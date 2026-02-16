Жертвите сред цивилните в Украйна са нараснали с 26% през 2025 г.

Жертвите сред цивилното население в Украйна вследствие на бомбардировки са се увеличили с 26% през 2025 г., сочи нов анализ на международната мониторингова организация Action on Armed Violence (AOAV).

Според данните, базирани на англоезични медийни публикации, през 2025 г. са регистрирани 2248 убити и 12 493 ранени цивилни при експлозивно насилие в страната. Средно по 4,8 цивилни са били убивани или ранявани при всяка атака - с 33% повече в сравнение с 2024 г.

Най-тежкият инцидент е станал в град Днипро на 24 юни, когато руски ракети са поразили пътнически влак, жилищни сгради и училища. Загинали са 21 души, а 314 са ранени, сред които 38 деца.

Почти ежедневни атаки с дронове и ракети

През 2025 г. ракетни и дронови удари са извършвани почти всяка нощ в различни части на Украйна, като атаките продължават и през 2026 г. Милиони хора са останали с ограничен или никакъв достъп до електричество, отопление и вода.

На 9 септември е регистрирана най-мащабната въздушна атака от началото на войната - 805 дрона и 13 ракети са били насочени срещу украинска територия.

Изпълнителният директор на AOAV Иън Овъртън заявява, че случващото се в Украйна е част от по-широка тенденция на "ерозия на въздържанието" във военните конфликти. По думите му принципът на пропорционалност - основен в международното хуманитарно право - е "на ръба на разпад".

Глобалната картина

В световен мащаб цивилните жертви от експлозивно насилие са намалели с 26% спрямо рекордната 2024 г., главно заради примирието в Газа през октомври. AOAV отчита 45 358 цивилни жертви през 2025 г. - 17 589 убити и 27 769 ранени.

В Газа през 2025 г. са регистрирани 14 024 цивилни жертви - с 40% по-малко от предходната година. Въпреки това данните на местното здравно министерство сочат значително по-високи реални числа. Израелските военни в края на миналия месец признаха, че общият брой загинали палестинци от октомври 2023 г. насам е приблизително 70 000 - в съответствие с публикуваните от властите в Газа 72 061 убити и 171 715 ранени.

AOAV подчертава, че методологията ѝ, базирана на англоезични източници, води до подценяване на реалните мащаби на жертвите.

Най-смъртоносните конфликти

Според доклада държавата, отговорна за най-голям брой цивилни жертви от експлозивно насилие през 2025 г., е Израел, следвана непосредствено от Русия. Израел е свързан с 35% от всички отчетени жертви, а Русия - с 32%.

Следващите най-смъртоносни конфликти са в Судан (5438 жертви) и Мианмар (3178 жертви).

"Когато безнаказаността се нормализира, военните престъпления престават да бъдат шокиращи изключения и започват да приличат на метод на водене на война", предупреждава Овъртън.

Докладът очертава тревожна тенденция: въпреки глобалния спад на регистрираните жертви, интензивността и тежестта на атаките срещу цивилна инфраструктура в Украйна продължават да нарастват.