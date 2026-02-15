Ако не е истина, е добре измислено. Ако не днес, ще стане утре. Ако не е Делян, ще е Наделян...
Няма как в една плячкаджийска партия лидерът и вторият след него в йерархията да не се скарат. И няма как да не се скарат за пари. Те затова са в политиката. Затова и ще си отидат. Първо Делян, после Бойко. Накрая и ГЕРБ.
Какво пък, 20 години са си 20 години. Че партия като ГЕРБ начело с лидер като Борисов бе там толкова дълго време, говори лошо само за "матряла". Но тия, които крадат, са от същия "матрял" като тези, от които крадат. От един дол дренки са. Обречени са. Свършва им времето. Този път наистина.
Знам, че подобни надежди най-често са неоправдани, защото негодниците никога на свършват. Звездата на Делян изгря, когато тази на Цветанов залезе. Но сега няма кой да изгрее вместо Делян. Дончев и Сачева винаги са били пълнеж. Лустро за пред чужденците или жълтопаветниците. Пето колело.
Преди 5 години ГЕРБ преживя напускането на Цветанов безболезнено, защото това беше най-малкия партиен дерт. Тогава Бойко обикаляше села и паланки и не смееше да се весне в София, за да избута поне третия си мандат докрай. След поредното възкресение с помощта на чегъртачите си, ГЕРБ няма по-голям проблем от скандала между Бойко и Делян. Още повече, че зад него сигурно наднича един друг Делян... Абе, делкат се, та знае ли се!
От хвърчането на герберски трески за начало ще намажат Пеевски и Радев. Докато по закона за скачените съдове не почнат да се люспят и те. Колкото повече свършват парите, толкова повече се избиват помежду си крадците. Докато накрая един хубав ден в българската политика се появят и читави хора.
Само още 3 години ни остават да бродим из пустинята.
Дориана
14:02 15.02.2026
Мунчо
14:04 15.02.2026
Присмехулник
14:05 15.02.2026
Последния Софиянец
14:06 15.02.2026
далено време
Избиват се когато плячката е ценна и не могат да прецакат другия при подялбата.
14:07 15.02.2026
Архимандрисандрит Бибиян
14:07 15.02.2026
Наемник
14:07 15.02.2026
ООрана държава
14:07 15.02.2026
Ъхъ!!!
14:08 15.02.2026
Мнение
Трябваше вече да има народна военна организация, която да почисти (от корумпирани отрпки) както НС, така и МВР!!!
14:08 15.02.2026
Даката
14:11 15.02.2026
за да нема кокорупция
До коментар #1 от "Дориана":Трябва порциите да се разпределят от сокола с АПС, ген.Радо Гюров с пепи министри, чисто новата БСП на Крумчо и валутата на копейките.
14:12 15.02.2026
хах
14:12 15.02.2026
Много ви се иска
14:13 15.02.2026
Федерация на ПеПе до филите
14:13 15.02.2026
стоян георгиев
14:14 15.02.2026
чиста и свята република
14:14 15.02.2026
Да ти кажа
До коментар #1 от "Дориана":Голям зор да ни наложите НЕОЛИБЕРАЛНИЯ МОДЕЛ,но няма да стане тази вашата Ние сме хора балканци и не виждам как ще ни облечете в розови дрешки.
14:16 15.02.2026
Алоооо
До коментар #1 от "Дориана":Само тези, които гласуват и избират даден човек/партия имат право да "наказват" същите тези за които са гласували ако не оправдаят очакванията им, а то е именно чрез ИЗБОРИ.....всякакви други желания на противниците за напускане, уволнения, изчертаване и т.н. впоследствие се оказват пагубни за самите "изчегъртващи" - примери мноооого, така че не сте вие тези, които да казвате кой, кога и къде трябва да ходи.....а още по-малко политици, които са се увъртяли в педофилски секти, корупция, ала-бала и т.н.....
