакви техни норми и правила. Добре ,че Лекси Фрьор,бързо спряха да ни я показват.

    15:13 15.02.2026

  • 60 Голям

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "тайната на вота":

    Аз искам да има тази опция за явно гласуване, аз искам да съм сигурен че вотът ми е отчетен правилно, моето име и партията, за която съм гласувал, другите страхливите мишки да си гласуват тайно, защото се страхували ... нали трябва да се изчистим от 60клуците в нашето общество... нека да се покажат и да ме заплашат, а аз ще ги документирам и на следващите избори няма да ги има, защото ще са в затвора.

    15:15 15.02.2026

  • 61 Не са ли всички

    2 1 Отговор
    Един дол дренки??!!!

    15:16 15.02.2026

  • 62 Българин

    1 4 Отговор
    Дилян Добрев е един от най-достойните български политици! За това хората в Хасково масово го подкрепят!

    Коментиран от #68

    15:18 15.02.2026

  • 63 ДА ДОБРЕ НАПИСАНО

    3 1 Отговор
    Крадец до крадеца и всеки иска повече от другия. И Делян не мой да не отиде при ШИШКАВИЯ Делян. От кога се кани да го направи. Просто чака момента. И така ще стане. Но всичко хубаво за народа идва ще дойде от Радев. А за делянчуфци ТУУЛУПи и много други дано ги вкара в затвора. А ако им отнемат и КРАДНАТОТО ще бъде рай в България. Заслужат си го.

    15:21 15.02.2026

  • 64 Голям

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "айсикт":

    Не ви ли стига руската земя, ненаяли се руски 60клуци... на оня свят ли ще си я носите?

    Коментиран от #67

    15:21 15.02.2026

  • 65 Не,бе човек

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "европа":

    Сериозни хора сме.Няма как да ни облечете в розови дрешки и за Нова година да се украсяваме с розови понита.Още като започнаха парадите демонстративно,народа настръхна.Да не говорим за 36 пола, за желание за шашкане на децата със лекции,че родителите не са мама ,татко,баба ,дядо.Либералите в Европа може и да виреят,но никога на Балканите.

    15:21 15.02.2026

  • 66 Пловдив

    3 0 Отговор
    Хубава статия. Казва доста истини, които всички си мислим за ГЕРБ.

    15:22 15.02.2026

  • 67 Виж сега

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Голям":

    Геополитиката не е "лъжица за всяка уста"

    15:23 15.02.2026

  • 68 Пловдив

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Българин":

    Я пак :)

    15:23 15.02.2026

  • 69 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Бедна ти е фантазията":

    Мечтаеш за времето, в което кученцето с пачките ще бъде назначено за министър на финансите, нали?

    15:24 15.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 кой тос

    0 0 Отговор
    калинка сйполоф

    15:26 15.02.2026

  • 72 Баце Боризич е като...

    1 0 Отговор
    .... Феникс, туко виж се измъкне от пепелта малко пооскубан и поогорял, но жив и здрав, да не го отписваме напълно, и нищо чудно да се хване за гащите на руският фатмак, ако погледнем нещата от по-различен ъгъл ще видим че те са от едно руско котило, само че по различно време.

    Коментиран от #75

    15:28 15.02.2026

  • 73 Не знам

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Голям":

    Каква е целта сега на Зеленски.На всички е ясно,че Украйна няма да спечели войната.Парите на "спонсорите" свършиха.Жалко за загиналите и осакатените.

    15:29 15.02.2026

  • 74 Бай Коста

    1 0 Отговор
    Винаги когато четете нещо подобно, да си знайте, че те правят най-доброто театро. Все пак имам съмнения, че ако е истина много вероятно е Делянчо да е автора на козлодуйската мега далавера, която тихомълком щяха да финализират ей тъй за едни 200 милиона и тва разбира се донесе допълнително много негатив за ГЕРБ. Ше се потъва кораба...нямам вече и грам съмнение.

    15:30 15.02.2026

  • 75 Да взима властта

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Баце Боризич е като...":

    Радев да взима властта.Да даде МРРБ на Борисов и да му съсейства финансово,та дано най-накрая "Хемус" да стане.Инфраструктурата в България е отвратителна.

    15:33 15.02.2026

  • 76 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Разкарай се, кука неграмотна!🤣

    15:40 15.02.2026