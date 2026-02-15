ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако не е истина, е добре измислено. Ако не днес, ще стане утре. Ако не е Делян, ще е Наделян...

Няма как в една плячкаджийска партия лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат. И няма как да не се скарат за пари. Те затова са в политиката. Затова и ще си отидат. Първо Делян, после Бойко. Накрая и ГЕРБ.

Какво пък, 20 години са си 20 години. Че партия като ГЕРБ начело с лидер като Борисов бе там толкова дълго време, говори лошо само за "матряла". Но тия, които крадат, са от същия "матрял" като тези, от които крадат. От един дол дренки са. Обречени са. Свършва им времето. Този път наистина.

Знам, че подобни надежди най-често са неоправдани, защото негодниците никога на свършват. Звездата на Делян изгря, когато тази на Цветанов залезе. Но сега няма кой да изгрее вместо Делян. Дончев и Сачева винаги са били пълнеж. Лустро за пред чужденците или жълтопаветниците. Пето колело.

Преди 5 години ГЕРБ преживя напускането на Цветанов безболезнено, защото това беше най-малкия партиен дерт. Тогава Бойко обикаляше села и паланки и не смееше да се весне в София, за да избута поне третия си мандат докрай. След поредното възкресение с помощта на чегъртачите си, ГЕРБ няма по-голям проблем от скандала между Бойко и Делян. Още повече, че зад него сигурно наднича един друг Делян... Абе, делкат се, та знае ли се!

От хвърчането на герберски трески за начало ще намажат Пеевски и Радев. Докато по закона за скачените съдове не почнат да се люспят и те. Колкото повече свършват парите, толкова повече се избиват помежду си крадците. Докато накрая един хубав ден в българската политика се появят и читави хора.

Само още 3 години ни остават да бродим из пустинята.