14:17 15.02.2026
ШЕФА
14:20 15.02.2026
КонСпиратор
До коментар #19 от "Алоооо":Абсолютно. И Сесил Каратанчева мисли така.😎
14:20 15.02.2026
Голяма радост
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Обаче е ПИРОВА ПОБЕДА!
14:21 15.02.2026
Никой
14:21 15.02.2026
Орел
После следва самоизяждането и други груби форми. А ние хапваме китайски пуканки, защото и те не са отгледани в България.
14:21 15.02.2026
Сатана Z
14:22 15.02.2026
Дориана
До коментар #19 от "Алоооо":Много грешно разсъждение ! Целия български народ има право да изисква от политиците, които са в Парламента независимо за кого са гласували. И когато някои от тях вземат грешни решения , които са във вреда за народа и използват властта за корупционни схеми и политически цели тогава народа има право да им потърси отговорност.
14:24 15.02.2026
Голям
До коментар #1 от "Дориана":И кой остава, мила... само не ми казвай, че Румен Радев е читав... гиди русофили ненормални. Радев би бил най-голямата грешка, та той вече многократно го доказа, че 60клука ще съсипе България, малко ли ни беше договора с "Боташ", руски марионетки такива.
Ако не беше ГЕРБ и Бойко Борисов да стабилизират България след поредното фалиране на държавата ни от вас русофилските измекяри, сега нямаше да сме в Обединена Европа, а щяхме да се бием на фронта в Украйна на страната на агресора Путин. Мозък имате ли или всичко е чувства, емоции и сякаш избирате според това как изглежда кандидата, все едно ще зачевате... мозък имате ли, остана ли ви нещо след поредното изпиране???
Коментиран от #33, #56
14:25 15.02.2026
европа
До коментар #18 от "Да ти кажа":че като сме балканци да не би балканите да в папуа нова гвинея!?!,
14:25 15.02.2026
Калине
14:26 15.02.2026
Реалност
До коментар #11 от "Даката":Трябва да е ясно, че Борисов и ГЕРБ са направили много повече за интересите на Русия и Путин у нас, отколкото Копейкин, Радев, комунистите и всички русофили, взети заедно.
Докато едните въртят основно руска пропаганда, за да държат баламурниците, Борисов и ГЕРБ реално обслужват геополитическите интереси на Путин: изградиха в експресни срокове "Турски поток" за наша сметка, за да може Путин, когато нападне Украйна, да продължи да продава газ и да финансира войната си;
12 години на власт Борисов плющеше белот с Вальо Златев и позволяваше на "Лукойл" да не плащат данъци;
докато беше на власт, Борисов саботираше диверсификацията, за да остане България зависима от руски енергоизточници;
Борисов се обяви против база на НАТО в Черно море, за да бъдем уязвими от руска агресия;
самият КГБ-генерал Решетников призна, че ГЕРБ са им много по-близки от БСП.
Неслучайно, когато бяха пробити имейлите на кремълските съветници, се оказа, че ГЕРБ са карали Кремъл да натискат БСП, за да ги подкрепят за проекта на Путин "Турски поток".
Борисов също така като орлица пазеше паметниците на руските окупатори, неслучайно получи и орден "Ломоносов" за това.
Добре, че ППДБ взеха властта за няколко месеца, за да демонтират паметника на съветските окупатори.
Това го припомням, защото тези дни пак са активирали троловете на ГЕРБ да се правят на "европейци", "атлантици" и "антикомунисти".
Всеки може да има собствена позиция, но не и собствени факти!
14:27 15.02.2026
Данъкоплатците
До коментар #1 от "Дориана":ДАНСингът на смъртта на хижа Петрохан
НАСТОЯВАМЕ
В Бългалският Парламент
да се гласува Решение,
с което да бъдат поканени американските служби,
за да разследват убийството на Рейнджърът Пламен Статев.
Работил до 2012-та година в Холивуд
заедно със Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Брус Уилис и Морган Фрийман.
14:28 15.02.2026
Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
До коментар #28 от "Голям":Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
14:29 15.02.2026
право на правото
До коментар #27 от "Дориана":Щом не е квалифицирано като престъпление, всеки гражданин има право да изисква от всеки депутат всичко което си поиска, но това право не е юридическо право, а е само искане..
14:30 15.02.2026
Да,да
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ама повече ми прилича на стягане на редиците.То не ,че Мирчев не го направи в Панорама,като размахвйки пръст обясняваше как сега Гюров(явно по тяхна заповед) ТРЯБВАЛО ДА РАЗЧИСТИ ВСИЧКИ СЛУЖБИ И ОБЛАСТИ.Та питам,дали целият този народ ще отиде вкупом с приятели и роднини да гласуват за хора,които ще ги разчистват.
14:31 15.02.2026
НАЛИ?!
До коментар #2 от "Мунчо":Както така нареченият ,,Министър на МВР",от квотата на ГЕРБ-,,Къдравата Сю",стои отстрани и гледа сеира на Българите,как се мъчат да разплетат случая-,,Петрохан"...!
Същата излезе,в нелегалност след случая и мълчи,като комунист на разпит...
Ако не бе жалко,щеше да е смешно...!
14:32 15.02.2026
Да, ама не
До коментар #27 от "Дориана":Колко от българите са обединени около една идея....колко от тях са готови да се "жертват" за дадена кауза.....ние все сме силни на "масата", а когато са нужни действия, то тогава всички се покриват! Все едно гледам постановката "ХЪШОВЕ", която е актуална и днес....пием в кръчмата, много сме велики и след като изтрезнеем, дим да ни няма! Това е реалността, колкото и да е неприятна!
14:32 15.02.2026
Тити на Кака
Дайте списъка, тъППопитеци, да се възхитим на неплячкаджийството ви 😂😂😂
14:33 15.02.2026
Що още 3 години из пустинята
Искам аванс 1/7 от сумата
Няма кой да се съобразява с някакво То или с нищото.
14:35 15.02.2026
Сатана Z
До коментар #25 от "Орел":Много удобна манипулация за успиване на стадото при положение,че Жълтопаветната улична демокрация на ППДБ управляваше след 2022 а ГЕРБ бяха тяхна патерица за да легитимират тази секта във власта.Киро,Кокор,Лена и астаналата либерална ерес започнаха да ръфат кокала(България) така настървено като за последно,а Полу идиотът Сандов легализира педофилското НПО ,което беше финансирано от техните спонсори,Безуханова,Терзиев и компания.
Борисов се сниши в зайчарника след метежа на жълтопаветните лумпени и постави Пеевски да воюва сам срещу ППДБрастията ,с която Запада се опита да Украинизира България.
14:35 15.02.2026
Бедна ти е фантазията
До коментар #33 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Чакай да видиш какво ще стане,когато ГЕРБ не са на власт.Това превъоръжаване как мислиш ще се прави--с дългове.А дълговете ще се плащат със заеми.Даже лявата БСПговори за прогресивен данък.Борисов тегли заеми,защото Кокорчо вдигна заплати,пенсии СЪС ЗАЕМИ.Не,че е лошо за хората,но то води до верижна реакция.
Коментиран от #69
14:37 15.02.2026
Данко Харсъзина
14:38 15.02.2026
Имена
14:39 15.02.2026
Иван
14:40 15.02.2026
БраТ ПиТ
До коментар #36 от "НАЛИ?!":Този случай от самото начало е "разплетен", ама само в главите на розовите отново е Борисов и Пеевски....секта...педофили незнайно как и защо спонсорирани от Терзиев, близки приятели със Сандов, полицейско управление закрито не от Борисов, а от Рашков(този, който щеше да чегърта🤣) и т.н......но пък на всички фенове на "ПП" никой не ви пречи да си заравяте главите в пясъка и да търсите "убийците" на същите където сметнете за добре! Даже може да изпратите и оплакване до Ватикана, там също имат опити с малки момченца(и не само)....
