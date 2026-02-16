Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Жертвите сред цивилните в Украйна са нараснали с 26% през 2025 г.
  Тема: Украйна

Жертвите сред цивилните в Украйна са нараснали с 26% през 2025 г.

16 Февруари, 2026 12:17 605 51

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • виталий кличко-
  • дронове

Милиони хора са останали с ограничен или никакъв достъп до електричество, отопление и вода

Жертвите сред цивилните в Украйна са нараснали с 26% през 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Жертвите сред цивилното население в Украйна вследствие на бомбардировки са се увеличили с 26% през 2025 г., сочи нов анализ на международната мониторингова организация Action on Armed Violence (AOAV).

Според данните, базирани на англоезични медийни публикации, през 2025 г. са регистрирани 2248 убити и 12 493 ранени цивилни при експлозивно насилие в страната. Средно по 4,8 цивилни са били убивани или ранявани при всяка атака - с 33% повече в сравнение с 2024 г.

Най-тежкият инцидент е станал в град Днипро на 24 юни, когато руски ракети са поразили пътнически влак, жилищни сгради и училища. Загинали са 21 души, а 314 са ранени, сред които 38 деца.

Почти ежедневни атаки с дронове и ракети

През 2025 г. ракетни и дронови удари са извършвани почти всяка нощ в различни части на Украйна, като атаките продължават и през 2026 г. Милиони хора са останали с ограничен или никакъв достъп до електричество, отопление и вода.

На 9 септември е регистрирана най-мащабната въздушна атака от началото на войната - 805 дрона и 13 ракети са били насочени срещу украинска територия.

Изпълнителният директор на AOAV Иън Овъртън заявява, че случващото се в Украйна е част от по-широка тенденция на "ерозия на въздържанието" във военните конфликти. По думите му принципът на пропорционалност - основен в международното хуманитарно право - е "на ръба на разпад".

Глобалната картина

В световен мащаб цивилните жертви от експлозивно насилие са намалели с 26% спрямо рекордната 2024 г., главно заради примирието в Газа през октомври. AOAV отчита 45 358 цивилни жертви през 2025 г. - 17 589 убити и 27 769 ранени.

В Газа през 2025 г. са регистрирани 14 024 цивилни жертви - с 40% по-малко от предходната година. Въпреки това данните на местното здравно министерство сочат значително по-високи реални числа. Израелските военни в края на миналия месец признаха, че общият брой загинали палестинци от октомври 2023 г. насам е приблизително 70 000 - в съответствие с публикуваните от властите в Газа 72 061 убити и 171 715 ранени.

AOAV подчертава, че методологията ѝ, базирана на англоезични източници, води до подценяване на реалните мащаби на жертвите.

Най-смъртоносните конфликти

Според доклада държавата, отговорна за най-голям брой цивилни жертви от експлозивно насилие през 2025 г., е Израел, следвана непосредствено от Русия. Израел е свързан с 35% от всички отчетени жертви, а Русия - с 32%.

Следващите най-смъртоносни конфликти са в Судан (5438 жертви) и Мианмар (3178 жертви).

"Когато безнаказаността се нормализира, военните престъпления престават да бъдат шокиращи изключения и започват да приличат на метод на водене на война", предупреждава Овъртън.

Докладът очертава тревожна тенденция: въпреки глобалния спад на регистрираните жертви, интензивността и тежестта на атаките срещу цивилна инфраструктура в Украйна продължават да нарастват.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 11 Отговор
    Моля, дефинирайте - "цивилни" !!! Защото в Украйна мъжете от 14 до 74 са насилствено пращани на фронта, както и много жени вече!!!

    Коментиран от #49

    12:20 16.02.2026

  • 2 Путин

    12 16 Отговор
    уби десетки хиляди руснаци цивилни, негови почитатели, в ДНР, ЛНР и Крим.

    12:20 16.02.2026

  • 3 Евроатлантик

    11 13 Отговор
    Ами ,безсилието на рашистите е в основата на този ръст на цивилните жертви .
    Ако можеха да победят Украйна на фронта за тези 4 години ...нямаше сега денонощно да бомбардират критичната инфраструктура на украинците .