14:40 15.02.2026
Промяна
14:42 15.02.2026
Голям
До коментар #27 от "Дориана":Народа има право да им потърси отговорност, хайде на изборите всеки да застане с лицето си зад партията която подкрепя, нека да гласува явно и всеки да знае, че този човек носи частична отговорност, за избора който е направил.
Защо се криете зад скрито гласуване, таен вот и после защо се манипулирал изборния вот, Ако всичко е явно фалшификация на вота е невъзможна, защото тогава всеки би могъл да провери, къде точно му е отчетен вота. Гласуването е толкова важно и трябва да застанеш с лицето си зад партията и политиката която подкрепяш...
Аз съм против тайния вот и нямам нищо против инакомислещите, имам приятели и познати, които неотменно си гласуват за тяхната си партия, всички се знаем и нямаме проблеми да сме приятели.
Все едно футболните запалянковци да се страхуват да покажат, че подкрепят любимия отбор...
14:46 15.02.2026
Голям
До коментар #33 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Само като прочетох "герберухи" и разбрах че си руски 60клук... я в лево, нещастник.
14:49 15.02.2026
Защо не
До коментар #31 от "Реалност":България е в отбора на Европа,но защо да сме против Русия.Ние сме закърмени с любов към Русия.Украинците,според мен,ги зомбираха 10 години и накрая дори синът на Тръмп каза,че на фронта са обикновените хора,а със златни тоалетни и в Кан са тарикатите.Не се знае каква е точно справедливостта.Къде е грешката,че Крим де юре е украински,а де факто е руски.Защо трябваше да умират толкова хора? За чии интереси.Какъв е проблемът,че Борисов е искал платноходки в Черно море(т.е иска МИР),но не е предал ЕНП,т.е отбора в който мисли,че за България в момента е добре.Войната в Украйна източи финансово всички европейски страни.
14:54 15.02.2026
да, ама не
До коментар #19 от "Алоооо":"Само тези, които гласуват и избират даден човек/партия имат право да "наказват" същите тези за които са гласували ако не оправдаят очакванията им, а то е именно чрез ИЗБОРИ..."
За необходима масовост при всяко глсуване спор няма, но с тия наказания на следващите избори майтап ли си правиш? Това упражнение го играем вече 37 години и резултата е все един и същ. Не случайно автора казва, че разполагаме само с още 3 години да бродим из пустинята, Мойсей е водил израилтяните (евреите) 40 години в пустинята (Синай), преди да достигнат Обетованата земя (Канаан). Ние обаче докато ги чакаме нашите да си изкарат мандатите за да ги накажем, те си присвоиха цялата държава и всички им станакме марионетки. В други държави хората реагират още само при заявено или даже само слух за намерение нещо да бъде предложено, а не след като бъде гласувано и прието като закон, а ние ги чакаме да си приемат всичките удобни само за тях закони до изтичане на мандата и на следващите избори ще ги наказваме, а даже изобщо не отиваме да гласуваме. За такова наказание всеки би си мечтал. Изхода е само един, обединено и единно общество защитаващо собствените си интереси, а не раздробено по партийни линиии на над 140 фрагмента и защитаващи интересите на тази или онази партия. А партиите не само, че ни разделат на над 140 малки групички враждуващи всеки срещу всеки, а броя им не спира да нараства и на всичко отгоре даже обществото само ги стимулира да регистрират нови, както е случая с Рум
14:56 15.02.2026
Така е
До коментар #27 от "Дориана":На теория е така,обаче ,когато някой иска да ни накара да се чудим от кой пол да се определим, и някой техен лама успява да зомбира хиляди да скачат по площадите и да оставят страната без бюджет,аз какво да направя,като не съм съгласна,да яздя розови попита.
14:59 15.02.2026
само канев
15:03 15.02.2026
тайната на вота
До коментар #48 от "Голям":Колкото "голям", толкова и наивен, защото не го е мачкал валяка на властта чрез различните си форми: административна, кметско изборна, полицейско прокурорска и най-финната - финансовата власт.
15:04 15.02.2026
Голям
До коментар #50 от "Защо не":"Закърмени" сте с руска пропаганда от едно време и все още ви държи. Имаше едно интервю на украинец, който е бил в плен една година в руски лагер и руснаците му казвали... Защо се дърпате, защо се биете срещу нас, та ние се опитваме да ви спасим от фашизма в Украйна? А той им казал аз не виждам фашизъм в Украйна, за мен вие сте руски фашисти, влезли сте в моята къща и избивате моето семейство... аз си пазя бащиния дом и земя.
15:06 15.02.2026
така
До коментар #28 от "Голям":мозък нямаме, имаме лайла в главите си като теб
15:06 15.02.2026
айсикт
До коментар #55 от "Голям":В чужд дом влязоха фашистите , когато 2014 бомбардираха със самолети мирното население в Донбас. Фашизъм нямало, а пък Бандера е национален герой. Все едно хитлер и мусолини да са национални герои на германия и италия.
15:11 15.02.2026
Плд, ул Св Климент
15:11 15.02.2026
Нищо чудно
До коментар #53 от "само канев":Радев стои сериозно на политическия терен,но да видим какво ни предлага.Ако се съюзи с т.нар от него шарлатани,няма да остане за дълго в политиката.Скоро четох статия,че либералите събарят държави.Хората около мен са бесни,че искат да им наложат някакви техни норми и правила. Добре ,че Лекси Фрьор,бързо спряха да ни я показват.
15:13 15.02.2026
Голям
До коментар #54 от "тайната на вота":Аз искам да има тази опция за явно гласуване, аз искам да съм сигурен че вотът ми е отчетен правилно, моето име и партията, за която съм гласувал, другите страхливите мишки да си гласуват тайно, защото се страхували ... нали трябва да се изчистим от 60клуците в нашето общество... нека да се покажат и да ме заплашат, а аз ще ги документирам и на следващите избори няма да ги има, защото ще са в затвора.
15:15 15.02.2026
Не са ли всички
15:16 15.02.2026
Българин
15:18 15.02.2026
ДА ДОБРЕ НАПИСАНО
15:21 15.02.2026
Голям
До коментар #57 от "айсикт":Не ви ли стига руската земя, ненаяли се руски 60клуци... на оня свят ли ще си я носите?
15:21 15.02.2026
Не,бе човек
До коментар #29 от "европа":Сериозни хора сме.Няма как да ни облечете в розови дрешки и за Нова година да се украсяваме с розови понита.Още като започнаха парадите демонстративно,народа настръхна.Да не говорим за 36 пола, за желание за шашкане на децата със лекции,че родителите не са мама ,татко,баба ,дядо.Либералите в Европа може и да виреят,но никога на Балканите.
15:21 15.02.2026
Пловдив
15:22 15.02.2026
Виж сега
До коментар #64 от "Голям":Геополитиката не е "лъжица за всяка уста"
15:23 15.02.2026
Пловдив
До коментар #62 от "Българин":Я пак :)
15:23 15.02.2026
Тити на Кака
До коментар #41 от "Бедна ти е фантазията":Мечтаеш за времето, в което кученцето с пачките ще бъде назначено за министър на финансите, нали?
15:24 15.02.2026
кой тос
15:26 15.02.2026
Баце Боризич е като...
15:28 15.02.2026
Не знам
До коментар #55 от "Голям":Каква е целта сега на Зеленски.На всички е ясно,че Украйна няма да спечели войната.Парите на "спонсорите" свършиха.Жалко за загиналите и осакатените.
15:29 15.02.2026
Бай Коста
15:30 15.02.2026
Да взима властта
До коментар #72 от "Баце Боризич е като...":Радев да взима властта.Да даде МРРБ на Борисов и да му съсейства финансово,та дано най-накрая "Хемус" да стане.Инфраструктурата в България е отвратителна.
15:33 15.02.2026
Евгени от Алфапласт
До коментар #47 от "Промяна":Разкарай се, кука неграмотна!🤣
15:40 15.02.2026