    Коментиран от #8, #12

    12:22 16.02.2026

  • 4 Борис Джонсън, премиер

    9 4 Отговор
    Цивилни, загинали, буллшит......
    Укрите сами си избраха участта, ние ги подкрепямe морално до Конца !!! The End 👍😆

    12:23 16.02.2026

  • 5 "Цивилни"?!

    9 4 Отговор
    В Украйна няма цивилни! Всички подлежат на мобилизация,или са мобилизирани!

    12:24 16.02.2026

  • 6 Българин

    6 4 Отговор
    Путин много ясно обясни, че ще избие всички украинци и ще унищожи държавата им. Това е неговият свещен дълг към Руския народ и той методично го изпълнява! Това и плаши соросите!

    Коментиран от #9, #17

    12:25 16.02.2026

  • 7 Многоходовото

    2 7 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:26 16.02.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    "...ако можеха да победят Украйна..."

    Как една средновековна, феодална, изостанала Русия може победи. С фантазии и розаФи мечти ли ?Тия лyмпeни дори нямат спътникова връзка, разузнаване, навигация, интернет. НИЩО !!!

    12:29 16.02.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    "...Путин много ясно обясни, че ще избие всички украинци и ще унищожи държавата им..."

    Това директно ме поставя редом с Хитлер, Гьобелс, Менгеле и Чикатило !!! 😁

    12:33 16.02.2026

  • 10 Пич

    3 5 Отговор
    За всичко ще си плати бункерния терорист с ботокса.

    12:35 16.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Само баби и деца трепе ватата, а но фронта бяга и пищи!

    12:35 16.02.2026

  • 12 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Евроатлантик":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    12:36 16.02.2026

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    2 4 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята на спаска за тези престъпления❗❗

    12:36 16.02.2026

  • 14 Българин

    4 4 Отговор
    Над милион вата е при кабзон, а ботокса трепери в мазето от 2022!

    Коментиран от #19

    12:38 16.02.2026

  • 15 Жертвите сред цивилните в Украйна

    6 1 Отговор
    А Жертвите сред цивилните в Палестина?

    12:39 16.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    Сибир замина за китай, това е резултата от тридневната война.

    12:39 16.02.2026

  • 17 Путин е като хитлер но е в зародиш

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Не е трудно да измислиш агресия да я облечеш в закконна форма (за русия) и да твърдиш че защитаваш закона и руския народ .

    12:39 16.02.2026

  • 18 ДългоИме

    2 1 Отговор
    Тези "англоезични" медии не знаят житейската истина - покрай "сухото" гори и "мокро". Бог да ги прости цивилите - тежат да съвестта (ако я има) на Зеления "пълководец". Англовзичните медии да се вторачат и да изнесат данни за войничкото "пушечно месо".

    12:39 16.02.2026

  • 19 Механик

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Така е, само дворците и яхтите на кабаев да са ок, ватата и копейките им нямат значение, тор!

    12:40 16.02.2026

  • 20 Лама Зелю се дрогира

    4 0 Отговор
    и прави черни магии

    12:40 16.02.2026

  • 21 ДългоИме

    1 2 Отговор
    Важното е путя да се зоби с ботокс в мазето, мужиците нека гинат!

    12:41 16.02.2026

  • 22 Механик

    3 0 Отговор
    А как стои положението с цивилните убити в Палестина? М?

    12:41 16.02.2026

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 2 Отговор
    За 5 години няма превзет град блатната орда, а крематорките в соссия пушат 24/7❗

    12:41 16.02.2026

  • 24 Украинците не са хора

    4 1 Отговор
    И не са им нужни електричество, отопление и вода

    Коментиран от #34, #39

    12:41 16.02.2026

  • 25 Гоорил

    1 2 Отговор
    До като не висне бункерния страхливец с ботокса от башнята на спаска мир няма да има.

    12:42 16.02.2026

  • 26 Сандо

    1 3 Отговор
    До къде се докара ботокса, от Киев за два дня!

    Коментиран от #47

    12:42 16.02.2026

  • 27 Сатана Z

    1 3 Отговор
    Но най важното е, че над милион вата е при кабзон, а бункерното 5та година се крие по калните мазета.

    12:43 16.02.2026

  • 28 Ъхъъъъ....

    3 1 Отговор
    В Гааза през 2025 г. били регистрирани 14 024 цивилни жертви - с 40% по-малко от предходната година и за това израелските нацисти били мнооо убави нали? Олееее....

    12:43 16.02.2026

  • 29 Цък

    3 0 Отговор
    Много интересно, влак с цивилни и деца пътува към фронта- ще изнасят поздравителен концерт. След Буча никой не вярва на украйнците

    12:43 16.02.2026

  • 30 Цък

    2 2 Отговор
    Рашистите копират хитлер ,да си спомним судетска област в чехословакия !

    12:44 16.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бухайте братушки

    4 1 Отговор
    украинските кратушки ! И без такива електричество, отопление и вода

    Коментиран от #37

    12:45 16.02.2026

  • 33 Ъхъъъъ....

    1 3 Отговор
    Живота на блатара струва колкото кибрит, бункерното за това не ги жали!

    12:45 16.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мошЕто 🥊

    4 1 Отговор
    УРКИТЕ ДА НЕ СЕ ЖАЛВАТ , А ДА ВДИГАТ БАЙРАЧЕТО - ще имат ток и няма повече да мрат по окопите .

    12:46 16.02.2026

  • 37 Механик

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Бухайте братушки":

    От толсова бухане от втарая остана само леш и скрап по украинските канавки!

    12:47 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Украинците не са хора":

    600 000 руски семейства в Белгород и Брянск също нямат ток, вода и парно !!! Ни ми се занимава с тия несчастници пyкнaт дано, ще изградя от Белгород и Курск области буферна зона !!! Ти да видиш, НАТО се пyкнe от яд 😁

    Коментиран от #43

    12:47 16.02.2026

  • 40 Голям джумбиш

    0 3 Отговор
    Двама румънски идио.ти заминали за Русия, снимали там видео цял месец, разказвали на всички, че всичко лошо, което чуваме за Русия, е лъжа...
    ...докато не бяха задържани от ФСБ, съблечени голи, подложени на рект.ален преглед, разпитвани денонощно, след което депортирани с доживотна забрана за влизане в страната.🥁

    Ма.мка му, как ми харесва това 😋.
    Жалко, че не са им предложили коронният им номер- да седнат на бутилка .
    И , че не са някои от нашите копейки...

    12:48 16.02.2026

  • 41 Лицемери

    3 2 Отговор
    Значи, ако вярваме на тази силно манипулативна статия, Русия е виновна за 2248 цивилни загинали, което е с 25% увеличение спрямо предходната година, или към 4 000 за последните 2 години. В същото време евреите са избили 72 000 мирни жители, което е към 16 пъти в повече, но руснаците са виновни за 32% от глобално загиналите цивилни, а евреите за 35%... Май някой ни прави на по-глупави отколкото сме...

    12:48 16.02.2026

  • 42 мошЕто 🥊

    4 1 Отговор
    Ако не се предадат матушката фалира, бункерното за това натиска краснов, за 4 тодини още са в донбас, няма такъв позор за копейките!

    Коментиран от #46

    12:48 16.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Питащ

    2 2 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #48, #51

    12:55 16.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 мошЕто 🥊

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "мошЕто 🥊":

    Не ми използвай ника , едногънков !

    12:57 16.02.2026

  • 47 а ма..

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сандо":

    Захаровата каза снощи по ртрто..до къде го докара бандерското бг,ще има да кушать от жлътото на пеефьтьски0,поне още една петилетка,и они за това са на първо место по корупция,бедност,смърттност и ченгета от глава на населението..сред урсулците

    12:57 16.02.2026

  • 48 а ма..

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Питащ":

    Питанке,важното е че масква батиса икономиката на урсулците и присламча най големио аец у юръпо със шест реактора за над 60 млрда$ и гепи от бандерците азовское море-заедно с пристанищата и най големото наземно находище за литий до шевченское,оценено от зеления мухал за над 900 млрда $,

    13:06 16.02.2026

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    пък смятай ако пратят ,,мераклии,, а?

    13:08 16.02.2026

  • 50 БайДънчо:

    1 2 Отговор
    Жертвите сред цивилните в Украйна, Убити от Режима на Зеленски,
    са нараснали с 500% през 2025 г.

    13:12 16.02.2026

  • 51 мошЕто 🥊

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Питащ":

    За да се задържи на власт бункерия с ботокса и да прикрие фалита на блатния нужник.

    13:17 16.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания